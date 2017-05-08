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منزل أبيض على الشاطيء ستقع في حبه من النظرة الأولى!

Eman Rifaat Eman Rifaat
homify منازل
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لا تحلو الإجازة إلا أمام البحر حيث الهدوء والراحة والاستجمام والهواء المنعش والمياه النقية الصافية، ولكي تتمتع بإجازة سعيدة يجب أن تقيم في منزل جميل على الشاطيء يتميز بالبساطة ويلبي احتياجاتك في هذه الفترة، ومع بدايات فصل الصيف نأخذكم في جولة داخل منزل صغير على أحد شواطيء البرتغال، ستجدون فيه كل ما تحتاجون إليه بما يميزه من بساطة في التصميم والديكور، وعلى الرغم من صغر مساحته إلا أنه مريح للعين والقلب.

واجهة جميلة للمنزل

homify منازل
homify

homify
homify
homify

الأبيض مع أزرق البحر، لونان استخدمهما المصمم في تصميم الواجهة المطلة مباشرة على البحر، واجهة بسيطة خالية من التعقيدات ولكنها ساحرة ومريحة. 

المنزل من الخلف

homify منازل
homify

homify
homify
homify

وسط أشجار الصنوبر تقع الواجهة الخلفية للمنزل والتي تطل على البحر من هذه الناحية، الأبيض يسيطر عليها بالكامل ونرى مشهدًا رائع مع السماء الصافية. 

المدخل

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

عند الدخول من باب المنزل الأزرق يقابلنا مجموعة بسيطة من السلالم الخشبية بإطار أبيض لننزل إلى صالة المنزل والتي تتكون من مساحة مفتوحة شاملة ثلاث غرف رئيسية، غرفة المعيشة وغرفة الطعام والمطبخ، ومطلّة مباشرة على شرفة المنزل الكبيرة. 

صورة توضح المساحة الكاملة لصالة المنزل، وكما نرى فالأبيض يسيطر على الجدران وبعض قطع الأثاث، والخشب في الأرضيات، ونافذتين زجاجيتين تطلان على الشرفة الخارجية.

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

غرفة معيشة بسيطة

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

غرفة المعيشة تتكون من أريكة باللون البترولي مع bean bag بقماش ابيض وأسود، سجادة على الأرضية ترسم حدودها وقطعة أثاث خشبية بيضاء بتصميم كلاسيكي لاستخدامها في الاحتفاظ بالأغراض المختلفة، حتى الديكورات اتسمت بنفس البساطة، لوحات بسيطة على الجدران ومصابيح عصرية وستائر بيضاء شفافة. 

جدار التلفزيون

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

والإجازة تعني الاستمتاع بالأنشطة المختلفة ولا يمكن أن ننسى التلفزيون في منزل الشاطئ، جدار مخصص لوضع شاشة التلفزيون على قطعة أثاث خشبية وعصرية للتخزين، ديكورات قريبة من مناخ المنزل فنجد قارورتين من الزجاج بهما رمال الشاطيء ولهما شكل مميز للغاية.

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غرفة الطعام

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

بنفس البساطة جاءت طاولة الطعام المستديرة بلون أبيض ومقاعد خشبية بيضاء، تصميم مينيمال وجميل في آن واحد، ومصباح من الخوص أعلى الطاولة مستخدمًا مواد من الطبيعة حتى في تصميم المصباح، وديكور بسيط متمثل في الأزهار في مركز الطاولة. 

مطبخ مينيمال

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

المطبخ يقع إلى جانب طاولة الطعام متخذًا حرف L حتى يعطي مساحة اكبر لحرية الحركة، اللون الأبيض كان أساس التصميم، مع جدار مغطي من المنتصف بالموزاييك الأزرق بلون البحر، المطبخ متكامل يحتويعلى الأجهزة التي تحتاجها مدمجة داخله حتى لا تشغل مساحة كبيرة لذلك فلن تحتاج إلى شيء من الخارج معه. 

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عندما تذهب للدخول إلى غرفة النوم ستبدأ في ملاحظة اللمسات البسيطة التي تصنع فارقًا كبيرًا في الديكور، هذه اللافتة هي فقط البداية!

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

غرفة نوم مزدوجة

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

تصميم ذكي لغرفة النوم استخدم فيها سريرين منفصلين ولكن يمكن ضمهما ليصبحوا سرير واحد إن أردت، فالمساحة بينهما ليست كبيرة، كما أن لهما مسند مشترك. 

الأرضية كباقي المنزل جاءت من الباركيه الفاتح، والجدران بدهان أبيض بسيط، لوحات على الجدار ونافذة مطلة على البحر مباشرة.

ديكورات جميلة ميّزت هذه الغرفة، نباتات خضراء ومصابيح بسيطة تميل إلى نمط البحر الأبيض المتوسط.

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

شرفة المنزل

homify منازل
homify

homify
homify
homify

وأخيرًا ننتقل إلى المساحة الخارجة للمنزل والمتمثلة في شرفة واسعة مطلة على أشجار الصنوبر ومنها يمكنك رؤية البحرمباشرة، طاولة خشبية ومقاعد مريحة لتناول الإفطار في صباح مشرق وسط صوت البحر والهواء المنعش والشمس المشرقة. 

وعلى الجانب الآخر مقعدين للاسترخاء في الشمس والاستفادة من أشعتها الرائعة، أبواب النوافذ الزرقاء كان لها تأثيرا رائع على التصميم.

homify منازل
homify

homify
homify
homify

صورة أخيرة توضح لكم المشهد الذي يطل عليه المنزل مباشرة، يا له من منظر ساحر!

homify منازل
homify

homify
homify
homify
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