8 طرق للإستفادة من مساحة تحت الدرج لخلق غرف إضافية لمنزلك

مساحة تحت الدرج دائماً ما تكون غير مستغلة ومهدرة بدون أي فائدة وهذا يعد خطأ، فمهما كانت مساحة منزلك كبيرة فمن الحكمة استغلال كل شبر في المساحات بشكل عملي. ومساحة ما تحت الدرج غالباً ما تكون مساحة مثالية لإضافة وحدات تخزينية للأحذية، الملابس الموسمية أو لأدوات النظافة.
إمكانيات مساحة تحت الدرج لا نهائية، ولكن بسبب شكل حجمها الذي يأخذ شكل مثلث، فإنها تحتاج لبعض الإبداع، وهذا ما سنعرضه لكم اليوم. فقد جئنا لكم بأمثلة لعمل غرف إضافية تحت الدرج والتي ستكون دليلاً قاطعاً لكم لكيفية استغلال الإمكانيات اللانهائية لهذه المساحة، فتابعونا..
انظر كيف تم استغلال الدرج هنا، فقد تم عمل غرفة تخزين في ركن الدرج مع استغلال الركن زتزينه بأصيص النباتات.
لم يتم استغلال مساحة ما تحت الدرج هنا كغرفة بالضبط ولكن تم استغلالها لإضافة حديقة داخلية في المنزل والتي من شأنها أن تغير الأجواء العامة بشكل قوي وتضيف للمنزل راحة وسلام.
تناسب هذه المساحة فكرة عمل مساحة مكتب صغيرة، والذي غالباً ما نحتار في توفير غرفة له حول المنزل. فبوجوده في هذه المساحة سوف نتمكن من الحصول على مكان خاص ومنظم كما ستتوافر لدينا الفرصة أن نضع بعض الأرفف والأدراج أيضاً. مع بعض اللوحات الفنية الملونة والأنيقة والتي تنعش هذه المساحة. لا تنسى أن تضع مصباح صغير وأنيق على هذا المكتب لتكامل مساحة المكتب وتجعلك مقبل على العمل أو الدراسة.
كما ذكرنا من قبل فمن أكثر الإستخدامات الشائعة في استغلال مساحة ما تحت الدرج هي المساحات التخزينية، هنا تم استغلال هذه المساحة في عمل غرفة تخزين قريبة من الباب فتمكنك من تخزين الأحذية، المعاطف والحقائب بدلاً من إلقائها في المدخل وإحداث الفوضى.
إذا كانت مساحة ما تحت الدرج صالحة لخلق غرفة مغلقة ومتناسقة في الشكل، فهي فرصة مثالية لعمل حمام للضيوف. فلن يكون عبئ على التصميم كما سيضيف للعائلة حمام إضافي لساعات الذروة.
تصميم أخر لمكتب تحت الدرج ولكن هذا التصميم أخذ شكل غرفة خاصة والذي يعد من أكثر التصاميم براعة. حيث تم إعطاء الغرفة خصوصية بالإضافة لتوفير مساحة لوضع الأرفف الجانبية ووحدة الأدراج الجانبية بأثاث في منتهى البساطة. والذي خلق مساحة بسيطة وغير مزدحمة كما أنها تناسب المنازل البسيطة والمينمال.
هذا الحل الرائع والذي جعل المقعد جزءاً من الدرج، فخلق مساحة جلوس في نهاية الدرج وميزة لصالة المدخل، كما أضاف للجانب الفني والجمالي للمنزل.
أنظر لهذا التصميم العبقري والذي أضاف مساحة جلوس إضافية تحت الدرج فأعطى لغرفة المعيشة مساحة إضافية تلائم ضيوفك. فحرص المصمم على تكرار باليتة ألوان غرفة المعيشة ليخلق انسجام في كل المساحة.