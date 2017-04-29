أفكار وتصميمات غير تقليدية لورق الحائط

ورق الحائط موضة لا تنتهي ولا يستطيع أي شخص أن يقول على هذا الاختراع الرائع أي شيء يعيبه، إذا كنت تريد جدار متميز فأسهل وأكثر الاختيارات سرعة وتنوعًا هي ورق الحائط، وخصوصًا عندما تصنع ورق الحائط بتصميم من ابتكارك الخاص وذوقك الفريد فلن تجد في العالم ما يشبهه، فقد صنعت الآن نسختك الخاصة!

وبغض النظر عن الشكل الذي سوف تختاره والألوان التي تطبقها على ورق الحائط الخاص بك، فيمكنك خلال عطلة نهاية الأسبوع بهذه التقنية الفريدة تغيير شكل غرفتك تمامًا ودون مجهود كبير ووضع بصمتك الشخصية على الغرفة بشكل جديد بعيدًا عن استخدام الدهان وغيره من الأساليب الأخرى، نقدم لكم 6 أفكار مختلفة وفريدة لتصميمات ورق الحائط المبتكرة من قبل أصحابها وسوف تشجعكم بالتأكيد للحصول على تصميمكم الخاص!