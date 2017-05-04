تصاميم وديكورات مودرن مختلفة من الرياض

من الرياض نأتيكم في هذا الكتاب بمجموعة مختارة من التصميمات المودرن الخاصة بشركة ACCURATE CURVES للتصميم الداخلي والديكورات، مجموعة متنوعة من الغرف وواجهات الفلل السعودية الفاخرة والتي تحتفظ بالنمط العصري في التصميم، وفي النهاية سترون أيَضًا تصميمات لمكاتب عمل ومحلات تجارية، فهيا بنا لنأخذكم في جولة متنوعة وعصرية!
تتميز واجهات المنازل والفلل الحديثة ببساطتها واستخدامها لمواد عصرية وطبيعية في التصميم، هذه الواجهة الرائعة والمشرقة بلونها الأبيض استخدمت مواد مختلفة في تصميمها، دمج الخشب مع الزجاج على الجانبين وفي المدخل له تأثير دافيء ومرحّب لهذه الفيلا، واستخدام اللون الأبيض في طلاء الواجهة جعلها تشرق بشكل رائع في ضوء النهار.
أما الحديقة الأمامية للفيلا فهي بسيطة وجميلة، شجيرات صغيرة مع ممر باللون الأبيض، اندماج اللونين الأخضر والأبيض كان له تأثير ساحر على هذه الواجهة.
مثال آخر وهذه المرة ظهرت الواجهة بشكل رسمي على عكس التصميم السابق، إضافة الخرسانة أو الأسمنت بشكله الرمادي يعطي انطباع بالجدية، وانعدام الزجاج أيضا أحد العوامل التي أثرت على جدية وخصوصية هذه الواجهة.
الفيلا على الطريق مباشرة ولا وجود لمساحة كبيرة تسمح بإقامة حديقة أمامية واكتفى هنا المصمم باستخدام صف من الشجيرات في مقدمة الفيلا.
إذا كنت تبحث عن الرفاهية وتمتلك عائلة كبيرة فهذه الفيلا العصرية ستناسبك بالتأكيد، أربعة طوابق ومصعد في المنتصف لتسهيل الحركة بين الطوابق، مع استخدام واضح للديكور العصري في تصميم شكل الواجهة.
نرى في هذه الصورة الواجهة الخلفية لهذا المنزل الكبير والفخم، حمام سباحة أنيق في المنتصف وحديقة جميلة موزعة في مساجات متفرقة نظرا لاتساع المساحة المتاحة، ولذلك هناك أكثر من جلسة في الخارج لاستخدام أمثل لهذه المساحة.
سننتقل من الواجهات إلى نموذج لتصميم المجلس العربي، وهنا لا نجد الشكل التقليدي والكلاسيكي للمجالس العربية المزخرفة، ولكننا نرى مجلس عربي مصمم بطريقة تناسب المنازل الحديثة، أريكة كبيرة على مساحة واسعة على شكل حرف L ويواجهها واحدة أخرى على الجدار الثالث للغرفة.
كما نلاحظ فغرفة المجلس العربي دائمًا ما تكون مصممة على مساحة واسعة تسمح بتجمع الأصدقاء والعائلات بأعدادهم الكبيرة فيها دون الشعور بالضيق، الإضاءة على السقف ممتازة وعصرية أيضًا، ووجود النوافذ أمر مهم للتهوية والسماح للإضاءة الطبيعية بدخول الغرفة.
أما غرف المعيشة العصرية فليس هناك أكثر من تصميماتها المتنوعة، سنرى هنا مثالين على التصميم الحديث لغرف المعيشة.
في الصورة يظهر التصميم الأول في مساحة صغيرة مفتوحة على المطبخ وغرفة الطعام، أريكتين باللون الأسود مع وسادات وطاولة بيضاء لخلق تناقض جميل في التصميم، مع إضافة مقعدين من الجلد البني ما أضاف لمسة رسمية لهذه الغرفة.
المثال الثاني مختلف، فقد صممت الأريكة على شكل حرف L بلون أبيض مشرق، مستغلة الجدار الثالث في الغرفة لوضع شاشة تلفزيون وأرفف صغيرة من تحته، والجدار الرابع خصص لشرفة كبيرة جعلت الإضاءة الطبيعية تملأ الغرفة بروحها وإشراقتها خصوصًا مع وجود النباتات في الداخل والخارج.
غرف الطعام الحديثة أسهل وأجمل في التصميم، المثال الأول هنا نرى فيه غرفة طعام صغيرة طاولة بسيطة للغاية مع 6 كراسي مقابلة بعضها البعض وبف أصفر صغير على رأس الطاولة، ديكورات راقية، اللوحة الفنية على الجدار المركزي للغرفة كانت محل الأنظار، والمصباح العصري الموجود فوق طاولة الطعام لم يسبق أن رأيت مثله من قبل! ساحر هو ما يمكن أن نطلق عليه!
الغرفة الثانية معنا بمساحة أكبر من السابقة في الطول، لذلك استخدمت طاولة طعام مستطيلة وطويلة تتسع 10 مقاعد كاملة، وعلى الجدار يوجد بوفيه جميل من الخشب، هذه الغرفة أكثر رسمية من الغرفة السابقة التي اتسمت بالود والحميمية أكثر، لذلك نرى تنوعًا في الامثلة لتختار ما يناسب ذوقك وطريقة تصميم منزلك.
أخيرا يجب أن نعلّق على سقف هذه الغرفة الذي جاء بتصميم رائع مستخدما طريقة الأسقف المعلّقة والإضاءة الغير مباشرة، مع إضافة نجفة بوحدات إضاءة صغيرة وتصميم أنيق يشبه الشجرة فوق مركز الطاولة.
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المطابخ العصرية تميل إلى البساطة والتصميمات المينيمال مع استخدام الألوان الحيادية، وإذا كنا نتحدث عن مساحة صغيرة فالأفضل تصميم الأثاث على شكل حرف L أو U حسب طريقة وضع الجدران في المطبخ، واستغلال أكبر قدر من المساحة لتوفير أماكن لتخزين احتياجاتك بالكامل، ومن الأفضل في هذه الحالة استخدام اللون الأبيض فهو يعطي شعورًا باتساع المساحة فلا تشعر معه بالضيق.
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نرى مثال لغرفة نوم عصرية استخدمت عناصر راقية في التصميم، خصص المصمم مساحة منفصلة للسرير وأحاطها بجدار وسقف وفّر لها الخصوصية الكاملة، وعلى الجانب الآخر نجد أريكة ومكان جيد للجلوس والراحة ومشاهدة التلفاز أو القيام بأي نشاط آخر، لذلك نسميها غرفة متكاملة وعصرية.
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التصميمات العصرية ليست مقتصرة على المنازل فقط بل هي الأفضل عند تصميم مكاتب العمل، هنا نرى تصميم لمكتب مدير جامعة تكنولوجية على مساحة كبيرة وهائلة، مكتب عصري يحمل روح التكنولوجيا في تصميمه بشكل واضح، مع صالون من الجلد أيضًا مصمم بطريقة عصرية بجانب المكتب لاستقبال الضيوف.
أما سقف المكتب فلا يمكن تفويته دون الحديث عنه، إضاءة رائعة واستخدام الزجاج المنقوش بزخارف ذهبية كان اختيارًا مذهلًا وله تأثير وانعكاس ساحر على الأرضية الخشبية أسفله.
في نهاية المكتب نجد طاولة اجتماعات باللون الأصفر كان لها تأثير رائع على خلق تباين في التصميم.