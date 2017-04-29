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غرفة رضيعك بلمسات جميلة

آية منير آية منير
Habitación de Lola, demarcasueca demarcasueca غرفة الاطفال
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تتنظر مولودك الجديد وتبحث كيف تستقبله في غرفة رائعة كعالم صغير يناسب براءته وجماله ومتطلباته في عامه الأول، ولأنها تعد هي مصدر البهجة والفرحة التى تعم المنزل بأكمله، فما رأيك اليوم نبحث معا عن أهم اللمسات والأفكار التى قد تساعدك وتلهمك لتصميم غرفة رضيعك بالشكل المثالي وليتناسب مع أحلامك وفرحتك دون أخطاء أو مشاكل لا نشعر بها إلا بعد قدوم الطفل واكتشاف متطلبات لم تكن بالحسبان ..

1. تخطيط وتنظيم

Каменный лофт, CO:interior CO:interior غرفة الاطفال
CO:interior

CO:interior
CO:interior
CO:interior

احسب مساحة غرفة رضيعك ومداخلها ومخارجها، وحدد احتياجاتك والأنشطة المتوقعة من الفراغ ثم ابدأ بالتخطيط المناسب لتصميم الغرفة لتنجح في تقديم نموذج متوازن ذو مسارات حركة واضحة وعناصر منضبطة، فأكثر ما يهمك في غرفة نوم رضيعك النظام والراحة في الاستخدام وهو ما يأتي بالتخطيط السليم ..

2. وحدات تخزين ..

ЖК Парковые Озера. Интерьер для молодой пары с перспективой., Tatiana Zaitseva Design Studio Tatiana Zaitseva Design Studio غرفة الاطفال الخشب هندسيا White
Tatiana Zaitseva Design Studio

Tatiana Zaitseva Design Studio
Tatiana Zaitseva Design Studio
Tatiana Zaitseva Design Studio

دائما اجعل واحدات التخزين في غرفة طفلك في متناول أيديك، على أن تكون سهلة الاستخدام ومحكمة الغلق وثابتة ومن الأفضل اختيارها ذات حواف ناعمة لحماية طفلك من الاصابة بأي كدمات ..

3. إشراق وحيوية ..

Quarto da Giovana, Fina Stampa Fina Stampa غرفة الاطفال
Fina Stampa

Fina Stampa
Fina Stampa
Fina Stampa

حافظ على إشراقة وحيوية غرفة طفلك عن طريق شباك كبير يستمح بمرور نور الشمس كل صباح جديد ليشعر طفلك بالفرق بين النهار والليل، ولينمو في جو صحي ونقي، ولكن احرص أن يكن الشباك محكم وبستائر ثقيلة للسيطرة على الوضع إذا أردت ..

4. مساحة خاصة ..

Andar Modelo - Oeiras, Traço Magenta - Design de Interiores Traço Magenta - Design de Interiores غرفة الاطفال
Traço Magenta – Design de Interiores

Traço Magenta - Design de Interiores
Traço Magenta – Design de Interiores
Traço Magenta - Design de Interiores

خصص في غرفة رضيعك مساحة خاصة ليتعرف على العالم من خلالها معك او وحده، ظهرت العديد من التصميمات التى تناسب هذا الفكر ومنها من يتبع النظام التربوي المسمى المنتسوري وهو ما يعتمد على تشغيل طفلك من عمر 6 شهور لتنمية ذكاءه ومهاراته ..

5. لا تنس الأم ..

Quarto de Bebé, In&Out In&Out غرفة الاطفال
In&amp;Out

In&Out
In&amp;Out
In&Out

لا تنس أن تختار مقعدا مريحا وعمليا جدا لتجلس الأم بجانب رضيعها تطمئن عليه، ويمكن تزويد الغرفة بأرفف عملية للكتب المفضلة للأم وطفلها ..

6. قطع ديكورية خاصة بطفلك ..

Habitación de Lola, demarcasueca demarcasueca غرفة الاطفال
demarcasueca

demarcasueca
demarcasueca
demarcasueca

اصنع بنفسك قطع ديكورية خاصة برضيعك، كوحدات على شكل حروف اسمه وأول صوة له ولعبته المفضلة وألوانه ومزينة بألعاب مضيئة ملفتة لانتباهه..

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7. التصميم المناسب ..

Kids room idea Pixers غرفة الاطفال wall mural,wallpaper,kid,child,giraffe,animals,animals
Pixers

Kids room idea

Pixers
Pixers
Pixers

ليس كل ما نجده في طريقنا مناسب لاحتياجاتنا، لذا عليك اختيار التصميم المناسب لطفلك ومتطلباته فلا تبهرك قصاصات المجلات دون البحث وراء الجانب الوظيفي ..

8. أثاث عملي ..

Casa Olmo Arboretos, CONTRASTE INTERIOR CONTRASTE INTERIOR غرفة الاطفال خشب رقائقي Grey
CONTRASTE INTERIOR

CONTRASTE INTERIOR
CONTRASTE INTERIOR
CONTRASTE INTERIOR

اختر سرير مناسب لعمر طفلك وسهلة التركيب والتنظيف وآمن ومتناسب مع باقي عناصر الغرفة..

9. وسائل مبتكرة ..

Baby novo no pedaço, Hana Lerner Arquitetura Hana Lerner Arquitetura غرفة الاطفال
Hana Lerner Arquitetura

Hana Lerner Arquitetura
Hana Lerner Arquitetura
Hana Lerner Arquitetura

يمكنك ابتكار وسائل جديدة تساعدك في العناية بطفلة كحاملة الحفاضات والأدوات الخاصة بنظافة الرضيع ..

10. رسومات كارتونية ..

Wandtattoos Kinderzimmer, Klebefieber.de - Apalis GmbH Klebefieber.de - Apalis GmbH غرفة الاطفال
Klebefieber.de – Apalis GmbH

Klebefieber.de - Apalis GmbH
Klebefieber.de – Apalis GmbH
Klebefieber.de - Apalis GmbH

قم بإضافة رسومات كارتونية في أركان غرفة طفلك وعلى الباب الرئيسي لها، ولكن لا تفرط في ذلك حتى لا تشوش الرؤية لدى رضيعك في بداية اكتشافه العالم المحيط به ..

11. لمستك الفنية ..

Baby novo no pedaço, Hana Lerner Arquitetura Hana Lerner Arquitetura غرفة الاطفال
Hana Lerner Arquitetura

Hana Lerner Arquitetura
Hana Lerner Arquitetura
Hana Lerner Arquitetura

أثناء فترة انتظاركم وصول الطفل لعالمنا، قم بتصميم عدة أعمال فنية مميزة لتزيين غرفته بشكل عائلي وحميمي وعلى ذوقك الخاص..

12. جزء ترفيهي حالم ..

Concept Baby, Espaço do Traço arquitetura Espaço do Traço arquitetura غرفة الاطفال
Espaço do Traço arquitetura

Espaço do Traço arquitetura
Espaço do Traço arquitetura
Espaço do Traço arquitetura

لا تنس الترفيه والألعاب المناسبة لعمر طفلك وما تستطيع مشاركته معه، كأرجوحة بسيطة سهلة التنفيذ، لتقضى وقتا ممتعا معا في لحظات رومانسية حالمة ..

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