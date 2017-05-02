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جولة داخل منزل عصري رائع

Mai Elkholy Mai Elkholy
Apartamento Vila Mariana, Condecorar Arquitetura e Interiores Condecorar Arquitetura e Interiores غرفة المعيشة
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يلجأ الكثير من الأشخاص هذه الأيام لتصميم منازلهم على النمط العصري لما يمنحه من خيارات متعددة بسيطة تناسب كل المساحات والأذواق، حيث يمكنك دمج الألوان والعناصر المختلفة للوصول للصورة التي ترغبها والتي تُشعرك بالارتياح في منزلك. وهنا نُلقي الضوء على تصميم منزل عصري مبتكر تم فيه استغلال المساحات والألوان المختلفة بأسلوب مميز للوصول إلى هذه النتيجة المميزة.

صالة مجمعة

Apartamento Vila Mariana, Condecorar Arquitetura e Interiores Condecorar Arquitetura e Interiores غرفة المعيشة
Condecorar Arquitetura e Interiores

Condecorar Arquitetura e Interiores
Condecorar Arquitetura e Interiores
Condecorar Arquitetura e Interiores

بسبب أسعار العقارات المرتفعة فقد لجأ العديد من الأشخاص للمساحات الأصغر حجمًا، وعلى الرغم من أن المساحات الصغيرة قد لا تمنحك فرصة كبيرة لتنفيذ أفكارك إلا أن نتيجتها في أغلب الأحيان تكون مُرضية خاصةً إذا تم تصميمها بشكل متناسق. وفي هذا النموذج تم استغلال مساحة الصالة لوضع غرفة طعام عصرية مجاورة لغرفة معيشة صغيرة، وتم تنسيق التصاميم والألوان بشكل أنيق مما أعطى حيوية لمكان.

مدخل المنزل

Apartamento Vila Mariana, Condecorar Arquitetura e Interiores Condecorar Arquitetura e Interiores إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
Condecorar Arquitetura e Interiores

Condecorar Arquitetura e Interiores
Condecorar Arquitetura e Interiores
Condecorar Arquitetura e Interiores

كما ذكرنا من قبل فأن مدخل المنزل هو المكان الذي يستقبلك عند وصولك مما يجعله من أهم مناطق المنازل التي يجب الاهتمام بتصميمها، وفي هذا النموذج تم تصميم ردهة المنزل بشكل مميز، حيث تم دهان الجدران باللون الأبيض الذي ساهم في الشعور بالاتساع، وتم تركيب رف خشبي لوضع المفاتيح والمتعلقات المهمة وتزيينه بلوحات عصرية ملونة.

ردهة منزل بسيطة

Apartamento Vila Mariana, Condecorar Arquitetura e Interiores Condecorar Arquitetura e Interiores إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
Condecorar Arquitetura e Interiores

Condecorar Arquitetura e Interiores
Condecorar Arquitetura e Interiores
Condecorar Arquitetura e Interiores

اللون الأبيض هو من أكثر الألوان التي تساهم في الشعور بالاتساع، وهنا تم الاعتماد على البساطة في تصميم الردهة حيث تم استخدام اللون الأبيض على الجدران وتركيب أرضيات خشبية لامعة أضافت أناقة للردهة.

حمام الضيوف

Apartamento Vila Mariana, Condecorar Arquitetura e Interiores Condecorar Arquitetura e Interiores حمام
Condecorar Arquitetura e Interiores

Condecorar Arquitetura e Interiores
Condecorar Arquitetura e Interiores
Condecorar Arquitetura e Interiores

على الرغم من ضيق مساحة الحمام إلا أن المصمم تمكن من اختيار القطع المناسبة، فقد تم اختيار وحدات حمام بيضاء منها الحوض العصري الأنيق، ولم يتم إضافة أي تفاصيل فرعية لتأكيد الاحساس بالبساطة.

مطبخ عصري

Apartamento Vila Mariana, Condecorar Arquitetura e Interiores Condecorar Arquitetura e Interiores مطبخ
Condecorar Arquitetura e Interiores

Condecorar Arquitetura e Interiores
Condecorar Arquitetura e Interiores
Condecorar Arquitetura e Interiores

هذه الأيام هناك العديد من التصاميم العصرية للمطابخ التي تختلف من حيث الخامات والأشكال، وفي هذا النموذج نرى أنه تم الجمع ما بين الخشب والمعدن بشكل مميز. حيث تم تركيب خزانات مطبخ خشبية عصرية بفراغات تسمح بوضع الأجهزة المختلفة، وتم تزيين  الحائط بورق الجدران العصري الذي امتزجت فيه التصاميم الهندسية مع الأزهار بشكل أنيق.

حمام أنيق مرتب

Apartamento Vila Mariana, Condecorar Arquitetura e Interiores Condecorar Arquitetura e Interiores حمام
Condecorar Arquitetura e Interiores

Condecorar Arquitetura e Interiores
Condecorar Arquitetura e Interiores
Condecorar Arquitetura e Interiores

غالبًا ما تساهم غرفة الاستحمام في حماية باقي الحمام حدوث فوضى أثناء الاستحمام، وفي هذا النموذج تم تخصيص جزء لصنع كابينة استحمام على الرغم من ضيق المساحة، حيث تم الاستغناء عن حوض الاستحمام لتوفير المساحة الكافية. أيضًا فقد تم تصميم باقي الحماما بأناقة وبساطة، وتم تركيب خزانة خشبية أسفل الحوض لحفظ مستلزمات النظافة.

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غرفة النوم

Apartamento Vila Mariana, Condecorar Arquitetura e Interiores Condecorar Arquitetura e Interiores غرفة نوم
Condecorar Arquitetura e Interiores

Condecorar Arquitetura e Interiores
Condecorar Arquitetura e Interiores
Condecorar Arquitetura e Interiores

تتميز غرفة النوم بالبساطة و الدفىء فى التصميم و تم استخدام الألوان الفاتحة للاحساس بمساحة أوسع.

استغلال مساحة غرفة النوم

Apartamento Vila Mariana, Condecorar Arquitetura e Interiores Condecorar Arquitetura e Interiores غرفة نوم
Condecorar Arquitetura e Interiores

Condecorar Arquitetura e Interiores
Condecorar Arquitetura e Interiores
Condecorar Arquitetura e Interiores

يفضل العديد من الأشخاص وضع تلفاز في غرفة النوم لمشاهدة أفلامهم المفضلة أثناء الاسترخاء في نهاية اليوم، وبسبب ضيق المساحة في هذا النموذج والتي لم تسمح بوضع طاولة تلفاز تم اللجوء لخيار التلفاز المعلق، والذي وفر في المساحة السفلية وساهم في استغلال مساحة الجدران بأناقة.

غرفة تغيير الملابس

Apartamento Vila Mariana, Condecorar Arquitetura e Interiores Condecorar Arquitetura e Interiores غرفة الملابس
Condecorar Arquitetura e Interiores

Condecorar Arquitetura e Interiores
Condecorar Arquitetura e Interiores
Condecorar Arquitetura e Interiores

تساهم غرف تغيير الملابس في توفيير المساحة التي كان من الممكن وضع دولاب كبير فيها، وهي أيضًا توفر مساحات تخزينية أكبر. وفي هذا النموذج تم دهان الغرفة باللون الأبيض واستخدام المرايا على الجدران والأبواب الداخلية لتعكس الإضاءة الطبيعية من النافذة، وتم تخصيص منطقة تجميل مزودة بمقعد صغير.

غرفة غسيل

Apartamento Vila Mariana, Condecorar Arquitetura e Interiores Condecorar Arquitetura e Interiores مطبخ
Condecorar Arquitetura e Interiores

Condecorar Arquitetura e Interiores
Condecorar Arquitetura e Interiores
Condecorar Arquitetura e Interiores

غرف الغسيل تساهم في ترتيب المنزل وجمع كل الأغراض المتعلقة في مكان واحد، ويمكنك تخصيص مساحة صغيرة لمثل هذا الغرض في منزلك.  وهنا نلاحظ أنه تم تخصيص غرفة صغيرة جدًا كغرفة غسيل، تم فيها وضع الغسالة وأدوات النظافة اللازمة.

غرفة معيشة

Apartamento Vila Mariana, Condecorar Arquitetura e Interiores Condecorar Arquitetura e Interiores غرفة نوم
Condecorar Arquitetura e Interiores

Condecorar Arquitetura e Interiores
Condecorar Arquitetura e Interiores
Condecorar Arquitetura e Interiores

غرف المعيشة من أهم غرف المنزل، لذا يجب أن تتميز بالراحة والفاعلية. وفي هذا النموذج تم استغلال الغرفة لمختلف الأغراض، حيث تم وضع أريكة جلدية مريحة ومكتب خشبي بسيط لوضع التلفاز، وتم تركيب أرفف بيضاء بسيطة لتكون مكتبة للكتب والديكورات البسيطة، مما جعل الغرفة شاملة للعديد من الأشياء بشكل مرتب وأنيق.

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جولة داخل منزل عصري رائع

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