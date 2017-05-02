قبل وبعد: تحويل الحمام القديم إلى خزانة ملابس رائعة

ليس من السهل تصور تحويل حمام بسيط إلى خزانة ملابس أنيقة. ومع ذلك، فإن أصحاب هذا المنزل يعرفون جيدًا كيفية استغلال المساحات داخل غرفة نومهم، على الرغم من هذا التحول يتطلب إزالة حمام كامل، والبلاط والأنابيب، وتسوية الأرض، وكسر الجدار الفاصل مع توفير الظروف اللازمة لوجود خزانة واسعة ووظيفية.

قبل أن ترى النتيجة، ندعوك للتعرف على خطوات العمل. لنبدأ!