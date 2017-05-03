تصميمات خليجية لجلسة عربية مريحة وفاخرة

المجالس العربية من أهم ما يميز الثقافة الخليجية في تصميم المنازل، مهما كان ذوقك في التصميم تريد الفخامة أم البساطة ستجدها هنا ضمن أفكار هذا الكتاب..
الجلسات العربية تمتاز بكونها مريحة وأنيقة في ذات الوقت، ولكننا هنا نرى فخامة و رقي لا مثيل له، التصميم الكلاسيكي للجدران واستخدام عناصر فاخرة في كل ركن من أركان هذه الغرفة يأخذنا مباشرة إلى الخليج وجلسات فاخرة في السعودية!
مركز الغرفة يتمثل في هذه النافذة الموجودة بالمنتصف وحولها ستارة باللون اللبني الرقيق والهاديء مع خطوط ذهبية تزينه من الجانبين، وعلى الأرضية جاءت رسمة الرخام في المنتصف كذلك وبذلك أصبح للغرفة مركز واضح في التصميم.
نرى أن المصمم استخدم أرائك بنفس الشكل والتصميم مع اختلاف الحجم حسب المكان المخصص لكل واحدة منها، اختيار اللون البيج المائل للذهبي في فرش الأرائك ووضع وسادات بلون لبني اختيارات مميزة ومتناسقة مع الديكور العام للغرفة، أما الجدران فقد جاء تزيينها بالديكورات الجبس مميزًا للغاية وراقيًا ليتناسب مع كلاسيكية وفخامة الجلسة، استخدام الكرانيش حول السقف المزين بثلاث نجفات من الكريستال تلمع وتضيء أركان الغرفة بالكامل.
تصميم آخر رائع بنفس النمط الكلاسيكي الفاخر، ولكن هذه المرة مركز الغرفة يتمثل في السقف والديكور الرائع الذي زينه وجعل النجفة في المنتصف، النقوشات والزخارف الدقيقة أحد ما يميز التصميمات العربية والمأخوذة من التراث الإسلامي في بناء القصور قديمًا.
هذه المرة نجد أكثر من نافذة تحيط بالغرفة يزينها ستائر بقماش فاخر ولون موف رقيق وهاديء يتناغم مع اللون الذهبي والبيج بشكل رائع، الأرضية أيضًا جاءت من الرخام ولكن الزخارف الموجودة بها هنا على حدودها المستطيلة وفي المنتصف لا نجد إلا مساحة فارغة باللون الكريمي لامعة وعاكسة لكريستالات النجفة الموجودة اعلاها.
الأرائك المستخدمة كما في التصميم السابق جاءت بنفس الشكل موضوعة جنبًا إلى جنب مع طاولات موزعة للقهوة، الإضاءات الموجودة على الجدران وبين الأرائك كانت مهمة لتحقيق التوازن وإبراز فخامة الغرفة كما تراها الآن!
استخدام الرخام في الأرضيات ليس الطريقة الوحيدة للتعبير عن الفخامة والرقي، السجاد أيضًا من الطرق الرائعة لإضافة الفخامة إلى الغرفة وخصوصًا عندما نتحدث عن جلسة عربية، فالسجاد من العناصر الأساسية التي كانت موجودة سابقًا في القصور العربية والإسلامية القديمة، خامات فاخرة من القماش وزخارف دقيقة وألوان راقية تعبّر عن الفن الإسلامي الراقي في التصميم.
هنا غطت السجادة منتصف الغرفة مع جلسة عربية بسيطة للغاية مصممة بطريقة حديثة وألوان باستيل رقيقة وهادئة، الزجاج المغطي للشرفة في المقابل تصميمه يشبه أبواب القصور القديمة الأندلسية، ديكورات رائعة وتصميم رقيق لمحبي البساطة.
لا زلنا داخل نفس التصميم ولكن على الجانب الآخر من الغرفة المطل مباشرة على الحديقة بنافذة زجاجية تتيح رؤية هذا المنظر الفريد والمريح للأعصاب، ديكور هذه المنطقة لن يجعلك تقوم منها، الألوان الرقيقة وشجيرات صغيرة على الجانبين، ديكورات رائعة على الجدار والسقف وإضاءة خافتة قادمة من الأريكة وفتحات السقف المعلّق.
تفاصيل كلها بسيطة ولكنها ساهمت في خلق مناخ دافيء داخل هذه الغرفة الرائعة.
تصميم آخر لجلسة عربية مصممة بنمط حديث وبسيط، ثلاث أرائك صنعت حرف U بطريقة مثالية تضمن التواصل بين جميع الجالسين في الغرفة، الديكورات المستخدمة من التراث الإسلامي نجدها متمثلة في زخارف السقف الذي كان أهم ما يميز هذا التصميم، والمرآة والأبواب بتصميم أندلسي.
الألوان المستخدمة أيضًا هنا ألوان رقيقة وهادئة ومناسبة لخلق مناخ هاديء للاستمتاع بالوقت والصحبة.
نعود مرة أخرى للتصميمات الكلاسيكية الفاخرة والمبهرة للعين، هذه المرة جاء تصميم الجلسة على شكل حرف L على عكس التصميمات الاخرى التي كانت عبارة عن أرائك منفصلة، هذه الطريقة أفضل من حيث الراحة والتواصل بين الجالسين لأن جميع من بالغرفة يرى البقية.
اللون التركواز الهاديء مع الذهبي في الأثاث اختيار جميل، الفوانيس على الجدران المزخرفة والنجفة الموجودة في مركز السقف بتصميم إسلامي قديم منتشر في المساجد الكبيرة والعريقة تزين الغرفة بالكامل، وكما نرى خصصت أربع طاولات للقهوة للاستمتاع أثناء تبادل الأحاديث ومشاهدة التلفزيون على الجدار المواجه للجلسة، استخدم في هذا الجدار تلبيسة خشبية رائعة وجميلة وضعت في منتصفها الشاشة ليصبح هذا الجدار من أهم ما يميز التصميم.
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نفس التصميم السابق مع إضافة تعديلات بسيطة:
1- استخدم اللون الفيروزي بديلًا للتركواز، والفيروزي هو لون مميز للتراث الإسلامي في الأندلس ويسمى كذلك نسبة لحجر الفيروز الرائع الذي يسحر عينك عند رؤية لونه.
2- في السقف استخدم فانوسان كبيران لتغطية الغرفة بالكامل بدلًا من فانوس واحد وبذلك تم تكثيف الإضاءة وديكور السقف.
3- في هذا التصميم أضيفت العواميد الموجودة على الجدار الأيمن بلون فيروزي نقي من الرخام بطريقة ساحرة تخللت الغرفة وأصبحت مكون رئيسي منها، وفي الجدار المقابل على جانبي التلفزيون وضع فانوسان يملآن الغرفة بإضاءة خافتة وراقية جعلت جميع العناصر الفاخرة في هذه الغرفة تلمع كالذهب!
هذا التصميم من أفخم التصميمات التي يمكنك رؤيتها للجلسة العربية!
هذا التصميم تشع منه الروح العربية على الجدران المضيئة، الملاحظ في جميع التصميمات هنا هو الاهتمام الأكبر بزخارف الجدران والسقف وهو ما يميز التصميمات العربية الفاخرة بشكل عام.
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ونختم كتاب الأفكار مع تصميم مختلف يناسب الذوق الحديث في التصميم، تزيين السقف هذه المرة جاء بطريقة مختلفة لا تحتوي على كرانيش أو أي شكل كلاسيكي للزخارف، بل جاء على شكل منحنيات تم تشكيلها من الجبس تتخللها إضاءات موزعة على الغرفة بشكل جيد.
الأثاث المستخدم مودرن كما هو واضح والأقمشة ملونة ومليئة بالحيوية والطاقة، الطاولات الخشبية والقماش جميعها جاء بطريقة ممتازة وعملية يسهل توزيعها في إنهاء الغرفة، أنا الجدران فلم يتم تزيينها هذه المرة بنقوشات إسلامية فاخرة من التراث ولكنها صممت بطريقة حديثة وخطوط ملونة مندمجة مع الأثاث بشكل رائع.