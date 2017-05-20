20 فكرة من أروع خامات وتصاميم حوائط المطابخ

من المهم تكسية حوائط المطبخ بخامة تناسب استخدامه، فالزيوت المتطايرة والدهون بالإضافة للمياة والتبقع المعرض له المطبخ باستمرار يحتاج إلى خامة سهلة التنظيف. فتترواح الخامات المستخدمة من البلاطات التقليدية إلى الزجاج، الأكريليك والاستانليس ستيل، كلها خامات مثالية لحوائط المطبخ، فهي تعطيه أناقة بالإضافة للوظيفية والعملية الشديدة والتي تجعل تنظيف المطبخ أسهل وأسرع.

جئنا لكم اليوم بعدد من التصاميم والخامات التي ستنعش مطابخكم، فتابعونا لتحصلو على إلهام لتصميم منازلكم الخاصة.