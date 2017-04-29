فيلا صغيرة والديكور المميز حوّلها إلى مساحة ساحرة!

غالبًا ما يتم الاهتمام بالديكور في نهاية الأمر وعدم توفير الوقت والمجهود الكافي له، أما هذه الشقة ستثبت لكم أن الاهتمام وتوظيف الخبرات في الديكور وتزيين المساحات الداخلية هو العامل الأقوى في الانبهار بالتصميم.

جولة مع التفاصيل الساحرة داخل فيلا صغيرة ستظهر لكم مدى تأثير الديكور على التصميم النهائي، فهيا لنبدأ!