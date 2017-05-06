دليلك للتعرف على أفضل خامات مفروشات السرير وكيفية العناية بها

يعد إختيار مفروشات السرير في غرفة النوم من أهم الإختيارات التي يجب أن ننتبه لها، فعلى السرير نقضى أهم وقت في اليوم بالليل حيث الراحة والاسترخاء والتي يترتب عليها قيام أجسامنا بالعمليات الحيوية وبالتالي تحسين حياتنا.
لتحسين جودة النوم يجب الإهتمام بجودة المرتبة أولاً ثم الاهتمام بالوسائد والملايات، فيجب الاهتمام باختيار خامة المفروشات وليس فقط شكلها، فبعض الخامات قد تسبب الأرق وعدم الراحة. فكيف يمكننا الحصول على جودة أفضل للنوم باستخدام مفروشات السرير، فقد يكون الأمر محير للبعض نتيجة لتوافر الكثير من الأشكال والخامات فأي منها أفضل، هذا ما سنعرفه في مقال اليوم.
يتربع القطن على عرش خامات مفروشات السرير لأسباب كثيرة، فهو متين، ويتحمل. تعد خامة مسامية فتتنفس، خفيفة، ناعمة كما يسهل العناية بها. هناك الكثير من أنواع القطن، أفضل الأنواع وأجودها هو القطن المصري بعده يأتي القطن الأمريكي، وكلاهما أقطان ذات ألياف طويلة التيلة فتنتج أكثر الأقمشة نعومة.
تعد أكثر الخامات فخامة كما أنها توفر راحة لا مثيل لها، كما تضيف لمسة رومانسية للسرير. عيبها هو تكلفتها العالية بالإضافة لكونها تحتاج لعناية فائقة بطرق غسيل واهتمام خاصة نظراً لضعف أليافها.
لليالي الباردة والشتوية جاءت هذه الخامة الرائعة لتحتل مكانة أفضل الخامات الطبيعية للبطاطين والأغطية فهي تعمل على الحفاظ على الدفئ وعدم تسريبه.
البوليستر هو خامة مصنعة وليست عالية في تكلفتها، ولكنها غير مريحة إذا استخدمت لحالها بدون خلطها بخامات أخرى، لذلك فغالباً ما ستجد البوليستر مخلوط بألباف أخرى مثل القطن ليوفر خامة أقل في تكلفته عن القطن.
تعد خيار رائع إذا كان لديك متطلبات خاصة مثل العناية السهلة والمتكررة فيصلح لغرف الأطفال. كما أن هناك خامات مخلوطة تكون مسامية وتسمح بتشرب العرق وغيره، فيمكنك اختيار نسبة الخلط حسب احتياجاتك ولكن يفضل الابتعاد عن أكثر من نسبة 30% من اللياف حيث أنها ستؤثر على راحة النائم.
اللألياف الصناعية تميل لحبس الحرارة فلا تناسب فصل الصيف والجو الدافئ، أما القطن فهو خامة مسامية، تتنفس وتساهم في خلق أجواء أكثر راحة في الأجواء الحارة وخاص لهؤلاء الذين يحدث لهم تعرق ليلي.
يجب الحرص على اختيار خامات ناعمة وطبيعية وعلى غسلها بمنظفات خالية من الروائح العطرية وغسلها باستخدام مواد طبيعية عند الحاجة لتجنب حساسية البشرة.
لا يوجد شعور أفضل من النوم على سرير يغطية ملايات نظيفة فيجب الحرص على تغيرها كل 7-10 أيام، ولكن إذا كانت لك عادات مختلفة مثل التعرق الليلي أو إذا كنت تلعب الرياضة قبل النوم فبالطبع ستريد تغير الملايات مرة كل اسبوع على الأكثر. إحرص أيضاً على غسل ملايات السرير الجديدة قبل استخدامها، لتجنب الأتربة المتكونة عليها.
قم بشراء طاقم ملايات جديدة كل عامين، فمثلما يحتاج جسمك للملابس الجديدة، يحتاج سريرك أيضاً إلى ملايات جديدة كل فترة لتشعر بالتجديد والانتعاش. الملايات القديمة قد تشعرك بالملل كما أنها تبلى بفعل الاستخدام والغسيل المتكرر.
يمكنك تغير وسائد السرير كل فترة أيضاً فهو يعد إختيار أسهل وأقل في التكلفة كما سيضيف لغرفتك الانتعاش والتجديد المطلوب.
إقرأ أيضاً: 10 أفكار مميزة وفريدة لديكور غرفة النوم