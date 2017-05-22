5 أسئلة شائعة عن إختيار وحدة الإضاءة المناسبة لغرفة السفرة

لوحدات الإضاءة تأثير خاص على غرفة السفرة فهي تعطي الغرفة انتعاش وشخصية لتصل غرفة السفرة للأجواء المثالية. لكن يجب الحرص على مراعاة بعض الأشياء عند إختيار وثبيت وحدة إضاءة غرفة السفرة، حيث أنها محور التمركز في غرفة المعيشة ومن المهم الاهتمام بشكلها، حجمها بالإضافة لطريقة تركيبها بشكل صحيح يضمن الحصول على أفضل النتائج، وليس فقط باختيار الشكل المحبب لديك. لكن بمراعاة بعض المعايير الواجب توافرها للحصول على الأجواء المثالية لغرفة السفرة ولمنزلك بالكامل.
في هذا المقال جئنا لكم بأكثر الأسئلة الشائعة عند تركيب إضاءة غرفة السفرة، وإجابتها. ونتمنى أن تكون مصدر إلهام وفائدة لكم.
يحدد حجم وحدة الإضاءة بالتناسب مع حجم الغرفة وأيضاً حجم الطاولة. فإذا كان حجم الغرفة أصغر من 3*3 م فقم باختار وحدة إضاءة ذات قطر بين 40-50 سم. إذا كانت أبعاد الغرفة في حدود 3.5-4م فيفضل عدم زيادة قطر الوحدة عن 65سم.
أما إذا كانت أبعاد الغرفة في حدود 4.5-5.5 م فيمكنك الحصول على وحدة إضاءة ذات قطر 60-90 سم.
بالنسبة لحجم المصباح بالنسبة لحجم الطاولة، فيحدد بأن يكون قطر وحدة الإضاءة أقل بمقدار 30 سم على الأقل عن عرض الطاولة.
يجب الحرص على تعليق وحدة الإضاءة على إرتفاع مناسب بحيث لا تسبب إزدحام بصري إذا كانت في مجال الرؤية، كما يجب أن تكون على إرتفاع مناسب للحصول على الإضاءة الكافية.
فيجب أن تكون وحدة الإضاءة مرتفعة عن مستوى الطاولة بمقدار 75 – 90 سم، أما المسافة بينها وبين السقف فيجب ألا تقل عن 45 سم.
إحرص على أن يكون مجموع قوة الإضاءة المنبعثة من وحدة الإضاءة بين 200 – 400 وات للحصول على إضاءة كافية.
يجب الحرص أن تكون وحدة الإضاءة متمركزة في وسط الطاولة.
أو بتوزيع أكثر من مصدر للإضاءة بشكل خطي في خط وسط الطاولة.
أما إذا كانت الإضاءة غير كافية فإحرص على إضافة إضاءة مختلفة مثل السبوتات أو بيت النور لإنارة باقي أجزاء الغرفة. مع الحرص على إمكانية الحصول على إضاءة أخف حسب الحاجة وحسب الأجواء العامة.
لا يوجد قاعدة تحدد تصميم النجفة أو حتى توحد طرازها مع طراز الأثاث فيمكنك استخدام وحدة إضاءة مودرن مع طرز كلاسيك والعكس.
لكن يجب الحرص على خلق إنسجام في الشكل، الطراز والأجواء العامة للغرفة.
وذلك بمراعاة المقاسات ومعرفة نوعية الأسقف ولاستعانة بالمتخصيين والتخطيط الجيد وذلك قبل شراء وحدات الإضاءة.