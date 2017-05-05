12 تصميم مختلف من الإمارات لجدار التلفزيون بغرف النوم

الفخامة والرفاهية هي ما يميز التصميمات الخليجية بشكلٍ عام، ومن منا لا يحب الرفاهية والفخامة؟!
ولكي تحصل على الاستمتاع والرفاهية في غرفة نومك يمكنك إضافة التلفزيون إلى الغرفة، على الرغم من أنه اختيار غير مفضّل للبعض في غرفة النوم إلا أن الرفاهية والاستمتاع الذي يقدمه هذا الاختيار يجعلنا ننجذب له بالتأكيد، فمن لا يحب أن يشاهد برنامجه المفضَل وهو مسترخي على سريره في جو هاديء وغرفة رائعة؟!
لذلك نقدم لكم 12 تصميم مختلف من التصميمات الإماراتية لغرف نوم خصصت جدار من جدرانها لوضع التلفزيون بطرق جميلة وديكورات رائعة..
غرفة نوم كبيرة ومستطيلة، تتميز بطولها الكبير، بطريقة كلاسيكية وفخمة استغل المصمم الجدار المقابل للسرير لوضع بوفيه كلاسيكي فاخر مثبّت عليه شاشة تلفزيون مزينة بإطار خشبي يحمل نفس روح التزيين في الغرفة.
أما الجدار الموجود خلف التلفزيون تم تزيينه بستائر ثقيلة وأقمشة فاخرة من اللونين البيج والبستاج الأنيق المتناغم مع ألوان كريستالات النجفة، والكرسي الموجود بجوار الجدار، تصميم بسيط ولكنه رائع في مجمله.
عندما يكون اللون الأبيض والألوان الهادئة كالوردي مخيمة على تصميم الغرفة، يمكنك وضع شاشة التلفزيون بلا إطار على الجدار الأبيض كما نرى في هذا التصميم وستكون عندها مركز الجدار فهي لا تحتاج إلى إطار لتوضيحها في هذه الحالة.
على الرغم من أن المساحة صغيرة في هذه الغرفة كما تلاحظ، ولكنها ليست عائقًا لوضع التلفزيون فوق بوفيه غرفة النوم وخصوصًا عندما يكون تصميم حديث وغرفة أنيقة تتميز بخطوط واضحة بسيطة خالية من التعقيدات.
الإضاءة الطبيعية والمرايا كان لها تأثير رائع على تكبير مساحة الغرفة عندما تنظر إليها على عكس الحقيقة!
من المهم أن تأخذ في الاعتبار هيكل الغرفة عندما تختار أماكن وضع الأثاث والعناصر التي تستخدمها في الغرفة، وكل تصميم يتميز بهيكل مختلف عن الآخر، هنا كان الأفضل وضع التلفزيون على الجدار المجاور للسرير على عكس التصميم السابق الذي وضعه في مواجهة السرير، المهم هو المحافظة على رؤية بصرية واضحة تحقق الغرض الذي تبحث عنه عند مشاهدة التلفزيون في غرفة النوم.
كما نلاحظ هنا جاء الجدار خلف شاشة التلفزيون بالكامل من الزجاج وكان له تأثير بديع على عكس الإضاءة وإظهار الغرفة بشكل أنيق.
التصميمات المودرن سمة عصرية، وكما ان الكلاسيكية تتميز بها تصميمات الخليج، التصميمات المودرن أيضًا تعطي مساحة كبيرة للإبداع وكيفية مزج الفخامة مع الخطوط البسيطة كما هو موجود في هذا التصميم.
التلفزيون بطريقة بسيطة للغاية علّق على الجدار المواجه للسرير ومن أسفله طاولة صغيرة بلون رمادي مثل لون الإطار من حوله والخطوط المتداخلة والمستقيمة على الجدار من خلفه، يمكنك استخدام هذه الطاولة كمساحة تخزين لجميع الأنشطة التي يمكن عملها باستخدام الشاشة مثل: الفيديو والبلاي ستيشن وأنظمة الصوت والوسائل التكنولوجية الأخرى التي تضمن لك مزيد من الاستمتاع والرفاهية مع الاسترخاء.
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طريقة أخرى لتزيين جدار التلفزيون عن طريق إطار كبير مضيء من الداخل حول الجدار لإبراز هذه المساحة والتركيز عليها، زخرفات كلاسيكية راقية انتشرت في الجدران الأخرى متناغمة مع هذا الجدار.
أما هنا فقد وضع المصمم حول شاشة التلفزيون المثبتة على الجدار إطار لامع يشبه إطارات اللوحات الفنية العظيمة، لامع كالذهب منسجمًا مع الديكورات اللامعة والمنتشرة في الغرفة على السقف والجدار الموجود خلف التلفزيون.
لن أستطيع الحديث عن هذه الغرفة بكل ما فيها، فهي بالفعل تتحدث عن نفسها فخامة ورقي في كل زاوية وهدوء في الألوان واسترخاء ومساحة واسعة تضمن الحصول على كل ما تريده، في الحقيقة يجب ألا نسميها غرفة، يجب أن نطلق عليها
جناح!
ونعود إلى موضوع الحديث عن وضع التلفزيون مواجهًا للسرير ومثبتًا على الجدار في هذه الغرفة الفاخرة وبطريقة بسيط وشيك وإطار من الجبس مدهون باللون الذهبي.
هنا في هذا التصميم لم يستخدم المصمم أي قطعة أثاث تحت شاشة التلفزيون أو حولها واكتفى بوضع إطار ذهبي من حوله بطريقة أنيقة، تصميم كلاسيكي بسيط ولكنه رائع وسط الديكورات الجبس التي زينت الجدار.
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بطريقة بسيطة للغاية وضع التلفزيون على طاولة بيضاء مواجهًا للسرير وبنفس ارتفاعه تقريبًا.
أما إن كنت تحب الزخارف واستخدام المرايا المزخرفة فهذا التصميم سيجذبك من الوهلة الأولى، الجدار المعلّق عليه التلفزيون هو عبارة عن مرآة بزخارف ذهبية تأخذ نمطًا واضحًا في جدران أخرى داخل الغرفة، شكلها أنيق ومثالي للباحثين عن التصميمات الرقيقة.
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ونختم مع هذا التصميم الكلاسيكي لجدار مزين بتشكيلات جبسية كلاسيكية رائعة، طاولة أنيقة من الخشب الفاخر وعلى جانبي التلفزيون زهريات كلاسيكية أيضًا، على الرغم من استخدام طرق تقليدية في تزيين الغرفة إلا أنها تشبه غرف القصور الكلاسيكية القديمة.