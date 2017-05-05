12 تصميم مختلف من الإمارات لجدار التلفزيون بغرف النوم

الفخامة والرفاهية هي ما يميز التصميمات الخليجية بشكلٍ عام، ومن منا لا يحب الرفاهية والفخامة؟!

ولكي تحصل على الاستمتاع والرفاهية في غرفة نومك يمكنك إضافة التلفزيون إلى الغرفة، على الرغم من أنه اختيار غير مفضّل للبعض في غرفة النوم إلا أن الرفاهية والاستمتاع الذي يقدمه هذا الاختيار يجعلنا ننجذب له بالتأكيد، فمن لا يحب أن يشاهد برنامجه المفضَل وهو مسترخي على سريره في جو هاديء وغرفة رائعة؟!

لذلك نقدم لكم 12 تصميم مختلف من التصميمات الإماراتية لغرف نوم خصصت جدار من جدرانها لوضع التلفزيون بطرق جميلة وديكورات رائعة..