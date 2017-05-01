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15 نموذج لمطابخ من الميلامين… اقتصادية ومقاومة

Heba khlili Heba khlili
House in Belgrano, GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS مطبخ
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ما هو الميلامين؟ هل سمعت بهذا المصطلح؟ في هذا المقال جمعنا لك بعض المعلومات عن مزايا هذه المواد وخصائصها لاستخدماها في تصميم المطابخ وجعلها حديثة ورائعة. من مميزات الميلامين انه مادة صلبة جدا وتحتوي على مادة البوليمر المستخدمة في طلاء الأثاث وهي مادة مقاومة جدا للحرارة، وبالتالي هو مقاوم للحريق لا سمح الله.
يتحمل الأثاث المصنوع من الميلامين التعرض لفترات طويلة لأشعة الشمس، ودرجات الحرارة العالية، والرطوبة، والعفن، والطفيليات، وكما يتميز بميزة مهمة وهي سهولة الصيانة والتنظيف وبالتالي هو مادة مناسبة في تصميم المطبخ. والاهم انه يتوفر في الأسواق بمجموعة واسعة من الألوان والأشكال التي يمكن أن تلبي جميع الأذواق وبأسعار مناسبة للجميع.

لنشاهد سويا 15 مثال لمطابخ مصنوعه من مادة الميلانين وتعرف على أهم التصاميم المناسبة!

1. المطبخ الرخامي ..تألق بالأبيض!

cocinas, OLKAB CORART OLKAB CORART مطبخ
OLKAB CORART

OLKAB CORART
OLKAB CORART
OLKAB CORART

2. مطبخ بتصميم بسيط وحديث، بتموجات رمادية ناعمة وجميلة!

COCINAS MODERNAS, Maxel Maxel KitchenBench tops
Maxel

Maxel
Maxel
Maxel

3. مطبخ مع تطابق منسجم بين الأرضية الخشبية والخزن

Cocina melamina Vison y Ceniza, Cesaro Cesaro مطبخ
Cesaro

Cesaro
Cesaro
Cesaro

4. مطبخ بلون الكاكاو والأخضر الساطع لمطبخ منعش وحيوي

Ideias de cozinhas, Ansidecor Ansidecor KitchenCabinets & shelves
Ansidecor

Ansidecor
Ansidecor
Ansidecor

5. نموذج ممتاز لمطبخ فني وحديث

Showroom Alberto Aguilera, Cocinas Rio Cocinas Rio مطبخ
Cocinas Rio

Cocinas Rio
Cocinas Rio
Cocinas Rio

6. مطبخ مع مرآة كبيرة تزيد من إشراقة وأناقته

Showroom Alberto Aguilera, Cocinas Rio Cocinas Rio مطبخ
Cocinas Rio

Cocinas Rio
Cocinas Rio
Cocinas Rio

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7. مطبخ بلون أحمر جريء لمساحة مفعمة بالطاقة والحيوية

Showroom Alberto Aguilera, Cocinas Rio Cocinas Rio مطبخ
Cocinas Rio

Cocinas Rio
Cocinas Rio
Cocinas Rio

8. مطبخ دافئ بتصميم من الخشب الناعم

House in Belgrano, GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS مطبخ
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS

House in Belgrano

GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS

9. الراحة القصوى للمطبخ الخطي

Piso en Palermo · Paula Herrero | Arquitectura, Paula Herrero | Arquitectura Paula Herrero | Arquitectura مطبخ
Paula Herrero | Arquitectura

Paula Herrero | Arquitectura
Paula Herrero | Arquitectura
Paula Herrero | Arquitectura

10. مطبخ ساحر بلون داكن ..الجرأة والغموض!

Cocinas, KZ KZ مطبخ
KZ

KZ
KZ
KZ

11. مطبخ مشرق مع بار لعائلة كبيرة

cocinas, Muebles muc. Muebles muc. HouseholdAccessories & decoration
Muebles muc.

Muebles muc.
Muebles muc.
Muebles muc.

12. مطبخ بتناغم رائع بين اللون البني للخزائن والبيج للأرضية

cocinas, OLKAB CORART OLKAB CORART مطبخ
OLKAB CORART

OLKAB CORART
OLKAB CORART
OLKAB CORART

13. مطبخ متواضع بإضاءة طبيعية منعشة

Loft conversion and house remodelling in Wimbledon, TOTUS TOTUS مطبخ
TOTUS

Loft conversion and house remodelling in Wimbledon

TOTUS
TOTUS
TOTUS

14.مطبخ الحد الادنى..ولكن بطابع قوي ومؤثر

Anbau, Photography in the picture Photography in the picture مطبخ
Photography in the picture

Photography in the picture
Photography in the picture
Photography in the picture

15. مطبخ متباين في الأحجام والنغمات لتطور وظيفي

Apartamento Itaim, Lore Arquitetura Lore Arquitetura مطبخ
Lore Arquitetura

Lore Arquitetura
Lore Arquitetura
Lore Arquitetura

إبداع في التصاميم والأفكار وكلها تصاميم يدخل فيها الميلامين كمادة أساسية… رائعة

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