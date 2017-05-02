اختبار: 7 أسئلة اكتشف من خلالها المطبخ الملائم لمنزلك

ما هو المطبخ المناسب لك ولعائلتك؟ يمكنك قضاء وقت ممتع مع هذا الاختبار لمعرفة الإجابة: 7 أسئلة سريعة تساعدك على تحديد احتياجاتك وعاداتك الخاصة وذوقك في التصميم، لماذا يوجد كثير من العوامل التي يجب أخذها في الاعتبار عند تصميم مطبخ جديد أو حتى إجراء بعض التغييرات في مطبخك الحالي هذا الاختبار سيساعدك على معرفة هذه العوامل.
اختر الإجابة الأقرب إلى واقعك الخاص في مطبخك لكل سؤال من هذه الأسئلة ودون الإجابة على ورقة لاستخدامها في التصميم، وانظر إلى النتيجة في نهاية المقال لتعرف المجموع الكلي لك وما يرمز له.
أ- حوالي 5 متر مربع أو أقل قليلًا، وتطل على غرفة المعيشة.
ب- منطقة واسعة ولكنها في نفس مساحة غرفة المعيشة.
ج- مساحة صغيرة جدًا، ولكنها منفصلة عن غرفة المعيشة وغرفة الطعام.
د- مساحة لا تقل عن 12 متر مربع، مستقلة ومنفصلة عن غرفة المعيشة.
أ- بحد أقصى ساعة ونصف، شاملة وقت إعداد الإفطار والتنظيف بعد الوجبة الأساسية.
ب- من الصعب تقدير وقت دقيق لأن المطبخ مدمج مع غرفة المعيشة.
ج- حوالي من 2-3 ساعات، وإذا توفرت مساحة أكبر ربما سأقضي مزيد من الوقت.
د- معظم الوقت الذي أقضيه في المنزل، لأنه ليس مكانًا لطهي الطعام فقط ولكن أيضا للعمل ومتابعة الواجبات المنزلية مع أطفالي.
أ- أنا فقط، أو فرد واحد غيري إن لم أكن انا.
ب- على الأقل اثنين أو أكثر من ذلك أحيانًا، فأنا أحب الصحبة خلال هذا الوقت.
ج- ليس أكثر من شخصين.
د- الأسرة بأكملها واحيانًا الأصدقاء، فهو مكان التقاء الأشخاص والضيوف.
أ- مساحة أكبر.
ب- تزيين وديكورات.
ج- مرونة اكثر.
د- تكنولوجيا.
أ- الميكروويف.
ب- مساحة كبيرة للعمل -سطح المطبخ- والطهي.
ج- طاولة جانبية حتى وإن كانت صغيرة.
د- ثلاجة كبيرة.
أ- طريقة تصميم وديكور مماثلة لغرفة المعيشة.
ب- مختلف عن غرفة المعيشة ولكنها منسجم معها بشكل جيد.
ج- تصميم بخطوط بسيطة تجعله يبدو بمساحة أكبر.
د- مظهر رائع وتأثير فريد في الديكور.
أ- سقف أكبر.
ب- خزائن سهلة الحركة وكبيرة.
ج- مساحة أكبر سطح العمل.
د- سبورة على الجدار.
الأغلبية (أ): مطبخ خطي وعملي وفعّال، لديك مساحة صغيرة جدا متاحة للمطبخ ولذلك تحتاج إلى تصميم خطي يمكن أن يوفر أقصى قدر من الوظائف في بضعة أمتار قليلة، النصيحة هي استغلال المساحات الرأسية والارتفاعات لوضع الرفوف القابلة للسحب ووضع أماكن لتعليق الأواني وغيرها من الأغراض.
الأغلبية (ب): مطبخ مع جزيرة هو اختيار مثالي للمطابخ المفتوحة، أنت تحب المطبخ حتى وإن كان مفصولًا عن غرفة المعيشة، ولكن فكرة المساحات المفتوحة والمندمجة التي تسمح لك بتبادل الأحاديث مع الأشخاص في الغرفة الموجودة بجانبك هي الأفضل، الحل المثالي لك هو مطبخ بجزيرة في المنتصف يستخدم كسطح للعمل، ويمكنك أيضًا وضع طاولة إن أردت ولم لا؟!
الأغلبية (ج): مطبخ صغير على شكل حرف L، إذا كنت ترغب في رؤية مساحة كبيرة في مطبخك عليك إذًا بتأثيثه على شكل حرف L للاستفادة من الجدارين، استخدم أثاث بسيط وألوان محايدة لتوسعة المساحة، وأخيرا لماذا لا تفكر في طاولات وكراسي قابلة للطي تستخدمها فقط عند الحاجة إليها؟! يمكنك أن تجد أفكار في هذا المقال: 40 تصميم وفكرة للمطابخ الصغيرة
الأغلبية (د): مطبخ تقليدي مريح، إذا كنت محظوظًا لامتلاك مطبخ بمساحة متوسطة إلى كبيرة يمكنك فرشه بالأسلوب الذي تفضله مع ثلاجة كبيرة وغسالة أطباق، وطاولة كبيرة لتناول الطعام مع الأهل والأصدقاء، وإذا أمكن مكان لتخزين الأطعمة والمؤن.