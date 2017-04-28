10 حيل لجعل منزلك الصغير يبدو أوسع!

سواء كان منزلك عبارة عن شقة واسعه أو صغيرة، فالحجم ليس مهم جد طالما نشعر بدفء المنزل، أليس كذلك؟ خصوصا إذا قمت بترتيب منزلك بالضبط وفق لأفكارك و بما يتوافق مع شخصيتك. ولكن أن تحصل على منزل ساحر بمساحة صغيرة، فهو ليس بالأمر السهل التنفيذ، أو بعبارة أخرى: منزل صغير يعرض التحديات والصعوبات ليظهر بطريقة جميلة.
لذلك هذا المقال المخصص لأصحاب المنازل الصغيرة، حيث نقدم 10 حيل وأفكار ثمينة للمنزل الصغير… دعونا لا نضيع الوقت، ونبدأ بأول حيلة!
الألوان الموحدة تجعل كل غرفة حتى الصغيرة، مترامية الاطراف ومتناغمة. كما يفضل في المساحات الصغيرة تجنب الألوان المتناقضة، بهذه الطريقة اعيننا ستجد مساحة بلون واحد وهذا بحد ذاته يعطي المزيد من المساحة، دون الشعور بالانقطاع بصريًا. والمميز في هذه الحيلة أنها تنطبق على جميع الألوان، وخاصة مع الألوان الزاهية، كما يمكننا أن نرى في هذا المثال.
السبب الحقيقي وراء إزالة الجدار من هذا المجال، ليعطيك انطباع بالوسع لغرفة السفرة الإسكندنافية. بفضل التخطيط المفتوح ليس فقط أصبحت الغرفة أوسع بل زادت إشراق بسبب الإضاءة الطبيعية. بالمناسبة، لوحة الألوان الزاهية تجعل الغرفة تظهر أكبر، في حين أن عناصر الخشب تجلب قدرا كبيرا من الدفء.
تنتمي لأي تصميم جيد مهما كانت الأنواع النباتية المستخدمة في ديكور المنزل المهم أن تتواجد. ألونها الطبيعية تجلب الحيوية والانتعاش للمنزل وتحسن مناخ الغرفة. وبالإضافة إلى ذلك، فهي ببساطة رائعة لمجرد مشاهدتها. المهم في اختيار النباتات أن تكون نباتات سهلة الرعاية ولا تحتاج إلى اهتمام خاص، بذلك تضمن الجمال والوقت. كما يمكنك استشارة خبير حدائق داخلية، يعرف بالتأكيد النصائح المثالية بالنسبة لك.
كما شهدنا في الحيلة الأولى، نظام الألوان الموحدة يجعل الغرفة تبدو هادئة ومتناغمة أكثر. أفضل طريقة للقيام بذلك هي مع نغمات خفيفة إما أن تكون الوان محايدة أو لديها لمسة طفيفة من اللون الكريمي. ولكن إذا كنت تريد أن تفعل مع الوان قوية، يجب عليك استخدام التناقضات بحذر شديد. ومن الأمثلة المثالية على ذلك، ديكور مميز للوسائد أو صورة على الحائط، تقع في وسط الغرفة وبلون مختلف وجذاب، فإنها تصبح في نهاية المطاف النقطة الجاذبة العين، دون إثقال التصميم المحيط.
أمر بالغ الأهمية بغض النظر عن مساحة، في كل الأحوال فان الإضاءة الصحيحة شيء مهم. بالطبع للإضاءة أهمية في المنازل الصغيرة، لتجعله يبدو أكبر وأوسع واكثر إشراق. من يحب زوايا مظلمة في غرفة المعيشة ؟ لا أحد، لأن الغرفة المشرقة تعتبر أكثر انفتاحا وترحيبا. وهذا بالضبط ما نريد تحقيقه، أليس كذلك؟
زاوية ميتة، واخرى مهملة!. كل واحد منا يعرف منزله، لكن في بعض الأحيان ليس من السهل أن تستخدم كل متر مربع. ولكن الجهد يمكن أن يستحق العناء. خاصة إذا كان مساحة الغرفة محدودة جدا. ما رأيك بمكتب المنزل تحت الدرج؟ كما يمكنك وضع خزانة ملابس مدمجة في نفس المكان. هذين خيارين ويمكنك اختيار الخيار الانسب لك وملئ الفراغ تحت الدرج وجعله قابل للاستخدام.
عندما نكون في الحمام، ننظر مباشرة إلى المرآة، وقبل مغادرة المنزل، نلقي نظرة سريعة على المرآة قبل أن نبدأ يومنا. وبالإضافة إلى ذلك، المرآة لديها العديد من المزايا، حيث تعكس ضوء النهار وتوزعه في أرجاء المنزل، ولولا المرآة لن يحدث هذا الانعكاس. وبالإضافة إلى ذلك، فإن المساحة تبدو أكبر بكثير، وهذه هي الخدعة البصرية للمرآة. والأفضل من كل هذا، أنه يمكنك اختيار المرآة حسب ذوقك الشخصي.
هل يحتاج منزلك الصغير إلى عناصر ديكور أخرى؟ هل يعكس التصميم شخصيتك؟ هذه الأسئلة التي يجب على الجميع الإجابة عليها بأنفسهم، أو بمساعدة المصمم الداخلي. ولكن بشكل عام
القليل هو كثير بمعنى أنه قد تكون هذه الأريكة الصغيرة مع كرسيين افضل من أريكة ضخمة؟ في هذا المثال، الجواب هو: نعم!
في كثير من الأحيان يوجد قطع كبيرة من الأثاث على الجدار مثل خزانة أو أريكة. هذا، بالطبع، للسماح بمساحة أكبر في الوسط، وخاصة في غرف صغيرة. لذلك هناك خدعة في غرفة المعيشة أو غرفة الميديا، وهي بترك مساحة كافية على الجدار. ضع قطعة من الأثاث مع ترك فراغ بينهما وبين الجدار، هذا له تأثير إيجابي مدهش على الشعور بالفضاء، كما تبدو أقل ازدحاما . جربه فقط!
آخر حيلة خاصة بالنسبة لأولئك الذين يحبون التصميم بأنفسهم، ولا يخافون من الأفكار الجديدة. كما رأينا من قبل، فإنه يمكن عمل العجائب عند إزالة الجدار، لذلك يمكنك ببساطة إنشاء مساحة جديدة كاملة. وينطبق الشيء نفسه، على الأثاث، الذي يمكنك تفصيله بنفسك لتوفير مساحة تلقائيا. وبالإضافة إلى ذلك، يمكنك أيضا دمج الأفكار الشخصية.
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