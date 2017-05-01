20 فكرة مميزة لتصميم الفناء الخاص بمنزلك

من منا لا يعشق قضاء بعض الوقت في الهواء الطلق دون الخروج من منزله والذهاب إلى المتنزهات المزدحمة وذلك للاستمتاع بأجواء الطبيعة سواء في فصل الصيف والشتاء.
فناء المنزل أو على هيئة مصغرة يمكننا أن نطلق عليه اسم الشرفة وهي المساحة المميزة المفتوحة من أعلى وهي المساحة الأنسب لاجتماع العائلة وتناول الوجبات والمشروبات السريعة في الهواء الطلق. سنقوم اليوم بعرض 20 فكرة مميزة للاهتمام بتصميم فناء المنزل أو الشرفة الخاصة بمنزلك للحصول على مزيد من أجواء الراحة والاسترخاء داخلها، بالتأكيد ستجد ما يناسب ذوقك الخاص من هذه الأفكار.
إذا كنت تفضل أن تلفت انتباه كل من يدخل منزلك، بالتأكيد فسيكون استخدام بعض اللمسات التي تتميز بالألوان المشرقة هو الخيار والحل الأمثل بالنسبة لك.
إذا كنت من محبي أجواء الطبيعة الساحرة وتريد تصميم مساحة عمل مميزة مزودة بهذه الأجواء يمكنك تصميم التراس بشكل كامل من خلال استخدام الأثاث الخشبي البسيط.
مزيد من أجواء الترتيب والنظام داخل الشرفة صغيرة المساحة لخلق مساحة استرخاء أنيقة ومريحة.
يمكن التركيز على عنصر واحد فقط عند تصميم الفناء الخاص بك، فيمكنك التركيز فقط على وضع طاولة صغيرة حولها الكثير من المقاعد، ويمكنك اختيار تصميم المقاعد الأنسب لأجواء منزلك ولذوقك الخاص.
إذا كنت من محبي الخصوصية، يمكنك الاستعانة بتصميم التراس المغلق متعدد الأغراض للاستمتاع بمزيد من أجواء الراحة التي تتميز بالخصوصية.
كما نرى أن اللون الأحمر يعد الخيار الأمثل لتصميم التراس الخاص بك، حيث يدلي انعكاس واضح مع النباتات الخضراء ويجعلك تشعر بالهدوء والاسترخاء.
يمكنك أن ترى بنفسك الأجواء الملكية الهادئة التي تضفيها لمسة الستائر على تصميم هذه الشرفة الرائعة، لك أن تتخيل حركة الستائر عند مرور الهواء مما يجعلك تشعر بالخفة.
لا تغفل عن تزويد الفناء الخاص ببعض وحدات الإضاءة الصناعية إذا كنت من محبي الجلوس في الشرفة في المساء.
إذا كنت ترغب في جعل الشرفة الخاصة بك تنال إعجاب كل ضيوفك، فقط كل ما عليك فعله هو اختيار قطع الأثاث المناسبة والمريحة، فكما نرى في هذا التصميم أن استخدام المقعد المعلق في السقف كان إضافة مميزة تنقلك إلى عالم جديد وخاص.
يمكنك استغلال أحد مساحات الجلوس في منزلك لتكون على هيئة شرفة مغلقة، فكما نرى أنه تم جعل غرفة المعيشة كتراس داخلي في الهواء الطلق.
يمكنك في الهواء الطلق إضافة بعض التفاصيل الصغيرة التي بإمكانها إحداث فرقًا كبيرًا في الأجواء العامة، فكما نرى أن الألوان المستخدمة في هذا التصميم وكذلك الاكسسوار البسيط المستخدم أضاف لمسة جمالية تبعث في نفسك الشعور بالهدوء.
يضيف الزجاج مزيد من الإشراق إلى شرفة منزلك، كما أن الزجاج سهل التنظيف إذا كنت من محبي الترتيب والنظام.
الأزهار الكلاسيكية ذات اللون الأحمر أو الأبيض تضيف مزيد من الإشراق والطاقة إلى منزلك.
بعض الجدران الفاصلة بالتأكيد تضيف لمسات مميزة إلى الفناء الخاص بك، فقد تم هنا استخدام جدار مفرغ من الخشب لدخول الإضاءة الطبيعية وتعزيز الطابع البيئي المشرق.
يمكنك بكل بساطة الحصول على تصميم حديقة مصغرة داخل منزلك بطرق بسيطة وغير مكلفة كي تستمتع بحديقة مفتوحة رائعة.
كما نرى أن للون الوردي الرائع سحره وأناقته الرائعة عند إضافته للمنزل أو للشرفة بشكل خاص.
الاهتمام بالمقاعد يعد من التفاصيل الهامة التي يجب الاهتمام بها، فيجب ان تكون مريحة بما يكفي للحصول على الراحة والاسترخاء.
لإعطاء الشرفة الخاصة بك مظهر جديد ومميز، يمكنك الاستعانة ببعض الطرق البسيطة وغير المكلفة من خلال استخدام بعض الوسائد الملونة التي تضفي مزيد من أجواء البهجة.
إذا كانت لديك مساحة خارجية كبيرة يمكنك استغلالها بطريقة مميزة من خلال تصميم بانيو سبا خارجي في الهواء الطلق
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