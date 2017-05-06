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دليلك للتعرف على أفضل خامات مفروشات السرير وكيفية العناية بها

Marwa Hasan Marwa Hasan
Traumhafte Schlafzimmer, 'zoeppritz since 1828' 'zoeppritz since 1828' غرفة نوم
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يعد إختيار مفروشات السرير في غرفة النوم من أهم الإختيارات التي يجب أن ننتبه لها، فعلى السرير نقضى أهم وقت في اليوم بالليل حيث الراحة والاسترخاء والتي يترتب عليها قيام أجسامنا بالعمليات الحيوية وبالتالي تحسين حياتنا.

لتحسين جودة النوم يجب الإهتمام بجودة المرتبة أولاً ثم الاهتمام بالوسائد والملايات، فيجب الاهتمام باختيار خامة المفروشات وليس فقط شكلها، فبعض الخامات قد تسبب الأرق وعدم الراحة. فكيف يمكننا الحصول على جودة أفضل للنوم باستخدام مفروشات السرير،  فقد يكون الأمر محير للبعض نتيجة لتوافر الكثير من الأشكال والخامات فأي منها أفضل، هذا ما سنعرفه في مقال اليوم.

القطن

Bedrooms by King of Cotton King of Cotton BedroomBeds & headboards قطن White
King of Cotton

Bedrooms by King of Cotton

King of Cotton
King of Cotton
King of Cotton

يتربع القطن على عرش خامات مفروشات السرير لأسباب كثيرة، فهو متين، ويتحمل. تعد خامة مسامية فتتنفس، خفيفة، ناعمة كما يسهل العناية بها. هناك الكثير من أنواع القطن، أفضل الأنواع وأجودها هو القطن المصري بعده يأتي القطن الأمريكي، وكلاهما أقطان ذات ألياف طويلة التيلة فتنتج أكثر الأقمشة نعومة.

الحرير

Egyptian Cotton Sateen Hotel Classic Bedlinen King of Cotton BedroomTextiles قطن cotton,bed,bedroom,hotel,classic,bedlinen,Egyptian
King of Cotton

Egyptian Cotton Sateen Hotel Classic Bedlinen

King of Cotton
King of Cotton
King of Cotton

تعد أكثر الخامات فخامة كما أنها توفر راحة لا مثيل لها، كما تضيف لمسة رومانسية للسرير. عيبها هو تكلفتها العالية بالإضافة لكونها تحتاج لعناية فائقة بطرق غسيل واهتمام خاصة نظراً لضعف أليافها.

الصوف

Немного прованса, bespacestudio. bespacestudio. غرفة نوم
bespacestudio.

bespacestudio.
bespacestudio.
bespacestudio.

لليالي الباردة والشتوية جاءت هذه الخامة الرائعة لتحتل مكانة أفضل الخامات الطبيعية للبطاطين والأغطية فهي تعمل على الحفاظ على الدفئ وعدم تسريبه.

البوليستر

Bedroom's ideas by King of Cotton King of Cotton BedroomTextiles
King of Cotton

Bedroom's ideas by King of Cotton

King of Cotton
King of Cotton
King of Cotton

البوليستر هو خامة مصنعة وليست عالية في تكلفتها، ولكنها غير مريحة إذا استخدمت لحالها بدون خلطها بخامات أخرى، لذلك فغالباً ما ستجد البوليستر مخلوط بألباف أخرى مثل القطن ليوفر خامة أقل في تكلفته عن القطن.

الخامات المخلوطة

ORCHIDEE – Wellness- und Wohlfühlartikel von FEILER, FEILER FEILER BedroomTextiles
FEILER

FEILER
FEILER
FEILER

 تعد خيار رائع إذا كان لديك متطلبات خاصة مثل العناية السهلة والمتكررة فيصلح لغرف الأطفال. كما أن هناك خامات مخلوطة تكون مسامية وتسمح بتشرب العرق وغيره، فيمكنك اختيار نسبة الخلط حسب احتياجاتك ولكن يفضل الابتعاد عن أكثر من نسبة 30% من اللياف حيث أنها ستؤثر على راحة النائم.

يجب مراعاة عدة نقاط عند إختيار مفروشات السرير

Vintage Washed Pure Linen King of Cotton BedroomTextiles قطن cotton,bed linen,bedding,textiles,bedroom decor
King of Cotton

Vintage Washed Pure Linen

King of Cotton
King of Cotton
King of Cotton

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بعض الخامات تعد باردة والبعض الأخر يعد دافئاً

Sita Mandala by the kairos - Mandala Designs For Your Home, THE KAIROS THE KAIROS BedroomTextiles قطن
THE KAIROS

THE KAIROS
THE KAIROS
THE KAIROS

اللألياف الصناعية تميل لحبس الحرارة فلا تناسب فصل الصيف والجو الدافئ، أما القطن فهو خامة مسامية، تتنفس وتساهم في خلق أجواء أكثر راحة في الأجواء الحارة وخاص لهؤلاء الذين يحدث لهم تعرق ليلي.

حساسية البشرة

International Prop Award Winner-Best Interior Design Singapore 2013, Design Intervention Design Intervention غرفة نوم
Design Intervention

International Prop Award Winner-Best Interior Design Singapore 2013

Design Intervention
Design Intervention
Design Intervention

يجب الحرص على اختيار خامات ناعمة وطبيعية وعلى غسلها بمنظفات خالية من الروائح  العطرية وغسلها باستخدام مواد طبيعية عند الحاجة لتجنب حساسية البشرة.

غسيل الملايات والعناية بها

Bed Linen Collection, King of Cotton King of Cotton BedroomTextiles
King of Cotton

Bed Linen Collection

King of Cotton
King of Cotton
King of Cotton

لا يوجد شعور أفضل من النوم على سرير يغطية ملايات نظيفة فيجب الحرص على تغيرها كل 7-10 أيام، ولكن إذا كانت لك عادات مختلفة مثل التعرق الليلي أو إذا كنت تلعب الرياضة قبل النوم فبالطبع ستريد تغير الملايات مرة كل اسبوع على الأكثر. إحرص أيضاً على غسل ملايات السرير الجديدة قبل استخدامها، لتجنب الأتربة المتكونة عليها.

شراء الجديد

Cool Nordic Bedding Style TrueStuff BedroomTextiles
TrueStuff

Cool Nordic Bedding Style

TrueStuff
TrueStuff
TrueStuff

قم بشراء طاقم ملايات جديدة كل عامين، فمثلما يحتاج جسمك للملابس الجديدة، يحتاج سريرك أيضاً إلى ملايات جديدة كل فترة لتشعر بالتجديد والانتعاش. الملايات القديمة قد تشعرك بالملل كما أنها تبلى بفعل الاستخدام والغسيل المتكرر.

أكياس الوسائد

Traumhafte Schlafzimmer, 'zoeppritz since 1828' 'zoeppritz since 1828' غرفة نوم
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'zoeppritz since 1828'
&#39;zoeppritz since 1828&#39;
'zoeppritz since 1828'

يمكنك تغير وسائد السرير كل فترة أيضاً فهو يعد إختيار أسهل وأقل في التكلفة كما سيضيف لغرفتك الانتعاش والتجديد المطلوب.

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