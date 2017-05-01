20 فكرة مميزة لتصميم الفناء الخاص بمنزلك

من منا لا يعشق قضاء بعض الوقت في الهواء الطلق دون الخروج من منزله والذهاب إلى المتنزهات المزدحمة وذلك للاستمتاع بأجواء الطبيعة سواء في فصل الصيف والشتاء.

فناء المنزل أو على هيئة مصغرة يمكننا أن نطلق عليه اسم الشرفة وهي المساحة المميزة المفتوحة من أعلى وهي المساحة الأنسب لاجتماع العائلة وتناول الوجبات والمشروبات السريعة في الهواء الطلق. سنقوم اليوم بعرض 20 فكرة مميزة للاهتمام بتصميم فناء المنزل أو الشرفة الخاصة بمنزلك للحصول على مزيد من أجواء الراحة والاسترخاء داخلها، بالتأكيد ستجد ما يناسب ذوقك الخاص من هذه الأفكار.