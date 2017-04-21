40 صورة لحمامات عصرية يجب ان تراها قبل ان تصمم حمام بيتك

نقدم لكم من هوميفاي مجموعة متميزة من التصاميم الحديثة للحمامات العصرية المتنوعة من حيث الانماط والخامات، كما انها قد تكون ملهمة لكم في تصميم حمامات بيوتكم الخاصة وتزودكم بالافكار الابداعية من حيث تقسيم المساحات او توزيع الاضاءات واختيار الخامات المناسبة.

أما عن الألوان وانسجامها فيما بين الارضيات والجدران فهي الامثل للمشاهدة والمعاينة حيث تتضح لكم الصورة بشكل أسهل عند مقارنة هذا العدد المتنوع من الحمامات وبالتالي تسهل عليكم اختيار الالوان المناسبة لأذواقكم.

نتمنى لكم جولة رائعة بين هذه الصور ويسعدنا مشاركتكم لنا بالتعليقات عن اختياراتكم وملاحظاتكم.