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قبل وبعد: تحويل الحمام القديم إلى خزانة ملابس رائعة

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
Vorher/ Nachher: Aus einem alten Gäste-WC wird ein stilvoller Einbauschrank!, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH
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ليس من السهل تصور تحويل حمام بسيط إلى خزانة ملابس أنيقة. ومع ذلك، فإن أصحاب هذا المنزل يعرفون جيدًا كيفية استغلال المساحات داخل غرفة نومهم، على الرغم من هذا التحول يتطلب إزالة حمام كامل، والبلاط والأنابيب، وتسوية الأرض، وكسر الجدار الفاصل مع توفير الظروف اللازمة لوجود خزانة واسعة ووظيفية.

قبل أن ترى النتيجة، ندعوك للتعرف على خطوات العمل. لنبدأ!

قبل: حمام متهالك وغير مريح

Vorher/ Nachher: Aus einem alten Gäste-WC wird ein stilvoller Einbauschrank!, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

بسبب تصميمه، كان من الضروري أن يتم التخلص من هذا الحمام، وأيضا بسبب صغر حجمه وضيق المساحة مما يجعله غير مريح. المرحاض وحوض الاغتسال بلون بني يميل إلى الأخضر، مع أرضية البلاط في نفس الاتجاه لوني، دفعت العميل وخبرائنا لاتخاذ إجراءات جدية.

أثناء: مرحلة حساسة

Vorher/ Nachher: Aus einem alten Gäste-WC wird ein stilvoller Einbauschrank!, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

بعد إزالة عناصر الحمام، تمت إزالة البلاط وتم قطع الجدار بالقرب من غرفة النوم، والتي بدورها استفادت من هذه الامتدادات. ببطء وبعناية، تم تنفيذ العمل حتى لا يضر هيكل الغرفة.

أثناء: فتح المساحة

Vorher/ Nachher: Aus einem alten Gäste-WC wird ein stilvoller Einbauschrank!, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

من غرفة النوم يمكن للمرء أن يفهم إلى أي مدى كانت مساحة الحمام صغيرة، والتي سوف تتكامل مع الفضاء في غرفة النوم بعد هدم الجدار. على الرغم من أن المساحة صغيرة جدا، إلا أن هذا الفضاء يكفي لاستيعاب خزانة لوضع جميع الملابس والاكسسوارات، مما يتيح التمتع بمساحة الغرفة فقط للراحة والاسترخاء.

بعد: نتيجة لا تشوبها شائبة

Vorher/ Nachher: Aus einem alten Gäste-WC wird ein stilvoller Einbauschrank!, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

بعد: نتيجة لا تشوبها شائبة بعد إزالة الجدار وتغطية المناطق الداخلية من الفضاء الجديد، تم ترميم تلك الأجزاء المتضررة من هيكل غرفة؛ وإغلاق الخزانة الجديدة باستخدام أبوا منزلقة؛ حتى لا تحتل مساحة كبيرة كما في الأبواب الخشبية السميكة. وبالإضافة إلى ذلك، تم تثبيت أضوء داخلية، مع الكثير من الأرفف لتعليق وترتيب الملابس.

الفضاء والضوء!

Vorher/ Nachher: Aus einem alten Gäste-WC wird ein stilvoller Einbauschrank!, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

تأتي خزانة الملابس مع باب منزلق مركزي، مغطى بمرآة ضخمة تسمح بزيادة المساحة في الغرفة، مما يتيح للضوء أن يعكس، ويمنع الشعور بالاختناق، كما تزيد من أناقة الغرفة.

لمزيد من التحزلات المبهرة، تفضل بقراءة المقال التالي، قبل وبعد: تجديد منزل عمره 20 سنة

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