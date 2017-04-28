10 حيل لجعل منزلك الصغير يبدو أوسع!

سواء كان منزلك عبارة عن شقة واسعه أو صغيرة، فالحجم ليس مهم جد طالما نشعر بدفء المنزل، أليس كذلك؟ خصوصا إذا قمت بترتيب منزلك بالضبط وفق لأفكارك و بما يتوافق مع شخصيتك. ولكن أن تحصل على منزل ساحر بمساحة صغيرة، فهو ليس بالأمر السهل التنفيذ، أو بعبارة أخرى: منزل صغير يعرض التحديات والصعوبات ليظهر بطريقة جميلة.

لذلك هذا المقال المخصص لأصحاب المنازل الصغيرة، حيث نقدم 10 حيل وأفكار ثمينة للمنزل الصغير… دعونا لا نضيع الوقت، ونبدأ بأول حيلة!