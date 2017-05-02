باقة من أجمل المطابخ بلمسة عصرية

قد نظن جميعنا أن المطبخ ليس بمكان مناسب لقطع ديكورية مميزة على ذوقنا الخاصة، وأن الجانب العملي هو الأوحد في تصميمنا ولكن تأتي مثل هذه التصميمات لتعكس لنا كل ذلك، وتقدم لنا نموذج مطعم باجمل الوحدات الفنية كوحدات إضاءة أو أثاث كمقاعد أو حتى في نماذج أخرى قد تجد لوحات وباقات ورد رائعة، أما عن الإضاءة الغي مباشرة فقد تم دراستها لتكن قادرة على إبراز جمال وحدات التخزين، استخدم المصمم خامة فريدة من نوعها من ضمن باقة رائعة من الأخشاب المتاحة للديكورات الداخلية ..