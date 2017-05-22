5 أسئلة شائعة عن إختيار وحدة الإضاءة المناسبة لغرفة السفرة

لوحدات الإضاءة تأثير خاص على غرفة السفرة فهي تعطي الغرفة انتعاش وشخصية لتصل غرفة السفرة للأجواء المثالية. لكن يجب الحرص على مراعاة بعض الأشياء عند إختيار وثبيت وحدة إضاءة غرفة السفرة، حيث أنها محور التمركز في غرفة المعيشة ومن المهم الاهتمام بشكلها، حجمها بالإضافة لطريقة تركيبها بشكل صحيح يضمن الحصول على أفضل النتائج، وليس فقط باختيار الشكل المحبب لديك. لكن بمراعاة بعض المعايير الواجب توافرها للحصول على الأجواء المثالية لغرفة السفرة ولمنزلك بالكامل.

في هذا المقال جئنا لكم بأكثر الأسئلة الشائعة عند تركيب إضاءة غرفة السفرة، وإجابتها. ونتمنى أن تكون مصدر إلهام وفائدة لكم.