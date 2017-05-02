اختبار: 7 أسئلة اكتشف من خلالها المطبخ الملائم لمنزلك

ما هو المطبخ المناسب لك ولعائلتك؟ يمكنك قضاء وقت ممتع مع هذا الاختبار لمعرفة الإجابة: 7 أسئلة سريعة تساعدك على تحديد احتياجاتك وعاداتك الخاصة وذوقك في التصميم، لماذا يوجد كثير من العوامل التي يجب أخذها في الاعتبار عند تصميم مطبخ جديد أو حتى إجراء بعض التغييرات في مطبخك الحالي هذا الاختبار سيساعدك على معرفة هذه العوامل.

اختر الإجابة الأقرب إلى واقعك الخاص في مطبخك لكل سؤال من هذه الأسئلة ودون الإجابة على ورقة لاستخدامها في التصميم، وانظر إلى النتيجة في نهاية المقال لتعرف المجموع الكلي لك وما يرمز له.