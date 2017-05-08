7 تصميمات خليجية فاخرة لأحواض الاستحمام

الحمامات الفاخرة يجب أن تحتوي على حوض استحمام يزينها ويعطيك الرفاهية التي تبحث عنها، الحمام هو المكان الذي تذهب إليه لتتخلص من عناء وتعب اليوم وتجلس داخل حوض استحمام مليء بالماء الدافيء وسط ألوان مريحة للأعصاب وديكورات جميلة تثير انتباهك وتريح عينيك، لذلك نأخذكم في جولة مع تصميمات مختلفة لأحواض استحمام تصلح للحمامات الفاخرة والواسعة بأشكال وألوان وتصميمات مختلفة تجدون فيها ما يناسب احتياجاتكم…
تخصيص جدار بالكامل من أجل تصميم حوض الاستحمام وديكوراته يعطي انطباعًا بمدى أهميته ومركزيته في الحمامات الفاخرة، التصميم الأول لا نشعر معه أننا داخل حمام تقليدي بل هي غرفة جميلة كلاسيكية قادمة من أحد القصور.
الرخام هنا كان بطل التصميم، عمودان من الرخام حول البانيو المصنوع هو أيضًا من الرخام الفاخر، حتى أرضية وجدران الحمام صنعت من الرخام، ومن له القدرة على منافسة الرخام في الأناقة والفخامة؟!
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جاء تصميم حوض الاستحمام بيضاوي الشكل خلفه مرآة مزخرفة لها ملمس وزخارف محفورة بها، أما الإضاءة حول البانيو فكانت مثالية، وحدات إضاءة في السقف وعلى الأرضية والجدران أيضًا للتحكم في شدتها كما تريد، بالإضافة إلى فتحة نافذة بالسقف فوق البانيو مباشرة تسمح بدخول إضاءة طبيعية.
الموزاييك من أشهر الطرق المستخدمة في تصميم وتزيين الحمامات على وجه الخصوص، نجده في الجدران والأرضيات والديكورات المختلفة، أما هنا سنراه يغطي حوض الاستحمام ببلاطات ذهبية وصغيرة للغاية أعطت مظهرًا فريدًا لهذا الحوض رغم أبعاد الحمام الغير منتظمة والتي كان الديكور من أهم العوامل التي تغلبت على عيوبها.
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ننتقل إلى شكل آخر وألوان مختلفة عن التصميمات السابقة، هذه المرة نرى حمامًا باللون الوردي رمز الأنوثة والرقة، حوض الاستحمام جاء أسفل النافذة الموجودة بالحمام وكما نلاحظ فدائمًا الأفضل أن يكون حوض الاستحمام بالقرب من نافذة أو شرفة للحصول على إضاءة طبيعية وروح نقية من الخارج تساعدك على الاسترخاء والهدوء النفسي.
هذه المرة جاء البانيو بتصميم مستطيل أبيض يغطيه بلاط الموزاييك الوردي من الخارج بطريقة بديعة.
دائمًا هيكل وأبعاد ومساحة الحمام هي المتحكم الرئيسي في توزيع الأثاث ووضع كل شيء في مكانه الصحيح، كما أنها تتحكم أيضًا في اختيار شكل حوض الاستحمام لتحقيق أقصى استفادة من المساحة المخصصة له.
هنا جاء تصميم حوض الاستحمام على شكل قوس أو نصف دائرة، فكما نرى المكان الموجود به عبارة عن جدار يأخذ نفس الشكل وليس جدار مستقيم، ومع اختلاف تصميم البانيو هنا فلا ينقصه شيء، ديكورات كلاسيكية ورخامية فاخرة، مرآة أنيقة وإضاءات موزعة بشكل ممتاز.
شكل آخر لحوض الاستحمام مبتعدًا عن النمطية التي تتمثل في تثبيت البانيو في الأرضية والالتزام بهذا المكان للأبد، هنا في هذا التصميم استخدم حوض استحمام متحرك يمكنك تغيير مكانه متى شئت إن كنت من محبي التغيير المستمر.
ديكورات هادئة من حوله في الأزهار الرقيقة والستائر المنسدلة على النافذة بجانبه، أعمدة رخامية ومكان للجلوس، هذا الحمام يذكرك بحمامات مراكز التجميل والسبا.
وإن كنت تريد الحصول على رفاهية كاملة فيجب عليك استخدام البانيو سبا في حمامك، من منا لا يحب الاستمتاع بجلسة مساج تحت الماء بعد يوم عمل شاق؟!
هذا التصميم الحديث لبانيو سبا مستدير باللون الأبيض والأسود، يميزه الشكل الفريد والاستخدام الرائع بالإضافة إلى الإضاءة القادمة من قاعدته والتي أثرت في ديكور الحمام بالكامل.
ختامه مسك مع هذا الحمام الفاخر ، حوض استحمام اسطواني محاط بأعمدة رخامية وديكورات جبسية رائعة فس السقف، مرىة من خلفه لعكسالإضاءة بشكل أنيق، وزهور رقيقة تبعث على الراحة والطبيعة الساحرة من حولك، مكان لوضع جميع احتياجاتك من زيوت وكريمات مستخدمة لإعطاء جسمك راحته التي يرجوها في مكان كهذا.