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20 فكرة من أروع خامات وتصاميم حوائط المطابخ

Marwa Hasan Marwa Hasan
homify مطبخ
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من المهم تكسية حوائط المطبخ بخامة تناسب استخدامه، فالزيوت المتطايرة والدهون بالإضافة للمياة والتبقع المعرض له المطبخ باستمرار يحتاج إلى خامة سهلة التنظيف. فتترواح الخامات المستخدمة من البلاطات التقليدية إلى الزجاج، الأكريليك والاستانليس ستيل، كلها خامات مثالية لحوائط المطبخ، فهي تعطيه أناقة بالإضافة للوظيفية والعملية الشديدة والتي تجعل تنظيف المطبخ أسهل وأسرع.

جئنا لكم اليوم بعدد من التصاميم والخامات التي ستنعش مطابخكم، فتابعونا لتحصلو على إلهام لتصميم منازلكم الخاصة.

1.لا يوجد ما يستدعي تكسية كل حوائط مطبخك بالخامة التي تختارها ولكن يمكنك فقط تكسية المسافة بين الخزانات أو المساحات المعرضة للتبقع والأبخرة

Apartamento Calatrava 1, StudioBMK StudioBMK مطبخ
StudioBMK

StudioBMK
StudioBMK
StudioBMK

2.هذا المطبخ ذو التصميم المودرن والخزانات البسيطة تم عمل حوائطها من الكوريان البني اللون والذي تكرر أيضاً في سطح العمل وكخامة للبار

rehabilitación casa en Barcelona, GPA Gestión de Proyectos Arquitectónicos ]gpa[® GPA Gestión de Proyectos Arquitectónicos ]gpa[® مطبخ
GPA Gestión de Proyectos Arquitectónicos ]gpa[®

GPA Gestión de Proyectos Arquitectónicos ]gpa[®
GPA Gestión de Proyectos Arquitectónicos ]gpa[®
GPA Gestión de Proyectos Arquitectónicos ]gpa[®

3.في هذا المطبخ الريفي الطراز تم استخدام بلاطات تقليدية على حوائطة ذات لون ترابي ليضفي على مطبخك دفئ خاص

La casa de Tere y Miguel, FGMarquitecto FGMarquitecto مطبخ
FGMarquitecto

FGMarquitecto
FGMarquitecto
FGMarquitecto

4.بلاطات ذات أشكال مميزة تعطي لمطبخك طابع مغربي خاص

Scale Wall Tile, Equipe Ceramicas Equipe Ceramicas مطبخ سيراميك
Equipe Ceramicas

Equipe Ceramicas
Equipe Ceramicas
Equipe Ceramicas

5.بلاطات ذات نقوشات خاصة تعطي للمطبخ ذو الألوان الهادئة شخصية فريدة

DOM W CZĘSTOCHOWIE , grupa KMK sp. z o.o grupa KMK sp. z o.o مطبخ
grupa KMK sp. z o.o

grupa KMK sp. z o.o
grupa KMK sp. z o.o
grupa KMK sp. z o.o

6.انظر لروعة هذه البلاطات الصغيرة المتراصة على زاوبة 45 درجة والتي على الرغم من لونها الأبيض فهي رقيقة وذات شخصية

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

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7.هنا تم إضافة مرآة خلف خزانات المطبخ والذي أعطى المطبخ الخطي في تصميمه اتساعاً وأناقة

Apartamento Residencial Dunguenhein, ArchDesign STUDIO ArchDesign STUDIO مطبخ
ArchDesign STUDIO

ArchDesign STUDIO
ArchDesign STUDIO
ArchDesign STUDIO

8.لمطبخ شبابي تم عمل الحائط الخلفي للخزانات هنا باستخدام دهان السبورة واستخدامها كمساحة ابداعية خاصة

Concrete, wood and fire, Elena Arsentyeva Elena Arsentyeva مطبخ
Elena Arsentyeva

Elena Arsentyeva
Elena Arsentyeva
Elena Arsentyeva

9.أما هنا فقد تم إضافة خامة الأكريليك باللون الأصفر المشرق والمنعش للأجواء العامة للمطبخ

White, black, stainless steel and a vibrant splash of yellow. homify مطبخ
homify

White, black, stainless steel and a vibrant splash of yellow.

homify
homify
homify

10.بلاطات سيراميكية تشبه الخرسانة في اللون والملمس، وتتناسب بشكل رائع مع الخزانات الخشبية للمطبخ

Ristrutturazione appartamento di 95mq Roma, Collatino, Facile Ristrutturare Facile Ristrutturare مطبخ
Facile Ristrutturare

Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare

11.أما هنا فقد تم المزج بين الحداثة والعتاقة، حيث تم عمل حائط بالبلاطات البيضاء البسيطة والتي تباينت مع الجهة المقابلة حيث تم تكسية الحائط بالطوب الأحمر

W10 Kitchen by British Standard British Standard by Plain English مطبخ خشب Black
British Standard by Plain English

W10 Kitchen by British Standard

British Standard by Plain English
British Standard by Plain English
British Standard by Plain English

12.لمطبخ ثري وفخم تم إضافة موزايك ذو سطح لامع ومميز

Cozinha Aquarius, Isabella Machado Arquitetura Isabella Machado Arquitetura مطبخ
Isabella Machado Arquitetura

Isabella Machado Arquitetura
Isabella Machado Arquitetura
Isabella Machado Arquitetura

13.هنا تم استخدام الطوب الأحمر المكشوف فأعطى لمسة ساحرة وعتيقة للمطبخ

Küche Modern und Altholztheke, ZABOROWSKI ** Kreativer Innenausbau ZABOROWSKI ** Kreativer Innenausbau مطبخ
ZABOROWSKI ** Kreativer Innenausbau

ZABOROWSKI ** Kreativer Innenausbau
ZABOROWSKI ** Kreativer Innenausbau
ZABOROWSKI ** Kreativer Innenausbau

14.يمكن أيضاً استخدام ورق الحائط بالنقشة المحببة لديك مع إضافة سطح أكريليك شفاف بحيث يعلوه ليسهل تنظيفه والإهتمام به

Яркая индивидуальность в типовой квартире, Anna Clark Interiors Anna Clark Interiors مطبخ
Anna Clark Interiors

Anna Clark Interiors
Anna Clark Interiors
Anna Clark Interiors

15.الرخام هو أحد أهم الخامات للاستخدام في حوائط المطبخ بالإضافة لأناقته التي لا مثيل لها

View of kitchen area Studio 29 Architects ltd مطبخ MDF Grey espresso kitchens,built-in kitchen
Studio 29 Architects ltd

View of kitchen area

Studio 29 Architects ltd
Studio 29 Architects ltd
Studio 29 Architects ltd

16.البلاطات السيراميكية تأتي بأكثر من لون وشكل ونقشة، فقم بإختيار البلاطات التي تناسب ألوان وطراز مطبخك

homify Walls & flooringTiles
homify

homify
homify
homify

17.بعض البلاطات تأتي بملمس مميز فتضف لمطبخك رونق خاص وخاصة في وجود الإضاءة المناسبة

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

18.الخشب من الخامات المستخدمة في تكسية حوائط المطبخ أيضاً لما له من سحر خاص وتأثير دافئ على الفراغ

Casa Cor 2015/ A Casa da Gente, Marina Linhares Decoração de Interiores Marina Linhares Decoração de Interiores مطبخ
Marina Linhares Decoração de Interiores

Marina Linhares Decoração de Interiores
Marina Linhares Decoração de Interiores
Marina Linhares Decoração de Interiores

19.لا يوجد مثل الموزايك في إضفاء سحر على مطبخك بدرجاته المتفاوتة ولمسته المتألقة

Apartamento no Campo Belo, Mario Catani - Arquitetura e Decoração Mario Catani - Arquitetura e Decoração غرفة السفرة البلاط Red
Mario Catani – Arquitetura e Decoração

Mario Catani - Arquitetura e Decoração
Mario Catani – Arquitetura e Decoração
Mario Catani - Arquitetura e Decoração

20.بلاطات ذات شكل سداسي، متداخلة بلونين مختلفين قاما بإضفاء جرأة على المطبخ ذو الطراز الاسكندينافي

Mieszkanie na Bemowie, Jacek Tryc-wnętrza Jacek Tryc-wnętrza مطبخ
Jacek Tryc-wnętrza

Jacek Tryc-wnętrza
Jacek Tryc-wnętrza
Jacek Tryc-wnętrza

إقرأ المقال التالي: أفكار مختلفة لتصميم وتزيين جدران المطبخ

24 خطأ مرعب في تصميم المنزل عليك تجنبها
أي من هذه الخامات تفضل لحوائط المطبخ؟

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