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فيلا صغيرة والديكور المميز حوّلها إلى مساحة ساحرة!

Eman Rifaat Eman Rifaat
Moradia em Barcelos, NOZ-MOSCADA INTERIORES NOZ-MOSCADA INTERIORES غرفة السفرة
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غالبًا ما يتم الاهتمام بالديكور في نهاية الأمر وعدم توفير الوقت والمجهود الكافي له، أما هذه الشقة ستثبت لكم أن الاهتمام وتوظيف الخبرات في الديكور وتزيين المساحات الداخلية هو العامل الأقوى في الانبهار بالتصميم. 

جولة مع التفاصيل الساحرة داخل فيلا صغيرة ستظهر لكم مدى تأثير الديكور على التصميم النهائي، فهيا لنبدأ! 

مساحة للراحة والاسترخاء

Moradia em Barcelos, NOZ-MOSCADA INTERIORES NOZ-MOSCADA INTERIORES غرفة المعيشة
NOZ-MOSCADA INTERIORES

NOZ-MOSCADA INTERIORES
NOZ-MOSCADA INTERIORES
NOZ-MOSCADA INTERIORES

أسلوب يمزج بين الكلاسيكية والرقي والحداثة في هذه المساحة المخصصة لغرفة المعيشة، يتمثل هذا في قطع الأثاث المستخدمة والجريئة وطاولة القهوة الزجاجية أكبر مثال على ذلك. 

ألوان الباستيل والكريمي خلقت مناخًا هادئًا وراقيًا مع الخامات الجيدة الموجودة بالغرفة كما نرى في السجادة والأقمشة المستخدمة في أثاث الغرفة. 

أقمشة ناعمة

Moradia em Barcelos, NOZ-MOSCADA INTERIORES NOZ-MOSCADA INTERIORES غرفة المعيشة
NOZ-MOSCADA INTERIORES

NOZ-MOSCADA INTERIORES
NOZ-MOSCADA INTERIORES
NOZ-MOSCADA INTERIORES

هنا نرى تفاصيل أكثر وضوحًا متعلّقة بالأقمشة المستخدمة في أثاث الغرفة، الأريكة يغطيها قماش ناعم يساهم في الحصول على الراحة عند الجلوس، ومعه وسائد صغيرة مزخرفة تعطي حركة وديناميكية في تصميم غرفة المعيشة التي يجب أن تحتوي على عناصر مثل هذه. 

المطبخ

Moradia em Barcelos, NOZ-MOSCADA INTERIORES NOZ-MOSCADA INTERIORES غرفة السفرة
NOZ-MOSCADA INTERIORES

NOZ-MOSCADA INTERIORES
NOZ-MOSCADA INTERIORES
NOZ-MOSCADA INTERIORES

الآن أصبح المطبخ جزء أساسي من الحياة في المنزل بانضمامه إلى المساحة المشتركة مع باقي الغرف، هنا يوجد المطبخ بالقرب من غرفة الطعام، بتصميم أنيق مدمج داخل الجدار الخشبي بطريقة راقية مع جزيرة للمطبخ في المنتصف وبار لتناول الوجبات السريعة، تصميم متكامل في شكل أنيق ومتطور، مع سقف معلّق فوق الجزيرة مصنوع من الجبس لوضع الإضاءة والشفّاط، كل قطعة في المطبخ تحمل طابعًا مميزًا في الديكور.

غرفة متكاملة

Moradia em Barcelos, NOZ-MOSCADA INTERIORES NOZ-MOSCADA INTERIORES غرفة السفرة
NOZ-MOSCADA INTERIORES

NOZ-MOSCADA INTERIORES
NOZ-MOSCADA INTERIORES
NOZ-MOSCADA INTERIORES

غرفة الطعام تقع في المساحة بين المطبخ وغرفة المعيشة وبالتالي تمثل المنطقة الوسط بين مساحة العمل والترفيه. 

بسيطة ومريحة مكونة من طاولة خشبية أنيقة وكبيرة حولها 8 مقاعد مريحة بأقمشة من ذات النوع في غرفة المعيشة، لن تستطيع القيام من مكانك على هذه الطاولة! 

غرفة شبابية للبنات

Moradia em Barcelos, NOZ-MOSCADA INTERIORES NOZ-MOSCADA INTERIORES غرفة نوم
NOZ-MOSCADA INTERIORES

NOZ-MOSCADA INTERIORES
NOZ-MOSCADA INTERIORES
NOZ-MOSCADA INTERIORES

ننتقل الآن داخل غرف المنزل، الغرفة الأولى التي نبدأ بها تظهر فيها أنوثة واضحة من خلال األوان والظال الدافئة المستخدمة في الجدران والإضاءات. 

تفاصيل فريدة

Moradia em Barcelos, NOZ-MOSCADA INTERIORES NOZ-MOSCADA INTERIORES غرفة نوم
NOZ-MOSCADA INTERIORES

NOZ-MOSCADA INTERIORES
NOZ-MOSCADA INTERIORES
NOZ-MOSCADA INTERIORES

وعلى الجدار الآخر ستلاحظون وجود خزانة ملابس كبيرة يمكنها ضم جميع الملابس والاكسسوارات والاغراض المختلفة لصاحبة هذه الغرفة. 

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وهنا نرى الدقة حتى في اختيار الأزهار والتمثال الصغير الذي يعبر عن ذوق صاحبة الغرفة

Moradia em Barcelos, NOZ-MOSCADA INTERIORES NOZ-MOSCADA INTERIORES غرفة نوم
NOZ-MOSCADA INTERIORES

NOZ-MOSCADA INTERIORES
NOZ-MOSCADA INTERIORES
NOZ-MOSCADA INTERIORES

اقرأ أيضا: صمم غرفة شبابية بأفكار رائعة

غرفة شبابية للأولاد

Moradia em Barcelos, NOZ-MOSCADA INTERIORES NOZ-MOSCADA INTERIORES غرفة نوم
NOZ-MOSCADA INTERIORES

NOZ-MOSCADA INTERIORES
NOZ-MOSCADA INTERIORES
NOZ-MOSCADA INTERIORES

ننتقل الآن إلى غرفة أخرى ألوانها أكثر برودة وذكورية تمثل غرفة شبابية للأولاد، التفاصيل كلها تظهر حيادية هذه الغرفة عن الغرفة السابقة وخصوصًا من حيث اختيار الألوان. 

أزرق وأبيض

Moradia em Barcelos, NOZ-MOSCADA INTERIORES NOZ-MOSCADA INTERIORES غرفة نوم
NOZ-MOSCADA INTERIORES

NOZ-MOSCADA INTERIORES
NOZ-MOSCADA INTERIORES
NOZ-MOSCADA INTERIORES

تصميم الغرفة بسيط وغير معقد يشبه غرفة البنات، لدينا أيضًا دولاب أبيض مماثل للغرفة السابقة داخل الجدار، أرضية خشبية ودافئة وسرير مريح للحصول على قسط من الراحة بعد يوم شاق في الدراسة أو العمل، وأخيرًا ورق الحائط كان اختيارًا راعًا في هذه الغرفة بألوانه الهادئة والجميلة. 

غرفة النوم الرئيسية

Moradia em Barcelos, NOZ-MOSCADA INTERIORES NOZ-MOSCADA INTERIORES غرفة نوم
NOZ-MOSCADA INTERIORES

NOZ-MOSCADA INTERIORES
NOZ-MOSCADA INTERIORES
NOZ-MOSCADA INTERIORES

وأخيرًا نأخذكم إلى غرفة النوم الرئيسية الخاصة بالزوجين، تفاصيل بسيطة ومع ذلك صنعت فارقًا جوهريًا! 

استخدام الأقمشة الناعمة والألوان الهادئة كان أكثر ما يميز هذه الغرفة التي يجب أن تكون مريحة ورومانسية في اختياراتها، والأزهار تعطي البيئة لمسة من الحيوية والنضارة التي تحتاجها وسط هذا الهدوء.

خزانة ملابس مثالية

Moradia em Barcelos, NOZ-MOSCADA INTERIORES NOZ-MOSCADA INTERIORES غرفة نوم
NOZ-MOSCADA INTERIORES

NOZ-MOSCADA INTERIORES
NOZ-MOSCADA INTERIORES
NOZ-MOSCADA INTERIORES

بنفس اللون الأبيض خزانة ملابس عصرية ومثالية لتخزين جميع أغراض واحتياجات الزوجين في غرفة النوم. 

اقرأ أيضا: 9 خِزانات ملابس عصرية تُلهِمَك بأفكار غير عادية!

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