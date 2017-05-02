كيف تُضيئ جدران منزلك باحترافية؟

إضاءة المنزل هي مسألة ذات أهمية قصوى، ويمكن من خلالها أن تعزز الصفات المكانية لغرفه أو تحويل الغرفة إلى مساحة مذهلة لجذب الأنظار. يمكنك اختيار الحلول المنفصلة في محاولة للحفاظ على عامل جذب الأنظار، وعدم الوقوع في أخطار الجمع بينهم.

في مقال اليوم من هوميفاي، اخترنا لك 15 فكرة رائعة لاختيار إضاءة جدران منزلك، وتكوين مساحات ممتعة ومثيرة للاهتمام. لنبدأ في التعرف عليهم!