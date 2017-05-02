منزل عائلي كبير مليء بالدفء والأناقة

في منطقة نوفا ليما، صمم منزل دافئ لزوجين شابين مع اثنين من البنات، بمساحة تبلغ حوالي 303 متر مربع، وعلى ارتفاع شاهق، في وسط الغابة والجبال في ضواحي بيلو هوريزونتي، مع شرفة رائعة ذات إطلالة خلابة على الجبال.
صممت المساحات داخل المنزل لتتمتع بأجواء عائلية حميمة ودافئة، وهو ما يؤكده تصميم غرفة المعيشة مع الشاشة الكبيرة، وأيضًا طاولة الطعام الممتدة لاحتضان أكبر عدد من أفراد العائلة والأصدقاء، كما صممت الشرفة للاستمتاع بأوقات التجمع العائلي لأقصى درجة.
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اكتست غرفة المعيشة بلوحة من النغمات المحايدة الأنيقة، من الرمادي والكافيه، والأبيض وأيضًا الأسود. بالرغم من كثرة الأثاث نسبيًا، إلا أن توزيعه باحترافية وبشكل وظيفي حال دون ازدحام الغرفة أو تكدسها.
الطاولة المستديرة والورود فوقها، الإضاءات الخفية بين السقف والجدار، وأيضًا شرائط الأضواء في منتصف السقف، ومجموعة المناضد الجانبية.. كلها تفاصيل تزيد من أناقة ووظيفية تلك الغرفة، وتهيئها لاستقبال أكبر عدد من اأفراد العائلة والأصدقاء.
يمكننا ملاحظة الطاولات الفردية أمام الأريكة بلونها البرتقالي وتصميمها الفريد، للاستمتاع بالوجبات الخفيفة والمشروبات دون الحاجة للوصول إلى الطاولة الكبيرة في منتصف الغرفة. أيضًا الكرسي ذو القاعدة المعدنية يشكل لمسة أنيقة وفريدة في تصميم الغرفة، ويتناغم مع القاعدة المعدنية للطاولة المستديرة خلفه. الجدار الخشبي في نهائية الغرفة، يُضفي لمسة دافئة وفاخرة على أجواء الغرفة، ويكسر برودة الألوان الحيادية.
نظرًا لأن هذا المنزل قد صمم من أجل الحصول على أوقات عائلية دافئة ومميزة، فقد أولى أصحابه اهتمامًا كبيرًا بغرفة المعيشة، التي يقضون فيها أغلب أوقاتهم، وتم تزويدها بالأرائك والطاولات مع شاشة كبيرة مسطحة، زينت الجدار، لمشاهدة الأفلام والبرامج المفضلة، والاستمتاع بأوقات مرحة ومسلية.
الألوان الحيادية، وخاصة في الجدار خلف الشاشة، والسجاد والستائر، والأضواء الخافتة، كلها تفاصيل توفر تجربة سينمائية مميزة وأنيقة.
مازالت الألوان الحيادية صاحبة الصوت الأعلى في تصميم هذا المنزل، حيث الأبيض والرمادي والبيج مع لمسات بنية في غرفة السفرة، التي تمتعت بطاولة كبيرة ممتدة، مع العديد من الكراسي، لاستقبال أكبر عدد من أفراد العائلة والأصدقاء.
الثريا المتدلية من السقف أضفت لمسة فاخرة على منطقة تناول الطعام، تدعمها اللوحة الكبيرة المزينة للجدار بلونها الأبيض والخطوط العشوائية بداخلها، بينما أضفت الورود لمسة نابضة بالحياة على أجواء الغرفة.
مع الإطلالة الخلابة للمنزل على جبال منطقة نوفا ليما، كان لابد من تحقيق الاستفادة القصوى من تلك المساحة الكبيرة للشرفة، حيث تم وضع طاولة طعام كبيرة مماثلة لتلك التي في غرفة السفرة، لاستمتاع بوجبات الشواء في الهواء الطلق مع الأصدقاء والعائلة، أو ربما تناول كوب من القهوة في صباح هادئ في ذلك الركن البعيد من الشرفة، والذي تزين باثنين من الكراسي المريحة، مع طاولة قهوة صغيرة، ومزهرية زرع للمسة نابضة بالحياة.
لمسات خشبية أنيقة، مع نغمات حيادية، وإضاءات موزعة باحترافية لمنح شعورًا قويًا بالاسترخاء والراحة. تصميم حوض الاغتسال مميز وفريد، خاصة مع الجزء الذي يحمل موزع الصابون في منتصفه، أما المرآة الكبيرة فتمنح الحمام اتساعًا بصريًا للتغلب على صغر مساحته.
أول ما يمكننا ملاحظته في تصميم المطبخ هو الأسطح الفولاذية اللامعة، والتي تمنحه مظهر يُشبه المطابخ الاحترافية في الفنادق والمطاعم.
بدلًا من التصميم التقليدي ذو المستويين للخزانات، اختار المصممون التميز من خلال دولاب تخزين احتضن الثلاجة الكبيرة بداخله، مع الاكتفاء بأدراج كبيرة أسفل السطح الرخامي لمنضدة العمل، والتي تمتعت بلون أسود أنيق ولامع، وقد تضمنت بداخلها الحوض والموقد.
الهدوء والراحة هما العنصران الأساسيان في تصميم غرفة النوم الرئيسية، حيث النغمات الناعمة من الأبيض والرمادي والبيج، والتي سيطرت على أنحاء المنزل كله، ولكنها أكثر مثالية في غرفة النوم، خاصة مع الإضاءات الجانبية الخافتة التي تعكس إنارتها في السقف.
سرير مززدوج كبير ومريح، مع مفروشات تجمع ألوان الغرفة، فيما اتخذ الكمود تصميم كبير يشبه الطاولة، وقد تزين سطحه بإضاءة جانبية ومزهرية صغيرة، بينما وضع بجانبه كرسي خشبي مع وسائد منجدة بيضاء مريحة، للاستمتاع بأوقات الاسترخاء والقراءة.
تتمتع غرفة النوم بإضاءة طبيعية مثالية، تتسلل في هدوء من خلف الستائر الناعمة التي أضيئت بفضل الخط الخفي بين السقف والجدار، بينما يُضفي السجاد لمسة أنيقة على أجواء الغرفة.
في الجدار المقابل للسرير، امتدت طاولة كبيرة من مستويين، حيث السطح المستخدم لترتيب الإطارات وربما عرض بعض قطع الديكور، بينا يتكون الجزء السفلي من عدة خزانات، مع سطح كبير لترتيب الكتب، فيما وضعت شاشة مسطحة كبيرة أعلى الجدار، للاستمتاع ببعض اللحظات المسلية قبل النوم.
مساحة بيضاء كبيرة وواسعة، مع لمسات رمادية، ومرآة كبيرة، وأيضًا نافذة كبيرة لتوفير الضوء وتجدد الهواء. تصميم الحمام مثالي خاصة مع الحوض الأبيض الكبير والخزانات أسفله، وأيضًا كابينة الاستحمام الزجاجية.
وسط أجواء هادئة ومريحة، يمكن إنجاز مهمام العمل أو الدراسة في غرفة المكتب تلك، حيث المنضدة الكبيرة، مع كرسي مزود بعجلات لسهولة الحركة، فيما صممت المكتبة في الجدار بشكل خفي وأنيق، وزودت بشاشة مسطحة عصريةوقد استندت إلى الجدار المقابل أريكة مريحة مع طاولة شاي صغيرة، للحصول على بعض الراحة والتسلية أثناء العمل.
نغمات وريدة ناعمة زينت غرفة الابنة الصغرة لتشبه غرفة الأميرات، مع الكثير من مساحات التخزين لتتسع لكل ألعابها المفضلة، ومنضدة كبيرة للدراسة والرسم وممارسة الأنشطة المفضلة.
اللون الأبيض يُضفي إشراقة قوية على أجواء الغرفة، خاصة مع الإضاءات الخفية في السقف فوق الستائر، بينما يتمتع المصباح المتدلي فوق السرير على شكل فراشة بتصميم فريد يليق بغرفة فتاة صغيرة.
على الرغم من ربط الكثيريرن بين نغمات اللون الأزرق وغرف الأولاد، إلا أنه يمكننا مدى ملائمة تلك النغمة المُشرقة بغرفة الفتاة الكبرى، التي أضيفت لها تفاصيل ناعمة تجسدت في الكرة المضيئة المتدلية من السقف، والكمود الكلاسيكي أسفلها، وأيضًا الكرسي الزجاجي الشفاف أمام المنضدة الشخبية الممتدة بين الجدارين.
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