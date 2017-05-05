منزل جميل مع شرفة للعائلة الكبيرة

مرحبا بكم في شقة كبيرة وفخمة، حيث الأثاث الأنيق والمواد الجميلة تجعل انطباعا لا ينسى. الإضاءة الأنيقة والاستخدام الإبداعي للأسطح المعكوسة واللوحات الزخرفية المختارة بعناية تساهم في إعطاء المظهر الفريد لهذا المنزل. تعتبر الشرفة في المنزل عنصر أساس لأنها طويلة ومفتوحه على عدة غرف في المنزل، كما تساهم في تجدد هواء المنزل، كما تم تأثيثها بطريقة تسمح للعائلة بالاستمتاع بالطبخ في الهواء الطلق، وجبات طعام لذيذة ولحظات استرخاء فريدة. الإقامة في هذا المنزل مثالية للعائلة الكبيرة التي تحب أن يعيش بشكل عصري. يعود التصميم الخلاب لهذا المنزل للمهندسين المعماريين في Andréa Buratto Arquitetura Decoração.

دعونا نستمتع بالقيام بجولة في هذا المنزل الرائع.