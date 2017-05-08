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7 تصميمات خليجية فاخرة لأحواض الاستحمام

Eman Rifaat Eman Rifaat
​The best bathroom design ideas from Katrina Antonovich, Luxury Antonovich Design Luxury Antonovich Design حمام
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الحمامات الفاخرة يجب أن تحتوي على حوض استحمام يزينها ويعطيك الرفاهية التي تبحث عنها، الحمام هو المكان الذي تذهب إليه لتتخلص من عناء وتعب اليوم وتجلس داخل حوض استحمام مليء بالماء الدافيء وسط ألوان مريحة للأعصاب وديكورات جميلة تثير انتباهك وتريح عينيك، لذلك نأخذكم في جولة مع تصميمات مختلفة لأحواض استحمام تصلح للحمامات الفاخرة والواسعة بأشكال وألوان وتصميمات مختلفة تجدون فيها ما يناسب احتياجاتكم…  

1- ديكور من القصور

​Luxurious bathroom design by Katrina Antonovich, Luxury Antonovich Design Luxury Antonovich Design حمام
Luxury Antonovich Design

Luxury Antonovich Design
Luxury Antonovich Design
Luxury Antonovich Design

تخصيص جدار بالكامل من أجل تصميم حوض الاستحمام وديكوراته يعطي انطباعًا بمدى أهميته ومركزيته في الحمامات الفاخرة، التصميم الأول لا نشعر معه أننا داخل حمام تقليدي بل هي غرفة جميلة كلاسيكية قادمة من أحد القصور.

الرخام هنا كان بطل التصميم، عمودان من الرخام حول البانيو المصنوع هو أيضًا من الرخام الفاخر، حتى أرضية وجدران الحمام صنعت من الرخام، ومن له القدرة على منافسة الرخام في الأناقة والفخامة؟! 

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جاء تصميم حوض الاستحمام بيضاوي الشكل خلفه مرآة مزخرفة لها ملمس وزخارف محفورة بها، أما الإضاءة حول البانيو فكانت مثالية، وحدات إضاءة في السقف وعلى الأرضية والجدران أيضًا للتحكم في شدتها كما تريد، بالإضافة إلى فتحة نافذة بالسقف فوق البانيو مباشرة تسمح بدخول إضاءة طبيعية.

2- موزاييك ذهبي

​The best bathroom design ideas from Katrina Antonovich, Luxury Antonovich Design Luxury Antonovich Design حمام
Luxury Antonovich Design

Luxury Antonovich Design
Luxury Antonovich Design
Luxury Antonovich Design

الموزاييك من أشهر الطرق المستخدمة في تصميم وتزيين الحمامات على وجه الخصوص، نجده في الجدران والأرضيات والديكورات المختلفة، أما هنا سنراه يغطي حوض الاستحمام ببلاطات ذهبية وصغيرة للغاية أعطت مظهرًا فريدًا لهذا الحوض رغم أبعاد الحمام الغير منتظمة والتي كان الديكور من أهم العوامل التي تغلبت على عيوبها. 

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3- وردي هاديء ورقيق

​The best bathroom design ideas from Katrina Antonovich, Luxury Antonovich Design Luxury Antonovich Design حمام
Luxury Antonovich Design

Luxury Antonovich Design
Luxury Antonovich Design
Luxury Antonovich Design

ننتقل إلى شكل آخر وألوان مختلفة عن التصميمات السابقة، هذه المرة نرى حمامًا باللون الوردي رمز الأنوثة والرقة، حوض الاستحمام جاء أسفل النافذة الموجودة بالحمام وكما نلاحظ فدائمًا الأفضل أن يكون حوض الاستحمام بالقرب من نافذة أو شرفة للحصول على إضاءة طبيعية وروح نقية من الخارج تساعدك على الاسترخاء والهدوء النفسي. 

هذه المرة جاء البانيو بتصميم مستطيل أبيض يغطيه بلاط الموزاييك الوردي من الخارج بطريقة بديعة.

4- نصف دائرة

​The best bathroom design ideas from Katrina Antonovich, Luxury Antonovich Design Luxury Antonovich Design حمام
Luxury Antonovich Design

Luxury Antonovich Design
Luxury Antonovich Design
Luxury Antonovich Design

دائمًا هيكل وأبعاد ومساحة الحمام هي المتحكم الرئيسي في توزيع الأثاث ووضع كل شيء في مكانه الصحيح، كما أنها تتحكم أيضًا في اختيار شكل حوض الاستحمام لتحقيق أقصى استفادة من المساحة المخصصة له. 

هنا جاء تصميم حوض الاستحمام على شكل قوس أو نصف دائرة، فكما نرى المكان الموجود به عبارة عن جدار يأخذ نفس الشكل وليس جدار مستقيم، ومع اختلاف تصميم البانيو هنا فلا ينقصه شيء، ديكورات كلاسيكية ورخامية فاخرة، مرآة أنيقة وإضاءات موزعة بشكل ممتاز.

5- بانيو متحرك

​The best bathroom design ideas from Katrina Antonovich, Luxury Antonovich Design Luxury Antonovich Design حمام
Luxury Antonovich Design

Luxury Antonovich Design
Luxury Antonovich Design
Luxury Antonovich Design

شكل آخر لحوض الاستحمام مبتعدًا عن النمطية التي تتمثل في تثبيت البانيو في الأرضية والالتزام بهذا المكان للأبد، هنا في هذا التصميم استخدم حوض استحمام متحرك يمكنك تغيير مكانه متى شئت إن كنت من محبي التغيير المستمر. 

ديكورات هادئة من حوله في الأزهار الرقيقة والستائر المنسدلة على النافذة بجانبه، أعمدة رخامية ومكان للجلوس، هذا الحمام يذكرك بحمامات مراكز التجميل والسبا. 

6- بانيو سبا

​ Creative interiors design by Katrina Antonovich, Luxury Antonovich Design Luxury Antonovich Design منتجع
Luxury Antonovich Design

Luxury Antonovich Design
Luxury Antonovich Design
Luxury Antonovich Design

وإن كنت تريد الحصول على رفاهية كاملة فيجب عليك استخدام البانيو سبا في حمامك، من منا لا يحب الاستمتاع بجلسة مساج تحت الماء بعد يوم عمل شاق؟!

هذا التصميم الحديث لبانيو سبا مستدير باللون الأبيض والأسود، يميزه الشكل الفريد والاستخدام الرائع بالإضافة إلى الإضاءة القادمة من قاعدته والتي أثرت في ديكور الحمام بالكامل. 

7- استرخاء ورفاهية تامة

Bathroom design of Katrina Antonovich, Luxury Antonovich Design Luxury Antonovich Design حمام
Luxury Antonovich Design

Luxury Antonovich Design
Luxury Antonovich Design
Luxury Antonovich Design

ختامه مسك مع هذا الحمام الفاخر ، حوض استحمام اسطواني محاط بأعمدة رخامية وديكورات جبسية رائعة فس السقف، مرىة من خلفه لعكسالإضاءة بشكل أنيق، وزهور رقيقة تبعث على الراحة والطبيعة الساحرة من حولك، مكان لوضع جميع احتياجاتك من زيوت وكريمات مستخدمة لإعطاء جسمك راحته التي يرجوها في مكان كهذا.

قبل وبعد: تحولات مُشرقة وأنيقة في منزل برتغالي
والآن أخبرنا في التعليقات عن تصميم البانيو الذي تفضله 

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