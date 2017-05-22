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5 أسئلة شائعة عن إختيار وحدة الإضاءة المناسبة لغرفة السفرة

Marwa Hasan Marwa Hasan
Decorado 60m², Fabiana Rosello Arquitetura e Interiores Fabiana Rosello Arquitetura e Interiores غرفة السفرة
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لوحدات الإضاءة تأثير خاص على غرفة السفرة فهي تعطي الغرفة انتعاش وشخصية لتصل غرفة السفرة للأجواء المثالية. لكن يجب الحرص على مراعاة بعض الأشياء عند إختيار وثبيت وحدة إضاءة غرفة السفرة، حيث أنها محور التمركز في غرفة المعيشة ومن المهم الاهتمام بشكلها، حجمها بالإضافة لطريقة تركيبها  بشكل صحيح يضمن الحصول على أفضل النتائج، وليس فقط باختيار الشكل المحبب لديك. لكن بمراعاة بعض المعايير الواجب توافرها للحصول على الأجواء المثالية لغرفة السفرة ولمنزلك بالكامل.

في هذا المقال جئنا لكم بأكثر الأسئلة الشائعة عند تركيب إضاءة غرفة السفرة، وإجابتها. ونتمنى أن تكون مصدر إلهام وفائدة لكم.

​1.كيف يمكن تحديد الحجم المثالي لوحدة الإضاءة في غرفة المعيشة؟

Elegant dining room Tailored Living Interiors غرفة السفرة Orange
Tailored Living Interiors

Elegant dining room

Tailored Living Interiors
Tailored Living Interiors
Tailored Living Interiors

يحدد حجم وحدة الإضاءة بالتناسب مع حجم الغرفة وأيضاً حجم الطاولة. فإذا كان حجم الغرفة أصغر من 3*3 م فقم باختار وحدة إضاءة ذات قطر بين 40-50 سم. إذا كانت أبعاد الغرفة في حدود 3.5-4م فيفضل عدم زيادة قطر الوحدة عن 65سم.

Panamby Apartment, DIEGO REVOLLO ARQUITETURA S/S LTDA. DIEGO REVOLLO ARQUITETURA S/S LTDA. غرفة السفرة
DIEGO REVOLLO ARQUITETURA S/S LTDA.

DIEGO REVOLLO ARQUITETURA S/S LTDA.
DIEGO REVOLLO ARQUITETURA S/S LTDA.
DIEGO REVOLLO ARQUITETURA S/S LTDA.

أما إذا كانت أبعاد الغرفة في حدود 4.5-5.5 م فيمكنك الحصول على وحدة إضاءة ذات قطر 60-90 سم.

Dining Room homify غرفة السفرة
homify

Dining Room

homify
homify
homify

بالنسبة لحجم المصباح بالنسبة لحجم الطاولة، فيحدد بأن يكون قطر وحدة الإضاءة أقل بمقدار 30 سم على الأقل عن عرض الطاولة.

2.​ما هو الإرتفاع المناسب لوحدة الإضاءة فوق طاولة السفرة؟

La casa dei miei sogni, Alessandro Corina Interior Designer Alessandro Corina Interior Designer غرفة السفرة
Alessandro Corina Interior Designer

Alessandro Corina Interior Designer
Alessandro Corina Interior Designer
Alessandro Corina Interior Designer

يجب الحرص على تعليق وحدة الإضاءة على إرتفاع مناسب بحيث لا تسبب إزدحام بصري إذا كانت في مجال الرؤية، كما يجب أن تكون على إرتفاع مناسب للحصول على الإضاءة الكافية.

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

فيجب أن تكون وحدة الإضاءة مرتفعة عن مستوى الطاولة بمقدار 75 – 90 سم، أما المسافة بينها وبين السقف فيجب ألا تقل عن 45 سم.

3.​ما هي كمية الإضاءة (بالوات) الكافية لإضاءة غرفة السفرة؟

Home Staging Reetdachhaus auf Sylt, Immofoto-Sylt Immofoto-Sylt غرفة السفرة
Immofoto-Sylt

Immofoto-Sylt
Immofoto-Sylt
Immofoto-Sylt

إحرص على أن يكون مجموع قوة الإضاءة المنبعثة من وحدة الإضاءة بين 200 – 400 وات للحصول على إضاءة كافية.

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4.​ما هو أفضل مكان لوضع وحدة الإضاءة في غرفة السفرة؟

Decorado 60m², Fabiana Rosello Arquitetura e Interiores Fabiana Rosello Arquitetura e Interiores غرفة السفرة
Fabiana Rosello Arquitetura e Interiores

Fabiana Rosello Arquitetura e Interiores
Fabiana Rosello Arquitetura e Interiores
Fabiana Rosello Arquitetura e Interiores

يجب الحرص أن تكون وحدة الإضاءة متمركزة في وسط الطاولة. 

Casa Lirio, arketipo-taller de arquitectura arketipo-taller de arquitectura غرفة السفرة
arketipo-taller de arquitectura

arketipo-taller de arquitectura
arketipo-taller de arquitectura
arketipo-taller de arquitectura

أو بتوزيع أكثر من مصدر للإضاءة بشكل خطي في خط وسط الطاولة.

Proyecto Palmas, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN غرفة المعيشة
MARIANGEL COGHLAN

MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN

أما إذا كانت الإضاءة غير كافية فإحرص على إضافة إضاءة مختلفة مثل السبوتات أو بيت النور لإنارة باقي أجزاء الغرفة. مع الحرص على إمكانية الحصول على إضاءة أخف حسب الحاجة وحسب الأجواء العامة.

5.​ما هو أنسب شكل أو تصميم لوحدة الإضاءة؟

Loft do Casal, Denise Barretto Arquitetura Denise Barretto Arquitetura غرفة السفرة
Denise Barretto Arquitetura

Denise Barretto Arquitetura
Denise Barretto Arquitetura
Denise Barretto Arquitetura

لا يوجد قاعدة تحدد تصميم النجفة أو حتى توحد طرازها مع طراز الأثاث فيمكنك استخدام وحدة إضاءة مودرن مع طرز كلاسيك والعكس.

Noe Valley I, Feldman Architecture Feldman Architecture غرفة السفرة
Feldman Architecture

Feldman Architecture
Feldman Architecture
Feldman Architecture

لكن يجب الحرص على خلق إنسجام في الشكل، الطراز والأجواء العامة للغرفة.

El continente y el contenido, Coblonal Arquitectura Coblonal Arquitectura غرفة السفرة
Coblonal Arquitectura

Coblonal Arquitectura
Coblonal Arquitectura
Coblonal Arquitectura

وذلك بمراعاة المقاسات ومعرفة نوعية الأسقف ولاستعانة بالمتخصيين والتخطيط الجيد وذلك قبل شراء وحدات الإضاءة.

الآن نترككم مع عدد من الأمثلة لطرز وتصميمات مختلفة لوحدات لإضاءة غرفة السفرة تناسب كل الأذواق

Roble, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN غرفة السفرة
MARIANGEL COGHLAN

MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN

Modern Family, Douglas Design Studio Douglas Design Studio غرفة السفرة
Douglas Design Studio

Douglas Design Studio
Douglas Design Studio
Douglas Design Studio

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Design for Love

Design for Love
Design for Love
Design for Love

homify Dining roomLighting
homify

homify
homify
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RAUM: Esszimmer - Skandinavische Designleuchten, Designort Designort Dining roomLighting فلز Black
Designort

Designort
Designort
Designort

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Designort

Designort
Designort
Designort

Dining room Studio Mark Ruthven غرفة السفرة
Studio Mark Ruthven

Dining room

Studio Mark Ruthven
Studio Mark Ruthven
Studio Mark Ruthven

Formal Dining Room, The Wilderness, Wiltshire, Concept Interior Concept Interior Design & Decoration Ltd غرفة السفرة
Concept Interior Design &amp; Decoration Ltd

Formal Dining Room, The Wilderness, Wiltshire, Concept Interior

Concept Interior Design & Decoration Ltd
Concept Interior Design &amp; Decoration Ltd
Concept Interior Design & Decoration Ltd

titulo provisório, MARCOS DE PAULA ARQUITETURA E INTERIORES MARCOS DE PAULA ARQUITETURA E INTERIORES غرفة السفرة
MARCOS DE PAULA ARQUITETURA E INTERIORES

MARCOS DE PAULA ARQUITETURA E INTERIORES
MARCOS DE PAULA ARQUITETURA E INTERIORES
MARCOS DE PAULA ARQUITETURA E INTERIORES

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

Dining Room homify غرفة السفرة
homify

Dining Room

homify
homify
homify

Rear Extension, Oakman Oakman غرفة السفرة
Oakman

Rear Extension

Oakman
Oakman
Oakman
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