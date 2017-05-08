منزل أبيض على الشاطيء ستقع في حبه من النظرة الأولى!

تصميم ذكي لغرفة النوم استخدم فيها سريرين منفصلين ولكن يمكن ضمهما ليصبحوا سرير واحد إن أردت، فالمساحة بينهما ليست كبيرة، كما أن لهما مسند مشترك.

الأرضية كباقي المنزل جاءت من الباركيه الفاتح، والجدران بدهان أبيض بسيط، لوحات على الجدار ونافذة مطلة على البحر مباشرة.