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باقة من أجمل المطابخ بلمسة عصرية

آية منير آية منير
homify مطبخ
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إن كنت من متابعي هوميفاي ودائما تبحث عن كل ما هو جديد ومبهر، فقد اعتدنا من هوميفاي على تقديم كل ما يخص الديكور الداخلي وأحدث الصيحات وأجمل التصميمات، وكادت أن تخطف قلوبنا بما نجده بين صفحاتها دائما، اليوم تقدم لنا باقة من أجمل المطابخ بأنماط وطرز ديكورية مختلفة بلمسة عصرية وعلى أحدث موضة، لتفتح لك آفاقا جديدة وأبواب رائعة لأحلامك في أن تمتلك يوما ما تصميما منهم في منزلك .. تأملوا التفاصيل والتكوينات الرائعة باختلاف الصورة النهائية .. نتمنى لكم جولة رائعة ..

1. وحدات فنية ..

TK apartment, Polygon arch&des Polygon arch&des مطبخ خشب Brown
Polygon arch&amp;des

Polygon arch&des
Polygon arch&amp;des
Polygon arch&des

قد نظن جميعنا أن المطبخ ليس بمكان مناسب لقطع ديكورية مميزة على ذوقنا الخاصة، وأن الجانب العملي هو الأوحد في تصميمنا ولكن تأتي مثل هذه التصميمات لتعكس لنا كل ذلك، وتقدم لنا نموذج مطعم باجمل الوحدات الفنية كوحدات إضاءة أو أثاث كمقاعد أو حتى في نماذج أخرى قد تجد لوحات وباقات ورد رائعة، أما عن الإضاءة الغي مباشرة فقد تم دراستها لتكن قادرة على إبراز جمال وحدات التخزين، استخدم المصمم خامة فريدة من نوعها من ضمن باقة رائعة من الأخشاب المتاحة للديكورات الداخلية ..

2. تكوينات متباينة ..

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

لا تتردد في أن تبتكر تكوين جديد ومختلف ومتباين لمطبخك غير تقليدي ويحمل من الإبداع ما يكفي ليرضي طموحك وذوقك الخاص، وباستخدام خامات مختلفة قد تنجح في تأكيد ذلك، كما قام المصمم في النموذج أمامنا، حيث ابتكر لنا نموذج مختلف غير منتظم لوحدات التخزين مستخدما مزيجا رائعا بين الأبيض والخشب والأسود مضافا طاولة رائعة سهلة الفك والتركيب..

3. طراز بلدي ..

Una CASA DE CAMPO para soñar, malu goni malu goni مطبخ
malu goni

malu goni
malu goni
malu goni

وعلى أسس الطراز البلدي المستوحى من ثقافتنا الأصيلة يأتي هذا التصميم حاملا معالم بلادنا بخامات طبيعية متنوعة وتكوين غاية في البساطة وأرضية مطعمة بنقوش وزخارف متميزة ..

4. مزيج رائع ..

PH Andersen , Faci Leboreiro Arquitectura Faci Leboreiro Arquitectura مطبخ
Faci Leboreiro Arquitectura

Faci Leboreiro Arquitectura
Faci Leboreiro Arquitectura
Faci Leboreiro Arquitectura

دائما وأبدا يظل الخشب هو الشريك الأكثر جاذبية في أي مزيج فني، فالخشب يعد من العناصر التي لا تقاوم وتحتفظ بقدر عالي من الجمال في الديكور الداخلي، وخاصة إذا تم لها اختيار شريك متناغم مع طبيعتها كالأسود اللامع، والأهم من ذلك طريقة دمجهم معا، كالمثال أمامنا حيث جاء الخشب هو الأساس والأسود يعتني بالتفاصيل ..

5. ريفية بوجه آخر..

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

الريفية بثوبها الحديث، هو تحديدا ما يمكن فهمه من هذا التصميم، استخدام الخامات الطبيعية على حالتها وتصميم الأثاث بشكل بدائي ليتبع أسس الريفية كما يجب أن تكون، ولا تنسة لمسة عصرية متألقة كوحدات إضاءة أو أجهزة كهربائية لامعة ..

6. سحر الإضاءة ..

Casa Cor 2014, Brunete Fraccaroli Arquitetura e Interiores Brunete Fraccaroli Arquitetura e Interiores مطبخ
Brunete Fraccaroli Arquitetura e Interiores

Brunete Fraccaroli Arquitetura e Interiores
Brunete Fraccaroli Arquitetura e Interiores
Brunete Fraccaroli Arquitetura e Interiores

اختيار وحدات الإضاءة له سحر خاص كما هو أمامنا قادر على صُنع فارق حقيقي وله سحر جذاب بكل هيئاته، سواء كانت بطريقة الإضاءة نفسها أو انعجساتها على الجدران والأثاث، وهو تحديدا ما قام به المصمم في المثال أمامنا، حيث اهتم بختار وحدة إضاءة نجفة ذات تصميم ائع وجذاب وقام بتكرارها بتصميم متشابه، وترك تأثيرها يتحدث بدلا منها ..

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7. البساطة ..

APARTMENT/3, ONE STUDIO ONE STUDIO مطبخ
ONE STUDIO

ONE STUDIO
ONE STUDIO
ONE STUDIO

التصميم أمامنا هو عنوان للبساطة والأناقة، فقط لم يُرهق المصمم أعيننا في تفاصيل وتعدد عناصر ولكن اكتفى باختلاف الخامات وتناغمها معا ..

8. لمسات متنوعة ..

Dalston, House of Sylphina House of Sylphina مطبخ
House of Sylphina

Dalston

House of Sylphina
House of Sylphina
House of Sylphina

يمكنك أن تقول كلمتك داخل تصميم مطبخك كما فعل المصمم هنا، وقام بكسر الروتينية لمطبخ من لون واحد وإضافة لمسة من الخشبة بطيقة بسيطة ليترك المشهد في النهاية بسيط وغير مزعج ..

9. ابتكار وتجديد رغم الحيادية ..

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

رغم حيادية الألوان وبساطة التكوينات إلا هذا التصميم يمكننا تسميته بعنوان الابتكار والتجديد، حيث قام المصمم في رسم لوحة فنية رائعة وتكوينات متناغمة ومنسجمة، بطريقة غير تقليدية وبألوان حيادية ..

10. الأسود ..

House in Kloof Road , Nico Van Der Meulen Architects Nico Van Der Meulen Architects مطبخ
Nico Van Der Meulen Architects

House in Kloof Road

Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects

على الرغم مما هو شائع أن الأسود لا يليق بالديكور الداخلي، وكل مخاوفنا من وجودة بين عناصر منازلنا، إلا أن هنا المصمم قام بكسر كل القواعد وتقديم نموذج كامل لمطبخ من الأسود مطعم بلمسات من المعدن بسيطة ووحدات إضاءة ذات تأثير ساحر ووضاء ..

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