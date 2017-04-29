فيلا صغيرة والديكور المميز حوّلها إلى مساحة ساحرة!

غالبًا ما يتم الاهتمام بالديكور في نهاية الأمر وعدم توفير الوقت والمجهود الكافي له، أما هذه الشقة ستثبت لكم أن الاهتمام وتوظيف الخبرات في الديكور وتزيين المساحات الداخلية هو العامل الأقوى في الانبهار بالتصميم.
جولة مع التفاصيل الساحرة داخل فيلا صغيرة ستظهر لكم مدى تأثير الديكور على التصميم النهائي، فهيا لنبدأ!
أسلوب يمزج بين الكلاسيكية والرقي والحداثة في هذه المساحة المخصصة لغرفة المعيشة، يتمثل هذا في قطع الأثاث المستخدمة والجريئة وطاولة القهوة الزجاجية أكبر مثال على ذلك.
ألوان الباستيل والكريمي خلقت مناخًا هادئًا وراقيًا مع الخامات الجيدة الموجودة بالغرفة كما نرى في السجادة والأقمشة المستخدمة في أثاث الغرفة.
الآن أصبح المطبخ جزء أساسي من الحياة في المنزل بانضمامه إلى المساحة المشتركة مع باقي الغرف، هنا يوجد المطبخ بالقرب من غرفة الطعام، بتصميم أنيق مدمج داخل الجدار الخشبي بطريقة راقية مع جزيرة للمطبخ في المنتصف وبار لتناول الوجبات السريعة، تصميم متكامل في شكل أنيق ومتطور، مع سقف معلّق فوق الجزيرة مصنوع من الجبس لوضع الإضاءة والشفّاط، كل قطعة في المطبخ تحمل طابعًا مميزًا في الديكور.
غرفة الطعام تقع في المساحة بين المطبخ وغرفة المعيشة وبالتالي تمثل المنطقة الوسط بين مساحة العمل والترفيه.
بسيطة ومريحة مكونة من طاولة خشبية أنيقة وكبيرة حولها 8 مقاعد مريحة بأقمشة من ذات النوع في غرفة المعيشة، لن تستطيع القيام من مكانك على هذه الطاولة!
ننتقل الآن داخل غرف المنزل، الغرفة الأولى التي نبدأ بها تظهر فيها أنوثة واضحة من خلال األوان والظال الدافئة المستخدمة في الجدران والإضاءات.
وعلى الجدار الآخر ستلاحظون وجود خزانة ملابس كبيرة يمكنها ضم جميع الملابس والاكسسوارات والاغراض المختلفة لصاحبة هذه الغرفة.
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ننتقل الآن إلى غرفة أخرى ألوانها أكثر برودة وذكورية تمثل غرفة شبابية للأولاد، التفاصيل كلها تظهر حيادية هذه الغرفة عن الغرفة السابقة وخصوصًا من حيث اختيار الألوان.
تصميم الغرفة بسيط وغير معقد يشبه غرفة البنات، لدينا أيضًا دولاب أبيض مماثل للغرفة السابقة داخل الجدار، أرضية خشبية ودافئة وسرير مريح للحصول على قسط من الراحة بعد يوم شاق في الدراسة أو العمل، وأخيرًا ورق الحائط كان اختيارًا راعًا في هذه الغرفة بألوانه الهادئة والجميلة.
وأخيرًا نأخذكم إلى غرفة النوم الرئيسية الخاصة بالزوجين، تفاصيل بسيطة ومع ذلك صنعت فارقًا جوهريًا!
استخدام الأقمشة الناعمة والألوان الهادئة كان أكثر ما يميز هذه الغرفة التي يجب أن تكون مريحة ورومانسية في اختياراتها، والأزهار تعطي البيئة لمسة من الحيوية والنضارة التي تحتاجها وسط هذا الهدوء.
بنفس اللون الأبيض خزانة ملابس عصرية ومثالية لتخزين جميع أغراض واحتياجات الزوجين في غرفة النوم.