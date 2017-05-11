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19 شكل مختلف للستائر المستخدمة في ديكور الغرف الخليجية

Eman Rifaat Eman Rifaat
Beautiful bedroom Interior of Katrina Antonovich, Luxury Antonovich Design Luxury Antonovich Design غرفة نوم
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الستائر لا يتوقف عملها عند تغطية النوافذ الموجودة بالمنزل لضمان الخصوصية وفقط، بل يمتد أثرها إلى ديكور الغرفة، ويعتبرها المصممون من الأركان المهمة التي يمكن الاستعانة بها عند تزيين الغرف المختلفة، فبمجرد اختيار اللون ونوع القماش المناسب وتصميم ستارة مميزة سيتحول شكل غرفتك للأبد! 

في هذا الكتاب قمنا بتجميع 19 شكل مختلف للستائر من غرف مختلفة والمهم أن ما يجمعها وجودها في منازل خليجية بامتياز!

1- بلون ذهبي خالص جاءت الستائر في غرفة المعيشة الذهبية لتصبح أكثر تناغمًا مع التصميم.

​Best ideas living room of Katrina Antonovich, Luxury Antonovich Design Luxury Antonovich Design غرفة المعيشة
Luxury Antonovich Design

Luxury Antonovich Design
Luxury Antonovich Design
Luxury Antonovich Design

2- في غرف المعيشة الحديثة تستخدم ستائر منسدلة دون تفاصيل كثيرة تضيف جو أنيق على نوافذ الغرفة كما نرى في هذا التصميم، ومن المهم التركيز عند اختيار الألوان المناسبة لتصميم الغرفة.

Contemporary interior of Katrina Antonovich, Luxury Antonovich Design Luxury Antonovich Design غرفة المعيشة
Luxury Antonovich Design

Luxury Antonovich Design
Luxury Antonovich Design
Luxury Antonovich Design

3- أشكال وأقمشة رقيقة في غرفة النوم العصرية، البستاج من الألوان المحببة وعندما يأتي مع ديكورات باللون الرمادي سيصبح أكثر أناقة ورقة.

Bedroom design ideas of Katrina Antonovich 1, Luxury Antonovich Design Luxury Antonovich Design غرفة نوم
Luxury Antonovich Design

Luxury Antonovich Design
Luxury Antonovich Design
Luxury Antonovich Design

4- الستائر من العناصر المستخدمة في تزيين الجدران، وهنا جاءت مكمّلة للديكورات الجبسية الفاخرة التي زينت جدران وسقف غرفة النوم الكلاسيكية بالصورة، وجاء القماش المستخدم في تصميم الستائر من نفس نوع فرش السرير.

​ Bedroom interior in classic style by Katrina Antonovich, Luxury Antonovich Design Luxury Antonovich Design غرفة نوم
Luxury Antonovich Design

Luxury Antonovich Design
Luxury Antonovich Design
Luxury Antonovich Design

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5- تصميم مميز لستارة غرفة السفرة، فمن الصعب أن تأتي بتصميم عادي وسط هذه الغرفة الأنيقة.

Dining room Interior design of Katrina Antonovich, Luxury Antonovich Design Luxury Antonovich Design غرفة السفرة
Luxury Antonovich Design

Luxury Antonovich Design
Luxury Antonovich Design
Luxury Antonovich Design

6- الشكل الكلاسيكي الفاخر من أكثر التصميمات المميزة في المنازل الخليجية الفخمة، فمن يستطيع مقاومة هذا الشكل الرائع والديكور المميز على هذا الباب الأنيق؟!

Luxury living room of Katrina Antonovich, Luxury Antonovich Design Luxury Antonovich Design غرفة المعيشة
Luxury Antonovich Design

Luxury Antonovich Design
Luxury Antonovich Design
Luxury Antonovich Design

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7- غطت الستائر باللون الموف والكريمي جدار غرفة النوم بالكامل لتمنحها شكلًا مميزًا وخصوصية أكيدة.

Kids bedroom design of Katrina Antonovich, Luxury Antonovich Design Luxury Antonovich Design غرفة نوم
Luxury Antonovich Design

Luxury Antonovich Design
Luxury Antonovich Design
Luxury Antonovich Design

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8- التماثل في الأقمشة المستخدمة في مقاعد طاولة السفرة وتصميم الستائر من أسباب نجاح هذا التصميم.

​ Dining room interior of Katrina Antonovich, Luxury Antonovich Design Luxury Antonovich Design غرفة السفرة
Luxury Antonovich Design

Luxury Antonovich Design
Luxury Antonovich Design
Luxury Antonovich Design

9- الستان واللون الوردي لغرفة نوم تملؤها الرقة والأنوثة.

Beautiful bedroom Interior of Katrina Antonovich, Luxury Antonovich Design Luxury Antonovich Design غرفة نوم
Luxury Antonovich Design

Luxury Antonovich Design
Luxury Antonovich Design
Luxury Antonovich Design

10- الجدار خلف السرير مغطى بالكامل بستارة ذات لون واحد مثبتة بطريقة خفية داخل السقف مع استخدام إضاءة خافتة قادمة من أعلاها لإضافة أجواء رومانسية.

Interior Design bedroom by Katrina Antonovich, Luxury Antonovich Design Luxury Antonovich Design غرفة نوم
Luxury Antonovich Design

Luxury Antonovich Design
Luxury Antonovich Design
Luxury Antonovich Design

11- على جانبي السرير جاءت الستائر باللون الكاكاوي لتصنع شكلًا مميزًا مع اللوحة على الجدار.

Modern bedroom design of Katrina Antonovich, Luxury Antonovich Design Luxury Antonovich Design غرفة نوم
Luxury Antonovich Design

Luxury Antonovich Design
Luxury Antonovich Design
Luxury Antonovich Design

12- لا يتوقف استخدام الستائر عند تغطية النوافذ والشرفات، بل إنها طريقة رائعة لإضافة سحر خاص على سريرك وتحويله إلى سرير بتصميم ملكي!

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IONS DESIGN

Bedroom Design in Soft and Restful Scheme

IONS DESIGN
IONS DESIGN
IONS DESIGN

13- بلمسة رقيقة من لون مختلف وأقمشة شفافة ستحول من شكل الجدار تمامًا وخصوصًا إذا اخترت اللون والمكان المناسب لتنظيم الأثاث.

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IONS DESIGN

Trendy and Timeless Sitting Room Design

IONS DESIGN
IONS DESIGN
IONS DESIGN

14- تمتّع بغرفة نوم كبيرة وإضاءة طبيعية تتخللها من كل الجوانب، واحظ بخصوصية وجمال في الديكور باستخدام ستائر بأقمشة راقية من نفس بالتة ألوان الغرفة.

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IONS DESIGN

Majestic Bedroom Interior

IONS DESIGN
IONS DESIGN
IONS DESIGN

15- أشكال الورود والأزهار تضيف إلى ديكور الستائر بطريقة مميزة للغاية، المهم هو اختيار اللون والشكل المناسب للتصميم.

Curtains design of Katrina Antonovich , Luxury Antonovich Design Luxury Antonovich Design BedroomAccessories & decoration
Luxury Antonovich Design

Luxury Antonovich Design
Luxury Antonovich Design
Luxury Antonovich Design

16- شكل آخر ولون مختلف للأزهار التي تزين جانبي الستارة بقماش قطيفة فاخر.

Curtains design of Katrina Antonovich , Luxury Antonovich Design Luxury Antonovich Design Living roomAccessories & decoration
Luxury Antonovich Design

Luxury Antonovich Design
Luxury Antonovich Design
Luxury Antonovich Design

17- الدانتيل من الأقمشة المحببة إلى القلب والتي تتميز بشكل أنيق للغاية وهي في حد ذاتها تعتبر ديكورًا مميزًا لأي غرفة.

Curtains design of Katrina Antonovich , Luxury Antonovich Design Luxury Antonovich Design Living roomAccessories & decoration
Luxury Antonovich Design

Luxury Antonovich Design
Luxury Antonovich Design
Luxury Antonovich Design

18- زيني غرفة طفلك بستائر شفافة وفيونكة رقيقة من الجانب.

Curtains design of Katrina Antonovich , Luxury Antonovich Design Luxury Antonovich Design BedroomAccessories & decoration
Luxury Antonovich Design

Luxury Antonovich Design
Luxury Antonovich Design
Luxury Antonovich Design

19- ولا غنى عن الأقمشة الفاخرة والمزخرفة بأفخم النقوشات على الأقمشة الفاخرة التي تنسدل على أرضية الغرفة وتترك أثرًا محببًا في الديكور.

Curtains design of Katrina Antonovich , Luxury Antonovich Design Luxury Antonovich Design BedroomAccessories & decoration
Luxury Antonovich Design

Luxury Antonovich Design
Luxury Antonovich Design
Luxury Antonovich Design

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