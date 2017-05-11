19 شكل مختلف للستائر المستخدمة في ديكور الغرف الخليجية

الستائر لا يتوقف عملها عند تغطية النوافذ الموجودة بالمنزل لضمان الخصوصية وفقط، بل يمتد أثرها إلى ديكور الغرفة، ويعتبرها المصممون من الأركان المهمة التي يمكن الاستعانة بها عند تزيين الغرف المختلفة، فبمجرد اختيار اللون ونوع القماش المناسب وتصميم ستارة مميزة سيتحول شكل غرفتك للأبد!

في هذا الكتاب قمنا بتجميع 19 شكل مختلف للستائر من غرف مختلفة والمهم أن ما يجمعها وجودها في منازل خليجية بامتياز!