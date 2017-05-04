10 تصميمات فخمة لحمامات المنازل الإماراتية

الفخامة والرفاهية لا تتوقف عند المدخل أو غرف الاستقبال، بل تمتد أيضًا لتشمل الحمام والمطبخ وباقي الغرف الأخرى.
واليوم تقدم لكم هوميفاي مجموعة من التصميمات الفاخرة لحمامات مختلفة من المنازل الإماراتية التي تعد من أرقي وأفخم المنازل الخليجية، تستلهمون منها ما يناسبكم من أفكار وتحصلون منها على رؤية خاصة تطبقونها في منازلكم…
التصميم الأول يوضح التقسيم الجيد للحمام، ففي كل جزء وحدة منفصلة بذاتها، حوض الاستحمام على اليمين، وعلى الجدار المقابل نجد مكان مخصص للاستحمام محاط بالزجاج، وآخر مخصص لقاعدة التواليت ومصمم بنفس الطريقة محاط بالزجاج، وفي المنتصف بين الجدار الأيمن والأيسر يوجد حوض الغسيل مع مرآة كبيرة، تقسيم جيد ورائع.
الحمام الموجود أمامنا استخدم الرخام في الأرضيات بنقوشات مميزة في المنتصف، كما أن حوض الاستحمام مصنوع أيضًا من الرخام ما يعطينا شعورًا بالفخامة والكلاسيكية الأنيقة في هذا التصميم، وكما تلاحظ الخطوط الذهبية اللامعة زينت كل العناصر بطريقة رقيقة وفاخرة.
يعطيك المصمم هنا حرية الاختيار بين اللون الأبيض والأسود في نفس التصميم، فأيهما لونك المفضل؟
من المهم وجود فتحات للنوافذ في حمامك لتحصل على إضاءة طبيعية وتهوية جيدة مهمة للحمام، وكما نلاحظ هنا تصميم الحمام لا يوجد به نوافذ أو شرفات على أي جانب ولكن لكل مشكلة حل!
استطاع المصمم وضع نافذة بالسقف كان لها تأثير مذهل على الشكل الجمالي والحيوية أيضًا التي نراها في هذا التصميم!
اللون الذهبي الذي زين تصميم الأرضيات والجدران هو البطل في هذا الحمام، ومع وجود إضاءة من خلف المرآة ومن السقف المعلّق في الخارج وفي منطقة حوض الاستحمام جعل الخطوط الذهبية تلمع وكأنها ذهب حقيقي وسط اللون الأبيض الذي أظهرها رائعة كما نرى.
إذا أردت الحصول على حمام فاخر عليك الاهتمام بالديكورات والتزيين الجيد للحمام، هنا مثلًا نرى الجدار المقابل مزيّن بنقوش رائعة كونت لوحة كلاسيكية جميلة على الجدار مركّز عليها إضاءة من الأرضية، الأعمدة الموجودة بجانب مكان الاستحمام وكأنها أعمدة من أحد القصور اليونانية القديمة والفخمة، الرخام المستخدم في الأرضيات، أيضًا استخدام المرايا بطريقة جديدة حيث استخدمت لتكون خلفية للأرفف الموجودة على الجدار الأيسر في شكل معينات متراصة، بالإضافة إلى المرآة الموجودة أعلى الحوض.
كل التفاصيل الموجودة في ديكور هذا الحمام تعطينا الفخامة والرفاهية التي نبحث عنها.
استخدام الموزاييك في الحمام أمر شائع وجميل، فالموزاييك له رونق خاص، وحينما نتحدث عن حمام كلاسيكي فاخر فاستخدام البلاطات بألوان مثل الذهبي والأسود وسط اللون الأبيض يعطي سحرًا خاصًا لحمامك.
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حتى المساحات الصغيرة يمكن معها الحصول على تصميم فاخر، انظروا إلى هذا الحمام الفاخر، استخدم المصمم المرآة الكبيرة خلف حوض الاستحمام -البانيو- وفوق الحوض المزدوج لغسيل الوجه بطريقة ذكية فأعطانا عمق في المساحة وإيحاء بكبر مساحة الحمام، وعلى الرغم من أن هيكل الغرفة غير متناسق فالجدران غير مستوية وهذا يضيق من الاختيارات إلا أن طريقة وضع كل عنصر من عناصر الحمام لم تشعرك بالضيق أو بوجود هذه المشكلة من الأساس!
ولن ننسى أن نذكر الديكورات الفاخرة الموجودة من إضاءات ومرايا ورخام على الجدران والأرضيات، وموزاييك ذهبي يحيط بحوض الاستحمام ويجعله لامع بهذه الطريقة الأنيقة.
تصميم مختلف هذه المرة بلون خارج النطاق المعروف للألوان الكلاسيكية، اللون الوردي الذي يوحي بالأنوثة والرقة، في هذا التصميم استخدم المصمم الستائر بأقمشة فاخرة على النافذة فوق البانيو، وكما نعرف فالأقمشة الفاخرة والستائر هي طريقة مميزة لإظهار الفخامة والرقي في الديكور.
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في هذا الحمام تم التركيز على وضع أثاث كلاسيكي فاخر في منطقة الحوض، واستخدام ديكورات من الجبس في السقف بشكل أنيق مع النجفة في المنتصف، كل هذه الإضاءات انعكست على الرخام اللامع الموجود بالأرضية والجدران.
أما حوض الاستحمام فقد جاء على شكل قوس مناسب لهيكل الحمام ومستغلًا لهذه المساحة بطريقة ممتازة ومحاطًا بأعمدة فاخرة على جانبيه.
وأخيرًا مع تصميم مميز لحمام مختلف في ألوانه فقد استخدم مزيج من الرخام البني والأبيض المشبّح، هذا المزيج الرائع كان لهتأثير ساحر على شكل الحمام النهائي مع المرايا وانعكاسات الإضاءة.
أما البانيو المستدير جاء بتصميم مميز وفكرة جديدة، حيث نرى إضاءة زرقاء قادمة منه جعلت له سحرًا وتأثيرًا مميزًا على تصميم الحمام بالنهاية.