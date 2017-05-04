10 أفكار تخزينة ذكية حول المنزل

التخزين الذكي هو أحد العوامل المهم توافرها في أي منزل وخاصة المنازل ذات المساحات الصغيرة. فالبيت الخالي من الفوضى دليل على توافر خزانات كافية حول المنزل والذي يجعل مهمامك اليومية أسهل ويوفر وقتك كما أنه ينعكس على حياتك ويجعل منزلك مكان للراحة والاسترخاء.
كيف يمكنك استغلال كل الأركان والفرص لعمل وحدات تخزينية حول المنزل هذا ما سنعرفه في مقال اليوم!
أكثر الحلول عملية في حالة المساحات الضيقة هي بالاستثمار في أثاث متعدد الاستخدامات، فيمكنك استغلال قلب الأريكة بأن تكون خزانة، أو أية فراغات وفجوات في أثاثك لتخزين أغراضك المختلفة.
في كثير من الأحيان تتوافر مساحة جانبية في المطبخ أو بجانب الثلاجة، هذه المساحة يمكنك استغلالها لعمل رف متحرك يمكنك من تخزين الحبوب والبقوليات. هذه الحيلة توفر في مساحة الخزانات كما يسهل الوصول لكل ما تحتاجه فقط بتحريك الرف.
في المساحات الضيقة قد لا يفضل البعض وضع الأرفف نظراً لتأثيرها السلبي على المساحة ولكن يمكنك رفع الرف حتى يقترب من السقف والذي يوفر لك مساحة تخزينية بدون إحداث أي إزدحام.
في بعض المنازل ذات الطابقين، تهمل مساحة ما تحت السلالم والتي غالباً ما تكون مساحة كبيرة، فيفضل استغلالها بشكل عملي وذكي.
يمكن استغلالها بعمل أدراج لاستغلالها في تخزين أكثر من عنصر مثل الأحذية والملابس الموسمية ولكن يمكنك استغلالها أيضاً في عمل مكتبة لتخزين الكتب أو كدولاب بشكل مختلف.
مساحة تحت السرير تعد مساحة ليست بصغيرة، لذلك يجب الاهتمام بترتيبها واستغلالها بشكل عملي حتى يسهل الوصول لكل ما تحتاجه.
إقرأ أيضاً: 10 أفكار ذكية لتنظيم غرف النوم الصغيرة
يمكنك مد مسند السرير للسقف للحصول على وحدة تخزينية أنيقة وعملية.
يعد الحمام من أكثر المساحات المعرضة للفوضى في المنزل بسبب الاستخدام المستمر للمستحضرات والمناشف وغيره، لذلك فمن المهم توفير مساحة تخزينية سواء كانت أرفف على الحائط أو خزانات تحت الحوض أو حتى سلال بسيطة لوضع كافة الأشياء المبعثرة حول الغرفة.
قم باستغلال ممرات منزلك للحصول على أرفف على جانب واحد أو اثنين على حسب المساحة المتوافرة لديك لتخزين الأدوية أو الكتب أو أي أغراض مبعثرة ولا مكان لها في باقي أجزاء المنزل.
إذا كان لديك فرق مستوى في أحد الغرف ولو حتى درجة واحدة فقم باستغلاله لعمل أدراج أو حتى توفير مساحة لوضع سلال أو صناديق.