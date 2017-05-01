الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

كيف تجدد منزلك بخطوات بسيطة!! أفكار اقتصادية

Marwa Hasan Marwa Hasan
homify Living roomAccessories & decoration
Loading admin actions …

جولتنا اليوم في منزل في لشبونة من تصميم مكتب INSIDE UP. أراد مالكي البيت من تحويل البيت بلمسات بسيطة من الطراز الكلاسيكي إلى الطراز المودرن. فإعتمد فيه المصممين على خلق تجانس وتناسق بين العناصر بحيث يتمكن ساكنيه من لمس فارق في التصميم وبالتالي في حياتهم اليومية بدون إحداث الكثير من التغير في تفاصيله.

سنأخذكم في جولة ساحرة لنرى كيف يمكنك تطبيق هذا التحول في بيتك أيضاً.

​غرفة المعيشة

homify Living roomAccessories & decoration
homify

homify
homify
homify

تم إعادة طلاء حوائط الغرفة لتأخذ اللون الرمادي  مع الحفاظ على الإتزان في مكونات الغرفة من أثاث واكسسوارات وقبل كل شئ باليتة الألوان. بافضافة لوضع سجادة ذات لون رمادي على الأرضية الخشبية والتي أظهرت توازن في الملمس واللون أيضاً.

homify Living roomAccessories & decoration
homify

homify
homify
homify

تم الحفاظ على مكونات الغرفة كما هي ولكن تم تغير مكان طاولة التلفاز لتأخذ مساحة معقولة إلى حد ما مع إضافة شيزلونج أمامها ليسمح بالجلوس ومشاهدة التلفاز بدون شغل الكثير من الساحة.

homify Living roomAccessories & decoration
homify

homify
homify
homify

homify Living roomAccessories & decoration
homify

homify
homify
homify

أنظر لمزيج العناصر الديكورية على هذه الطاولة فأهم ما يميزها هو الانسجام  في الألوان، الأشكال والملمس كما أنها تعطي شخصية قوية للغرف.

صالة المدخل

homify Corridor, hallway & stairsAccessories & decoration
homify

homify
homify
homify

كانت صالة المدخل بسيطة ولكن تم تحسينها للأفضل باستبدال بعض العناصر البسيطة. فقد تم إزالة العناصر القديمة من طاولات كلاسيكية وداكنة لأخرى ذات تصاميم أبسط من كونسول زجاجي بالإضافة لأعمال فنية أنيقة على الحائط وكرسي ذو تصميم مميز.

homify Corridor, hallway & stairsAccessories & decoration
homify

homify
homify
homify

تفاصيل الكونسول والعمل الفني المعلق و المصنوع من الأسلاك النحاسية البسيطة هي محور التصميم لهذا الفراغ على الرغم من بساطتها، فهي تتماشى بشكل رائع مع بعضها البعض، كما تضيف رونق خاص مع خفتها وبساطتها.

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

homify Dining roomAccessories & decoration
homify

homify
homify
homify

غرفة السفرة

homify Dining roomAccessories & decoration
homify

homify
homify
homify

كما نلاحظ هنا فقد خضعت غرفة السفرة لتغير أيضاً، فقد تم الحفاظ على الطاولة والكراسي مع إضافة بعض اللمسات المودرن وإزالة البوفية العتيق واستبداله بآخر أبيض اللون وذو مساحة أكبر ليتسع لتخزين أغراض أكثر. 

تم أيضاً إضافة وحدة إضاءة لتدلى فوق الطاولة  مع إضافة وحدة أرضية في ركن الغرفة.

homify Dining roomAccessories & decoration
homify

homify
homify
homify

تم تزين البوفيه بعناصر أنيقة مع وضع مجموعة من اللوحات الفنية أعلاه لتظهر الحائط الرماى بشكل أجمل.

homify Dining roomAccessories & decoration
homify

homify
homify
homify

أنظر لكيفية تزين هذا الركن والذي أضاف انسجام ورونق خاص لغرفة المعيشة  فقد تم إضافة مزهريات  وشموع  بالإضافة لبعض الإطارات والتي انسجمت بشكل رائع وأدت لتحويل الغرفة لطراز مودرن ذو شخصية خاصة.

الشرفة

homify Balconies, verandas & terracesAccessories & decoration
homify

homify
homify
homify

في مساحة الشرفة كان يوجد كراسي بلاستيكية قديمة وغير منمقة بالمرة ولكن تم التخلص منها وإضافة طاولة مستطيلة مع بينش طويل من الخشب مع  بعض الوسادات المخططة باللون الأزرق يعطيان للشرفة أناقة لا يمكن تكرارها.

homify Balconies, verandas & terracesAccessories & decoration
homify

homify
homify
homify

الحديقة

homify Balconies, verandas & terracesAccessories & decoration
homify

homify
homify
homify

يمتد سحر المنزل إلى الحديقة أيضاً حيث أنها مساحة بسيطة وليست بكبيرة ولكنها مزينة بفعل الزهور الملونة ولكن ما يزيدها جمالاً هو الأثاث المعاد تصنيعه من باليتات نقل البضائع، فقد تم إضافة مساحة جولس مكونه من طاولة و مجموعة من الكراسي مع تزينها بوسائد ملونة تظهر الحديقة بشكل منتعش وأنيق.

homify Balconies, verandas & terracesAccessories & decoration
homify

homify
homify
homify
25 تصميم مميز لبوفية غرفة السفرة
ما رأيك في هذا التحول؟

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً