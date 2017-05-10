تعرف على أفضل وأسوأ ألوان الدهانات لغرفة النوم

يحتار الكثير عند إختيار ألوان دهانات غرف النوم ويلجأ بعضهم إلى الإختيارات الأمنة مثل اللون الأبيض أو الألوان المحايدة ولكن هناك عدد من الألوان التي يمكن استخدامها في غرفة النوم كما يمكن إضافتها حتى في أصغر الغرف بدون خلق إزدحام أو ضيق. كما يوجد إختيارات لونية يجب الإبتعاد عنها لما لها من تأثير سلبي على جودة النوم والراحة العامة في غرفة النوم. لذلك جئنا لكم اليوم بأمثلة لغرف نوم ملونة ونصائح لأفضل وأسوء الألوان لنلهمكم لإختيار ألوان غرف نومكم المناسبة.
أحد أفضل الألوان والتي تبعث على الهدوء والإسترخاء هي اللون الأزرق بدرجاته، فهو أفضل الألوان وأنسبها لغرفة النوم، كما يمكن مزجها باللون الرمادي الفاتح أو الأبيض.
ثاني أكثر الألوان ملائمة لوجودها في غرفة النوم هو اللون الأخضر فهو يحول الغرفة لمساحة من الطبيعية وخاصة في وجود إضاءة طبيعية أو صناعية مناسبة. يتماشى اللون الأخضر مع الألوان الترابية من البيج أو البني.
إذا كنت تفضل الألوان الداكنة فيمكنك إضافة لمسة لونية على أحد الحوائط في غرفة نومك لتضيف شخصية وعمق. ولكن إحرص على تخطيط الباليتة اللونية لغرفتك بشكل ذكي لتحصل على غرفة أنيقة ولكن غير مسببة للضيق.
الألوان الترابية هي ألوان من الطبيعية وتترواح بين اللون البيج، البني ودرجاتهم. وهي ألوان محبب استخدامها في غرف النوم حيث أنها تناسب كل الأذواق والطرز كما أنها تبدو طبيعية ومحايدة.
يعد اللون الأصفر أيضاً أحد الألوان المحبب استخدامها في غرفة النوم لتأثيره الرائع على الراحة فهو يؤثر على النوم بشكل إيجابي ويعمل على ارساء روح مشرقة ودافئة في الغرفة.
اللون الرمادي هو أحد الألوان المحايدة ولكنه لون غير شائع استخدامه مثل باقي الألوان. فهذا اللون يعد لون محفز على النشاط فيجب إختيار الحائط الذي تريد طلاؤه بهذا اللون ليكون مقابل لك عند النهوض من النوم.
الألوان الهادئة بدرجاتها يمكنها أن تكون أحد أفضل الألوان لاستخدامها في غرفة النوم كما أنها تتماشى مع بعضها فيمكنك مزج عدد من الألوان سوياً وخاصة في غرف الأطفال. فيمكنك مزج ألوان هادئة نارية مثل اللون الزهري مع ألوان محايدة أو ترابية للحصول على أفضل النتائج.
اللون الكريمي هو أقرب لون للون الأبيض، فهو يعطيك مميزات الانفتاح والاتساع ولكن في وجود درجة لونية هادئة. في كل الحالات يجب الحرص على إبقاء السقف بلونه الفاتح سواء كان لون أبيض أو كريمي ليعطي إحساس بالاتساع والإرتفاع الكبير.
الألوان النارية تعطي دفئ وتضيف أجواء مريحة للغرفة ولكنها أيضاً قد يؤثر على النوم نظراً لتحفيزها للنشاط العضلي.
الغرف ذات اللون البنفسجي قد تبدو أنيقة ولكنها غير مريحة بالمرة كما أنها قد تؤثر على جودة النوم حيث أن هذا اللون يساهم في تحفيز المخ والأفكار فيجعل خلودك للنوم أصعب كما أنه قد يسبب الأحلام المزعجة.