كيف تجدد منزلك بخطوات بسيطة!! أفكار اقتصادية

جولتنا اليوم في منزل في لشبونة من تصميم مكتب INSIDE UP. أراد مالكي البيت من تحويل البيت بلمسات بسيطة من الطراز الكلاسيكي إلى الطراز المودرن. فإعتمد فيه المصممين على خلق تجانس وتناسق بين العناصر بحيث يتمكن ساكنيه من لمس فارق في التصميم وبالتالي في حياتهم اليومية بدون إحداث الكثير من التغير في تفاصيله.
سنأخذكم في جولة ساحرة لنرى كيف يمكنك تطبيق هذا التحول في بيتك أيضاً.
تم إعادة طلاء حوائط الغرفة لتأخذ اللون الرمادي مع الحفاظ على الإتزان في مكونات الغرفة من أثاث واكسسوارات وقبل كل شئ باليتة الألوان. بافضافة لوضع سجادة ذات لون رمادي على الأرضية الخشبية والتي أظهرت توازن في الملمس واللون أيضاً.
تم الحفاظ على مكونات الغرفة كما هي ولكن تم تغير مكان طاولة التلفاز لتأخذ مساحة معقولة إلى حد ما مع إضافة شيزلونج أمامها ليسمح بالجلوس ومشاهدة التلفاز بدون شغل الكثير من الساحة.
أنظر لمزيج العناصر الديكورية على هذه الطاولة فأهم ما يميزها هو الانسجام في الألوان، الأشكال والملمس كما أنها تعطي شخصية قوية للغرف.
كانت صالة المدخل بسيطة ولكن تم تحسينها للأفضل باستبدال بعض العناصر البسيطة. فقد تم إزالة العناصر القديمة من طاولات كلاسيكية وداكنة لأخرى ذات تصاميم أبسط من كونسول زجاجي بالإضافة لأعمال فنية أنيقة على الحائط وكرسي ذو تصميم مميز.
تفاصيل الكونسول والعمل الفني المعلق و المصنوع من الأسلاك النحاسية البسيطة هي محور التصميم لهذا الفراغ على الرغم من بساطتها، فهي تتماشى بشكل رائع مع بعضها البعض، كما تضيف رونق خاص مع خفتها وبساطتها.
كما نلاحظ هنا فقد خضعت غرفة السفرة لتغير أيضاً، فقد تم الحفاظ على الطاولة والكراسي مع إضافة بعض اللمسات المودرن وإزالة البوفية العتيق واستبداله بآخر أبيض اللون وذو مساحة أكبر ليتسع لتخزين أغراض أكثر.
تم أيضاً إضافة وحدة إضاءة لتدلى فوق الطاولة مع إضافة وحدة أرضية في ركن الغرفة.
تم تزين البوفيه بعناصر أنيقة مع وضع مجموعة من اللوحات الفنية أعلاه لتظهر الحائط الرماى بشكل أجمل.
أنظر لكيفية تزين هذا الركن والذي أضاف انسجام ورونق خاص لغرفة المعيشة فقد تم إضافة مزهريات وشموع بالإضافة لبعض الإطارات والتي انسجمت بشكل رائع وأدت لتحويل الغرفة لطراز مودرن ذو شخصية خاصة.
في مساحة الشرفة كان يوجد كراسي بلاستيكية قديمة وغير منمقة بالمرة ولكن تم التخلص منها وإضافة طاولة مستطيلة مع بينش طويل من الخشب مع بعض الوسادات المخططة باللون الأزرق يعطيان للشرفة أناقة لا يمكن تكرارها.
يمتد سحر المنزل إلى الحديقة أيضاً حيث أنها مساحة بسيطة وليست بكبيرة ولكنها مزينة بفعل الزهور الملونة ولكن ما يزيدها جمالاً هو الأثاث المعاد تصنيعه من باليتات نقل البضائع، فقد تم إضافة مساحة جولس مكونه من طاولة و مجموعة من الكراسي مع تزينها بوسائد ملونة تظهر الحديقة بشكل منتعش وأنيق.