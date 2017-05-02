15 فكرة مختلفة لغرفة نوم خليجية فاخرة

غرفة النوم من اهم غرف المنزل، وحينما نتحدث عن التصميمات الخليجية والذوق الراقي في اختيار العناصر الفاخرة والفخمة يجب أن نعزز ذلك بمجموعة متكاملة ورائعة من التصميمات الخليجية لغرف نوم فاخرة ستشرع في تنفيذها بمجرد رؤيتها.
15 فكرة بين النمط الكلاسيكي والعصري ولكنهم يتفقون بالنهاية في عنصر واحد وهو: الفخامة!
البداية مع غرفة نوم تجمع في تصميمها بين الكلاسيكية والحداثة، النجفة والمفروشات على السرير وديكور السقف من الجبس بإطار ذهبي، جميعها عناصر جاءت بتصميم كلاسيكي أنيق.
تتحد هذه العناصر الكلاسيكية بسلاسة مع التصميم المودرن للسرير والستائر والديكورات مثل: اللوحة أعلى السرير، والمرآة الأنيقة التي تعتبر بطلة التصميم، هذا الإطار الأنيق حول المرآة بخطوط ذهبية كلاسيكية مع استخدام أشكال منتظمة تمثل الطريقة العصرية في التصميم، رائعة هذه الغرفة ولا يمكن مقاومتها.
هذه الغرفة الكلاسيكية الفاخرة تتسم جميع عناصرها بالأناقة والرقي، ابتداءً من السرير الفاخر والمفروشات الراقية والألوان الهادئة المناسبة لجو غرفة النوم، ويأتي الديكور الموجود حول السرير من الجانبين على الجدار أيضًا في مقدمة العناصر الرائعة في التصميم، أرفف مفتوحة ومرآة صغيرة فوق الكومودينو، سجادة تقليدية بنمط كلاسيكي معروف ولكنها كانت إضافة مميزة للغاية.
وما نريد التركيز عليه في هذا التصميم هو اختيار عناصر الإضاءة بطريقة ذكية، الإضاءة الزرقاء القادمة من خلف الأرفف مع الإضاءة القادمة من خلف مسند السرير لها رونق خاص ومذهل داخل التصميم، وبالطبع النجفة الكلاسيكية الكبيرة الموجودة في منتصف الغرفة لتكمل التصميم الملكي كما يجب أن يكون.
في هذا التصميم السرير والمنطقة المحيطة به والتي تم فصلها عن باقي الغرفة هي المركز ومحط الأنظار داخل الغرفة بالكامل، طريقة أنيقة لخلق جو رومانسي خاص لهذه المنطقة الخاصة بالغرفة، اختيار اللون الذهبي مع الكريمي والبيج كان له وقع هاديء وكلاسيكي بالطبع، والحدود الموضوعة حول السرير كانت رائعة بداية من الأرضية بلون ذهبي واحد، ثم الجدار الذي يمثل لوحة فنية في حد ذاته، وأخيرًا السقف المصنوع من الزجاج العاكس كالمرآة والذي يحمل شكل راقي ومثالي.
غرفة أخرى كلاسيكية ولكنها بسيطة، سرير بتصميم بسيط وأريكة بجوار النافذة، اللون الفضي مع الأبيض بشكل عام يخلق جو من الهدوء النفسي، حتى الديكورات كانت بسيطة للغاية وتمثلت في الزهور والسقف المتدرج من الجبس والمرآة الموجودة على الأرض.
جاء هذا التصميم على عكس الغرفة السابقة تمامًا!
الديكورات الجبس بالنقشات الدقيقة تملأ جدران وسقف الغرفة بتصميم ملكي فريد، السرير يحمل نفس الطراز الملكي في التصميم، هذه العناصر لا نجدها إلا في القصور الفخمة، وبالطبع ما يبرزها هو وجود الإضاءة المتميزة الصفراء في جميع نواحي الغرفة وفي المنتصف متمثلة في نجفة كريستال رائعة كهذه!
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التصميم المودرن لا يعني بالضرورة التخلّي عن الفخامة التي تتميز بها الكلاسيكية، هنا مثلًا غرفة نوم مودرن ولكنها فاخرة وأنيقة، تصميم مسند السرير هو ما يميز هذه الغرفة، جاء بشكل منحني جميل مع لون أبيض ونقوش رقيقة ومع تسليط الإضاءة عليها لمعت هذه النقوش وأعطت للغرفة بريقًا خاصًا.
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بالخروج عن بالتة الألوان المنتشرة بين التصميمات الكلاسيكية السابقة، جاءت هذه الغرفة التس استخدمن الأبيض والتركواز مع الخطوط الذهبية بشكل أنيق ورائع ومريح للعين.
كلما نظرت إلى هذا التصميم تخيلت نفسك وأنت تنظر من شرفة هذه الغرفة الفاخرة على احد شواطيء الخليج الساحرة!
تميز هذا التصميم بتوحيد شكل الديكور، كما ترى في الصورة الجدار الموجود خلف السرير مصمم بخطوط مماثلة لنفس الخطوط على مسند السرير من أمامه، وإذا نظرت إلى السقف سترى الديكور الموجود به في هذه الأشكال الرباعية بنفس النمط والطريقة!
ديكور عصري وطريقة مذهلة في التصميم.
لازلنا مع الغرف العصرية في هذا الكتاب، اللون البستاج أحد ألوان موضة هذا العام واستخدامه مع الرمادي الموجود في أثاث الغرفة كان مزجًا رائعًا وهادئًا ومناسب لجو غرفة النوم.
استخدم المصمم الزجاج المشطوف على الجدران وكان لهذا تأثير على جمال ورقة الغرفة بالإضافة إلى هذه الخطوط الرمادية المنتظمة على الجدران وفي السجادة والتي لها روح عصرية مميزة.
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أما هذه الغرفة المحببة إلى قلبي فبالطبع هي كذلك بسبب ألوانها الرقيقة المائلة للذوق الأنثوي في التصميم، اللون الوردي مع الأبيض والإضاءات البيضاء التي تلمع مع الخطوط الفضية والكريستال الموجودة بالسقف، والإطار المصنوع حول السرير بطريقة أنيقة، أيضًا الرسم النحت الموجود خلف السرير مكونًا لوحة فنية رقيقة للغاية باللون الأبيض كان تأثيرها كالسحر على العين.
التصميم الموجود أمامك لغرفة نوم أصغر من جميع الغرف السابقة ولكنها لا تبدو كذلك!
استخدام الزجاج لتغطية الجدران بالكامل كانت فكرة ذكية وعملية لتوسعة المساحة أمام العين، وبالطبع تم اختيار عناصر تلائم هذا التصميم العصري من السرير والنجف الموجودة بالمنتصف، وطاولة التلفزيون الموجودة على الجانب.
هذه الغرفة لا تتميز فقط ببساطة تصميمها وذوقها العالي في اختيار العناصر، ولكنها على عكس جميع الغرف السابقة استخدمت الجرأة في التصميم بوضع حوض الاستحمام في نفس المساحة لا يفصل بينهما سوى فاصل زجاجي، فكرة رومانسية ولكن لا بد من التحلي بالجرأة عند اختيارها!
اللون الأبيض دائمًا له رونق وجاذبية وهدوء، هذه الغرفة تثبت صحة ذلك!
فكرة استخدام الستائر فوق السرير بهذه الطريقة فكرة قديمة استخدمت في القصور في عهد الملوك والعظماء، وبغض النظر عن ذلك فهي الأفضل لمن يريد إضفاء الفخامة على مملكته الخاصة في غرفة النوم، فاستخدام الأقمشة الفخمة يعطي التصميم هذا النوع من الرفاهية التي يبحث عنها الكثيرين.
نختم كتاب الأفكار مع تصميم جميل وبسيط وهاديء لغرفة أنيقة كلاسيكية استخدمت اللون الكريمي والذهبي في تصميمها بشكل أساسي، الإضاءات هنا كانت عامل الجذب في هذه الغرفة، النجفة الموجودة بالسقف لم يسبق وأن رأيت مثلها من قبل هي رائعة ورقيقة للغاية، والإضاءة الموجودة حول السرير ومن أسفله وكأنها تحيط هذه المنطقة بهالة جميلة.
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