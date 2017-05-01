15 نموذج لمطابخ من الميلامين… اقتصادية ومقاومة

ما هو الميلامين؟ هل سمعت بهذا المصطلح؟ في هذا المقال جمعنا لك بعض المعلومات عن مزايا هذه المواد وخصائصها لاستخدماها في تصميم المطابخ وجعلها حديثة ورائعة. من مميزات الميلامين انه مادة صلبة جدا وتحتوي على مادة البوليمر المستخدمة في طلاء الأثاث وهي مادة مقاومة جدا للحرارة، وبالتالي هو مقاوم للحريق لا سمح الله .

يتحمل الأثاث المصنوع من الميلامين التعرض لفترات طويلة لأشعة الشمس، ودرجات الحرارة العالية، والرطوبة، والعفن، والطفيليات، وكما يتميز بميزة مهمة وهي سهولة الصيانة والتنظيف وبالتالي هو مادة مناسبة في تصميم المطبخ. والاهم انه يتوفر في الأسواق بمجموعة واسعة من الألوان والأشكال التي يمكن أن تلبي جميع الأذواق وبأسعار مناسبة للجميع.

لنشاهد سويا 15 مثال لمطابخ مصنوعه من مادة الميلانين وتعرف على أهم التصاميم المناسبة!