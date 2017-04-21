الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

40 صورة لحمامات عصرية يجب ان تراها قبل ان تصمم حمام بيتك

جحا جحا
NVL, ALDENA ALDENA حمام
Loading admin actions …

نقدم لكم من هوميفاي مجموعة متميزة من التصاميم الحديثة للحمامات العصرية المتنوعة من حيث الانماط والخامات، كما انها قد تكون ملهمة لكم في تصميم حمامات بيوتكم الخاصة وتزودكم بالافكار الابداعية من حيث تقسيم المساحات او توزيع الاضاءات واختيار الخامات المناسبة.

أما عن الألوان وانسجامها فيما بين الارضيات والجدران فهي الامثل للمشاهدة والمعاينة حيث تتضح لكم الصورة بشكل أسهل عند مقارنة هذا العدد المتنوع من الحمامات وبالتالي تسهل عليكم اختيار الالوان المناسبة لأذواقكم.

نتمنى لكم جولة رائعة بين هذه الصور ويسعدنا مشاركتكم لنا بالتعليقات عن اختياراتكم وملاحظاتكم. 

1.

57125 House, MODO Architettura MODO Architettura حمام
MODO Architettura

MODO Architettura
MODO Architettura
MODO Architettura

2.

Terra Rossa House, MODO Architettura MODO Architettura حمام
MODO Architettura

MODO Architettura
MODO Architettura
MODO Architettura

3.

QUINTO TRONCO B&B, BAABdesign BAABdesign حمام
BAABdesign

BAABdesign
BAABdesign
BAABdesign

4.

Appartamento campione in cantiere di Rho (MI), Home Staging & Dintorni Home Staging & Dintorni حمام
Home Staging &amp; Dintorni

Home Staging & Dintorni
Home Staging &amp; Dintorni
Home Staging & Dintorni

5.

57125 House, MODO Architettura MODO Architettura حمام
MODO Architettura

MODO Architettura
MODO Architettura
MODO Architettura

6.

Ristrutturazione appartamento Bologna, Massarenti, Facile Ristrutturare Facile Ristrutturare حمام
Facile Ristrutturare

Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

7.

Ridefinizione camera degli ospiti con bagno en-suite, MBquadro Architetti MBquadro Architetti حمام
MBquadro Architetti

MBquadro Architetti
MBquadro Architetti
MBquadro Architetti

8.

Appartamento residenziale nel quartiere Nomentano., studioQ studioQ حمام
studioQ

studioQ
studioQ
studioQ

9.

Un attico in stile loft in Milano, Annalisa Carli Annalisa Carli حمام خشب متين White
Annalisa Carli

Annalisa Carli
Annalisa Carli
Annalisa Carli

10.

Un attico in stile loft in Milano, Annalisa Carli Annalisa Carli حمام خشب Beige
Annalisa Carli

Annalisa Carli
Annalisa Carli
Annalisa Carli

11.

QUINTO TRONCO B&B, BAABdesign BAABdesign حمام
BAABdesign

BAABdesign
BAABdesign
BAABdesign

12.

Portaportese , Archifacturing Archifacturing حمام حجر
Archifacturing

Archifacturing
Archifacturing
Archifacturing

13.

Villa Bonelli, Archifacturing Archifacturing حمام Black
Archifacturing

Archifacturing
Archifacturing
Archifacturing

14.

Ristrutturazione completa appartamento a Roma , piano a piano a حمام
piano a

piano a
piano a
piano a

15.

Ristrutturazione appartamento Bologna, San Giuseppe, Facile Ristrutturare Facile Ristrutturare حمام
Facile Ristrutturare

Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare

16.

Villa on lake Garda, Andrea Bonini luxury interior & design studio Andrea Bonini luxury interior & design studio حمام
Andrea Bonini luxury interior &amp; design studio

Andrea Bonini luxury interior & design studio
Andrea Bonini luxury interior &amp; design studio
Andrea Bonini luxury interior & design studio

17.

PASSIVE HOUSE, Tommaso Giunchi Architect Tommaso Giunchi Architect حمام
Tommaso Giunchi Architect

Tommaso Giunchi Architect
Tommaso Giunchi Architect
Tommaso Giunchi Architect

18.

Casa Allegri, ikare ikare حمام
ikare

ikare
ikare
ikare

19.

Ristrutturazione appartamento Roma, Bufalotta, Facile Ristrutturare Facile Ristrutturare حمام
Facile Ristrutturare

Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare

20.

Colleverde_minimal design, EF_Archidesign EF_Archidesign حمام
EF_Archidesign

EF_Archidesign
EF_Archidesign
EF_Archidesign

21.

UN APPARTAMENTO D'ELITE, SERENA ROMANO' ARCHITETTO SERENA ROMANO' ARCHITETTO حمام
SERENA ROMANO&#39; ARCHITETTO

SERENA ROMANO' ARCHITETTO
SERENA ROMANO&#39; ARCHITETTO
SERENA ROMANO' ARCHITETTO

22.

Ristrutturazione appartamento Roma, Marconi, Facile Ristrutturare Facile Ristrutturare حمام
Facile Ristrutturare

Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare

23.

Appio Latino | contemporany, EF_Archidesign EF_Archidesign حمام
EF_Archidesign

EF_Archidesign
EF_Archidesign
EF_Archidesign

24.

BALDUINA, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS حمام
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

25.

Colleverde_minimal design, EF_Archidesign EF_Archidesign حمام
EF_Archidesign

EF_Archidesign
EF_Archidesign
EF_Archidesign

26.

NVL, ALDENA ALDENA حمام
ALDENA

ALDENA
ALDENA
ALDENA

27.

Progettazione d'Interni , Studio di Architettura Tundo Studio di Architettura Tundo حمام
Studio di Architettura Tundo

Studio di Architettura Tundo
Studio di Architettura Tundo
Studio di Architettura Tundo

28.

Vivere con stile... un sorprendente attico con affaccio sul lago, coniuga raffinatezza ed eleganza., Studio d'Architettura MIRKO VARISCHI Studio d'Architettura MIRKO VARISCHI حمام
Studio d&#39;Architettura MIRKO VARISCHI

Studio d'Architettura MIRKO VARISCHI
Studio d&#39;Architettura MIRKO VARISCHI
Studio d'Architettura MIRKO VARISCHI

29.

COVIELLO, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS حمام
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

30.

Angolo, 23bassi studio di architettura 23bassi studio di architettura حمام سيراميك Grey
23bassi studio di architettura

23bassi studio di architettura
23bassi studio di architettura
23bassi studio di architettura

31.

Terra Rossa House, MODO Architettura MODO Architettura حمام
MODO Architettura

MODO Architettura
MODO Architettura
MODO Architettura

32.

WHITE, BRIGHT AND MINIMAL. APPARTAMENTO ZONA WASHINGTON, Luigi Brenna Architetto Luigi Brenna Architetto حمام
Luigi Brenna Architetto

Luigi Brenna Architetto
Luigi Brenna Architetto
Luigi Brenna Architetto

33.

Casa E, Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design حمام
Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design

Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design
Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design
Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design

34.

Cavour | modern style, EF_Archidesign EF_Archidesign حمام
EF_Archidesign

EF_Archidesign
EF_Archidesign
EF_Archidesign

35.

Appartamento privato Vimercate, SLP arch SLP arch حمام
SLP arch

SLP arch
SLP arch
SLP arch

36.

Cavour | modern style, EF_Archidesign EF_Archidesign حمام
EF_Archidesign

EF_Archidesign
EF_Archidesign
EF_Archidesign

37.

appartamento B, Diana Lapin Diana Lapin حمام
Diana Lapin

Diana Lapin
Diana Lapin
Diana Lapin

38.

appartamento a rimini, bilune studio bilune studio حمام
bilune studio

bilune studio
bilune studio
bilune studio

39.

Un attico in stile loft in Milano, Annalisa Carli Annalisa Carli حمام خشب Beige
Annalisa Carli

Annalisa Carli
Annalisa Carli
Annalisa Carli

40.

VIAGGIO ATTRAVERSO IL COLORE, Amodo Amodo حمام
Amodo

Amodo
Amodo
Amodo
13 فكرة رائعة يمكنك تنفيذها على سطح منزلك

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Add SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً