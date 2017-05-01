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20 فكرة مميزة لتصميم الفناء الخاص بمنزلك

Mai Elkholy Mai Elkholy
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من منا لا يعشق قضاء بعض الوقت في الهواء الطلق دون الخروج من منزله والذهاب إلى المتنزهات المزدحمة وذلك للاستمتاع بأجواء الطبيعة سواء في فصل الصيف والشتاء.

فناء المنزل أو على هيئة مصغرة يمكننا أن نطلق عليه اسم الشرفة وهي المساحة المميزة المفتوحة من أعلى وهي المساحة الأنسب لاجتماع العائلة وتناول الوجبات والمشروبات السريعة في الهواء الطلق. سنقوم اليوم بعرض 20 فكرة مميزة للاهتمام بتصميم فناء المنزل أو الشرفة الخاصة بمنزلك للحصول على مزيد من أجواء الراحة والاسترخاء داخلها، بالتأكيد ستجد ما يناسب ذوقك الخاص من هذه الأفكار.

1. مزيد من أجواء البهجة من خلال استخدام الألوان المشرقة

Remodelación Terraza, NINA SAND NINA SAND بلكونة أو شرفة
NINA SAND

NINA SAND
NINA SAND
NINA SAND

إذا كنت تفضل أن تلفت انتباه كل من يدخل منزلك، بالتأكيد فسيكون استخدام بعض اللمسات التي تتميز بالألوان المشرقة هو الخيار والحل الأمثل بالنسبة لك.

2. استخدام مواد من الطبيعة

homify
homify

homify
homify
homify

إذا كنت من محبي أجواء الطبيعة الساحرة وتريد تصميم مساحة عمل مميزة مزودة بهذه الأجواء يمكنك تصميم التراس بشكل كامل من خلال استخدام الأثاث الخشبي البسيط.

3. أنيق ومنظم

Choapan Decor by Erika Winters®Design, Erika Winters® Design Erika Winters® Design بلكونة أو شرفة
Erika Winters® Design

Choapan Decor by Erika Winters®Design

Erika Winters® Design
Erika Winters® Design
Erika Winters® Design

مزيد من أجواء الترتيب والنظام داخل الشرفة صغيرة المساحة لخلق مساحة استرخاء أنيقة ومريحة.

4. الاكتفاء بوضع مقاعد بسيطة

PATIO 5, TAMEN arquitectura TAMEN arquitectura بلكونة أو شرفة
TAMEN arquitectura

TAMEN arquitectura
TAMEN arquitectura
TAMEN arquitectura

يمكن التركيز على عنصر واحد فقط عند تصميم الفناء الخاص بك، فيمكنك التركيز فقط على وضع طاولة صغيرة حولها الكثير من المقاعد، ويمكنك اختيار تصميم المقاعد الأنسب لأجواء منزلك ولذوقك الخاص.

5. ملحق داخلي

Casa Guadalquivir, JORGE CORTÉS Arquitectos JORGE CORTÉS Arquitectos بلكونة أو شرفة
JORGE CORTÉS Arquitectos

JORGE CORTÉS Arquitectos
JORGE CORTÉS Arquitectos
JORGE CORTÉS Arquitectos

إذا كنت من محبي الخصوصية، يمكنك الاستعانة بتصميم التراس المغلق متعدد الأغراض للاستمتاع بمزيد من أجواء الراحة التي تتميز بالخصوصية.

6. أناقة الأحمر

homify بلكونة أو شرفة
homify

homify
homify
homify

كما نرى أن اللون الأحمر يعد الخيار الأمثل لتصميم التراس الخاص بك، حيث يدلي انعكاس واضح مع النباتات الخضراء ويجعلك تشعر بالهدوء والاسترخاء.

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7. التميز في استخدام ستائر داخل الشرفة

OUTDOOR LIVING LOS CABOS BY DIAZ DE LUNA, DIAZ DE LUNA SIGNATURE DIAZ DE LUNA SIGNATURE بلكونة أو شرفة
DIAZ DE LUNA SIGNATURE

DIAZ DE LUNA SIGNATURE
DIAZ DE LUNA SIGNATURE
DIAZ DE LUNA SIGNATURE

يمكنك أن ترى بنفسك الأجواء الملكية الهادئة التي تضفيها لمسة الستائر على تصميم هذه الشرفة الرائعة، لك أن تتخيل حركة الستائر عند مرور الهواء مما يجعلك تشعر بالخفة.

8. الإضاءة الصناعية

Chronos Garden, Habitá Estudio Creavtivo Habitá Estudio Creavtivo بلكونة أو شرفة
Habitá Estudio Creavtivo

Habitá Estudio Creavtivo
Habitá Estudio Creavtivo
Habitá Estudio Creavtivo

لا تغفل عن تزويد الفناء الخاص ببعض وحدات الإضاءة الصناعية إذا كنت من محبي الجلوس في الشرفة في المساء.

9. ااختيار الأثاث

PLAZA PAPELILLO, MORADA CUATRO MORADA CUATRO بلكونة أو شرفة
MORADA CUATRO

MORADA CUATRO
MORADA CUATRO
MORADA CUATRO

إذا كنت ترغب في جعل الشرفة الخاصة بك تنال إعجاب كل ضيوفك، فقط كل ما عليك فعله هو اختيار قطع الأثاث المناسبة والمريحة، فكما نرى في هذا التصميم أن استخدام المقعد المعلق في السقف كان إضافة مميزة تنقلك إلى عالم جديد وخاص.

10. تصميم تراس على هيئة صالون

Foto Property, Foto Property Foto Property بلكونة أو شرفة
Foto Property

Foto Property
Foto Property
Foto Property

يمكنك استغلال أحد مساحات الجلوس في منزلك لتكون على هيئة شرفة مغلقة، فكما نرى أنه تم جعل غرفة المعيشة كتراس داخلي في الهواء الطلق.

11. لمسة عصرية مميزة

homify بلكونة أو شرفة
homify

homify
homify
homify

لا تتردد في إضافة لمسة عصرية بسيطة إلى شرفة المنزل الخاصة بك.

12. الاهتمام بالتفاصيل البسيطة

Балкон "Evolution", Студия дизайна Дарьи Одарюк Студия дизайна Дарьи Одарюк بلكونة أو شرفة Multicolored
Студия дизайна Дарьи Одарюк

Студия дизайна Дарьи Одарюк
Студия дизайна Дарьи Одарюк
Студия дизайна Дарьи Одарюк

يمكنك في الهواء الطلق إضافة بعض التفاصيل الصغيرة التي بإمكانها إحداث فرقًا كبيرًا في الأجواء العامة، فكما نرى أن الألوان المستخدمة في هذا التصميم وكذلك الاكسسوار البسيط المستخدم أضاف لمسة جمالية تبعث في نفسك الشعور بالهدوء.

13. أناقة استخدام الزجاج في تصميم الشرفة

AVALON, MORADA CUATRO MORADA CUATRO بلكونة أو شرفة
MORADA CUATRO

MORADA CUATRO
MORADA CUATRO
MORADA CUATRO

يضيف الزجاج مزيد من الإشراق إلى شرفة منزلك، كما أن الزجاج سهل التنظيف إذا كنت من محبي الترتيب والنظام.

14. الزهور وأثرها في تصميم الفناء

TERRAZA, Arki3d Arki3d بلكونة أو شرفة
Arki3d

Arki3d
Arki3d
Arki3d

الأزهار الكلاسيكية ذات اللون الأحمر أو الأبيض تضيف مزيد من الإشراق والطاقة إلى منزلك.

15. تقسيم وفواصل مميزة

Prados #2, MX Taller de Arquitectura & Diseño MX Taller de Arquitectura & Diseño بلكونة أو شرفة الخرسانة
MX Taller de Arquitectura &amp; Diseño

MX Taller de Arquitectura & Diseño
MX Taller de Arquitectura &amp; Diseño
MX Taller de Arquitectura & Diseño

بعض الجدران الفاصلة بالتأكيد تضيف لمسات مميزة إلى الفناء الخاص بك، فقد تم هنا استخدام جدار مفرغ من الخشب لدخول الإضاءة الطبيعية وتعزيز الطابع البيئي المشرق.

16. حديقة صغيرة

Marte 600, Ingenieros y Arquitectos Continentes Ingenieros y Arquitectos Continentes بلكونة أو شرفة
Ingenieros y Arquitectos Continentes

Ingenieros y Arquitectos Continentes
Ingenieros y Arquitectos Continentes
Ingenieros y Arquitectos Continentes

يمكنك بكل بساطة الحصول على تصميم حديقة مصغرة داخل منزلك بطرق بسيطة وغير مكلفة كي تستمتع بحديقة مفتوحة رائعة.

17. لمسة من اللون الوردي الرائع

Hostal la Buena Vida, ARCO Arquitectura Contemporánea ARCO Arquitectura Contemporánea بلكونة أو شرفة
ARCO Arquitectura Contemporánea

ARCO Arquitectura Contemporánea
ARCO Arquitectura Contemporánea
ARCO Arquitectura Contemporánea

كما نرى أن للون الوردي الرائع سحره وأناقته الرائعة عند إضافته للمنزل أو للشرفة بشكل خاص.

18. مقاعد للاسترخاء

DECORACION TERRAZA, Become a Home Become a Home بلكونة أو شرفة
Become a Home

Become a Home
Become a Home
Become a Home

الاهتمام بالمقاعد يعد من التفاصيل الهامة التي يجب الاهتمام بها، فيجب ان تكون مريحة بما يكفي للحصول على الراحة والاسترخاء.

19. وسائد ملونة

Bilbaoo Residencial , Lo Interior Lo Interior بلكونة أو شرفة
Lo Interior

Lo Interior
Lo Interior
Lo Interior

لإعطاء الشرفة الخاصة بك مظهر جديد ومميز، يمكنك الاستعانة ببعض الطرق البسيطة وغير المكلفة من خلال استخدام بعض الوسائد الملونة التي تضفي مزيد من أجواء البهجة.

20. بانيو سبا خارجي

homify GardenGreenhouses & pavilions
homify

homify
homify
homify

إذا كانت لديك مساحة خارجية كبيرة يمكنك استغلالها بطريقة مميزة من خلال تصميم بانيو سبا خارجي في الهواء الطلق

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