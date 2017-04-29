غرفة رضيعك بلمسات جميلة

تتنظر مولودك الجديد وتبحث كيف تستقبله في غرفة رائعة كعالم صغير يناسب براءته وجماله ومتطلباته في عامه الأول، ولأنها تعد هي مصدر البهجة والفرحة التى تعم المنزل بأكمله، فما رأيك اليوم نبحث معا عن أهم اللمسات والأفكار التى قد تساعدك وتلهمك لتصميم غرفة رضيعك بالشكل المثالي وليتناسب مع أحلامك وفرحتك دون أخطاء أو مشاكل لا نشعر بها إلا بعد قدوم الطفل واكتشاف متطلبات لم تكن بالحسبان ..