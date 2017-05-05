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منزل جميل مع شرفة للعائلة الكبيرة

Heba khlili Heba khlili
homify غرفة المعيشة
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مرحبا بكم في شقة كبيرة وفخمة، حيث الأثاث الأنيق والمواد الجميلة تجعل انطباعا لا ينسى. الإضاءة الأنيقة والاستخدام الإبداعي للأسطح المعكوسة واللوحات الزخرفية المختارة بعناية تساهم في إعطاء المظهر الفريد لهذا المنزل. تعتبر الشرفة في المنزل عنصر أساس لأنها طويلة ومفتوحه على عدة غرف في المنزل، كما تساهم في تجدد هواء المنزل، كما تم تأثيثها بطريقة تسمح للعائلة بالاستمتاع بالطبخ في الهواء الطلق، وجبات طعام لذيذة ولحظات استرخاء فريدة. الإقامة في هذا المنزل مثالية للعائلة الكبيرة التي تحب أن يعيش بشكل عصري. يعود التصميم الخلاب لهذا المنزل للمهندسين المعماريين في Andréa Buratto Arquitetura  Decoração.

دعونا نستمتع بالقيام بجولة في هذا المنزل الرائع.

ديكورات داخلية رائعة

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

تأثيث فاخر، تم دمج منطقة المعيشة وتناول الطعام بسلاسة بالإضافة إلى أنها تفتح على الشرفة الجميلة عن طريق الأبواب الزجاجية السحابة.

شرفة ساحرة ومتجددة الهواء

homify بلكونة أو شرفة
homify

homify
homify
homify

بالإضافة إلى الإطلالة الخلابة على المدينة، تم تأثيثه من الخشب العصري وأثاث من القصب لتحقيق أقصى قدر من الاسترخاء.

homify بلكونة أو شرفة
homify

homify
homify
homify

يمكنك التأكد من طول الشرفة من خلال هذه الصورة والتي تحوي ليس فقط على جلسة قهوة إنما أيضا على طاولة طعام كبيرة وتكفي لعائلة كبيرة في الهواء الطلق.

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

كما تم تخصيص جزء من الشرفة بذكاء كمطبخ في الهواء الطلق، الذي من خلاله يربط المطبخ الداخلي من خلال نافذة زجاجية كبيرة. البلاط الرمادي الداكن في هذه المنطقة تمنع ظهور البقع وعلامات.

غرفة المعيشة الفخمة

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

تمتزج الأرائك الحديثة مع وسائد جميلة وسجادة حمراء كبيرة بالإضافة  إلى طاولات قهوة عصرية تجعل مساحة المعيشة رائعة. ثريا فخمة تضيئ منطقة تناول الطعام بشكل أنيق.

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

من وجهة نظر مختلفة نلاحظ أيضا وحدة التلفزيون على جدار لامع ومزين بالمصنوعات الجميلة.

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قوة المرآة

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

جدار مكسو بالمرايا خلف غرفة الطعام يوحي بمساحة أوسع للمنزل.

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

مطبخ حديث مع إطلالة مميزة اسطح من الغرانيت، أجهزة حديثة، كراسي حمراء جريئة ونافذة طويلة تصل إلى شرفة وإطلالة على سماء المدينة ستجعل هذا المطبخ مميز.

الممر السحري

homify الممر الحديث، المدخل و الدرج
homify

homify
homify
homify

أضواء ملكية هادئة، مرآة ضخمة، وطاولة أنيقة للمنتجات اليدوية، وسجادة مزخرفة تأخذ هذه القاعة إلى ارقى تصميم.

غرفة نوم مريحة وهادئة

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

لينة بلون أبيض ورمادي إلى جانب المنسوجات المريحة بالإضاءة ناعمة تجعل هذه غرفة نوم هذه مثالية للاسترخاء.

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

وحدة تلفزيون أنيقة على كل مل الجدار للحصول على نظرة معاصرة، كما أنها صديقة للتخزين.

في أضيق الحدود

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

تصاميم بسيطة وأنيقة، مع عناصر خشبية خفيفة وتخطيط صارخ جعل هذه غرفة نوم تكون فريدة من نوعها وحتى في أضيق الأماكن.

غرفة للبنات… ساحرة

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

 قد تقول غرفة للبنات زهري ولكنك غير مقيد بلون، وخاصة أن هذا اللون الفيروزي للأثاث أعطى أناقة، في حين أن الكرسي الجميل وفنون الحائط غير التقليدية استكملت الديكور.

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

كما تم استخدام الجدران بشكل فعال في غرفة النوم، لتنظيم الحقائب والصور والملاحظات.

غرفة الملابس الذكية

homify غرفة الملابس
homify

homify
homify
homify

غرفة الملابس هذه مصممة بالعديد من الأرفف والأدراج الممتدة من الأرض إلى السقف، كما أنها مثالية لتنظيم الأحذية والملابس بسهولة.

حمام أبيض ومشرق

homify حمام
homify

homify
homify
homify

أسطح بيضاء لامعة، وأضواء عصرية ومشرقة. الاستخدام الفخم للمرايا والزجاج واضحة لهذه الأسباب يبدو الحمام فسيح ومتجدد الهواء ومذهل.

homify حمام
homify

homify
homify
homify

ضيق ولكن أنيق مع جميع الأدوات الصحية المألوفة ولكنها مرتبة بشكل أنيق، وهذا الحمام الضيق يبدو جذاب بسبب تلك المرآة الضخمة.

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