12 حيلة تجعل غرفة النوم أكثر جمالًا وراحة

الوصول في نهاية اليوم إلى غرفة غير منظمة وغير مريحة هو أمر غير سار، إذا كنت تعاني في غرفتك من هذا الأمر يمكنك إلقاء نظرة على النصائح والأفكار التي نقدمها لك اليوم، ستجد فيها أفكار بسيطة لن تكلفك أموال طائلة ولكنها ستحقق نتيجة رائعة وتستحق المحاولة.
الألوان لها تأثير قوي على مزاج ورغبة الإنسان، فقد ثبت علميًا أن الألوان يمكن استخدامها في علاج بعض الأمراض المتعلّقة بالنفسية وتحسين المزاج، وبهذه الطريقة لجعل غرفة النوم أكثر راحة واسترخاءً عند دخولك إليها عليك باختيار الألوان التي تعزز عندك هذا الشعور، عادةً ما يكون البني والبيج بدرجاتهما جيدة في معظم الحالات.
عنصر آخر قادر على التأثير بشكل كامل على مناخ الغرفة وهي الإضاءة، في هذه النقطة سنركز أكثر على الإضاءة الصناعية.
الإضاءة الصناعية تسمح لنا لخلق مساحات وأجواء دافئة ومناخ مختلف تماما عندما تستخدم بشكل جيد، يمكنك اختيار المصابيح الصفراء التي تزيد من دفء الغرفة، وبالتالي لا تحصل على غرفة باردة وغير مريحة.
الضوء الطبيعي هو النوع الآخر من الإضاءة التي لا يمكن إغفال وجودها، أن تمتلك غرفة يتخللها الإضاءة الطبيعية من نافذة أو شرفة بمثابة هدية وهبة رائعة يجب استغلالها، استمتع بالهواء المنعش في الصباح واسمح لغرفتك أن يتخللها هذا المناخ الرائع، التهوية مع الإضاءة الطبيعية ستجعل الغرفة تشع بالجمال والحيوية.
لمزيد من الخصوصية في غرفتك، قم بتثبيت ستارة خفيفة أو ثقيلة تبعًا لذوقك الخاص والمساحة المتاحة لديك، ولن تكون بحاجة إلى الأبواب أو الجدران وستحصل على خصوصيتك بأقل التكاليف!
الستائر لا يتوقف استخدمتها عند الحصول على الخصوصية من خلال تغطية النوافذ الموجودة بالغرفة، ولكنها عامل تزيين وجمال وديكور للمساحات، بالإضافة إلى ذلك فهي غطاء للجدران تعطي شعورًا بالحميمية والترحيب في أي غرفة.
إذا كانت غرفة نومك صغيرة ولا يمكنك القيام بأي شيء لزيادة المساحة، عليك باستخدام المرايا والتي هي من أهم الحيل لإعطاء شعور بزيادة المساحة، كما أنها تستخدم في عكس الإضاءة الطبيعية أو الصناعية فتعطي الغرفة مزيدًا من الضوء.
يمكنك اختيار نوع مختلف من الأسرّة وتغيير القديم، سرير بلا قاعدة أو سرير بأربعة أعمدة أو تصميم مينيمال من اختيارك، عند تغيير السرير والذي يعتبر مركز غرفة النوم نحن متأكدون أنك ستحصل على غرفة مختلفة تمامًا عن القديمة!
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عند إضافة لمسة شخصية في تصميم الغرفة الخاصة بك سيجعلها أكثر راحة وستحبها بشكل مختلف فهي تحمل روحك الخاصة، يمكنك فعل ذلك من خلال اختيار إطارات الصور المعلّقة أو وضع آلة موسيقية تحبها أو أي قطعة غالية عليك بجانب السرير ستضيف إلى ديكور الغرفة روح جميلة وأقرب لقلبك.
الحصول على مقعد مريح أو أريكة صغيرة في غرفة نومك سيجعلها مكانًا أكثر راحة وحميمية مما تتخيل!
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يمكنك استخدام ورق الحائط أو الاستعانة برسام يرسم لك شكلًا مفضلًا على أحد جدران غرفتك، عندها ستحصل على غرفة جديدة تمامًا إذا طبقت هذه النصيحة البسيطة.
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القطن وجلد الغزال وغيرها من الأقمشة المريحة التي لديها القدرة على إضفاء الراحة ولااسترخاء على غرفة نومك، جنبًا إلى جنب مع الخشب والأسطح الناعمة ستحصل على غرفة مريحة لن تريد الخروج منها.
إذا اعتمدت على اللون الأبيض في غرفة نومك سيكون كل شيء بعد ذلك بسيطًا للغاية، فكل الانماط والألوان الأخرى يمكنك دمجها معه دون مشاكل!