شقة عائلية أنيقة

الجمع بين حداثة التصميم مع العناصر الريفية في تصاميم المنازل، هو اتجاه جديد ويكتسب شعبية متزايدة في عالم التصميم والديكور. في مقال اليوم سنتعرف على شقة مناسبة للعائلة والتي تجمع النمط الحديث مع الريفي. تتميز بجمالية خاصة بفضل إبداع مصممين الديكور الداخلي. ستلاحظ سحر الريف متجسد بالاستخدام الفخم للخشب والحجر في جميع أنحاء الشقه، مندمج مع نغمات بلون أبيض وكريمي هادئ، أعطت شعور الدفء والراحة للشقة. بالاضافة للأثاث الحديث والأنيق، والإضاءة المريحة والاستخدام الذكي للمساحة، التي أعطت جاذبية مضاعفة للشقة… لنتابع باقي تفاصيل هذه الشقة.