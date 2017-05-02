كيف تُضيئ جدران منزلك باحترافية؟

إضاءة المنزل هي مسألة ذات أهمية قصوى، ويمكن من خلالها أن تعزز الصفات المكانية لغرفه أو تحويل الغرفة إلى مساحة مذهلة لجذب الأنظار. يمكنك اختيار الحلول المنفصلة في محاولة للحفاظ على عامل جذب الأنظار، وعدم الوقوع في أخطار الجمع بينهم.
في مقال اليوم من هوميفاي، اخترنا لك 15 فكرة رائعة لاختيار إضاءة جدران منزلك، وتكوين مساحات ممتعة ومثيرة للاهتمام. لنبدأ في التعرف عليهم!
إذا كنت ترغب في استخدام حل بسيط، فإن صف من الأضواء كافي لتوفير إضاءة مريحة وموحدة. اختار مصممو هذا المنزل وضع المصابيح على ارتفاعات متناوبة لتوزيع مصادر الضوء على الجدار بشكل أفضل.
يمكنك استخدام أضواء وظيفية رائعة لتبقيك بعيدًا عن بقية الغرفة.
إذا كان هناك جدار بؤري في غرفتك، يمكنك إبرازه من خلال إضاءة مشعة من أسفل تأتي لإلقاء الضوء على كل ارتفاع الجدار.
يمكنك تسليط الضوء على أجمل الأشياء في منزلك عن طريق وضع أضواء صغيرة في المنطقة المجاورة لها مباشرة.
هذا النوع من المصابيح، إذا وضع أمام الجدار، يُضيف شعورًا بالعمق إلى الغرفة بأكملها، من خلال التأكيد على المنطقة االأساسية والجدار نفسه.
في حين أننا نفضل غرف نوم مع أضواء رقيقة، فإن غرفة المعيشة عادة ما تحتاج إلى أضواء أكثر قوة، وبالتالي، فمن الأفضل أن تزين بشرائط أنيقة من الضوء على السقف، تماما مثل هذا.
الأسلوب والوظيفة هما النقاط الأساسية لتصميم غرفة خلع الملابس. لذا يمكنك استخدام الأضواء بالقرب من المرآة لضمان نجاح مؤكد!
هذا المثال هو خير دليل على كيفية توظيف الضوء داخل المنزل لإبراز أحد الجدران الجميلة. تذكر؛ ليس من الضروري أن تُضيء كل شيء!
مصابيح السقف المتدلية تتمتع بجمال خاص، فهي تخلق مساحات حميمة ورائعة ومرنة للغاية.
في هذا التصميم، استخدم الجدار كلوحة كاملة من الأضواء لإضفاء نمط فريد على المنزل.
باستخدام أضواء ملونة، وخاصة في غرف النوم ومناطق تناول الطعام، سوف تشعر أنك أكثر راحة استرخاء. فقط عليك اختيار الظلال التي تناسبك!
12. الاستفادة من الضوء الطبيعي إذا كان منزلك يتمتع بإضاءة طبيعية جيدة، فأنت بالفعل في منتصف الطريق للحصول على منزل مُشرق، فقط يبقى اختيار أنظمة تعتيم جيدة لاستغلال ألعاب الظل والضوء الساحرة.
13. إضاءة الصور من خلال اختيار أضواء تبرز إطار فني يزين جدارك، سوف تؤكد على اهتماماتك الشخصية وما يلهمك.
14. شرائط الأضواء على كل جدار شرائط الأضواء تسمح لك لتسليط الضوء على الاتجاهات. لا تسيء استخدامها وسوف تحصل على نتائج مثيرة للدهشة.
عاكس الضوء هو وسيلة أخرى لإضاءة جدارك، حتى وإن كانت الغرفة تتبع النمط الحديث في تصميمها.
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