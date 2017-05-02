قبل وبعد: تحويل الحمام القديم إلى خزانة ملابس رائعة

ليس من السهل تصور تحويل حمام بسيط إلى خزانة ملابس أنيقة. ومع ذلك، فإن أصحاب هذا المنزل يعرفون جيدًا كيفية استغلال المساحات داخل غرفة نومهم، على الرغم من هذا التحول يتطلب إزالة حمام كامل، والبلاط والأنابيب، وتسوية الأرض، وكسر الجدار الفاصل مع توفير الظروف اللازمة لوجود خزانة واسعة ووظيفية.
قبل أن ترى النتيجة، ندعوك للتعرف على خطوات العمل. لنبدأ!
بسبب تصميمه، كان من الضروري أن يتم التخلص من هذا الحمام، وأيضا بسبب صغر حجمه وضيق المساحة مما يجعله غير مريح. المرحاض وحوض الاغتسال بلون بني يميل إلى الأخضر، مع أرضية البلاط في نفس الاتجاه لوني، دفعت العميل وخبرائنا لاتخاذ إجراءات جدية.
بعد إزالة عناصر الحمام، تمت إزالة البلاط وتم قطع الجدار بالقرب من غرفة النوم، والتي بدورها استفادت من هذه الامتدادات. ببطء وبعناية، تم تنفيذ العمل حتى لا يضر هيكل الغرفة.
من غرفة النوم يمكن للمرء أن يفهم إلى أي مدى كانت مساحة الحمام صغيرة، والتي سوف تتكامل مع الفضاء في غرفة النوم بعد هدم الجدار. على الرغم من أن المساحة صغيرة جدا، إلا أن هذا الفضاء يكفي لاستيعاب خزانة لوضع جميع الملابس والاكسسوارات، مما يتيح التمتع بمساحة الغرفة فقط للراحة والاسترخاء.
بعد: نتيجة لا تشوبها شائبة بعد إزالة الجدار وتغطية المناطق الداخلية من الفضاء الجديد، تم ترميم تلك الأجزاء المتضررة من هيكل غرفة؛ وإغلاق الخزانة الجديدة باستخدام أبوا منزلقة؛ حتى لا تحتل مساحة كبيرة كما في الأبواب الخشبية السميكة. وبالإضافة إلى ذلك، تم تثبيت أضوء داخلية، مع الكثير من الأرفف لتعليق وترتيب الملابس.
تأتي خزانة الملابس مع باب منزلق مركزي، مغطى بمرآة ضخمة تسمح بزيادة المساحة في الغرفة، مما يتيح للضوء أن يعكس، ويمنع الشعور بالاختناق، كما تزيد من أناقة الغرفة.
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