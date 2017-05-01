تصاميم وديكورات لمنزل من الرياض لأول مرة من هوميفاي

تختلف طرق وأساليب التعبير عن نمط التصميم الاسكندنافي باختلاف الذوق الشخصي لكل فرد، لكنه يظل يحتفظ برونق وأسلوب الحيادية المميزة التي يفضلها محبي أجواء الهدوء والإشراق في منزلهم.
يعتمد نمط التصميم الاسكندنافي على اتباع الطريقة الحيادية في الألوان المستخدمة والاكسسوارات عناصر الديكور الأساسية، فيعتمد على بعض الألوان مثل الرمادي والأبيض كما يعتمد في الكثير من الأحيان على استخدام عنصر الخشب بكثرة سواء على الأرضية أو في عناصر الديكور الأخرى. الجدير بالذكر أيضًا أن الروح الأساسية وطابع النمط الاسكندنافي الأنيق يتم تعزيزه وإبرازه من خلال إضافة اللمسة الشخصية إليه. سنقوم اليوم بعرض تصميم رائع تم تنفيذه على الطريقة الاسكندنافية يمكنك استلهام بعض الأفكار منه لتصميم منزلك على غرار هذا النمط المميز.
في مساحة مميزة في مقدمة المنزل، تم تصميم مساحة معيشة أو مساحة استقبال رائعة اعتمدت بشكل كامل على الإضاءة الطبيعية مما عمل على تعزيز طابع الإشراق والشعور بالاتساع، كما تم الاعتماد على تصميم الأرضية من البورسلين اللامع ولون الجدران الرمادي المحايد الذي تم تزيينه ببعض الأجزاء من الرخام الأسود الذي يتناسب مع السجادة الصغيرة ذات التصميم الرخامي، تم استخدام أريكة مريحة على شكل حرف L باللون الأبيض الهادئ، كما تم إضافة بعض النباتات في ركن الغرفة لجلب أجواء الطبيعة الساحرة. وحدات الإضاءة المستخدمة تم اختيارها لتكون خفية وتكون في حد ذاتها قطع زينة أنيقة، كما تم كسر هدوء الألوان المحايدة من خلال استخدام مقعد باللون الكافيه.
في تصميم مميز لغرفة الطعام نلاحظ أنه تم الاعتماد أيضًا على الإضاءة الطبيعية للحصول على مزيد من الإشراق والاتساع داخل هذه المساحة، وكما نرى أنه لم يتم تزويد الغرفة بمزيد من التفاصيل الإضافية التي تشكل ازدحام، بل بالقليل من الإضافات والاكسسوارات ظهرت هذه الغرفة كلوحة فنية مرسومة، فقد تم وضع طاولة طعام مستطيلة صغيرة في منتصف الغرفة كما تم استغلال المساحات الفارغة في الغرفة من خلال استخدام قطع أثاث واكسسوارات بسيطة، فقد تم استخدام طاولة صغيرة في أحد زوايا الغرفة وتثبيت لوحة فنية ووحدة إضاءة عليها، كما تم استخدام عمل فني مرسوم بطول أحد الجدران لإضافة لمسة عصرية على أجواء الغرفة العامة، كذلك تعتبر وحدة الإضاءة الطويلة المتدلية عنصر جذب أساسي لهذه الغرفة الأنيقة.
في مشهد مميز يتضح لنا أناقة الاتجاه للتصميم المفتوح في المنازل الاسكندنافية، فقد تم استغلال المساحة الفاصلة بين المطبخ ومساحة الاستقبال من خلال تصميم غرفة الطعام الأنيقة لإحداث مزيد من التكامل والانسجام بين غرف وعناصر المنزل.
من زاوية رائعة لأحد زوايا غرفة الطعام المفتوحة، نلاحظ مدى الدقة والتأني في اختيار وحدات الإضاءة المستخدمة التي تمثل اندماج واضح بين الطابع العصري والاسكندنافي المحايد، حيث تم الاعتماد على وحدات إضاءة السقف الخفية وأعلى الطاولة تم استخدام وحدة إضاءة عصرية مصنوعة من النحاس اللامع المستدير أضافت لمسة مميزة على المكان.
من القواعد المتعارف عليها في عالم التصميم والديكور أن البساطة عنوان لكل شيء أنيق، وكما نعلم أن النمط الاسكندنافي المحايد يتميز ببساطته المفرطة التي ظهرت من خلال تصميم هذا المطبخ الأنيق، فقد تم الاعتماد على اللون الأبيض في تصميم الخزانات العلوية والسفلية وكذلك الأرضية الرخامية لإضافة مزيد من الإشراق وأجواء الطبيعة خاصةً بعد الاتجاه لاستخدام النافذة الزجاجية الكبيرة التي أدت لتعزيز دخول الإضاءة الطبيعية. الجدير بالذكر أيضًا أن تم التنوع في تصميم جدران حائط المطبخ بين درجات اللون الرمادي التي تتناسق بشكل كبير مع اللون الأبيض السائد، وتم تصميم أحد الجدران لتكون من الطوب لإضافة لمسة جمالية وشخصية مميزة على المساحة.
نمط التصميم المحايد لا يعتمد بشكل أساسي على استخدام الديكورات الموحدة، فكما نرى هنا أنه تم إحداث تنوع في تصميم الجدران، فالجدار المقابل للمطبخ المفتوح مصمم من طبقة معدنية عازلة لعزل حرارة الفرن، والجدار الآخر للمطبخ مُصمم من الطوب وكان الباب الخشبي في نهاية هذه المساحة المزود بإطار معدني هو الخيار الأمثل مع أجواء هذا التصميم.
بالرجوع لنظرة مقربة لمساحة الاستقبال نلاحظ مدى أناقة استخدام اللون الأسود الرخامي على الجدار الخلفي لشاشة التليفزيون، كما تم إحداث مزيد من التكامل من خلال استخدام عمل فني قريب إلى التصميم الأسود الرخامي لمزيد من الفخامة والرقي.
لكسر ملل وهدوء الألوان المحايدة تم إضافة لمسة شخصية هادئة للحصول على مزيد من الإشراق والتنوع داخل المنزل، وقد تم تنفيذ ذلك من خلال إضافة بعض اللمسات باللون الأصفر المبهج في تصميم مقعدين أحدهما مخصص لمساحة الطعام والآخر لمساحة الاستقبال.
تفضلوا بقراءة المقال التالي، 20 فكرة مميزة لتصميم الفناء الخاص بمنزلك.