باقة من أجمل المطابخ بلمسة عصرية

إن كنت من متابعي هوميفاي ودائما تبحث عن كل ما هو جديد ومبهر، فقد اعتدنا من هوميفاي على تقديم كل ما يخص الديكور الداخلي وأحدث الصيحات وأجمل التصميمات، وكادت أن تخطف قلوبنا بما نجده بين صفحاتها دائما، اليوم تقدم لنا باقة من أجمل المطابخ بأنماط وطرز ديكورية مختلفة بلمسة عصرية وعلى أحدث موضة، لتفتح لك آفاقا جديدة وأبواب رائعة لأحلامك في أن تمتلك يوما ما تصميما منهم في منزلك .. تأملوا التفاصيل والتكوينات الرائعة باختلاف الصورة النهائية .. نتمنى لكم جولة رائعة ..
قد نظن جميعنا أن المطبخ ليس بمكان مناسب لقطع ديكورية مميزة على ذوقنا الخاصة، وأن الجانب العملي هو الأوحد في تصميمنا ولكن تأتي مثل هذه التصميمات لتعكس لنا كل ذلك، وتقدم لنا نموذج مطعم باجمل الوحدات الفنية كوحدات إضاءة أو أثاث كمقاعد أو حتى في نماذج أخرى قد تجد لوحات وباقات ورد رائعة، أما عن الإضاءة الغي مباشرة فقد تم دراستها لتكن قادرة على إبراز جمال وحدات التخزين، استخدم المصمم خامة فريدة من نوعها من ضمن باقة رائعة من الأخشاب المتاحة للديكورات الداخلية ..
لا تتردد في أن تبتكر تكوين جديد ومختلف ومتباين لمطبخك غير تقليدي ويحمل من الإبداع ما يكفي ليرضي طموحك وذوقك الخاص، وباستخدام خامات مختلفة قد تنجح في تأكيد ذلك، كما قام المصمم في النموذج أمامنا، حيث ابتكر لنا نموذج مختلف غير منتظم لوحدات التخزين مستخدما مزيجا رائعا بين الأبيض والخشب والأسود مضافا طاولة رائعة سهلة الفك والتركيب..
وعلى أسس الطراز البلدي المستوحى من ثقافتنا الأصيلة يأتي هذا التصميم حاملا معالم بلادنا بخامات طبيعية متنوعة وتكوين غاية في البساطة وأرضية مطعمة بنقوش وزخارف متميزة ..
دائما وأبدا يظل الخشب هو الشريك الأكثر جاذبية في أي مزيج فني، فالخشب يعد من العناصر التي لا تقاوم وتحتفظ بقدر عالي من الجمال في الديكور الداخلي، وخاصة إذا تم لها اختيار شريك متناغم مع طبيعتها كالأسود اللامع، والأهم من ذلك طريقة دمجهم معا، كالمثال أمامنا حيث جاء الخشب هو الأساس والأسود يعتني بالتفاصيل ..
الريفية بثوبها الحديث، هو تحديدا ما يمكن فهمه من هذا التصميم، استخدام الخامات الطبيعية على حالتها وتصميم الأثاث بشكل بدائي ليتبع أسس الريفية كما يجب أن تكون، ولا تنسة لمسة عصرية متألقة كوحدات إضاءة أو أجهزة كهربائية لامعة ..
اختيار وحدات الإضاءة له سحر خاص كما هو أمامنا قادر على صُنع فارق حقيقي وله سحر جذاب بكل هيئاته، سواء كانت بطريقة الإضاءة نفسها أو انعجساتها على الجدران والأثاث، وهو تحديدا ما قام به المصمم في المثال أمامنا، حيث اهتم بختار وحدة إضاءة
نجفة ذات تصميم ائع وجذاب وقام بتكرارها بتصميم متشابه، وترك تأثيرها يتحدث بدلا منها ..
التصميم أمامنا هو عنوان للبساطة والأناقة، فقط لم يُرهق المصمم أعيننا في تفاصيل وتعدد عناصر ولكن اكتفى باختلاف الخامات وتناغمها معا ..
يمكنك أن تقول كلمتك داخل تصميم مطبخك كما فعل المصمم هنا، وقام بكسر الروتينية لمطبخ من لون واحد وإضافة لمسة من الخشبة بطيقة بسيطة ليترك المشهد في النهاية بسيط وغير مزعج ..
رغم حيادية الألوان وبساطة التكوينات إلا هذا التصميم يمكننا تسميته بعنوان الابتكار والتجديد، حيث قام المصمم في رسم لوحة فنية رائعة وتكوينات متناغمة ومنسجمة، بطريقة غير تقليدية وبألوان حيادية ..
على الرغم مما هو شائع أن الأسود لا يليق بالديكور الداخلي، وكل مخاوفنا من وجودة بين عناصر منازلنا، إلا أن هنا المصمم قام بكسر كل القواعد وتقديم نموذج كامل لمطبخ من الأسود مطعم بلمسات من المعدن بسيطة ووحدات إضاءة ذات تأثير ساحر ووضاء ..
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