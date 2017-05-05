منزل جميل مع شرفة للعائلة الكبيرة

مرحبا بكم في شقة كبيرة وفخمة، حيث الأثاث الأنيق والمواد الجميلة تجعل انطباعا لا ينسى. الإضاءة الأنيقة والاستخدام الإبداعي للأسطح المعكوسة واللوحات الزخرفية المختارة بعناية تساهم في إعطاء المظهر الفريد لهذا المنزل. تعتبر الشرفة في المنزل عنصر أساس لأنها طويلة ومفتوحه على عدة غرف في المنزل، كما تساهم في تجدد هواء المنزل، كما تم تأثيثها بطريقة تسمح للعائلة بالاستمتاع بالطبخ في الهواء الطلق، وجبات طعام لذيذة ولحظات استرخاء فريدة. الإقامة في هذا المنزل مثالية للعائلة الكبيرة التي تحب أن يعيش بشكل عصري. يعود التصميم الخلاب لهذا المنزل للمهندسين المعماريين في Andréa Buratto Arquitetura Decoração.
دعونا نستمتع بالقيام بجولة في هذا المنزل الرائع.
تأثيث فاخر، تم دمج منطقة المعيشة وتناول الطعام بسلاسة بالإضافة إلى أنها تفتح على الشرفة الجميلة عن طريق الأبواب الزجاجية السحابة.
بالإضافة إلى الإطلالة الخلابة على المدينة، تم تأثيثه من الخشب العصري وأثاث من القصب لتحقيق أقصى قدر من الاسترخاء.
يمكنك التأكد من طول الشرفة من خلال هذه الصورة والتي تحوي ليس فقط على جلسة قهوة إنما أيضا على طاولة طعام كبيرة وتكفي لعائلة كبيرة في الهواء الطلق.
كما تم تخصيص جزء من الشرفة بذكاء كمطبخ في الهواء الطلق، الذي من خلاله يربط المطبخ الداخلي من خلال نافذة زجاجية كبيرة. البلاط الرمادي الداكن في هذه المنطقة تمنع ظهور البقع وعلامات.
تمتزج الأرائك الحديثة مع وسائد جميلة وسجادة حمراء كبيرة بالإضافة إلى طاولات قهوة عصرية تجعل مساحة المعيشة رائعة. ثريا فخمة تضيئ منطقة تناول الطعام بشكل أنيق.
مطبخ حديث مع إطلالة مميزة اسطح من الغرانيت، أجهزة حديثة، كراسي حمراء جريئة ونافذة طويلة تصل إلى شرفة وإطلالة على سماء المدينة ستجعل هذا المطبخ مميز.
أضواء ملكية هادئة، مرآة ضخمة، وطاولة أنيقة للمنتجات اليدوية، وسجادة مزخرفة تأخذ هذه القاعة إلى ارقى تصميم.
لينة بلون أبيض ورمادي إلى جانب المنسوجات المريحة بالإضاءة ناعمة تجعل هذه غرفة نوم هذه مثالية للاسترخاء.
تصاميم بسيطة وأنيقة، مع عناصر خشبية خفيفة وتخطيط صارخ جعل هذه غرفة نوم تكون فريدة من نوعها وحتى في أضيق الأماكن.
قد تقول غرفة للبنات زهري ولكنك غير مقيد بلون، وخاصة أن هذا اللون الفيروزي للأثاث أعطى أناقة، في حين أن الكرسي الجميل وفنون الحائط غير التقليدية استكملت الديكور.
غرفة الملابس هذه مصممة بالعديد من الأرفف والأدراج الممتدة من الأرض إلى السقف، كما أنها مثالية لتنظيم الأحذية والملابس بسهولة.
أسطح بيضاء لامعة، وأضواء عصرية ومشرقة. الاستخدام الفخم للمرايا والزجاج واضحة لهذه الأسباب يبدو الحمام فسيح ومتجدد الهواء ومذهل.
ضيق ولكن أنيق مع جميع الأدوات الصحية المألوفة ولكنها مرتبة بشكل أنيق، وهذا الحمام الضيق يبدو جذاب بسبب تلك المرآة الضخمة.
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