الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

تعرف على أفضل وأسوأ ألوان الدهانات لغرفة النوم

Marwa Hasan Marwa Hasan
Contadero Decor, Mexico City 2011, Erika Winters® Design Erika Winters® Design غرفة نوم
Loading admin actions …

يحتار الكثير عند إختيار ألوان دهانات غرف النوم ويلجأ بعضهم إلى الإختيارات الأمنة مثل اللون الأبيض أو الألوان المحايدة ولكن هناك عدد من الألوان التي يمكن استخدامها في غرفة النوم كما يمكن إضافتها حتى في أصغر الغرف بدون خلق إزدحام أو ضيق. كما يوجد إختيارات لونية يجب الإبتعاد عنها لما لها من تأثير سلبي على جودة النوم والراحة العامة في غرفة النوم. لذلك جئنا لكم اليوم بأمثلة لغرف نوم ملونة ونصائح لأفضل وأسوء الألوان لنلهمكم لإختيار ألوان غرف نومكم المناسبة.

الأزرق

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

أحد أفضل الألوان والتي تبعث على الهدوء والإسترخاء هي اللون الأزرق بدرجاته، فهو أفضل الألوان وأنسبها لغرفة النوم، كما يمكن مزجها باللون الرمادي الفاتح أو الأبيض.

الأخضر

Prédio Turístico em Santa Catarina, Lisboa, alma portuguesa alma portuguesa BedroomAccessories & decoration
alma portuguesa

alma portuguesa
alma portuguesa
alma portuguesa

ثاني أكثر الألوان ملائمة لوجودها في غرفة النوم هو اللون الأخضر فهو يحول الغرفة لمساحة من الطبيعية وخاصة في وجود إضاءة طبيعية أو صناعية مناسبة. يتماشى اللون الأخضر مع الألوان الترابية من البيج أو البني.

ألوان داكنة

My Cottage for a Horse, SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS غرفة نوم
SA&amp;V – SAARANHA&amp;VASCONCELOS

SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS
SA&amp;V – SAARANHA&amp;VASCONCELOS
SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS

إذا كنت تفضل الألوان الداكنة فيمكنك إضافة لمسة لونية على أحد الحوائط في غرفة نومك لتضيف شخصية وعمق.  ولكن إحرص على تخطيط الباليتة اللونية لغرفتك بشكل ذكي لتحصل على غرفة أنيقة ولكن غير مسببة للضيق.

الألوان الترابية

Bachelor Pad, JKG Interiors JKG Interiors غرفة نوم
JKG Interiors

Bachelor Pad

JKG Interiors
JKG Interiors
JKG Interiors

الألوان الترابية هي ألوان من الطبيعية وتترواح بين اللون البيج، البني ودرجاتهم. وهي ألوان محبب استخدامها في غرف النوم حيث أنها تناسب كل الأذواق والطرز كما أنها تبدو طبيعية ومحايدة.

الأصفر

LUXHAUS Musterhaus Georgensgmünd, Lopez-Fotodesign Lopez-Fotodesign غرفة نوم Yellow
Lopez-Fotodesign

Lopez-Fotodesign
Lopez-Fotodesign
Lopez-Fotodesign

يعد اللون الأصفر أيضاً أحد الألوان المحبب استخدامها في غرفة النوم لتأثيره الرائع على الراحة فهو يؤثر على النوم بشكل إيجابي ويعمل على ارساء روح مشرقة ودافئة في الغرفة.

الرمادي

Espacios decorados by Wallart, CUSTOMS handmade CUSTOMS handmade جدران
CUSTOMS handmade

Espacios decorados by Wallart

CUSTOMS handmade
CUSTOMS handmade
CUSTOMS handmade

اللون الرمادي هو أحد الألوان المحايدة ولكنه لون غير شائع استخدامه مثل باقي الألوان. فهذا اللون يعد لون محفز على النشاط فيجب إختيار الحائط الذي تريد طلاؤه بهذا اللون ليكون مقابل لك عند النهوض من النوم.

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

​الألوان الهادئة

Double storey extension for artist in Bishopston, Bristol Dittrich Hudson Vasetti Architects غرفة نوم
Dittrich Hudson Vasetti Architects

Double storey extension for artist in Bishopston, Bristol

Dittrich Hudson Vasetti Architects
Dittrich Hudson Vasetti Architects
Dittrich Hudson Vasetti Architects

الألوان الهادئة بدرجاتها يمكنها أن تكون أحد أفضل الألوان لاستخدامها في غرفة النوم كما أنها تتماشى مع بعضها فيمكنك مزج عدد من الألوان سوياً وخاصة في غرف الأطفال. فيمكنك مزج ألوان هادئة نارية مثل اللون الزهري مع ألوان محايدة أو ترابية للحصول على أفضل النتائج.

الكريمي

Bedroom Lujansphotography غرفة نوم
Lujansphotography

Bedroom

Lujansphotography
Lujansphotography
Lujansphotography

اللون الكريمي هو أقرب لون للون الأبيض، فهو يعطيك مميزات الانفتاح والاتساع ولكن في وجود درجة لونية هادئة. في كل الحالات يجب الحرص على إبقاء السقف بلونه الفاتح سواء كان لون أبيض أو كريمي ليعطي إحساس بالاتساع والإرتفاع الكبير.

البرتقالي

Contadero Decor, Mexico City 2011, Erika Winters® Design Erika Winters® Design غرفة نوم
Erika Winters® Design

Erika Winters® Design
Erika Winters® Design
Erika Winters® Design

الألوان النارية تعطي دفئ وتضيف أجواء مريحة للغرفة ولكنها أيضاً قد يؤثر على النوم نظراً لتحفيزها للنشاط العضلي.

البنفسجي

Georgian Farmhouse, Etons of Bath Etons of Bath غرفة نوم
Etons of Bath

Georgian Farmhouse

Etons of Bath
Etons of Bath
Etons of Bath

الغرف ذات اللون البنفسجي قد تبدو أنيقة ولكنها غير مريحة بالمرة كما أنها قد تؤثر على جودة النوم حيث أن هذا اللون يساهم في تحفيز المخ والأفكار فيجعل خلودك للنوم أصعب كما أنه قد يسبب الأحلام المزعجة.

تصميم منزل مذهل مُصمم على الطريقة الغربية البسيطة
أي الألوان تفضل لغرفة النوم؟

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً