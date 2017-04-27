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لمسات رائعة من الطراز الصناعي لديكور منزلك

آية منير آية منير
homify جدران الطوب Brown
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هل سمعت من قبل عن الطراز الصناعي؟! ، ولماذا سمي بهذا الاسم، وما هي أسس تصميمه، وكيف أضف لمنزلي ديكورات تتبع هذا النمط المميز، بدأت الصناعية في الخمسينات  بهدف إعادة تأهيل مواد قد نظن أنها بلا قيمة، وانتشر سريعا ونال إعجاب الكثيرين من عشاق البساطة والحداثة، في البداية قد تظن أن الطراز الصناعي بارد وقاسي ويستخدم المواد في حالة صارخة، ولكن مع لمسات معاصرة بسيطة الأمر يختلف كليا ..

 هذا النمط من الديكور يعتمد أساساً على مخلفات صناعية ومواد مستعادة من المصانع القديمة والورش الحرفية، يعاد تأهيلها وتجهيزها لدورها الجديد، من أهم ما يميز الطراز الصناعي هو جماله الواضح واهتمامه بالتفاصيل دون إهمال الجوانب الوظيفية .. لذا اليوم مع هوميفاي سنقدم لك 27 لمسة رائعة ومميزة من الطراز الصناعي لديكور منزلك لتتمتع بديكورات مواكبة للموضة وبأحدث الصيحات ..

1. اللوحات الفنية ووحدات الإضاءة التجارية والأحجار بمختلف أنواعها أحد أهم أبطال الديكور الصناعي ..

Exotic -Variation Framed- Wallpaper La Aurelia Walls & flooringWallpaper Green wallart,wallcovering,wallcoverings,wallpaper,art,mural,frame,framed,parrot,greenery,design,La Aurelia
La Aurelia

Exotic -Variation Framed- Wallpaper

La Aurelia
La Aurelia
La Aurelia

2. دهانات مخصصة للنمط الصناعي، بطابع جرئ وتأثيرات خاصة ..

Panele dekoracyjne włoskiej marki Tecnografica , BandIt Design BandIt Design جدران Grey
BandIt Design

BandIt Design
BandIt Design
BandIt Design

3. أسلوب إضاءة مختلف وتصميمات للأسقف مميزة ووحدات إضاءة ذات تصميم خاص مستوحى من حياتنا اليومية ..

Restaurant and bar YOUSUPOVA جدران
YOUSUPOVA

Restaurant and bar

YOUSUPOVA
YOUSUPOVA
YOUSUPOVA

4. إعادة استخدام مواسير قديمة وتحويلها لوحدات إضاءة تزين جدار حجري مميز ..

homify جدران الطوب Brown
homify

homify
homify
homify

5. وحدات الإضاءة التجارية تعد هي الأكثر شيوعا للطراز الصناعي..

Mokronos k. Wrocławia, dom-163m2, razoo-architekci razoo-architekci غرفة المعيشة
razoo-architekci

razoo-architekci
razoo-architekci
razoo-architekci

6. االأخشاب بحالتها الطبيعية هي من اهم سمات الطراز الصناعي واستخدامها في كل العناصر ..

homify مطبخ خشب
homify

homify
homify
homify

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7. الجدران الحجرية ذات الطابع الخشن أكثر السمات القوية المميزة للصناعية ..

Duvar Kağıtları ve Çeşitleri, Evinin Ustası Evinin Ustası جدران
Evinin Ustası

Evinin Ustası
Evinin Ustası
Evinin Ustası

8. الطراز الصناعي من أسهل الأنماط امتزاجا مع غيره، مثل الحداثة والاسكندينافية والريفية ..

訂製溫暖工業宅，成就單身男子的自在空間, 合觀設計 合觀設計 مطبخ
合觀設計

合觀設計
合觀設計
合觀設計

9. أسقف ذات طابع مختلف مزينة بأسلوب إضاءة مميز ..

Aimbere, PM Arquitetura PM Arquitetura غرفة الميديا
PM Arquitetura

PM Arquitetura
PM Arquitetura
PM Arquitetura

10. سيراميك ذو تصميم مختلف وجرئ بطابع صناعي مميز ..

Italian Loft, vemworks vemworks حمام
vemworks

vemworks
vemworks
vemworks

11. الجلود والخامات الطبيعية للأثاث في الطراز الصناعي

Studio in loft style, Rubleva Design Rubleva Design غرفة المعيشة
Rubleva Design

Rubleva Design
Rubleva Design
Rubleva Design

12. اصنع أرفف معدنية بنفسك لتضيف سمات الصناعية لمطبخك ..

House S - S Evi, HANDE KOKSAL INTERIORS HANDE KOKSAL INTERIORS مطبخ
HANDE KOKSAL INTERIORS

HANDE KOKSAL INTERIORS
HANDE KOKSAL INTERIORS
HANDE KOKSAL INTERIORS

13. وحدات الإضاءة قادرة على إضافة سمات الصناعية لطراز معاصر جدا ..

Лофт, Interiorbox Interiorbox غرفة نوم
Interiorbox

Лофт

Interiorbox
Interiorbox
Interiorbox

14.

Ванная комната в стиле минимализм, Студия дизайна ROMANIUK DESIGN Студия дизайна ROMANIUK DESIGN حمام
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN

Студия дизайна ROMANIUK DESIGN
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN

14. تصميم متكامل يجمع ما بين مواد تطشيبية مختلفة على الطراز الصناعي ..

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

15. الألوان الترابية والخشبية هي أكثر الألوان شيوعا في الطراز الصناعي..

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

16. الجلود الطبيعية و رؤوس الحيوانات تعد عناصر رئيسية للنمط الصناعي ..

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

17. يمكنك أن تكتفي بسحر الخشب الطبيعي في مطبخك لتجعله متبعا الصناعية ..

Ispirazioni Francesi - French Style, Design for Love Design for Love مطبخ
Design for Love

Design for Love
Design for Love
Design for Love

18. حمام بسيط جدا على الطراز الصناعي دون تكلفة ضخمة أو ديكورات صعبة التنفيذ ..

Wnętrze w klimacie industrialnym, MONOstudio MONOstudio حمام
MONOstudio

MONOstudio
MONOstudio
MONOstudio

19. كلاسيكية بطاع صناعي قوي وبألون مميزة ..

Quartiere Ostiense: una casa dal sapore Industriale , studioQ studioQ غرفة المعيشة
studioQ

studioQ
studioQ
studioQ

20. غرف نوم شبابية على الطراز الصناعي بألوان مناسبة وديكورات بسيطة..

Duvar Kağıtları ve Çeşitleri, Evinin Ustası Evinin Ustası جدران
Evinin Ustası

Evinin Ustası
Evinin Ustası
Evinin Ustası

21. إشراق وتباين ملحوظ في تصميم فراغ كامل على الطراز الصناعي ..

H邸インダストリアルリノベーション, 株式会社トキメキデザイン・アトリエ 株式会社トキメキデザイン・アトリエ غرفة المعيشة
株式会社トキメキデザイン・アトリエ

株式会社トキメキデザイン・アトリエ
株式会社トキメキデザイン・アトリエ
株式会社トキメキデザイン・アトリエ

22. مكتبة أنيقة ذات تصميم مبتكر على النمط الصناعي بلمسة عصرية..

竹東 PC House, 丰墨設計 | Formo design studio 丰墨設計 | Formo design studio مكتب عمل أو دراسة
丰墨設計 | Formo design studio

丰墨設計 | Formo design studio
丰墨設計 | Formo design studio
丰墨設計 | Formo design studio

23. مكتبة خشبية أخرى ولكن بطابع ريفي رغم اتباعها الطراز الصناعي ..

Home Office | SUSTENTABILIZANDO EL DEBER Y EL PLACER, G7 Grupo Creativo G7 Grupo Creativo غرفة المعيشة خشب Wood effect
G7 Grupo Creativo

G7 Grupo Creativo
G7 Grupo Creativo
G7 Grupo Creativo

24. ورق جدران متنوع ذو تصميمات مختلفة على الطراز الصناعي

Cozinha Industrial, Bruna Rodrigues Designer de Interiores Bruna Rodrigues Designer de Interiores مطبخ خشب Black
Bruna Rodrigues Designer de Interiores

Bruna Rodrigues Designer de Interiores
Bruna Rodrigues Designer de Interiores
Bruna Rodrigues Designer de Interiores

25. أخشاب وتأثيرات داهات في غرفة نوم على الطراز الصناعي ستنال إعجابك ..

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

26. حمامات ملكية على الطراز الصناعي على عكس ما يتوارد عنه أنه لا يناسب القصور ..

Exposed Brick, Statement Sink Gracious Luxury Interiors حمام Brown
Gracious Luxury Interiors

Exposed Brick, Statement Sink

Gracious Luxury Interiors
Gracious Luxury Interiors
Gracious Luxury Interiors

27. تصميم حديث معاصر بلمسة صناعية بسيطة على هيئة جدار من الطوب الأبيض..

KONESER, Kołodziej & Szmyt Projektowanie wnętrz Kołodziej & Szmyt Projektowanie wnętrz غرفة المعيشة
Kołodziej &amp; Szmyt Projektowanie wnętrz

Kołodziej & Szmyt Projektowanie wnętrz
Kołodziej &amp; Szmyt Projektowanie wnętrz
Kołodziej & Szmyt Projektowanie wnętrz

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