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تصميمات جريئة لجدران تليق بعشاق التميز

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
Casa Chachalaka, DECO Designers DECO Designers جدران
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جدران المنزل عنوانها وأداة قوية في التصميم الداخلي، تبرز قطع الأثاث، أو تعوض صغر في المساحة، أوربما تُضفي طابعًا شخصيًا، وهي أيضًا فرصة ذهبية لاتخاذ قررات جريئة لإبهار زائريك وإظهار الجانب الخفي لديك.

إذا كنت تقتعد أنك من الباحثين عن التميز، فسوف تجد ما ينال اعجباك في مقال اليوم من هوميفاي، حيث جمعنا لك 21 تصميم غير تقليدي لـخامات جدران فريدة، فقط لمن يتمتع بالجرأة لتطبيقهم في منزله. شاهدهم جميعًا واختر ما يناسب مستوى جرأتك!

1. مظهر طبيعي من لحاء شجر الحور

homify BedroomAccessories & decoration خشب
homify

homify
homify
homify

2. جدار رخامي مع مدفأة تقلل من برودته الفاخرة

Haus K, destilat Design Studio GmbH destilat Design Studio GmbH غرفة المعيشة
destilat Design Studio GmbH

destilat Design Studio GmbH
destilat Design Studio GmbH
destilat Design Studio GmbH

3. بريق الألومينيوم.. لامع كما قطع الماس

ELEMENTS, Freund GmbH Freund GmbH BathroomDecoration
Freund GmbH

Freund GmbH
Freund GmbH
Freund GmbH

4. الملمس البارز مع الزخارف الهندسية.. مميز وأنيق

homify Living roomAccessories & decoration
homify

homify
homify
homify

5. غابات من الجبس الأبيض

Interiors, Galaxy infra interior design consultants pvt.ltd Galaxy infra interior design consultants pvt.ltd غرفة المعيشة
Galaxy infra interior design consultants pvt.ltd

Galaxy infra interior design consultants pvt.ltd
Galaxy infra interior design consultants pvt.ltd
Galaxy infra interior design consultants pvt.ltd

6. مربعات ملونة من الجلد المبطن.. مرحة ومبهجة وفريدة

Interiors, Galaxy infra interior design consultants pvt.ltd Galaxy infra interior design consultants pvt.ltd غرفة المعيشة
Galaxy infra interior design consultants pvt.ltd

Galaxy infra interior design consultants pvt.ltd
Galaxy infra interior design consultants pvt.ltd
Galaxy infra interior design consultants pvt.ltd

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7. أناقة اللمسات الخشبية في غرفة النوم لا يمكن منافستها

Haus K, destilat Design Studio GmbH destilat Design Studio GmbH غرفة نوم
destilat Design Studio GmbH

destilat Design Studio GmbH
destilat Design Studio GmbH
destilat Design Studio GmbH

8. جدار حجري بتداخلات لونية تصنع تناغمًا مثاليًا مع الأثاث

Puesta de sol, Merida Arquitectos Merida Arquitectos جدران حجر Amber/Gold
Merida Arquitectos

Merida Arquitectos
Merida Arquitectos
Merida Arquitectos

9. مزيج الصخور والزجاج مع الإطلالة الخضراء

Réinvention / La Cadière d'Azur , Atelier Jean GOUZY Atelier Jean GOUZY الممر الأبيض، الرواق، أيضا، درج
Atelier Jean GOUZY

Atelier Jean GOUZY
Atelier Jean GOUZY
Atelier Jean GOUZY

10. لوحة جميلة على ألواح الأخشاب

Dutch Dreams Wallpaper Collection, La Aurelia La Aurelia جدران White
La Aurelia

La Aurelia
La Aurelia
La Aurelia

11. ماذا عن المظهر الطبيعي لألواح رفيعة من الأخشاب؟

REVESTIMIENTOS EN LENGA Y DUELAS, Ignisterra S.A. Ignisterra S.A. جدران خشب Wood effect
Ignisterra S.A.

Ignisterra S.A.
Ignisterra S.A.
Ignisterra S.A.

12. ربما قطع متراصة من الخشب المضغوط!

homify جدران اللوح Brown
homify

homify
homify
homify

13. أو جدار خشبي أملس يجعلك في حيرة هل هو طبيعي أم ورق حائط!

homify جدران اللوح Brown
homify

homify
homify
homify

14. كتل مختلفة الأحجام من الصخور لمظهر صلب

Casa Chachalaka, DECO Designers DECO Designers جدران
DECO Designers

DECO Designers
DECO Designers
DECO Designers

15. الاستمتاع بنمط البحر المتوسط مع خشب رقائق مضغوط

homify جدران اللوح Beige
homify

homify
homify
homify

16. لوحة بارزة من الجبس وسط جدار خشبي

Sugestões, Aprifer Aprifer جدران
Aprifer

Aprifer
Aprifer
Aprifer

17. التلاعب بالضوء لإبراز النغمات اللونية في الجدار الخشبي

homify جدران اللوح Brown
homify

homify
homify
homify

18. رفاهية فاخرة مع كتل خرسانية بيتوني

Concrete panels Bettoni DecoMania.pl جدران
DecoMania.pl

Concrete panels Bettoni

DecoMania.pl
DecoMania.pl
DecoMania.pl

19. غريب ومميز كما أعمال الفن التجريدي

Concrete furnitures Bettoni DecoMania.pl غرفة المعيشة
DecoMania.pl

Concrete furnitures Bettoni

DecoMania.pl
DecoMania.pl
DecoMania.pl

20. لوحة يدوية لغابات تليق بغرفة أطفال مميزة

FOREST Dust Dove Grey Wallpaper 10m Roll Hevensent HouseholdAccessories & decoration ورقة Grey Wallpaper,Wallcovering,nursery,bedroom,home,interior,statement,luxury,forest,scandinavian,grey
Hevensent

FOREST Dust Dove Grey Wallpaper 10m Roll

Hevensent
Hevensent
Hevensent

21. تصميم حجري يأخذنا إلى الماضي

beton cire , Atelier des sols Atelier des sols جدران
Atelier des sols

Atelier des sols
Atelier des sols
Atelier des sols

للتعرف على المزيد بشأن تصميم الجدران، تفضل بقراءة المقال التالي، تعرف على خامات الجدران المختلفة في التصميم العصري للمنازل

تجنب هذه الاخطاء الثمانية في ديكور غرفة السفرة

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