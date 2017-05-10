تعرف على أفضل وأسوأ ألوان الدهانات لغرفة النوم

يحتار الكثير عند إختيار ألوان دهانات غرف النوم ويلجأ بعضهم إلى الإختيارات الأمنة مثل اللون الأبيض أو الألوان المحايدة ولكن هناك عدد من الألوان التي يمكن استخدامها في غرفة النوم كما يمكن إضافتها حتى في أصغر الغرف بدون خلق إزدحام أو ضيق. كما يوجد إختيارات لونية يجب الإبتعاد عنها لما لها من تأثير سلبي على جودة النوم والراحة العامة في غرفة النوم. لذلك جئنا لكم اليوم بأمثلة لغرف نوم ملونة ونصائح لأفضل وأسوء الألوان لنلهمكم لإختيار ألوان غرف نومكم المناسبة.