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كيف تُضيئ جدران منزلك باحترافية؟

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
homify جدران اللوح Brown
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إضاءة المنزل هي مسألة ذات أهمية قصوى، ويمكن من خلالها أن تعزز الصفات المكانية لغرفه أو تحويل الغرفة إلى مساحة مذهلة لجذب الأنظار. يمكنك اختيار الحلول المنفصلة في محاولة للحفاظ على عامل جذب الأنظار، وعدم الوقوع في أخطار الجمع بينهم.

في مقال اليوم من هوميفاي، اخترنا لك 15 فكرة رائعة لاختيار إضاءة جدران منزلك، وتكوين مساحات ممتعة ومثيرة للاهتمام. لنبدأ في التعرف عليهم!

1. أضواء بسيطة

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D&amp;L Stonedel

D&L Stonedel
D&amp;L Stonedel
D&L Stonedel

إذا كنت ترغب في استخدام حل بسيط، فإن صف من الأضواء كافي لتوفير إضاءة مريحة وموحدة. اختار مصممو هذا المنزل وضع المصابيح على ارتفاعات متناوبة لتوزيع مصادر الضوء على الجدار بشكل أفضل.

2. أضواء فاصلة

CAROLCO 2, GF ARQUITECTOS GF ARQUITECTOS جدران
GF ARQUITECTOS

GF ARQUITECTOS
GF ARQUITECTOS
GF ARQUITECTOS

يمكنك استخدام أضواء وظيفية رائعة لتبقيك بعيدًا عن بقية الغرفة.

3. من أسفل إلى أعلى

residencia Gallardo, Excelencia en Diseño Excelencia en Diseño جدران حجر Amber/Gold
Excelencia en Diseño

Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño

إذا كان هناك جدار بؤري في غرفتك، يمكنك إبرازه من خلال إضاءة مشعة من أسفل تأتي لإلقاء الضوء على كل ارتفاع الجدار.

4. الأضواء المخصصة

Casa CH, GLR Arquitectos GLR Arquitectos جدران
GLR Arquitectos

GLR Arquitectos
GLR Arquitectos
GLR Arquitectos

يمكنك تسليط الضوء على أجمل الأشياء في منزلك عن طريق وضع أضواء صغيرة في المنطقة المجاورة لها مباشرة.

5. مصابيح معلقة

homify جدران اللوح Brown
homify

homify
homify
homify

هذا النوع من المصابيح، إذا وضع أمام الجدار، يُضيف شعورًا بالعمق إلى الغرفة بأكملها، من خلال التأكيد على المنطقة االأساسية والجدار نفسه.

6. إضاءة خطية في السقف

homify جدران
homify

homify
homify
homify

في حين أننا نفضل غرف نوم مع أضواء رقيقة، فإن غرفة المعيشة عادة ما تحتاج إلى أضواء أكثر قوة، وبالتالي، فمن الأفضل أن تزين بشرائط أنيقة من الضوء على السقف، تماما مثل هذا.

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7. بالقرب من مرآة كبيرة

700, URBN URBN جدران
URBN

URBN
URBN
URBN

الأسلوب والوظيفة هما النقاط الأساسية لتصميم غرفة خلع الملابس. لذا يمكنك استخدام الأضواء بالقرب من المرآة لضمان نجاح مؤكد!

8. فقط في الأسفل

RESIDENCIA SAVOTINO, TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio جدران
TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio

TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio
TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio
TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio

هذا المثال هو خير دليل على كيفية توظيف الضوء داخل المنزل لإبراز أحد الجدران الجميلة. تذكر؛ ليس من الضروري أن تُضيء كل شيء!

9. المصابيح المتدلية

Departamento , Alejandra Zavala P. Alejandra Zavala P. جدران
Alejandra Zavala P.

Alejandra Zavala P.
Alejandra Zavala P.
Alejandra Zavala P.

مصابيح السقف المتدلية تتمتع بجمال خاص، فهي تخلق مساحات حميمة ورائعة ومرنة للغاية.

10. لوحات مشرقة

Casa Tierra , Serrano Monjaraz Arquitectos Serrano Monjaraz Arquitectos جدران
Serrano Monjaraz Arquitectos

Serrano Monjaraz Arquitectos
Serrano Monjaraz Arquitectos
Serrano Monjaraz Arquitectos

في هذا التصميم، استخدم الجدار كلوحة كاملة من الأضواء لإضفاء نمط فريد على المنزل.

11. الأرجواني في الأضواء

Lounge Club Diez, Serrano Monjaraz Arquitectos Serrano Monjaraz Arquitectos جدران
Serrano Monjaraz Arquitectos

Serrano Monjaraz Arquitectos
Serrano Monjaraz Arquitectos
Serrano Monjaraz Arquitectos

باستخدام أضواء ملونة، وخاصة في غرف النوم ومناطق تناول الطعام، سوف تشعر أنك أكثر راحة استرخاء. فقط عليك اختيار الظلال التي تناسبك!

12. الاستفادة من الضوء الطبيعي

Casa L , Serrano Monjaraz Arquitectos Serrano Monjaraz Arquitectos جدران
Serrano Monjaraz Arquitectos

Serrano Monjaraz Arquitectos
Serrano Monjaraz Arquitectos
Serrano Monjaraz Arquitectos

12. الاستفادة من الضوء الطبيعي إذا كان منزلك يتمتع بإضاءة طبيعية جيدة، فأنت بالفعل في منتصف الطريق للحصول على منزل مُشرق، فقط يبقى اختيار أنظمة تعتيم جيدة لاستغلال ألعاب الظل والضوء الساحرة.

13. إضاءة الصور

homify جدران اللوح Brown
homify

homify
homify
homify

13. إضاءة الصور من خلال اختيار أضواء تبرز إطار فني يزين جدارك، سوف تؤكد على اهتماماتك الشخصية وما يلهمك.

14. شرائط الأضواء على كل جدار

Design House 2014, Germán Velasco Arquitectos Germán Velasco Arquitectos جدران
Germán Velasco Arquitectos

Germán Velasco Arquitectos
Germán Velasco Arquitectos
Germán Velasco Arquitectos

14. شرائط الأضواء على كل جدار شرائط الأضواء تسمح لك لتسليط الضوء على الاتجاهات. لا تسيء استخدامها وسوف تحصل على نتائج مثيرة للدهشة.

15. عاكس الضوء

Eráldica Diseño , ERÁLDICA ERÁLDICA جدران
ERÁLDICA

ERÁLDICA
ERÁLDICA
ERÁLDICA

عاكس الضوء هو وسيلة أخرى لإضاءة جدارك، حتى وإن كانت الغرفة تتبع النمط الحديث في تصميمها.

لمزيد من الطرق المميزة لإضاءة المنزل، تفضل بقراءة المقال التالي، 23 فكرة أنيقة لإضاءة أرضيات المنزل

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