12 حيلة تجعل غرفة النوم أكثر جمالًا وراحة

عنصر آخر قادر على التأثير بشكل كامل على مناخ الغرفة وهي الإضاءة، في هذه النقطة سنركز أكثر على الإضاءة الصناعية.

الإضاءة الصناعية تسمح لنا لخلق مساحات وأجواء دافئة ومناخ مختلف تماما عندما تستخدم بشكل جيد، يمكنك اختيار المصابيح الصفراء التي تزيد من دفء الغرفة، وبالتالي لا تحصل على غرفة باردة وغير مريحة.