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23 مطبخ أنيق… يجب أن لا تفوتها

Heba khlili Heba khlili
LC Interiors, Capital Kitchens cc Capital Kitchens cc مطبخ
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في المنزل بطبيعة الحال المطبخ موجود بطريقة أو بأخرى… ولكن للأسف في بعض الأحيان تنقصنا الأفكار الصحيحة لجعل المطبخ ومنطقة تناول الطعام جذابة. مع بار أو بدون؟ داكن أو مشرق؟ نمط حديث أو ريفي مع الكثير من الخشب؟ وكما هو معروف تصميم المطابخ يحتاج إلى معرفة المساحة المناسبة والألوان ونوع المواد المستخدمة لتكون بالنتيجة راضي عن مطبخك.

لذلك في هذا المقال اخترنا 23 مطابخ مناسبة لك، لكل منها تصميم مختلف عن الأخر، بحيث تناسب كل الأذواق. دعنا نتابع سويا هذه المطابخ واختر منها ما يناسبك واجعلها مصدر إلهام لك!

1. مطبخ على شكل حرف U مع الكثير من مساحة التخزين

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

2. بار المطبخ مع الإضاءة الجذابة

Residence Naidoo, FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS مطبخ
FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS

FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS
FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS
FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS

3. مطبخ بتصميم معاصر وألوان زاهية

HOUSE I CAMPS BAY, CAPE TOWN, MARVIN FARR ARCHITECTS MARVIN FARR ARCHITECTS مطبخ
MARVIN FARR ARCHITECTS

MARVIN FARR ARCHITECTS
MARVIN FARR ARCHITECTS
MARVIN FARR ARCHITECTS

4. مطبخ بأسلوب ريفي

De Kelders Western Cape South Africa, CS DESIGN CS DESIGN مطبخ
CS DESIGN

CS DESIGN
CS DESIGN
CS DESIGN

5. المطبخ مع بار مطبخ مركزي

THE VILLA I FRESNAYE, CAPE TOWN, MARVIN FARR ARCHITECTS MARVIN FARR ARCHITECTS مطبخ
MARVIN FARR ARCHITECTS

MARVIN FARR ARCHITECTS
MARVIN FARR ARCHITECTS
MARVIN FARR ARCHITECTS

6. مطبخ بأسطح بيضاء تعكس أشعة الشمس

House Shenck Rerh, Rudman Visagie Rudman Visagie مطبخ
Rudman Visagie

Rudman Visagie
Rudman Visagie
Rudman Visagie

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7. مطبخ أنيق باللونين الأسود والأبيض

Residence Calaca, FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS مطبخ
FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS

FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS
FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS
FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS

8. المطبخ المميز مع جدار من الطوب والأضواء الفيروزية

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

9. مطبخ بسقف مضاء

Kitchens, Life Design Life Design مطبخ
Life Design

Life Design
Life Design
Life Design

10.مطبخ بأثاث تقليدي جنبا إلى جنب مع الأجهزة الحديثة

Kitchens, Life Design Life Design مطبخ
Life Design

Life Design
Life Design
Life Design

11. مطبخ بألوان محايدة وتصميم بسيط

Extentions and Renovations, DG Construction DG Construction مطبخ
DG Construction

DG Construction
DG Construction
DG Construction

12. مطبخ سخي مع الكثير من الضوء الطبيعي

Kitchens, Life Design Life Design مطبخ
Life Design

Life Design
Life Design
Life Design

13. مطبخ ثلجي مع الكثير من مساحة التخزين

Simple yet beautiful home in Brettenwood, CA Architects CA Architects مطبخ
CA Architects

CA Architects
CA Architects
CA Architects

14. مطبخ واسع وإضاءة ذكية

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

15. مطبخ ريفي مع الطوب والخشب

House Gover, Environment Response Architecture Environment Response Architecture مطبخ
Environment Response Architecture

Environment Response Architecture
Environment Response Architecture
Environment Response Architecture

16. مطبخ مع جدار مصنوع من الحجر الطبيعي لمزيد من الشخصية

Alterations to existing residence-Bedfordview, Spiro Couyadis Architects Spiro Couyadis Architects مطبخ
Spiro Couyadis Architects

Spiro Couyadis Architects
Spiro Couyadis Architects
Spiro Couyadis Architects

17. مطبخ من الخشب الداكن يقف على النقيض مع الجرانيت أو الرخام

Kitchens, Life Design Life Design مطبخ
Life Design

Life Design
Life Design
Life Design

18. مطبخ مع نافذة كبيرة تميز هذا المطبخ الأنيق

HOUSE I CAMPS BAY, CAPE TOWN, MARVIN FARR ARCHITECTS MARVIN FARR ARCHITECTS مطبخ
MARVIN FARR ARCHITECTS

MARVIN FARR ARCHITECTS
MARVIN FARR ARCHITECTS
MARVIN FARR ARCHITECTS

19. مطبخ محايد مع طاولة طعام في لون احمر فاقع

LC Interiors, Capital Kitchens cc Capital Kitchens cc مطبخ
Capital Kitchens cc

Capital Kitchens cc
Capital Kitchens cc
Capital Kitchens cc

20 .مطبخ خشبي مع العديد من الأدراج

Beach Front House, JSD Interiors JSD Interiors مطبخ ذو قطع مدمجة Grey
JSD Interiors

JSD Interiors
JSD Interiors
JSD Interiors

21. مطبخ بواجهة عالية اللمعان والفولاذ المقاوم للصدأ تجعل هذا المطبخ أنيق

HOUSE I ATLANTIC SEABOARD, CAPE TOWN, MARVIN FARR ARCHITECTS MARVIN FARR ARCHITECTS مطبخ
MARVIN FARR ARCHITECTS

MARVIN FARR ARCHITECTS
MARVIN FARR ARCHITECTS
MARVIN FARR ARCHITECTS

22. مطبخ مع أبواب زجاجية لمظهر تقليدي

High gloss Dark Mahogany Kitchen , Ergo Designer Kitchens & Cabinetry Ergo Designer Kitchens & Cabinetry مطبخ خشب Black
Ergo Designer Kitchens &amp; Cabinetry

Ergo Designer Kitchens & Cabinetry
Ergo Designer Kitchens &amp; Cabinetry
Ergo Designer Kitchens & Cabinetry

23. مطبخ مع بار طويل والكثير من المساحة لتناول الطعام

Oyster schelles, BHD Interiors BHD Interiors مطبخ
BHD Interiors

BHD Interiors
BHD Interiors
BHD Interiors

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