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15 فكرة مختلفة لغرفة نوم خليجية فاخرة

Eman Rifaat Eman Rifaat
Beautiful bedroom Interior of Katrina Antonovich, Luxury Antonovich Design Luxury Antonovich Design غرفة نوم
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غرفة النوم من اهم غرف المنزل، وحينما نتحدث عن التصميمات الخليجية والذوق الراقي في اختيار العناصر الفاخرة والفخمة يجب أن نعزز ذلك بمجموعة متكاملة ورائعة من التصميمات الخليجية لغرف نوم فاخرة ستشرع في تنفيذها بمجرد رؤيتها. 

15 فكرة بين النمط الكلاسيكي والعصري ولكنهم يتفقون بالنهاية في عنصر واحد وهو: الفخامة!

1- كلاسيكي وعصري

Modern bedroom design of Katrina Antonovich, Luxury Antonovich Design Luxury Antonovich Design غرفة نوم
Luxury Antonovich Design

Luxury Antonovich Design
Luxury Antonovich Design
Luxury Antonovich Design

البداية مع غرفة نوم تجمع في تصميمها بين الكلاسيكية والحداثة، النجفة والمفروشات على السرير وديكور السقف من الجبس بإطار ذهبي، جميعها عناصر جاءت بتصميم كلاسيكي أنيق. 

تتحد هذه العناصر الكلاسيكية بسلاسة مع التصميم المودرن للسرير والستائر والديكورات مثل: اللوحة أعلى السرير، والمرآة الأنيقة التي تعتبر بطلة التصميم، هذا الإطار الأنيق حول المرآة بخطوط ذهبية كلاسيكية مع استخدام أشكال منتظمة تمثل الطريقة العصرية في التصميم، رائعة هذه الغرفة ولا يمكن مقاومتها. 

2- إضاءة أنيقة

Beautiful bedroom Interior of Katrina Antonovich, Luxury Antonovich Design Luxury Antonovich Design غرفة نوم
Luxury Antonovich Design

Luxury Antonovich Design
Luxury Antonovich Design
Luxury Antonovich Design

هذه الغرفة الكلاسيكية الفاخرة تتسم جميع عناصرها بالأناقة والرقي، ابتداءً من السرير الفاخر والمفروشات الراقية والألوان الهادئة المناسبة لجو غرفة النوم، ويأتي الديكور الموجود حول السرير من الجانبين على الجدار أيضًا في مقدمة العناصر الرائعة في التصميم، أرفف مفتوحة ومرآة صغيرة فوق الكومودينو، سجادة تقليدية بنمط كلاسيكي معروف ولكنها كانت إضافة مميزة للغاية.

وما نريد التركيز عليه في هذا التصميم هو اختيار عناصر الإضاءة بطريقة ذكية، الإضاءة الزرقاء القادمة من خلف الأرفف مع الإضاءة القادمة من خلف مسند السرير لها رونق خاص ومذهل داخل التصميم، وبالطبع النجفة الكلاسيكية الكبيرة الموجودة في منتصف الغرفة لتكمل التصميم الملكي كما يجب أن يكون. 

3- السرير ملك الغرفة

Interior Design & Architecture by IONS DESIGN Dubai,UAE, IONS DESIGN IONS DESIGN غرفة نوم
IONS DESIGN

Interior Design & Architecture by IONS DESIGN Dubai,UAE

IONS DESIGN
IONS DESIGN
IONS DESIGN

في هذا التصميم السرير والمنطقة المحيطة به والتي تم فصلها عن باقي الغرفة هي المركز ومحط الأنظار داخل الغرفة بالكامل، طريقة أنيقة لخلق جو رومانسي خاص لهذه المنطقة الخاصة بالغرفة، اختيار اللون الذهبي مع الكريمي والبيج كان له وقع هاديء وكلاسيكي بالطبع، والحدود الموضوعة حول السرير كانت رائعة بداية من الأرضية بلون ذهبي واحد، ثم الجدار الذي يمثل لوحة فنية في حد ذاته، وأخيرًا السقف المصنوع من الزجاج العاكس كالمرآة والذي يحمل شكل راقي ومثالي.

4- بسيطة ومريحة

Simple yet Elegant Bedroom Design, IONS DESIGN IONS DESIGN غرفة نوم رخام Turquoise bedroom design,interior design,Dubai,home design,home interior,home decor ideas,villa interior
IONS DESIGN

Simple yet Elegant Bedroom Design

IONS DESIGN
IONS DESIGN
IONS DESIGN

غرفة أخرى كلاسيكية ولكنها بسيطة، سرير بتصميم بسيط وأريكة بجوار النافذة، اللون الفضي مع الأبيض بشكل عام يخلق جو من الهدوء النفسي، حتى الديكورات كانت بسيطة للغاية وتمثلت في الزهور والسقف المتدرج من الجبس والمرآة الموجودة على الأرض.

5- ديكورات جبس ملكية

Sumptuous bedroom design of Katrina Antonovich, Luxury Antonovich Design Luxury Antonovich Design غرفة نوم
Luxury Antonovich Design

Luxury Antonovich Design
Luxury Antonovich Design
Luxury Antonovich Design

جاء هذا التصميم على عكس الغرفة السابقة تمامًا! 

الديكورات الجبس بالنقشات الدقيقة تملأ جدران وسقف الغرفة بتصميم ملكي فريد، السرير يحمل نفس الطراز الملكي في التصميم، هذه العناصر لا نجدها إلا في القصور الفخمة، وبالطبع ما يبرزها هو وجود الإضاءة المتميزة الصفراء في جميع نواحي الغرفة وفي المنتصف متمثلة في نجفة كريستال رائعة كهذه! 

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6- مودرن ولكنها فاخرة

Interior Design bedroom by Katrina Antonovich, Luxury Antonovich Design Luxury Antonovich Design غرفة نوم
Luxury Antonovich Design

Luxury Antonovich Design
Luxury Antonovich Design
Luxury Antonovich Design

التصميم المودرن لا يعني بالضرورة التخلّي عن الفخامة التي تتميز بها الكلاسيكية، هنا مثلًا غرفة نوم مودرن ولكنها فاخرة وأنيقة، تصميم مسند السرير هو ما يميز هذه الغرفة، جاء بشكل منحني جميل مع لون أبيض ونقوش رقيقة ومع تسليط الإضاءة عليها لمعت هذه النقوش وأعطت للغرفة بريقًا خاصًا.

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7- ألوان خارج النص

Palatial bedroom design of Katrina Antonovich, Luxury Antonovich Design Luxury Antonovich Design غرفة نوم
Luxury Antonovich Design

Luxury Antonovich Design
Luxury Antonovich Design
Luxury Antonovich Design

بالخروج عن بالتة الألوان المنتشرة بين التصميمات الكلاسيكية السابقة، جاءت هذه الغرفة التس استخدمن الأبيض والتركواز مع الخطوط الذهبية بشكل أنيق ورائع ومريح للعين. 

كلما نظرت إلى هذا التصميم تخيلت نفسك وأنت تنظر من شرفة هذه الغرفة الفاخرة على احد شواطيء الخليج الساحرة! 

8- ديكور عصري

Contemporary style in interiors of Katrina Antonovich, Luxury Antonovich Design Luxury Antonovich Design غرفة نوم
Luxury Antonovich Design

Luxury Antonovich Design
Luxury Antonovich Design
Luxury Antonovich Design

تميز هذا التصميم بتوحيد شكل الديكور، كما ترى في الصورة الجدار الموجود خلف السرير مصمم بخطوط مماثلة لنفس الخطوط على مسند السرير من أمامه، وإذا نظرت إلى السقف سترى الديكور الموجود به في هذه الأشكال الرباعية بنفس النمط والطريقة! 

ديكور عصري وطريقة مذهلة في التصميم.

9- غرفة بأشكال هندسية

Bedroom design ideas of Katrina Antonovich 1, Luxury Antonovich Design Luxury Antonovich Design غرفة نوم
Luxury Antonovich Design

Luxury Antonovich Design
Luxury Antonovich Design
Luxury Antonovich Design

لازلنا مع الغرف العصرية في هذا الكتاب، اللون البستاج أحد ألوان موضة هذا العام واستخدامه مع الرمادي الموجود في أثاث الغرفة كان مزجًا رائعًا وهادئًا ومناسب لجو غرفة النوم. 

استخدم المصمم الزجاج المشطوف على الجدران وكان لهذا تأثير على جمال ورقة الغرفة بالإضافة إلى هذه الخطوط الرمادية المنتظمة على الجدران وفي السجادة والتي لها روح عصرية مميزة. 

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10- أنوثة ورقي

​ Luxurious bedroom interior of Katrina Antonovich, Luxury Antonovich Design Luxury Antonovich Design غرفة نوم
Luxury Antonovich Design

Luxury Antonovich Design
Luxury Antonovich Design
Luxury Antonovich Design

أما هذه الغرفة المحببة إلى قلبي فبالطبع هي كذلك بسبب ألوانها الرقيقة المائلة للذوق الأنثوي في التصميم، اللون الوردي مع الأبيض والإضاءات البيضاء التي تلمع مع الخطوط الفضية والكريستال الموجودة بالسقف، والإطار المصنوع حول السرير بطريقة أنيقة، أيضًا الرسم النحت الموجود خلف السرير مكونًا لوحة فنية رقيقة للغاية باللون الأبيض كان تأثيرها كالسحر على العين.

11- المساحة ليست عائق

Interiors ideas for large bedroom of Katrina Antonovich, Luxury Antonovich Design Luxury Antonovich Design غرفة نوم
Luxury Antonovich Design

Luxury Antonovich Design
Luxury Antonovich Design
Luxury Antonovich Design

التصميم الموجود أمامك لغرفة نوم أصغر من جميع الغرف السابقة ولكنها لا تبدو كذلك! 

استخدام الزجاج لتغطية الجدران بالكامل كانت فكرة ذكية وعملية لتوسعة المساحة أمام العين، وبالطبع تم اختيار عناصر تلائم هذا التصميم العصري من السرير والنجف الموجودة بالمنتصف، وطاولة التلفزيون الموجودة على الجانب. 

12- حوض استحمام داخلي

Divine interior design by Katrina Antonovich, Luxury Antonovich Design Luxury Antonovich Design غرفة نوم
Luxury Antonovich Design

Luxury Antonovich Design
Luxury Antonovich Design
Luxury Antonovich Design

هذه الغرفة لا تتميز فقط ببساطة تصميمها وذوقها العالي في اختيار العناصر، ولكنها على عكس جميع الغرف السابقة استخدمت الجرأة في التصميم بوضع حوض الاستحمام في نفس المساحة لا يفصل بينهما سوى فاصل زجاجي، فكرة رومانسية ولكن لا بد من التحلي بالجرأة عند اختيارها! 

13- الغرفة البيضاء

Exploring Luxurious Homes : Divine Bedroom Design, IONS DESIGN IONS DESIGN غرفة نوم الفضة / الذهب White bedroom design,home decor ideas,home design,interior design,home interiors
IONS DESIGN

Exploring Luxurious Homes : Divine Bedroom Design

IONS DESIGN
IONS DESIGN
IONS DESIGN

اللون الأبيض دائمًا له رونق وجاذبية وهدوء، هذه الغرفة تثبت صحة ذلك!

14- سرير مذهل

Interior Design & Architecture by IONS DESIGN Dubai,UAE, IONS DESIGN IONS DESIGN غرفة نوم
IONS DESIGN

Interior Design & Architecture by IONS DESIGN Dubai,UAE

IONS DESIGN
IONS DESIGN
IONS DESIGN

فكرة استخدام الستائر فوق السرير بهذه الطريقة فكرة قديمة استخدمت في القصور في عهد الملوك والعظماء، وبغض النظر عن ذلك فهي الأفضل لمن يريد إضفاء الفخامة على مملكته الخاصة في غرفة النوم، فاستخدام الأقمشة الفخمة يعطي التصميم هذا النوع من الرفاهية التي يبحث عنها الكثيرين.

15- أناقة الخطوط الذهبية

Interior Design & Architecture by IONS DESIGN Dubai,UAE, IONS DESIGN IONS DESIGN غرفة نوم
IONS DESIGN

Interior Design & Architecture by IONS DESIGN Dubai,UAE

IONS DESIGN
IONS DESIGN
IONS DESIGN

نختم كتاب الأفكار مع تصميم جميل وبسيط وهاديء لغرفة أنيقة كلاسيكية استخدمت اللون الكريمي والذهبي في تصميمها بشكل أساسي، الإضاءات هنا كانت عامل الجذب في هذه الغرفة، النجفة الموجودة بالسقف لم يسبق وأن رأيت مثلها من قبل هي رائعة ورقيقة للغاية، والإضاءة الموجودة حول السرير ومن أسفله وكأنها تحيط هذه المنطقة بهالة جميلة.

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