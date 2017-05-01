الاسكندنافية ظهرت بعيدا في دول شمال أوروبا الدنمارك والسويد والنرويج ، مستوحاة من الطراز الحديث والتبسيطي بخطوط واضحة وصريحة، واهتمام قوي بالوظيفية، استخدام عناصر اكثر عملية دون الحاجة لتفاصيل ومكونات أكثر تعقيدا، والعامل الأهم والأول في اختيار عناصر الديكور بالكامل هي عمليته وأداءه دوره بكل دقة وسهولة، يتميز بنقوش وزخارف بسيط يستطيع الخبراء باستخدامهم على شكل لمسات رائعة ومنظمة، إلى جانب احترام المواد الطبيعية واستخدامها كعناصر أساسية ، اليوم سننأخذك في جولة سريعة بين أركان شقة حديثة بمساحة 113 متر مربع على الطراز الاسكندنافي بالتأكيد ستنال إعجابكم ..