8 طرق للإستفادة من مساحة تحت الدرج لخلق غرف إضافية لمنزلك

مساحة تحت الدرج دائماً ما تكون غير مستغلة ومهدرة بدون أي فائدة وهذا يعد خطأ، فمهما كانت مساحة منزلك كبيرة فمن الحكمة استغلال كل شبر في المساحات بشكل عملي. ومساحة ما تحت الدرج غالباً ما تكون مساحة مثالية لإضافة وحدات تخزينية للأحذية، الملابس الموسمية أو لأدوات النظافة.

إمكانيات مساحة تحت الدرج لا نهائية، ولكن بسبب شكل حجمها الذي يأخذ شكل مثلث، فإنها تحتاج لبعض الإبداع، وهذا ما سنعرضه لكم اليوم. فقد جئنا لكم بأمثلة لعمل غرف إضافية تحت الدرج والتي ستكون دليلاً قاطعاً لكم لكيفية استغلال الإمكانيات اللانهائية لهذه المساحة، فتابعونا..