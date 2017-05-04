تصاميم وديكورات مودرن مختلفة من الرياض

تتميز واجهات المنازل والفلل الحديثة ببساطتها واستخدامها لمواد عصرية وطبيعية في التصميم، هذه الواجهة الرائعة والمشرقة بلونها الأبيض استخدمت مواد مختلفة في تصميمها، دمج الخشب مع الزجاج على الجانبين وفي المدخل له تأثير دافيء ومرحّب لهذه الفيلا، واستخدام اللون الأبيض في طلاء الواجهة جعلها تشرق بشكل رائع في ضوء النهار.

أما الحديقة الأمامية للفيلا فهي بسيطة وجميلة، شجيرات صغيرة مع ممر باللون الأبيض، اندماج اللونين الأخضر والأبيض كان له تأثير ساحر على هذه الواجهة.