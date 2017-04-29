أفكار وتصميمات غير تقليدية لورق الحائط

ورق الحائط موضة لا تنتهي ولا يستطيع أي شخص أن يقول على هذا الاختراع الرائع أي شيء يعيبه، إذا كنت تريد جدار متميز فأسهل وأكثر الاختيارات سرعة وتنوعًا هي ورق الحائط، وخصوصًا عندما تصنع ورق الحائط بتصميم من ابتكارك الخاص وذوقك الفريد فلن تجد في العالم ما يشبهه، فقد صنعت الآن نسختك الخاصة!
وبغض النظر عن الشكل الذي سوف تختاره والألوان التي تطبقها على ورق الحائط الخاص بك، فيمكنك خلال عطلة نهاية الأسبوع بهذه التقنية الفريدة تغيير شكل غرفتك تمامًا ودون مجهود كبير ووضع بصمتك الشخصية على الغرفة بشكل جديد بعيدًا عن استخدام الدهان وغيره من الأساليب الأخرى، نقدم لكم 6 أفكار مختلفة وفريدة لتصميمات ورق الحائط المبتكرة من قبل أصحابها وسوف تشجعكم بالتأكيد للحصول على تصميمكم الخاص!
بداية مذهلة لموضوعنا اليوم! ورق الحائط المستخدم على الجدار المقابل يمثّل خلفية مميزة لن تشعر بأنه مزيف بل ستشعر معه أن هناك شقة أخرى خلف السرير ويمكنك الدخول فيها!
كثير من المميزات أضافها استخدام هذا النمط من ورق الحائط وعلى رأسها التوسعة الهائلة والعمق الذي أضافته إلى الغرفة، بالطبع بالإضافة إلى الديكور المذهل والشخصية الفريدة لهذه الغرفة.
إذا لم تنجذب إلى الفكرة السابقة ولست من مشجعي الخداع البصري، يمكنك اختيار تصميم رائع لورق الحائط بألوان مليئة بالحيوية وتطبيقها على الجدار وسوف تذهلك النتيجة التي سيظهر بها التصميم في النهاية.
أشجار النخيل في غرفة النوم؟! ولم لا؟! في النهاية هذا منزلك وهذه غرفتك اختر لها ما يعبر عن شخصيتك وذوقك الخاص وما يريحك عندما تراه وتجلس معه.
هذه الفكرة منتشرة كثيرًا في تصميم غرف الأطفال على وجه التحديد، اختيار ثيم محدد لجميع عناصر الغرفة هو العامل الذي يعتمد عليه الديكور هنا بشكل أساسي، وعندما نقول جميع العناصر نعني كل شيء!
أقمشة السرير والستائر والأثاث والمصابيح والألعاب وورق الحائط، كلها الآن تحمل نفس الثيم المفضّل عند طفلك، وعلى الرغم من أن هذا النوع من الأفكار لا يدوم فالطفل يكبر وتتغير أذواقه واهتماماته في الحياة إلا أن لها تأثير كبير على طفولته وشخصيته.
اترك العنان لخيالك وأحلامك وإذا أردت تحقيق ما تريد ستحققه بالتأكيد!
ورق الحائط من الخامات التي يمكنها تحقيق أحلامك في التصميم، اختر ما يناسبك من أشكال وألوان وإن كانت مبتكرة ومجنونة في بعض الأحيان وستستطيع تنفيذها على ورق الحائط إذا وجدت الخبير والرسّام المناسب.
هنا نجد فكرة غريبة ولكنها رائعة، ألوان زاهية مع أشكال وزخارف مختلفة وكثيرة ومثل هذا النوع من التصميمات في ورق الحائط مثالي لمحبي الموضة والتصوير والأزياء.
رأينا أمثلة وتصميمات كثيرة على المساحات المفتوحة خصوصًا مع غرفة المعيشة والمطبخ والسفرة ورأينا معها أفكار مختلفة لفصل المساحات ومنها استخدام الجدران والأرضيات وأفكار أخرى كثيرة، ولكن ما رأيك أن تستخدم ورق الحائط في تحقيق هذا الهدف؟! طالما أن الألوان والأنماط متناغمة ومنسجمة مع بعضها فورق الحائط طريقة سهلة وعملية لفصل المساحات عن بعضها.
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هل فكرت يومًا في ذلك؟ أم أنك تراها فكرة مجنونة؟!
ورق الحائط وسيلة رائعة لإضافة لمسة خاصة لسقف الغرفة، بالإضافة إلى أنها طريقة سهلة لإخفاء أي عيوب في السقف من تشققات أو فروقات في الجبس على سبيل المثال.
يمكن تكملة ورق الحائط من الجدار إلى السقف، ويمكن استخدامه في السقف فقط، ويمكن أيضًا كما يوجد في هذا المثال تغطية جزء من الجدار ووصله بالسقف، فكرة مبتكرة ومذهلة وطريقة رائعة لوضع بصمتك الخاصة باستخدام ورق الحائط.
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