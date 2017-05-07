15 أرضية رخامية فاخرة من القصور الخليجية

الرخام من الخامات الرائعة التي تناسب جميع الأذواق والتصميمات، بالإضافة إلى مميزاته في سهولة التنظيف والشكل الرائع والصلابة، وعندما نتحدث عن أرضيات القصور الفاخرة فمن أفضل من الرخام يمكننا استخدامه لتزيين وتغطية الأرضيات؟!
اخترنا لكم مجموعة رائعة من 15 تصميم مختلف لأرضيات رخامية من داخل القصور الخليجية الفاخرة..
استخدام الرخام المنقوش في غرف الاستقبال والمعيشة والمساحات الكبيرة طريقة رائعة لفرش الأرضية دون استخدام سجاد بطريقة ساحرة وأنيقة.
وفي مدخل القصور وتحت السلالم يصبح للرخام تأثيرًا جذابًا وقدرة على لفت الأنظار للأماكن المختلفة إذا تم اختياره بطريقة جيدة، هنا مثلا النقشة التي تميز بها الرخام اتخذت أشكالًا مختلفة مثلت كل منطقة عن الأخرى، المساحة أسفل السلم، والممر الموجود في مدخل القصر، حتى أنك عندما تنظر إليه تعتقد أنه سجاد!
الهدوء والتشبيحات الخفيفة جميلة وراقية، اللون الأبيض وسط التصميمات الكلاسيكية مع تشبيحات رمادية خفيفة جعلت هذه الغرفة تتمتع بأناقة ورفاهية ليس لها مثيل.
الأسود والأبيض من الثنائيات الرائعة بشكلٍ عام، وعندما نراها في مدخل فاخر لأحد القصور كهذا المدخل ستأخذنا إلى عالم آخر من الذوق الرفيع.
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تصميم آخر لمدخل فاخر بأرضية رخامية وزخارف مستطيلة صنعت حدودًا جميلة على المدخل بلونها الكريمي الرقيق.
السلالم الفاخرة لا بد من أن يرافقها أرضية رخامية فاخرة كهذا التصميم الدائري لمنطقة أسفل السلم الموجود بها صالون بسيط وأنيق للراحة.
لا يتوقف استخدام الرخام على الممرات والمداخل والغرف الأخرى، بل يمتد استخدامه في الحمامات الكلاسيكية الفاخرة وهذا الحمام أول الأمثلة على ذلك.
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تصميم آخر من الحمامات الرخامية الفاخرة، وهذه المرة يتألق الذهبي في تصميم الحمام بطريقة أنيقة للغاية وخطوط منحنية جميلة.
وفي الممرات بين الغرف يغني الرخام عن أي سجادة يمكن استخدامها، هنا ممر رائع في المنتصف يوجد زخارف بشكل دائري تزينه، وصولًا إلى الممر المستطيل الذي اتخذ نفس الزخارف ولكن في صورة مستطيلة جميلة.
ولا يتوقف استخدام الرخام على التصميمات الكلاسيكية، فهنا استخدم في تغطية الأرضية بطريقة وتصميم عصري جميل، بجاني غرفة المعيشة، أشكال منتظمة متداخلة وأنيقة زينت هذه المساحة الفارغة من الغرفة.
ومن لا يحب الشكل التقليدي للرخام؟! إن كنت تفضل الرخام اللامع بلون واحد دون زخارف يمكنك عندها استخدام السجاد في أماكن مختلفة.
ولأنه من أكثر المواد صلابة وتحمّلا لعوامل الطبيعة يمكنك استخدامه عند بوابة القصر الخارجية والاستفادة من مميزاته وصلابته إلى جانب شكله الفاخر.
بطريقة رائعة نجد لوحة مرسومة من الرخام المزخرف بالبني والنتيجة مدخل فاخر وأنيق لعبّر عن فخامة هذا القصر الرائع.
نختم هنا مع رخام يغطي أرضية حمام السباحة من الخارج بطريقة زخرفية أنيقة للغاية، لن ننظر إلى هذه الحمام إلا ونحن نقول:
حمام سباحة ملوكي!