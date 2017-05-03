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12 حيلة تجعل غرفة النوم أكثر جمالًا وراحة

Eman Rifaat Eman Rifaat
homify غرفة نوم خشب Red
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الوصول في نهاية اليوم إلى غرفة غير منظمة وغير مريحة هو أمر غير سار، إذا كنت تعاني في غرفتك من هذا الأمر يمكنك إلقاء نظرة على النصائح والأفكار التي نقدمها لك اليوم، ستجد فيها أفكار بسيطة لن تكلفك أموال طائلة ولكنها ستحقق نتيجة رائعة وتستحق المحاولة. 

1- ضع اهتمامًا خاصًا لألوان الغرفة

Magnificent, Premdas Krishna Premdas Krishna غرفة نوم
Premdas Krishna

Premdas Krishna
Premdas Krishna
Premdas Krishna

الألوان لها تأثير قوي على مزاج ورغبة الإنسان، فقد ثبت علميًا أن الألوان يمكن استخدامها في علاج بعض الأمراض المتعلّقة بالنفسية وتحسين المزاج، وبهذه الطريقة لجعل غرفة النوم أكثر راحة واسترخاءً عند دخولك إليها عليك باختيار الألوان التي تعزز عندك هذا الشعور، عادةً ما يكون البني والبيج بدرجاتهما جيدة في معظم الحالات. 

2- الاستثمار في الإضاءة الصناعية المناسبة

Residential, S2A studio S2A studio غرفة نوم
S2A studio

S2A studio
S2A studio
S2A studio

عنصر آخر قادر على التأثير بشكل كامل على مناخ الغرفة وهي الإضاءة، في هذه النقطة سنركز أكثر على الإضاءة الصناعية.

الإضاءة الصناعية تسمح لنا لخلق مساحات وأجواء دافئة ومناخ مختلف تماما عندما تستخدم بشكل جيد، يمكنك اختيار المصابيح الصفراء التي تزيد من دفء الغرفة، وبالتالي لا تحصل على غرفة باردة وغير مريحة.

3- لا تنسى الاستفادة من الإضاءة الطبيعية

Get Best Bedroom Designs Ideas In Noida - Yagotimber. , Yagotimber.com Yagotimber.com غرفة نوم
Yagotimber.com

Yagotimber.com
Yagotimber.com
Yagotimber.com

الضوء الطبيعي هو النوع الآخر من الإضاءة التي لا يمكن إغفال وجودها، أن تمتلك غرفة يتخللها الإضاءة الطبيعية من نافذة أو شرفة بمثابة هدية وهبة رائعة يجب استغلالها، استمتع بالهواء المنعش في الصباح واسمح لغرفتك أن يتخللها هذا المناخ الرائع، التهوية مع الإضاءة الطبيعية ستجعل الغرفة تشع بالجمال والحيوية. 

4- احصل على الخصوصية دون جدران إضافية!

homify غرفة نوم خشب Red
homify

homify
homify
homify

لمزيد من الخصوصية في غرفتك، قم بتثبيت ستارة خفيفة أو ثقيلة تبعًا لذوقك الخاص والمساحة المتاحة لديك، ولن تكون بحاجة إلى الأبواب أو الجدران وستحصل على خصوصيتك بأقل التكاليف! 

5- استخدم الستائر

Interiors with Ultra Modern Designs, Premdas Krishna Premdas Krishna غرفة نوم
Premdas Krishna

Premdas Krishna
Premdas Krishna
Premdas Krishna

الستائر لا يتوقف استخدمتها عند الحصول على الخصوصية من خلال تغطية النوافذ الموجودة بالغرفة، ولكنها عامل تزيين وجمال وديكور للمساحات، بالإضافة إلى ذلك فهي غطاء للجدران تعطي شعورًا بالحميمية والترحيب في أي غرفة. 

6- استخدام المرايا

Chelsea townhouse, adventures in living adventures in living غرفة نوم
adventures in living

Chelsea townhouse

adventures in living
adventures in living
adventures in living

إذا كانت غرفة نومك صغيرة ولا يمكنك القيام بأي شيء لزيادة المساحة، عليك باستخدام المرايا والتي هي من أهم الحيل لإعطاء شعور بزيادة المساحة، كما أنها تستخدم في عكس الإضاءة الطبيعية أو الصناعية فتعطي الغرفة مزيدًا من الضوء.

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7- استبدل سريرك القديم

black and white bedroom, KARU AN ARTIST KARU AN ARTIST غرفة نوم
KARU AN ARTIST

KARU AN ARTIST
KARU AN ARTIST
KARU AN ARTIST

يمكنك اختيار نوع مختلف من الأسرّة وتغيير القديم، سرير بلا قاعدة أو سرير بأربعة أعمدة أو تصميم مينيمال من اختيارك، عند تغيير السرير والذي يعتبر مركز غرفة النوم نحن متأكدون أنك ستحصل على غرفة مختلفة تمامًا عن القديمة!

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8- اترك لمستك الشخصية في الغرفة

Спальня с умными технологиями, Tatiana Shishkina Tatiana Shishkina غرفة نوم
Tatiana Shishkina

Tatiana Shishkina
Tatiana Shishkina
Tatiana Shishkina

عند إضافة لمسة شخصية في تصميم الغرفة الخاصة بك سيجعلها أكثر راحة وستحبها بشكل مختلف فهي تحمل روحك الخاصة، يمكنك فعل ذلك من خلال اختيار إطارات الصور المعلّقة أو وضع آلة موسيقية تحبها أو أي قطعة غالية عليك بجانب السرير ستضيف إلى ديكور الغرفة روح جميلة وأقرب لقلبك. 

9- حاول الحصول على مقعد للاسترخاء

Modern Contemporary, Premdas Krishna Premdas Krishna غرفة نوم
Premdas Krishna

Premdas Krishna
Premdas Krishna
Premdas Krishna

الحصول على مقعد مريح أو أريكة صغيرة في غرفة نومك سيجعلها مكانًا أكثر راحة وحميمية مما تتخيل! 

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10- تغيير شكل الجدران

Modern Contemporary, Premdas Krishna Premdas Krishna غرفة نوم
Premdas Krishna

Premdas Krishna
Premdas Krishna
Premdas Krishna

يمكنك استخدام ورق الحائط أو الاستعانة برسام يرسم لك شكلًا مفضلًا على أحد جدران غرفتك، عندها ستحصل على غرفة جديدة تمامًا إذا طبقت هذه النصيحة البسيطة.

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11- اختيار الأقمشة الناعمة

Victorian + Modern Contemporary, Premdas Krishna Premdas Krishna غرفة نوم
Premdas Krishna

Premdas Krishna
Premdas Krishna
Premdas Krishna

القطن وجلد الغزال وغيرها من الأقمشة المريحة التي لديها القدرة على إضفاء الراحة ولااسترخاء على غرفة نومك، جنبًا إلى جنب مع الخشب والأسطح الناعمة ستحصل على غرفة مريحة لن تريد الخروج منها. 

12- استخدم اللون الأبيض

Романтический интерьер для семейной пары, Студия дизайна ROMANIUK DESIGN Студия дизайна ROMANIUK DESIGN غرفة نوم
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN

Студия дизайна ROMANIUK DESIGN
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN

إذا اعتمدت على اللون الأبيض في غرفة نومك سيكون كل شيء بعد ذلك بسيطًا للغاية، فكل الانماط والألوان الأخرى يمكنك دمجها معه دون مشاكل!

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