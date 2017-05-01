غرف معيشة متميزة بأنماط مختلفة

غرفة المعيشة هي المساحة المشتركة بين أفراد الأسرة، لقضاء وقت ممتع معا وممارسة العديدة من الأنشطة كمشاهدة التلفاز، اختلفت التصميمات الهندسية للشقق الحديثة مؤخرا، حيث البعض يفضلون فصل غرفة المعيشة عن بقية المنزل لتحظى بجزء كبير من الخصوصية، والبعض الأخر يفضل دمجها مع كل فراغات المنزل، أحيانا لضيق المساحة أو اختيار أنماط تحتاج لمساحات مفتوحة، ومع تطور عالم الديكور ظهرت العديد من الأنماط والطُرز الديكورية المتنوعة لتصميم منزلك من الداخل، اليوم مع هوميفاي سنستعرض معا مجموعة من التصميمات المختلفة لغرف المعيشة من كل أنحاء العالم وعلى أنماط متميزة لتجد ما ينال إعجابك ويناسب منزلك ..
والآن دور الطراز الريفي المتميز بالتفاصيل قريبة من القلب تشبه بيوتنا جميعا وبيوت اجدادنا، على رغم من تقليدية هذا النمط إلا أنه عاد بقوة وخاصة في البيمنازل الساحلية والمتواجد وسط الطبيعة الخلابة..
الطراز الاسكندنافي هو من اكثر الأنماط انتشارا في شمال أوروبا لاحترامه أسس التصميم الداخلي في هذه المنطقة وتناسبه مع الظروف البيئية المحيطة واستخدام عناصر من الكلاسيكية والحديثة ودمجهم معا بشكل مميز، مثل هذا التصميم أمامنا ستجد جمال الاسكندينافية بلمسات رومانسية وأخرى تقليدية وقديمة، المميز في هذا الطراز هو اتفاق الكثير من الأذواق عليه لما به من تفاصيل مثيرة للاهتمام، يستخدم الخبراء عادة كل الألوان المتاحة بما فيها الجرئ والمحايد، ولا ننس دور الطبيعة بعناصر من الورود الجميلة والأخشاب بكل ألوانها وأنواعها ..
غرفة المعيشة أمامنا تألقت باللون الأبيض مع إضاءة طبيعية مشرقة وزهور رائعة، ولمسة من الرومانسية تتجسد في شموع هادئة ولوحات بسيطة تزين الجدران ..
الطراز الحديث وجماله وأناقته التى لا مثيل لها، اختيار العناصر في الطراز الحديث يأتي وفقا لأسس ثابته وأهمها البساطة والعملية، وعلى الرغم من الشائع عنه استخدام الألوان الجريئة إلا أن هذا التصميم يأتي لكسر هذه القاعدة، نموذج متكامل من الألوان الحيادية والترابية إلى جانب لمسة خشبية، أما عن الإضاءة فهي لها دور فعال ومميز في الطراز الحديث ويعتمد عليها بشكل كبير لتغيير الشكل العام للتصميم، ولا تنس الاكسسوارات في الديكور الحديث وأهميتها ..
يمكننا أن نجعل غرفة معيشتنا حديثة بطابع كلاسيكي أنيق، دون ضياع بساطة وهدوء الحداثة وبلمسة راقية وجميلة بتفصيل كلاسيكية، كل هذا يتجمع في لحة قمة في التناغم بألوان حيادية زاهية ولمسات مبهجة، هذا التصميم يأتي كإهداء لأصحاب الفكر الحديث بعيدا عن الألوان القاتمة والخشب البني والأثاث التقليدي ..
على الطراز الكلاسيكي بطابع إيطالي متميز لمحبي الفخامة والأناقة والتفاصيل التي لا حدود لها، إليكم هذا التصميم المميز لتنال إعجابكم ..
هل سمعت من قبل عن الطراز البلدي، هو طراز يستمد أفكار من البيوت الريفية القديمة بمختلف ثقافتها، ويمكنك جمعه مع نمط آخر كالطراز الحديث أو الكلاسيكي أو غيره، كما فعل المصمم في هذا النموذج حيث استوحى تصميم السقف الخسبي من التراث البلدي مع عناصر تقليدية مميزة ..
النمط الحديث يحمل من المرونة والتناغم مع غيره من الأنماط ما يكفي أن تترك لمسة أو أكثر لتجعله أكثر حيوية، فمثلا قام هنا الصمم بدمج لمسات من الطراز الصناعي كالطوب والأخشاب لغرفة معيشة بعناص حديثة جدا، لند في النهاية مزيج رائع يمكننه اعتباره انتقائي سينال إعجابك بالتأكيد ..
إن كنت سمعت من قبل عن الطراز الاستوائي وهو من أكثر الطرز والأنماط المحملة بالبهجة والإشراق واحترام الطبيعة وعادة تكون غنية جدا بالتفاصيل المثيرة للاهتمام، فما رأيك إن قمنا بجمعه مع الصناعية المبيتكرة والتى تحترم العناصر بكل أشكالها وتقوم بإعادة تدوريها وتحويلها لقطع ديكورية مميزة، وهو تحديدا ما قام به المصمم في هذا النموذج حيث كان اختيار العناصر جرئ للغاية على النمط الاستوائي بتفاصيل ولمسات صناعية مميزة ..
نأتى لفكر مختلف جدا وهو استعمار الديكور الداخلي، في البداية سيكون المسمى غريب على آذاننا ولكن تعريفه يجعل الأمر أكثر بساطة، لكل بلد سمة خاصة في الديكور وتفاصيل مميزة عن غيرها، وبعد أن شهدت العمارة في الدول التي استعمرتها أوروبا منذ القرن السابع عشر حتى حلول القرن العشرين ثورة وتغيير كامل في كل العناصر الخاصة بالديكور الداخلى ظهر الطراز الاستعماري بفهوم واضح وقوي، وما هو أمامنا هو نموذج مبسط جدا له، حيث جمع المصمم أكثر من سمة مختلفة في لوحة واحدة في تناغم وانسجام تام ..
الطراز الأسيوي المنتشر في دول شرق آسيا والذي ينعم بتفاصيل الطبيعة كالأخشاب والنباتات واستخدام عناصر قمة في البساطة وتتناسب مع الظروف البيئية المحيطة..
كل ما تابعناه من قبل في هذا المقال هو مجرد لمسات من الطراز الصناعي بين أركان ديكور حديث أو غيره، والآن جاء دور أن تتمتع بجمال الطراز الصناعي وتصميم غرفة معيشة بأكملها على أسسه وبعناصره وتفاصيله، يتمتع الطراز الصناعي باستخدام المواد التشطيبية بطريقة غير معتادة وإعادة تدوير كل ما هو قديم أو ما يتم إخفاؤه في الأنماط الأخرى وتحويله إلى قطع ديكورية ..
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