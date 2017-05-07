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15 أرضية رخامية فاخرة من القصور الخليجية

Eman Rifaat Eman Rifaat
Modern Living room interior of Katrina Antonovich, Luxury Antonovich Design Luxury Antonovich Design غرفة المعيشة
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الرخام من الخامات الرائعة التي تناسب جميع الأذواق والتصميمات، بالإضافة إلى مميزاته في سهولة التنظيف والشكل الرائع والصلابة، وعندما نتحدث عن أرضيات القصور الفاخرة فمن أفضل من الرخام يمكننا استخدامه لتزيين وتغطية الأرضيات؟! 

اخترنا لكم مجموعة رائعة من 15 تصميم مختلف لأرضيات رخامية من داخل القصور الخليجية الفاخرة..

1- الرخام المزخرف

Luxury living room of Katrina Antonovich, Luxury Antonovich Design Luxury Antonovich Design غرفة المعيشة
Luxury Antonovich Design

Luxury Antonovich Design
Luxury Antonovich Design
Luxury Antonovich Design

استخدام الرخام المنقوش في غرف الاستقبال والمعيشة والمساحات الكبيرة طريقة رائعة لفرش الأرضية دون استخدام سجاد بطريقة ساحرة وأنيقة. 

2- سجاد أم رخام؟

Interior Design & Architecture by IONS DESIGN Dubai,UAE, IONS DESIGN IONS DESIGN ممر الاستعماري، الرواق والدرج
IONS DESIGN

Interior Design & Architecture by IONS DESIGN Dubai,UAE

IONS DESIGN
IONS DESIGN
IONS DESIGN

وفي مدخل القصور وتحت السلالم يصبح للرخام تأثيرًا جذابًا وقدرة على لفت الأنظار للأماكن المختلفة إذا تم اختياره بطريقة جيدة، هنا مثلا النقشة التي تميز بها الرخام اتخذت أشكالًا مختلفة مثلت كل منطقة عن الأخرى، المساحة أسفل السلم، والممر الموجود في مدخل القصر، حتى أنك عندما تنظر إليه تعتقد أنه سجاد! 

3- تشبيحات خفيفة

Interior Design & Architecture by IONS DESIGN Dubai,UAE, IONS DESIGN IONS DESIGN راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
IONS DESIGN

Interior Design & Architecture by IONS DESIGN Dubai,UAE

IONS DESIGN
IONS DESIGN
IONS DESIGN

الهدوء والتشبيحات الخفيفة جميلة وراقية، اللون الأبيض وسط التصميمات الكلاسيكية مع تشبيحات رمادية خفيفة جعلت هذه الغرفة تتمتع بأناقة ورفاهية ليس لها مثيل.

4- أسود X أبيض

Interior Design & Architecture by IONS DESIGN Dubai,UAE, IONS DESIGN IONS DESIGN راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
IONS DESIGN

Interior Design & Architecture by IONS DESIGN Dubai,UAE

IONS DESIGN
IONS DESIGN
IONS DESIGN

الأسود والأبيض من الثنائيات الرائعة بشكلٍ عام، وعندما نراها في مدخل فاخر لأحد القصور كهذا المدخل ستأخذنا إلى عالم آخر من الذوق الرفيع. 

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5- كريمي فاتح لمدخل أنيق

Interior Design & Architecture by IONS DESIGN Dubai,UAE, IONS DESIGN IONS DESIGN راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
IONS DESIGN

Interior Design & Architecture by IONS DESIGN Dubai,UAE

IONS DESIGN
IONS DESIGN
IONS DESIGN

تصميم آخر لمدخل فاخر بأرضية رخامية وزخارف مستطيلة صنعت حدودًا جميلة على المدخل بلونها الكريمي الرقيق. 

6- زخارف منتظمة

Interior Design & Architecture by IONS DESIGN Dubai,UAE, IONS DESIGN IONS DESIGN راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
IONS DESIGN

Interior Design & Architecture by IONS DESIGN Dubai,UAE

IONS DESIGN
IONS DESIGN
IONS DESIGN

السلالم الفاخرة لا بد من أن يرافقها أرضية رخامية فاخرة كهذا التصميم الدائري لمنطقة أسفل السلم الموجود بها صالون بسيط وأنيق للراحة. 

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7- في أرضية الحمام

Interior Design & Architecture by IONS DESIGN Dubai,UAE, IONS DESIGN IONS DESIGN حمام
IONS DESIGN

Interior Design & Architecture by IONS DESIGN Dubai,UAE

IONS DESIGN
IONS DESIGN
IONS DESIGN

لا يتوقف استخدام الرخام على الممرات والمداخل والغرف الأخرى، بل يمتد استخدامه في الحمامات الكلاسيكية الفاخرة وهذا الحمام أول الأمثلة على ذلك. 

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8- خطوط ذهبية

Interior Design & Architecture by IONS DESIGN Dubai,UAE, IONS DESIGN IONS DESIGN حمام
IONS DESIGN

Interior Design & Architecture by IONS DESIGN Dubai,UAE

IONS DESIGN
IONS DESIGN
IONS DESIGN

تصميم آخر من الحمامات الرخامية الفاخرة، وهذه المرة يتألق الذهبي في تصميم الحمام بطريقة أنيقة للغاية وخطوط منحنية جميلة.

9- في الممرات

Interior Design & Architecture by IONS DESIGN Dubai,UAE, IONS DESIGN IONS DESIGN راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
IONS DESIGN

Interior Design & Architecture by IONS DESIGN Dubai,UAE

IONS DESIGN
IONS DESIGN
IONS DESIGN

وفي الممرات بين الغرف يغني الرخام عن أي سجادة يمكن استخدامها، هنا ممر رائع في المنتصف يوجد زخارف بشكل دائري تزينه، وصولًا إلى الممر المستطيل الذي اتخذ نفس الزخارف ولكن في صورة مستطيلة جميلة. 

10- أشكال عصرية

Modern Living room interior of Katrina Antonovich, Luxury Antonovich Design Luxury Antonovich Design غرفة المعيشة
Luxury Antonovich Design

Luxury Antonovich Design
Luxury Antonovich Design
Luxury Antonovich Design

ولا يتوقف استخدام الرخام على التصميمات الكلاسيكية، فهنا استخدم في تغطية الأرضية بطريقة وتصميم عصري جميل، بجاني غرفة المعيشة، أشكال منتظمة متداخلة وأنيقة زينت هذه المساحة الفارغة من الغرفة. 

11- تقليدي ولامع

​ Hospitality interior ideas of Katrina Antonovich, Luxury Antonovich Design Luxury Antonovich Design راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
Luxury Antonovich Design

Luxury Antonovich Design
Luxury Antonovich Design
Luxury Antonovich Design

ومن لا يحب الشكل التقليدي للرخام؟! إن كنت تفضل الرخام اللامع بلون واحد دون زخارف يمكنك عندها استخدام السجاد في أماكن مختلفة.

12- رمادي وأبيض وسط تصميم جميل يحتوي على لون البحر والنباتات الخضراء ويرسم صورة جميلة طبيعية.

​Futurism in interiors of Katrina Antonovich, Luxury Antonovich Design Luxury Antonovich Design الممر الحديث، المدخل و الدرج
Luxury Antonovich Design

Luxury Antonovich Design
Luxury Antonovich Design
Luxury Antonovich Design

13- رخام صلب عند البوابة

Architecture Masterpieces of Katrina Antonovich , Luxury Antonovich Design Luxury Antonovich Design منازل
Luxury Antonovich Design

Luxury Antonovich Design
Luxury Antonovich Design
Luxury Antonovich Design

ولأنه من أكثر المواد صلابة وتحمّلا لعوامل الطبيعة يمكنك استخدامه عند بوابة القصر الخارجية والاستفادة من مميزاته وصلابته إلى جانب شكله الفاخر. 

14- مدخل فاخر والأرضية هي كلمة السر!

Architecture Masterpieces of Katrina Antonovich , Luxury Antonovich Design Luxury Antonovich Design منازل
Luxury Antonovich Design

Luxury Antonovich Design
Luxury Antonovich Design
Luxury Antonovich Design

بطريقة رائعة نجد لوحة مرسومة من الرخام المزخرف بالبني والنتيجة مدخل فاخر وأنيق لعبّر عن فخامة هذا القصر الرائع. 

15- في حمامات السباحة

Luxurious pool design from Katrina Antonovich, Luxury Antonovich Design Luxury Antonovich Design مسبح
Luxury Antonovich Design

Luxury Antonovich Design
Luxury Antonovich Design
Luxury Antonovich Design

نختم هنا مع رخام يغطي أرضية حمام السباحة من الخارج بطريقة زخرفية أنيقة للغاية، لن ننظر إلى هذه الحمام إلا ونحن نقول: حمام سباحة ملوكي! 

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