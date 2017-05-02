منزل عائلي كبير مليء بالدفء والأناقة

في منطقة نوفا ليما، صمم منزل دافئ لزوجين شابين مع اثنين من البنات، بمساحة تبلغ حوالي 303 متر مربع، وعلى ارتفاع شاهق، في وسط الغابة والجبال في ضواحي بيلو هوريزونتي، مع شرفة رائعة ذات إطلالة خلابة على الجبال.

صممت المساحات داخل المنزل لتتمتع بأجواء عائلية حميمة ودافئة، وهو ما يؤكده تصميم غرفة المعيشة مع الشاشة الكبيرة، وأيضًا طاولة الطعام الممتدة لاحتضان أكبر عدد من أفراد العائلة والأصدقاء، كما صممت الشرفة للاستمتاع بأوقات التجمع العائلي لأقصى درجة.

شاركنا في جولتنا داخل أرجاء هذا المنزل العصري الكبير، واستمد إلهامك لتصميم منزلك العائلي الخاص!