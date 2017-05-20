الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

8 طرق للإستفادة من مساحة تحت الدرج لخلق غرف إضافية لمنزلك

Marwa Hasan Marwa Hasan
Casa Altos de Trancoso, Vida de Vila Vida de Vila الممر الحديث، المدخل و الدرج خشب متين Wood effect
Loading admin actions …

مساحة تحت الدرج دائماً ما تكون غير مستغلة ومهدرة بدون أي فائدة وهذا يعد خطأ، فمهما كانت مساحة منزلك كبيرة فمن الحكمة استغلال كل شبر في المساحات بشكل عملي. ومساحة ما تحت الدرج غالباً ما تكون مساحة مثالية لإضافة وحدات تخزينية للأحذية، الملابس الموسمية أو لأدوات النظافة. 

إمكانيات مساحة تحت الدرج لا نهائية، ولكن بسبب شكل حجمها الذي يأخذ شكل مثلث، فإنها تحتاج لبعض الإبداع، وهذا ما سنعرضه لكم اليوم. فقد جئنا لكم بأمثلة لعمل غرف إضافية تحت الدرج والتي ستكون دليلاً قاطعاً لكم لكيفية استغلال الإمكانيات اللانهائية لهذه المساحة، فتابعونا..

1.غرفة تخزين

Private Residence, Surrey, Nice Brew Interior Design Nice Brew Interior Design الممر الحديث، المدخل و الدرج
Nice Brew Interior Design

Private Residence, Surrey

Nice Brew Interior Design
Nice Brew Interior Design
Nice Brew Interior Design

انظر كيف تم استغلال الدرج هنا، فقد تم عمل غرفة تخزين في ركن الدرج مع استغلال الركن زتزينه بأصيص النباتات.

2.حديقة داخلية

PROJECTO 3, Grupo HC Grupo HC راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
Grupo HC

Grupo HC
Grupo HC
Grupo HC

لم يتم استغلال مساحة ما تحت الدرج هنا كغرفة بالضبط ولكن تم استغلالها لإضافة حديقة داخلية في المنزل والتي من شأنها أن تغير الأجواء العامة بشكل قوي وتضيف للمنزل راحة وسلام.

3.مساحة للمكتب

homify Corridor, hallway & stairsStairs
homify

homify
homify
homify

تناسب هذه المساحة فكرة عمل مساحة مكتب صغيرة، والذي غالباً ما نحتار في توفير غرفة له حول المنزل. فبوجوده في هذه المساحة سوف نتمكن من الحصول على مكان خاص ومنظم كما ستتوافر لدينا الفرصة أن نضع بعض الأرفف والأدراج أيضاً. مع بعض اللوحات الفنية الملونة والأنيقة والتي تنعش هذه المساحة. لا تنسى أن تضع مصباح صغير وأنيق على هذا المكتب لتكامل مساحة المكتب وتجعلك مقبل على العمل أو الدراسة.

4.خزانة تخدم المدخل

Palma Plaza Residence Hugh Jefferson Randolph Architects الممر الحديث، المدخل و الدرج
Hugh Jefferson Randolph Architects

Palma Plaza Residence

Hugh Jefferson Randolph Architects
Hugh Jefferson Randolph Architects
Hugh Jefferson Randolph Architects

كما ذكرنا من قبل فمن أكثر الإستخدامات الشائعة في استغلال مساحة ما تحت الدرج هي المساحات التخزينية، هنا تم استغلال هذه المساحة في عمل غرفة تخزين قريبة من الباب فتمكنك من تخزين الأحذية، المعاطف والحقائب بدلاً من إلقائها في المدخل وإحداث الفوضى.

5.حمام

Casa Altos de Trancoso, Vida de Vila Vida de Vila الممر الحديث، المدخل و الدرج خشب متين Wood effect
Vida de Vila

Vida de Vila
Vida de Vila
Vida de Vila

إذا كانت مساحة ما تحت الدرج صالحة لخلق غرفة مغلقة ومتناسقة في الشكل، فهي فرصة مثالية لعمل حمام للضيوف. فلن يكون عبئ على التصميم كما سيضيف للعائلة حمام إضافي لساعات الذروة.

6.غرفة مكتب

Palma Plaza Residence Hugh Jefferson Randolph Architects الممر الحديث، المدخل و الدرج
Hugh Jefferson Randolph Architects

Palma Plaza Residence

Hugh Jefferson Randolph Architects
Hugh Jefferson Randolph Architects
Hugh Jefferson Randolph Architects

تصميم أخر لمكتب تحت الدرج ولكن هذا التصميم أخذ شكل غرفة خاصة والذي يعد من أكثر التصاميم براعة. حيث تم إعطاء الغرفة خصوصية بالإضافة لتوفير مساحة لوضع الأرفف الجانبية ووحدة الأدراج الجانبية بأثاث في منتهى البساطة. والذي خلق مساحة بسيطة وغير مزدحمة كما أنها تناسب المنازل البسيطة والمينمال.

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

7.مقعد

Foyer, Hall & Mudrooms, Clean Design Clean Design الممر الحديث، المدخل و الدرج
Clean Design

Clean Design
Clean Design
Clean Design

هذا الحل الرائع والذي جعل المقعد جزءاً من الدرج، فخلق مساحة جلوس في نهاية الدرج وميزة لصالة المدخل، كما أضاف للجانب الفني والجمالي للمنزل.

8.جزء من غرفة المعيشة

HOTEL CAL REIET – GUEST HOUSES, Bloomint design Bloomint design غرفة المعيشة
Bloomint design

HOTEL CAL REIET – GUEST HOUSES

Bloomint design
Bloomint design
Bloomint design

أنظر لهذا التصميم العبقري والذي أضاف مساحة جلوس إضافية تحت الدرج فأعطى لغرفة المعيشة مساحة إضافية تلائم ضيوفك. فحرص المصمم على تكرار باليتة ألوان غرفة المعيشة ليخلق انسجام في كل المساحة.

20 فكرة من أروع خامات وتصاميم حوائط المطابخ
أي من هذه الطرق تفضل؟ شاركنا بتعليق

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً