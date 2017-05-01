الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

شقة حديثة بمساحة 113 متر مربع على الطراز الاسكندنافي

آية منير آية منير
Apartamento São Caetano - 113M², Condecorar Arquitetura e Interiores Condecorar Arquitetura e Interiores بلكونة أو شرفة
Loading admin actions …

الاسكندنافية ظهرت بعيدا في دول شمال أوروبا الدنمارك والسويد والنرويج، مستوحاة من الطراز الحديث والتبسيطي بخطوط واضحة وصريحة، واهتمام قوي بالوظيفية، استخدام عناصر اكثر عملية دون الحاجة لتفاصيل ومكونات أكثر تعقيدا، والعامل الأهم والأول في اختيار عناصر الديكور بالكامل هي عمليته وأداءه دوره بكل دقة وسهولة، يتميز بنقوش وزخارف بسيط يستطيع الخبراء باستخدامهم على شكل لمسات رائعة ومنظمة، إلى جانب احترام المواد الطبيعية واستخدامها كعناصر أساسية ، اليوم سننأخذك في جولة سريعة بين أركان شقة حديثة بمساحة 113 متر مربع على الطراز الاسكندنافي بالتأكيد ستنال إعجابكم ..

غرفة معيشة كركن خاص بالتليفزيون ..

Apartamento São Caetano - 113M², Condecorar Arquitetura e Interiores Condecorar Arquitetura e Interiores غرفة المعيشة
Condecorar Arquitetura e Interiores

Condecorar Arquitetura e Interiores
Condecorar Arquitetura e Interiores
Condecorar Arquitetura e Interiores

أريكة على شكل حرف L ..

Apartamento São Caetano - 113M², Condecorar Arquitetura e Interiores Condecorar Arquitetura e Interiores غرفة المعيشة
Condecorar Arquitetura e Interiores

Condecorar Arquitetura e Interiores
Condecorar Arquitetura e Interiores
Condecorar Arquitetura e Interiores

ركن خاص للطعام بلمسة مبتكرة بدلا من النيش ..

Apartamento São Caetano - 113M², Condecorar Arquitetura e Interiores Condecorar Arquitetura e Interiores غرفة السفرة
Condecorar Arquitetura e Interiores

Condecorar Arquitetura e Interiores
Condecorar Arquitetura e Interiores
Condecorar Arquitetura e Interiores

شرفة ومطبخ مفتوح ..

Apartamento São Caetano - 113M², Condecorar Arquitetura e Interiores Condecorar Arquitetura e Interiores بلكونة أو شرفة
Condecorar Arquitetura e Interiores

Condecorar Arquitetura e Interiores
Condecorar Arquitetura e Interiores
Condecorar Arquitetura e Interiores

بار أنيق مزود بمقاعد مميزة ..

Apartamento São Caetano - 113M², Condecorar Arquitetura e Interiores Condecorar Arquitetura e Interiores بلكونة أو شرفة
Condecorar Arquitetura e Interiores

Condecorar Arquitetura e Interiores
Condecorar Arquitetura e Interiores
Condecorar Arquitetura e Interiores

حمام بعناصر خاصة ..

Apartamento São Caetano - 113M², Condecorar Arquitetura e Interiores Condecorar Arquitetura e Interiores حمام
Condecorar Arquitetura e Interiores

Condecorar Arquitetura e Interiores
Condecorar Arquitetura e Interiores
Condecorar Arquitetura e Interiores

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

طق تخزين بسيطة ..

Apartamento São Caetano - 113M², Condecorar Arquitetura e Interiores Condecorar Arquitetura e Interiores حمام
Condecorar Arquitetura e Interiores

Condecorar Arquitetura e Interiores
Condecorar Arquitetura e Interiores
Condecorar Arquitetura e Interiores

جدار أنيق ..

Apartamento São Caetano - 113M², Condecorar Arquitetura e Interiores Condecorar Arquitetura e Interiores حمام
Condecorar Arquitetura e Interiores

Condecorar Arquitetura e Interiores
Condecorar Arquitetura e Interiores
Condecorar Arquitetura e Interiores

مطبخ متكامل ..

Apartamento São Caetano - 113M², Condecorar Arquitetura e Interiores Condecorar Arquitetura e Interiores مطبخ
Condecorar Arquitetura e Interiores

Condecorar Arquitetura e Interiores
Condecorar Arquitetura e Interiores
Condecorar Arquitetura e Interiores

أسطح لامعة ..

Apartamento São Caetano - 113M², Condecorar Arquitetura e Interiores Condecorar Arquitetura e Interiores مطبخ
Condecorar Arquitetura e Interiores

Condecorar Arquitetura e Interiores
Condecorar Arquitetura e Interiores
Condecorar Arquitetura e Interiores

وحدات تخزين رائعة ..

Apartamento São Caetano - 113M², Condecorar Arquitetura e Interiores Condecorar Arquitetura e Interiores مطبخ
Condecorar Arquitetura e Interiores

Condecorar Arquitetura e Interiores
Condecorar Arquitetura e Interiores
Condecorar Arquitetura e Interiores

حمام رئيسي ..

Apartamento São Caetano - 113M², Condecorar Arquitetura e Interiores Condecorar Arquitetura e Interiores حمام
Condecorar Arquitetura e Interiores

Condecorar Arquitetura e Interiores
Condecorar Arquitetura e Interiores
Condecorar Arquitetura e Interiores

غرفة نوم فندقية ..

Apartamento São Caetano - 113M², Condecorar Arquitetura e Interiores Condecorar Arquitetura e Interiores غرفة نوم
Condecorar Arquitetura e Interiores

Condecorar Arquitetura e Interiores
Condecorar Arquitetura e Interiores
Condecorar Arquitetura e Interiores

دولاب ومرايا ..

Apartamento São Caetano - 113M², Condecorar Arquitetura e Interiores Condecorar Arquitetura e Interiores غرفة نوم
Condecorar Arquitetura e Interiores

Condecorar Arquitetura e Interiores
Condecorar Arquitetura e Interiores
Condecorar Arquitetura e Interiores
تصاميم وديكورات لمنزل من الرياض لأول مرة من هوميفاي

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Add SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً