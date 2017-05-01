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تصاميم وديكورات لمنزل من الرياض لأول مرة من هوميفاي

Mai Elkholy Mai Elkholy
homify غرفة المعيشة
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تختلف طرق وأساليب التعبير عن نمط التصميم الاسكندنافي باختلاف الذوق الشخصي لكل فرد، لكنه يظل يحتفظ برونق وأسلوب الحيادية المميزة التي يفضلها محبي أجواء الهدوء والإشراق في منزلهم.

يعتمد نمط التصميم الاسكندنافي على اتباع الطريقة الحيادية في الألوان المستخدمة والاكسسوارات عناصر الديكور الأساسية، فيعتمد على بعض الألوان مثل الرمادي والأبيض كما يعتمد في الكثير من الأحيان على استخدام عنصر الخشب بكثرة سواء على الأرضية أو في عناصر الديكور الأخرى. الجدير بالذكر أيضًا أن الروح الأساسية وطابع النمط الاسكندنافي الأنيق يتم تعزيزه وإبرازه من خلال إضافة اللمسة الشخصية إليه. سنقوم اليوم بعرض تصميم رائع تم تنفيذه على الطريقة الاسكندنافية يمكنك استلهام بعض الأفكار منه لتصميم منزلك على غرار هذا النمط المميز.

مساحة استقبال ومعيشة ومزيد من الإشراق

homify غرفة المعيشة Grey
homify

homify
homify
homify

في مساحة مميزة في مقدمة المنزل، تم تصميم مساحة معيشة أو مساحة استقبال رائعة اعتمدت بشكل كامل على الإضاءة الطبيعية مما عمل على تعزيز طابع الإشراق والشعور بالاتساع، كما تم الاعتماد على تصميم الأرضية من البورسلين اللامع ولون الجدران الرمادي المحايد الذي تم تزيينه ببعض الأجزاء من الرخام الأسود الذي يتناسب مع السجادة الصغيرة ذات التصميم الرخامي، تم استخدام أريكة مريحة على شكل حرف L باللون الأبيض الهادئ، كما تم إضافة بعض النباتات في ركن الغرفة لجلب أجواء الطبيعة الساحرة. وحدات الإضاءة المستخدمة تم اختيارها لتكون خفية وتكون في حد ذاتها قطع زينة أنيقة، كما تم كسر هدوء الألوان المحايدة من خلال استخدام مقعد باللون الكافيه.

غرفة طعام مميزة

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

في تصميم مميز لغرفة الطعام نلاحظ أنه تم الاعتماد أيضًا على الإضاءة الطبيعية للحصول على مزيد من الإشراق والاتساع داخل هذه المساحة، وكما نرى أنه لم يتم تزويد الغرفة بمزيد من التفاصيل الإضافية التي تشكل ازدحام، بل بالقليل من الإضافات والاكسسوارات ظهرت هذه الغرفة كلوحة فنية مرسومة، فقد تم وضع طاولة طعام مستطيلة صغيرة في منتصف الغرفة كما تم استغلال المساحات الفارغة في الغرفة من خلال استخدام قطع أثاث واكسسوارات بسيطة، فقد تم استخدام طاولة صغيرة في أحد زوايا الغرفة وتثبيت لوحة فنية ووحدة إضاءة عليها، كما تم استخدام عمل فني مرسوم بطول أحد الجدران لإضافة لمسة عصرية على أجواء الغرفة العامة، كذلك تعتبر وحدة الإضاءة الطويلة المتدلية عنصر جذب أساسي لهذه الغرفة الأنيقة.

غرفة الطعام مفتوحة على المطبخ ومساحة الاستقبال

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

في مشهد مميز يتضح لنا أناقة الاتجاه للتصميم المفتوح في المنازل الاسكندنافية، فقد تم استغلال المساحة الفاصلة بين المطبخ ومساحة الاستقبال من خلال تصميم غرفة الطعام الأنيقة لإحداث مزيد من التكامل والانسجام بين غرف وعناصر المنزل.

وحدات إضاءة مميزة بين الطابع العصري والاسكندنافي البسيط

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

من زاوية رائعة لأحد زوايا غرفة الطعام المفتوحة، نلاحظ مدى الدقة والتأني في اختيار وحدات الإضاءة المستخدمة التي تمثل اندماج واضح بين الطابع العصري والاسكندنافي المحايد، حيث تم الاعتماد على وحدات إضاءة السقف الخفية وأعلى الطاولة تم استخدام وحدة إضاءة عصرية مصنوعة من النحاس اللامع المستدير أضافت لمسة مميزة على المكان.

أناقة اللون الأبيض والابتعاد عن استخدام التفاصيل المزدحمة في تصميم المطبخ

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

من القواعد المتعارف عليها في عالم التصميم والديكور أن البساطة عنوان لكل شيء أنيق، وكما نعلم أن النمط الاسكندنافي المحايد يتميز ببساطته المفرطة التي ظهرت من خلال تصميم هذا المطبخ الأنيق، فقد تم الاعتماد على اللون الأبيض في تصميم الخزانات العلوية والسفلية وكذلك الأرضية الرخامية لإضافة مزيد من الإشراق وأجواء الطبيعة خاصةً بعد الاتجاه لاستخدام النافذة الزجاجية الكبيرة التي أدت لتعزيز دخول الإضاءة الطبيعية. الجدير بالذكر أيضًا أن تم التنوع في تصميم جدران حائط المطبخ بين درجات اللون الرمادي التي تتناسق بشكل كبير مع اللون الأبيض السائد، وتم تصميم أحد الجدران لتكون من الطوب لإضافة لمسة جمالية وشخصية مميزة على المساحة.

التنوع في خامات الجدران المختلفة

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

نمط التصميم المحايد لا يعتمد بشكل أساسي على استخدام الديكورات الموحدة، فكما نرى هنا أنه تم إحداث تنوع في تصميم الجدران، فالجدار المقابل للمطبخ المفتوح مصمم من طبقة معدنية عازلة لعزل حرارة الفرن، والجدار الآخر للمطبخ مُصمم من الطوب وكان الباب الخشبي في نهاية هذه المساحة المزود بإطار معدني هو الخيار الأمثل مع أجواء هذا التصميم.

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أناقة دمج اللون الأسود الرخامي في جدار المنزل الاسكندنافي

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

بالرجوع لنظرة مقربة لمساحة الاستقبال نلاحظ مدى أناقة استخدام اللون الأسود الرخامي على الجدار الخلفي لشاشة التليفزيون، كما تم إحداث مزيد من التكامل من خلال استخدام عمل فني قريب إلى التصميم الأسود الرخامي لمزيد من الفخامة والرقي.

لمسة شخصية من اللون الأصفر

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

لكسر ملل وهدوء الألوان المحايدة تم إضافة لمسة شخصية هادئة للحصول على مزيد من الإشراق والتنوع داخل المنزل، وقد تم تنفيذ ذلك من خلال إضافة بعض اللمسات باللون الأصفر المبهج في تصميم مقعدين أحدهما مخصص لمساحة الطعام والآخر لمساحة الاستقبال.

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20 فكرة مميزة لتصميم الفناء الخاص بمنزلك
تصميم منزل مذهل يسوده النمط الاسكندنافي

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