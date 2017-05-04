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10 أفكار تخزينة ذكية حول المنزل

Marwa Hasan Marwa Hasan
Natürliches Wohnzimmer , Allnatura Allnatura Living roomStorage
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التخزين الذكي هو أحد العوامل المهم توافرها في أي منزل وخاصة المنازل ذات المساحات الصغيرة. فالبيت الخالي من الفوضى دليل على توافر خزانات كافية حول المنزل والذي يجعل مهمامك اليومية أسهل ويوفر وقتك كما أنه ينعكس على حياتك ويجعل منزلك مكان للراحة والاسترخاء.

كيف يمكنك استغلال كل الأركان والفرص لعمل وحدات تخزينية حول المنزل هذا ما سنعرفه في مقال اليوم!

1.أثاث متعدد الاستخدامات

In the box, Vashantsev Nik Vashantsev Nik غرفة المعيشة
Vashantsev Nik

Vashantsev Nik
Vashantsev Nik
Vashantsev Nik

أكثر الحلول عملية في حالة المساحات الضيقة هي بالاستثمار في أثاث متعدد الاستخدامات، فيمكنك استغلال قلب الأريكة بأن تكون خزانة، أو أية فراغات وفجوات في أثاثك لتخزين أغراضك المختلفة.

2.​استغلال الأركان المهملة مهما كانت صغيرة

Countryside Retreat - Living Space, Lisa Melvin Design Lisa Melvin Design KitchenCabinets & shelves
Lisa Melvin Design

Countryside Retreat – Living Space

Lisa Melvin Design
Lisa Melvin Design
Lisa Melvin Design

في كثير من الأحيان تتوافر مساحة جانبية في المطبخ أو بجانب الثلاجة، هذه المساحة يمكنك استغلالها لعمل رف متحرك يمكنك من تخزين الحبوب والبقوليات. هذه الحيلة توفر في مساحة الخزانات كما يسهل الوصول لكل ما تحتاجه فقط بتحريك الرف.

3.​أرفف على القمة

A residence in Shibuya, sorama me Inc. sorama me Inc. غرفة نوم
sorama me Inc.

A residence in Shibuya

sorama me Inc.
sorama me Inc.
sorama me Inc.

في المساحات الضيقة قد لا يفضل البعض وضع الأرفف نظراً لتأثيرها السلبي على المساحة ولكن يمكنك رفع الرف حتى يقترب من السقف والذي يوفر لك مساحة تخزينية بدون إحداث أي إزدحام.

4.​مساحة ما تحت السلالم

Natürliches Wohnzimmer , Allnatura Allnatura Living roomStorage
Allnatura

Allnatura
Allnatura
Allnatura

في بعض المنازل ذات الطابقين، تهمل مساحة ما تحت السلالم والتي غالباً ما تكون مساحة كبيرة، فيفضل استغلالها بشكل عملي وذكي. 

يمكن استغلالها بعمل أدراج لاستغلالها في تخزين أكثر من عنصر مثل الأحذية والملابس الموسمية ولكن يمكنك استغلالها أيضاً في عمل مكتبة لتخزين الكتب أو كدولاب بشكل مختلف.

5.مساحة ما تحت السرير

Sofa Beds, THE STORAGE BED THE STORAGE BED BedroomBeds & headboards
THE STORAGE BED

Sofa Beds

THE STORAGE BED
THE STORAGE BED
THE STORAGE BED

مساحة تحت السرير تعد مساحة ليست بصغيرة، لذلك يجب الاهتمام بترتيبها واستغلالها بشكل عملي حتى يسهل الوصول لكل ما تحتاجه.

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6.​مساحة تخزينية فوق السرير

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

يمكنك مد مسند السرير للسقف للحصول على وحدة تخزينية أنيقة وعملية.

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7.​أرفف في الحمام

PROJEKT WNĘTRZA W WARSZAWIE / 3, PASS architekci PASS architekci حمام
PASS architekci

PASS architekci
PASS architekci
PASS architekci

يعد الحمام من أكثر المساحات المعرضة للفوضى في المنزل بسبب الاستخدام المستمر للمستحضرات والمناشف وغيره، لذلك فمن المهم توفير مساحة تخزينية سواء كانت أرفف على الحائط أو خزانات تحت الحوض أو حتى سلال بسيطة لوضع كافة الأشياء المبعثرة حول الغرفة.

8.​الممرات

Appartamento CM, MIROarchitetti MIROarchitetti غرفة المعيشة
MIROarchitetti

MIROarchitetti
MIROarchitetti
MIROarchitetti

قم باستغلال ممرات منزلك للحصول على أرفف على جانب واحد أو اثنين على حسب المساحة المتوافرة لديك لتخزين الأدوية أو الكتب أو أي أغراض مبعثرة ولا مكان لها في باقي أجزاء المنزل.

9.​استغلال المستويات المختلفة

Appartamento ad Ostiense - Roma, Archifacturing Archifacturing مكتب عمل أو دراسة الحديد / الصلب White
Archifacturing

Archifacturing
Archifacturing
Archifacturing

إذا كان لديك فرق مستوى في أحد الغرف ولو حتى درجة واحدة فقم باستغلاله لعمل أدراج أو حتى توفير مساحة لوضع سلال أو صناديق.

10.​استغلال الحوائط بالكامل

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

زحام المداخل والممرات بأشياء لا حاجة لها يسبب الضيق دائماً، ولذلك فمن المهم استغلال كل شبر لعمل دواليب ووحدات تخزينية. في هذا المثال ظهرت بشكل مدمج عندما أخذت مساحة الحائط بالكامل مع الحفاظ على  طلاؤها بنفس لون الحائط.

19 فكرة أنيقة ووظيفية لاستغلال زوايا المنزل
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