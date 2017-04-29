غرفة رضيعك بلمسات جميلة

تتنظر مولودك الجديد وتبحث كيف تستقبله في غرفة رائعة كعالم صغير يناسب براءته وجماله ومتطلباته في عامه الأول، ولأنها تعد هي مصدر البهجة والفرحة التى تعم المنزل بأكمله، فما رأيك اليوم نبحث معا عن أهم اللمسات والأفكار التى قد تساعدك وتلهمك لتصميم غرفة رضيعك بالشكل المثالي وليتناسب مع أحلامك وفرحتك دون أخطاء أو مشاكل لا نشعر بها إلا بعد قدوم الطفل واكتشاف متطلبات لم تكن بالحسبان ..
احسب مساحة غرفة رضيعك ومداخلها ومخارجها، وحدد احتياجاتك والأنشطة المتوقعة من الفراغ ثم ابدأ بالتخطيط المناسب لتصميم الغرفة لتنجح في تقديم نموذج متوازن ذو مسارات حركة واضحة وعناصر منضبطة، فأكثر ما يهمك في غرفة نوم رضيعك النظام والراحة في الاستخدام وهو ما يأتي بالتخطيط السليم ..
دائما اجعل واحدات التخزين في غرفة طفلك في متناول أيديك، على أن تكون سهلة الاستخدام ومحكمة الغلق وثابتة ومن الأفضل اختيارها ذات حواف ناعمة لحماية طفلك من الاصابة بأي كدمات ..
حافظ على إشراقة وحيوية غرفة طفلك عن طريق شباك كبير يستمح بمرور نور الشمس كل صباح جديد ليشعر طفلك بالفرق بين النهار والليل، ولينمو في جو صحي ونقي، ولكن احرص أن يكن الشباك محكم وبستائر ثقيلة للسيطرة على الوضع إذا أردت ..
خصص في غرفة رضيعك مساحة خاصة ليتعرف على العالم من خلالها معك او وحده، ظهرت العديد من التصميمات التى تناسب هذا الفكر ومنها من يتبع النظام التربوي المسمى المنتسوري وهو ما يعتمد على تشغيل طفلك من عمر 6 شهور لتنمية ذكاءه ومهاراته ..
لا تنس أن تختار مقعدا مريحا وعمليا جدا لتجلس الأم بجانب رضيعها تطمئن عليه، ويمكن تزويد الغرفة بأرفف عملية للكتب المفضلة للأم وطفلها ..
اصنع بنفسك قطع ديكورية خاصة برضيعك، كوحدات على شكل حروف اسمه وأول صوة له ولعبته المفضلة وألوانه ومزينة بألعاب مضيئة ملفتة لانتباهه..
ليس كل ما نجده في طريقنا مناسب لاحتياجاتنا، لذا عليك اختيار التصميم المناسب لطفلك ومتطلباته فلا تبهرك قصاصات المجلات دون البحث وراء الجانب الوظيفي ..
اختر سرير مناسب لعمر طفلك وسهلة التركيب والتنظيف وآمن ومتناسب مع باقي عناصر الغرفة..
يمكنك ابتكار وسائل جديدة تساعدك في العناية بطفلة كحاملة الحفاضات والأدوات الخاصة بنظافة الرضيع ..
قم بإضافة رسومات كارتونية في أركان غرفة طفلك وعلى الباب الرئيسي لها، ولكن لا تفرط في ذلك حتى لا تشوش الرؤية لدى رضيعك في بداية اكتشافه العالم المحيط به ..
أثناء فترة انتظاركم وصول الطفل لعالمنا، قم بتصميم عدة أعمال فنية مميزة لتزيين غرفته بشكل عائلي وحميمي وعلى ذوقك الخاص..
لا تنس الترفيه والألعاب المناسبة لعمر طفلك وما تستطيع مشاركته معه، كأرجوحة بسيطة سهلة التنفيذ، لتقضى وقتا ممتعا معا في لحظات رومانسية حالمة ..
يمكنك قراءة .. 15 تصميم رائع لمكتب طفلك