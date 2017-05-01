غرف معيشة متميزة بأنماط مختلفة

الطراز الاسكندنافي هو من اكثر الأنماط انتشارا في شمال أوروبا لاحترامه أسس التصميم الداخلي في هذه المنطقة وتناسبه مع الظروف البيئية المحيطة واستخدام عناصر من الكلاسيكية والحديثة ودمجهم معا بشكل مميز، مثل هذا التصميم أمامنا ستجد جمال الاسكندينافية بلمسات رومانسية وأخرى تقليدية وقديمة، المميز في هذا الطراز هو اتفاق الكثير من الأذواق عليه لما به من تفاصيل مثيرة للاهتمام، يستخدم الخبراء عادة كل الألوان المتاحة بما فيها الجرئ والمحايد، ولا ننس دور الطبيعة بعناصر من الورود الجميلة والأخشاب بكل ألوانها وأنواعها ..

غرفة المعيشة أمامنا تألقت باللون الأبيض مع إضاءة طبيعية مشرقة وزهور رائعة، ولمسة من الرومانسية تتجسد في شموع هادئة ولوحات بسيطة تزين الجدران ..