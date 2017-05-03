تصميمات خليجية لجلسة عربية مريحة وفاخرة

الجلسات العربية تمتاز بكونها مريحة وأنيقة في ذات الوقت، ولكننا هنا نرى فخامة و رقي لا مثيل له، التصميم الكلاسيكي للجدران واستخدام عناصر فاخرة في كل ركن من أركان هذه الغرفة يأخذنا مباشرة إلى الخليج وجلسات فاخرة في السعودية!

مركز الغرفة يتمثل في هذه النافذة الموجودة بالمنتصف وحولها ستارة باللون اللبني الرقيق والهاديء مع خطوط ذهبية تزينه من الجانبين، وعلى الأرضية جاءت رسمة الرخام في المنتصف كذلك وبذلك أصبح للغرفة مركز واضح في التصميم.

نرى أن المصمم استخدم أرائك بنفس الشكل والتصميم مع اختلاف الحجم حسب المكان المخصص لكل واحدة منها، اختيار اللون البيج المائل للذهبي في فرش الأرائك ووضع وسادات بلون لبني اختيارات مميزة ومتناسقة مع الديكور العام للغرفة، أما الجدران فقد جاء تزيينها بالديكورات الجبس مميزًا للغاية وراقيًا ليتناسب مع كلاسيكية وفخامة الجلسة، استخدام الكرانيش حول السقف المزين بثلاث نجفات من الكريستال تلمع وتضيء أركان الغرفة بالكامل.