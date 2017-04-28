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10 حيل لجعل منزلك الصغير يبدو أوسع!

Heba khlili Heba khlili
Queens Park House, Honeybee Interiors Honeybee Interiors غرفة المعيشة
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سواء كان منزلك عبارة عن شقة واسعه أو صغيرة، فالحجم  ليس مهم جد طالما نشعر بدفء المنزل، أليس كذلك؟ خصوصا إذا قمت بترتيب منزلك بالضبط وفق لأفكارك و بما يتوافق مع شخصيتك. ولكن أن تحصل على منزل ساحر بمساحة صغيرة، فهو ليس بالأمر السهل التنفيذ، أو بعبارة أخرى: منزل صغير يعرض التحديات والصعوبات ليظهر بطريقة جميلة.

لذلك هذا المقال المخصص لأصحاب المنازل الصغيرة، حيث نقدم 10 حيل وأفكار ثمينة للمنزل الصغير… دعونا لا نضيع الوقت، ونبدأ بأول حيلة!

1. الألوان الزاهية للديكور وقطع من الأثاث

Living room : Neutral tones In:Style Direct غرفة المعيشة
In:Style Direct

Living room : Neutral tones

In:Style Direct
In:Style Direct
In:Style Direct

الألوان الموحدة تجعل كل غرفة حتى الصغيرة، مترامية الاطراف ومتناغمة. كما يفضل في المساحات الصغيرة تجنب الألوان المتناقضة، بهذه الطريقة اعيننا ستجد مساحة بلون واحد وهذا بحد ذاته يعطي المزيد من المساحة، دون الشعور بالانقطاع بصريًا. والمميز في هذه الحيلة أنها تنطبق على جميع الألوان، وخاصة مع الألوان الزاهية، كما يمكننا أن نرى في هذا المثال.

2. التخطيط المفتوح

Charmante Altbauwohnung in Berlin, pur natur pur natur غرفة السفرة
pur natur

pur natur
pur natur
pur natur

السبب الحقيقي وراء إزالة الجدار من هذا المجال، ليعطيك انطباع بالوسع لغرفة السفرة الإسكندنافية. بفضل التخطيط المفتوح ليس فقط أصبحت الغرفة أوسع بل زادت إشراق بسبب الإضاءة الطبيعية. بالمناسبة، لوحة الألوان الزاهية تجعل الغرفة تظهر أكبر، في حين أن عناصر الخشب تجلب قدرا كبيرا من الدفء.

3. النباتات الخضراء

Apartamento com história no Flamengo, Da.Hora Arquitetura Da.Hora Arquitetura غرفة المعيشة
Da.Hora Arquitetura

Da.Hora Arquitetura
Da.Hora Arquitetura
Da.Hora Arquitetura

 تنتمي لأي تصميم جيد مهما كانت الأنواع النباتية المستخدمة في ديكور المنزل المهم أن تتواجد. ألونها الطبيعية تجلب الحيوية والانتعاش للمنزل وتحسن مناخ الغرفة. وبالإضافة إلى ذلك، فهي ببساطة رائعة لمجرد مشاهدتها. المهم في اختيار النباتات أن تكون نباتات سهلة الرعاية ولا تحتاج إلى اهتمام خاص، بذلك تضمن الجمال والوقت. كما يمكنك استشارة خبير حدائق داخلية، يعرف بالتأكيد النصائح المثالية بالنسبة لك.

4. استخدم التناقضات بشكل فعال

Open-Plan Kitchen/Living Room, Ladbroke Walk, London , Cue & Co of London Cue & Co of London غرفة المعيشة
Cue &amp; Co of London

Open-Plan Kitchen/Living Room, Ladbroke Walk, London

Cue & Co of London
Cue &amp; Co of London
Cue & Co of London

كما شهدنا في الحيلة الأولى، نظام الألوان الموحدة يجعل الغرفة تبدو هادئة ومتناغمة أكثر. أفضل طريقة للقيام بذلك هي مع نغمات خفيفة إما أن تكون الوان محايدة أو لديها لمسة طفيفة من اللون الكريمي. ولكن إذا كنت تريد أن تفعل مع الوان قوية، يجب عليك استخدام التناقضات بحذر شديد. ومن الأمثلة المثالية على ذلك، ديكور مميز للوسائد أو صورة على الحائط، تقع في وسط الغرفة وبلون مختلف وجذاب، فإنها تصبح في نهاية المطاف النقطة الجاذبة العين، دون إثقال التصميم المحيط.

5. الإضاءة المناسبة

Appartements Heiligendamm, SALLIER WOHNEN HAMBURG SALLIER WOHNEN HAMBURG غرفة المعيشة
SALLIER WOHNEN HAMBURG

SALLIER WOHNEN HAMBURG
SALLIER WOHNEN HAMBURG
SALLIER WOHNEN HAMBURG

أمر بالغ الأهمية بغض النظر عن مساحة، في كل الأحوال فان الإضاءة الصحيحة شيء مهم. بالطبع للإضاءة أهمية في المنازل الصغيرة، لتجعله يبدو أكبر وأوسع واكثر إشراق. من يحب زوايا مظلمة في غرفة المعيشة ؟ لا أحد، لأن الغرفة المشرقة تعتبر أكثر انفتاحا وترحيبا. وهذا بالضبط ما نريد تحقيقه، أليس كذلك؟

6. استغلال كل متر مربع

Shawfield Street, Ardesia Design Ardesia Design مكتب عمل أو دراسة
Ardesia Design

Shawfield Street

Ardesia Design
Ardesia Design
Ardesia Design

 زاوية ميتة، واخرى مهملة!. كل واحد منا يعرف منزله، لكن في بعض الأحيان ليس من السهل أن تستخدم كل متر مربع. ولكن الجهد يمكن أن يستحق العناء. خاصة إذا كان مساحة الغرفة محدودة جدا. ما رأيك بمكتب المنزل تحت الدرج؟ كما يمكنك وضع خزانة ملابس مدمجة في نفس المكان. هذين خيارين ويمكنك اختيار الخيار الانسب لك وملئ الفراغ  تحت الدرج وجعله قابل للاستخدام.

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7. خدعة المرآة

Queens Park House, Honeybee Interiors Honeybee Interiors غرفة المعيشة
Honeybee Interiors

Queens Park House

Honeybee Interiors
Honeybee Interiors
Honeybee Interiors

عندما نكون في الحمام، ننظر مباشرة إلى المرآة، وقبل مغادرة المنزل، نلقي نظرة سريعة على المرآة قبل أن نبدأ يومنا. وبالإضافة إلى ذلك، المرآة لديها العديد من المزايا، حيث تعكس ضوء النهار وتوزعه في أرجاء المنزل، ولولا المرآة لن يحدث هذا الانعكاس. وبالإضافة إلى ذلك، فإن المساحة تبدو أكبر بكثير، وهذه هي الخدعة البصرية للمرآة. والأفضل من كل هذا، أنه يمكنك اختيار المرآة حسب ذوقك الشخصي.

8. لا تثقل كاهل مساحة المعيشة بالمواد

Porthleven, LEIVARS LEIVARS غرفة المعيشة
LEIVARS

Porthleven

LEIVARS
LEIVARS
LEIVARS

هل يحتاج منزلك الصغير إلى عناصر ديكور أخرى؟ هل يعكس التصميم شخصيتك؟ هذه الأسئلة التي يجب على الجميع الإجابة عليها بأنفسهم، أو بمساعدة المصمم الداخلي. ولكن بشكل عام القليل هو كثير بمعنى أنه قد تكون هذه الأريكة الصغيرة مع كرسيين افضل  من أريكة ضخمة؟ في هذا المثال، الجواب هو: نعم!

9. اترك مساحة على الجدار

Living Room DDWH Architects غرفة المعيشة
DDWH Architects

Living Room

DDWH Architects
DDWH Architects
DDWH Architects

في كثير من الأحيان يوجد قطع كبيرة من الأثاث على الجدار مثل خزانة أو أريكة. هذا، بالطبع، للسماح بمساحة أكبر في الوسط، وخاصة في غرف صغيرة. لذلك هناك خدعة في غرفة المعيشة أو غرفة الميديا، وهي بترك مساحة كافية على الجدار. ضع قطعة من الأثاث مع ترك فراغ بينهما وبين الجدار، هذا له تأثير إيجابي مدهش على الشعور بالفضاء، كما تبدو أقل ازدحاما . جربه فقط!

10. قطع الأثاث الفردية

Obra Santo Andre, Silvana Borzi Design Silvana Borzi Design غرفة المعيشة
Silvana Borzi Design

Silvana Borzi Design
Silvana Borzi Design
Silvana Borzi Design

آخر حيلة خاصة بالنسبة لأولئك الذين يحبون التصميم بأنفسهم، ولا يخافون من الأفكار الجديدة. كما رأينا من قبل، فإنه يمكن عمل العجائب عند إزالة الجدار، لذلك يمكنك ببساطة إنشاء مساحة جديدة كاملة. وينطبق الشيء نفسه، على الأثاث، الذي يمكنك تفصيله بنفسك لتوفير مساحة تلقائيا. وبالإضافة إلى ذلك، يمكنك أيضا دمج الأفكار الشخصية.

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