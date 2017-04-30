شقة عائلية أنيقة

الجمع بين حداثة التصميم مع العناصر الريفية في تصاميم المنازل، هو اتجاه جديد ويكتسب شعبية متزايدة في عالم التصميم والديكور. في مقال اليوم سنتعرف على شقة مناسبة للعائلة والتي تجمع النمط الحديث مع الريفي. تتميز بجمالية خاصة بفضل إبداع مصممين الديكور الداخلي. ستلاحظ سحر الريف متجسد بالاستخدام الفخم للخشب والحجر في جميع أنحاء الشقه، مندمج مع نغمات بلون أبيض وكريمي هادئ، أعطت شعور الدفء والراحة للشقة. بالاضافة للأثاث الحديث والأنيق، والإضاءة المريحة والاستخدام الذكي للمساحة، التي أعطت جاذبية مضاعفة للشقة… لنتابع باقي تفاصيل هذه الشقة.
في الاتحاد قوة فما بالك بالاتحاد الراقي بين اللون الأبيض والكريمي مع النغمات الخشبية لجعل غرفة المعيشة الفسيحة تبدو مشرقة وذات بهجة. إضاءة طبيعية تغمر الغرفة تتسرب من خلال النوافذ الزجاجية الكبيرة، في حين ترى الأرائك الأنيقة والعصرية مع مصباح السقف الأنيق… ستجذب الانتباه.
أحجار بلون بني فاتح وبيج تغطي الجدار خلف وحدة التلفزيون الخشبية الأنيقة، لإضفاء لمسة ريفية لغرفة المعيشة. كما نلاحظ أيضا استخدام أضواء عصرية من أنواع مختلفة لتسليط الضوء على تفاصيل الأثاث.
أريكة رمادية عصرية مع وسائد محشوة تجعل الغرفة مثالية للاسترخاء أو القراءة أو لتصفية الذهن. أرضية خشبية دافئة متناقضة مع الجدران البيضاء بشكل جيد. خزانة خشبية بواجهة زجاجية توفر مساحة لعرض المقتنيات.
تماما مثل الغرف الأخرى في هذه الشقة، منطقة تناول الطعام بلون كريمي مع العناصر الخشبية. كما نلاحظ مساحة واسعة، تجعل الحركة مريحة لإدخال الأثاث الحديث. الديكور المميز في هذه المنطقة هو وجود المغسلة بجانب الغرفة مع مرآة كبيرة لإضافة بريق. كما يوجد خزانات لحفظ الأواني ولسهولة استخدامها في هذه المساحة موجودة على جانبي النوافذ… فكرة عملية.
اختيار نظام الألوان المحايدة هو الاختيار الأنسب لإعطاء شعور مريح للمطبخ. خزائن بأسلوب الحد الأدنى، على شكل حرف U لتقديم مساحة كبيرة من التخزين، في حين أن اسطح المطبخ مثالية للطبخ وتحضير وإعداد الطعام. إضاءة قوية وأجهزة ذكية تجعل من الطبخ متعه حقيقية.
الاستخدام الفخم للخشب الطبيعي للسرير والجدران وخزائن الملابس فضلا عن الأثاث، جعل من غرفة النوم هذه ريفيه بجدارة مع بقائها بكامل أناقتها. مسند السرير المحشو بالجلد الأسود أعطى لمسة رومانسية مريحة، مع المصابيح العصرية على جانبي السرير.
في غرفة نوم أخرى يوجد لدينا مقعد اسفل النافذة بشكل أنيق، هو عبارة عن خزنة تلبي احتياجات التخزين. وهي طريقة ذكية جدا للسيطرة على الفوضى، دون إضاعة مساحة إضافية!
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