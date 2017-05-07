15 أرضية رخامية فاخرة من القصور الخليجية

وفي مدخل القصور وتحت السلالم يصبح للرخام تأثيرًا جذابًا وقدرة على لفت الأنظار للأماكن المختلفة إذا تم اختياره بطريقة جيدة، هنا مثلا النقشة التي تميز بها الرخام اتخذت أشكالًا مختلفة مثلت كل منطقة عن الأخرى، المساحة أسفل السلم، والممر الموجود في مدخل القصر، حتى أنك عندما تنظر إليه تعتقد أنه سجاد!