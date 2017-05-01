كيف تجدد منزلك بخطوات بسيطة!! أفكار اقتصادية

جولتنا اليوم في منزل في لشبونة من تصميم مكتب INSIDE UP. أراد مالكي البيت من تحويل البيت بلمسات بسيطة من الطراز الكلاسيكي إلى الطراز المودرن. فإعتمد فيه المصممين على خلق تجانس وتناسق بين العناصر بحيث يتمكن ساكنيه من لمس فارق في التصميم وبالتالي في حياتهم اليومية بدون إحداث الكثير من التغير في تفاصيله.

سنأخذكم في جولة ساحرة لنرى كيف يمكنك تطبيق هذا التحول في بيتك أيضاً.