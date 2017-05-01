تصاميم وديكورات لمنزل من الرياض لأول مرة من هوميفاي

في تصميم مميز لغرفة الطعام نلاحظ أنه تم الاعتماد أيضًا على الإضاءة الطبيعية للحصول على مزيد من الإشراق والاتساع داخل هذه المساحة، وكما نرى أنه لم يتم تزويد الغرفة بمزيد من التفاصيل الإضافية التي تشكل ازدحام، بل بالقليل من الإضافات والاكسسوارات ظهرت هذه الغرفة كلوحة فنية مرسومة، فقد تم وضع طاولة طعام مستطيلة صغيرة في منتصف الغرفة كما تم استغلال المساحات الفارغة في الغرفة من خلال استخدام قطع أثاث واكسسوارات بسيطة، فقد تم استخدام طاولة صغيرة في أحد زوايا الغرفة وتثبيت لوحة فنية ووحدة إضاءة عليها، كما تم استخدام عمل فني مرسوم بطول أحد الجدران لإضافة لمسة عصرية على أجواء الغرفة العامة، كذلك تعتبر وحدة الإضاءة الطويلة المتدلية عنصر جذب أساسي لهذه الغرفة الأنيقة.