لمسات رائعة من الطراز الصناعي لديكور منزلك

هل سمعت من قبل عن الطراز الصناعي؟! ، ولماذا سمي بهذا الاسم، وما هي أسس تصميمه، وكيف أضف لمنزلي ديكورات تتبع هذا النمط المميز، بدأت الصناعية في الخمسينات بهدف إعادة تأهيل مواد قد نظن أنها بلا قيمة، وانتشر سريعا ونال إعجاب الكثيرين من عشاق البساطة والحداثة، في البداية قد تظن أن الطراز الصناعي بارد وقاسي ويستخدم المواد في حالة صارخة، ولكن مع لمسات معاصرة بسيطة الأمر يختلف كليا ..

هذا النمط من الديكور يعتمد أساساً على مخلفات صناعية ومواد مستعادة من المصانع القديمة والورش الحرفية، يعاد تأهيلها وتجهيزها لدورها الجديد، من أهم ما يميز الطراز الصناعي هو جماله الواضح واهتمامه بالتفاصيل دون إهمال الجوانب الوظيفية .. لذا اليوم مع هوميفاي سنقدم لك 27 لمسة رائعة ومميزة من الطراز الصناعي لديكور منزلك لتتمتع بديكورات مواكبة للموضة وبأحدث الصيحات ..