منزل أبيض على الشاطيء ستقع في حبه من النظرة الأولى!

لا تحلو الإجازة إلا أمام البحر حيث الهدوء والراحة والاستجمام والهواء المنعش والمياه النقية الصافية، ولكي تتمتع بإجازة سعيدة يجب أن تقيم في منزل جميل على الشاطيء يتميز بالبساطة ويلبي احتياجاتك في هذه الفترة، ومع بدايات فصل الصيف نأخذكم في جولة داخل منزل صغير على أحد شواطيء البرتغال، ستجدون فيه كل ما تحتاجون إليه بما يميزه من بساطة في التصميم والديكور، وعلى الرغم من صغر مساحته إلا أنه مريح للعين والقلب.
الأبيض مع أزرق البحر، لونان استخدمهما المصمم في تصميم الواجهة المطلة مباشرة على البحر، واجهة بسيطة خالية من التعقيدات ولكنها ساحرة ومريحة.
وسط أشجار الصنوبر تقع الواجهة الخلفية للمنزل والتي تطل على البحر من هذه الناحية، الأبيض يسيطر عليها بالكامل ونرى مشهدًا رائع مع السماء الصافية.
عند الدخول من باب المنزل الأزرق يقابلنا مجموعة بسيطة من السلالم الخشبية بإطار أبيض لننزل إلى صالة المنزل والتي تتكون من مساحة مفتوحة شاملة ثلاث غرف رئيسية، غرفة المعيشة وغرفة الطعام والمطبخ، ومطلّة مباشرة على شرفة المنزل الكبيرة.
غرفة المعيشة تتكون من أريكة باللون البترولي مع bean bag بقماش ابيض وأسود، سجادة على الأرضية ترسم حدودها وقطعة أثاث خشبية بيضاء بتصميم كلاسيكي لاستخدامها في الاحتفاظ بالأغراض المختلفة، حتى الديكورات اتسمت بنفس البساطة، لوحات بسيطة على الجدران ومصابيح عصرية وستائر بيضاء شفافة.
والإجازة تعني الاستمتاع بالأنشطة المختلفة ولا يمكن أن ننسى التلفزيون في منزل الشاطئ، جدار مخصص لوضع شاشة التلفزيون على قطعة أثاث خشبية وعصرية للتخزين، ديكورات قريبة من مناخ المنزل فنجد قارورتين من الزجاج بهما رمال الشاطيء ولهما شكل مميز للغاية.
بنفس البساطة جاءت طاولة الطعام المستديرة بلون أبيض ومقاعد خشبية بيضاء، تصميم مينيمال وجميل في آن واحد، ومصباح من الخوص أعلى الطاولة مستخدمًا مواد من الطبيعة حتى في تصميم المصباح، وديكور بسيط متمثل في الأزهار في مركز الطاولة.
المطبخ يقع إلى جانب طاولة الطعام متخذًا حرف L حتى يعطي مساحة اكبر لحرية الحركة، اللون الأبيض كان أساس التصميم، مع جدار مغطي من المنتصف بالموزاييك الأزرق بلون البحر، المطبخ متكامل يحتويعلى الأجهزة التي تحتاجها مدمجة داخله حتى لا تشغل مساحة كبيرة لذلك فلن تحتاج إلى شيء من الخارج معه.
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تصميم ذكي لغرفة النوم استخدم فيها سريرين منفصلين ولكن يمكن ضمهما ليصبحوا سرير واحد إن أردت، فالمساحة بينهما ليست كبيرة، كما أن لهما مسند مشترك.
الأرضية كباقي المنزل جاءت من الباركيه الفاتح، والجدران بدهان أبيض بسيط، لوحات على الجدار ونافذة مطلة على البحر مباشرة.
وأخيرًا ننتقل إلى المساحة الخارجة للمنزل والمتمثلة في شرفة واسعة مطلة على أشجار الصنوبر ومنها يمكنك رؤية البحرمباشرة، طاولة خشبية ومقاعد مريحة لتناول الإفطار في صباح مشرق وسط صوت البحر والهواء المنعش والشمس المشرقة.