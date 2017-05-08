7 تصميمات خليجية فاخرة لأحواض الاستحمام

تخصيص جدار بالكامل من أجل تصميم حوض الاستحمام وديكوراته يعطي انطباعًا بمدى أهميته ومركزيته في الحمامات الفاخرة، التصميم الأول لا نشعر معه أننا داخل حمام تقليدي بل هي غرفة جميلة كلاسيكية قادمة من أحد القصور.

الرخام هنا كان بطل التصميم، عمودان من الرخام حول البانيو المصنوع هو أيضًا من الرخام الفاخر، حتى أرضية وجدران الحمام صنعت من الرخام، ومن له القدرة على منافسة الرخام في الأناقة والفخامة؟!

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جاء تصميم حوض الاستحمام بيضاوي الشكل خلفه مرآة مزخرفة لها ملمس وزخارف محفورة بها، أما الإضاءة حول البانيو فكانت مثالية، وحدات إضاءة في السقف وعلى الأرضية والجدران أيضًا للتحكم في شدتها كما تريد، بالإضافة إلى فتحة نافذة بالسقف فوق البانيو مباشرة تسمح بدخول إضاءة طبيعية.