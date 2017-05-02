جولة داخل منزل عصري رائع

يلجأ الكثير من الأشخاص هذه الأيام لتصميم منازلهم على النمط العصري لما يمنحه من خيارات متعددة بسيطة تناسب كل المساحات والأذواق، حيث يمكنك دمج الألوان والعناصر المختلفة للوصول للصورة التي ترغبها والتي تُشعرك بالارتياح في منزلك. وهنا نُلقي الضوء على تصميم منزل عصري مبتكر تم فيه استغلال المساحات والألوان المختلفة بأسلوب مميز للوصول إلى هذه النتيجة المميزة.
بسبب أسعار العقارات المرتفعة فقد لجأ العديد من الأشخاص للمساحات الأصغر حجمًا، وعلى الرغم من أن المساحات الصغيرة قد لا تمنحك فرصة كبيرة لتنفيذ أفكارك إلا أن نتيجتها في أغلب الأحيان تكون مُرضية خاصةً إذا تم تصميمها بشكل متناسق. وفي هذا النموذج تم استغلال مساحة الصالة لوضع غرفة طعام عصرية مجاورة لغرفة معيشة صغيرة، وتم تنسيق التصاميم والألوان بشكل أنيق مما أعطى حيوية لمكان.
كما ذكرنا من قبل فأن مدخل المنزل هو المكان الذي يستقبلك عند وصولك مما يجعله من أهم مناطق المنازل التي يجب الاهتمام بتصميمها، وفي هذا النموذج تم تصميم ردهة المنزل بشكل مميز، حيث تم دهان الجدران باللون الأبيض الذي ساهم في الشعور بالاتساع، وتم تركيب رف خشبي لوضع المفاتيح والمتعلقات المهمة وتزيينه بلوحات عصرية ملونة.
اللون الأبيض هو من أكثر الألوان التي تساهم في الشعور بالاتساع، وهنا تم الاعتماد على البساطة في تصميم الردهة حيث تم استخدام اللون الأبيض على الجدران وتركيب أرضيات خشبية لامعة أضافت أناقة للردهة.
على الرغم من ضيق مساحة الحمام إلا أن المصمم تمكن من اختيار القطع المناسبة، فقد تم اختيار وحدات حمام بيضاء منها الحوض العصري الأنيق، ولم يتم إضافة أي تفاصيل فرعية لتأكيد الاحساس بالبساطة.
هذه الأيام هناك العديد من التصاميم العصرية للمطابخ التي تختلف من حيث الخامات والأشكال، وفي هذا النموذج نرى أنه تم الجمع ما بين الخشب والمعدن بشكل مميز. حيث تم تركيب خزانات مطبخ خشبية عصرية بفراغات تسمح بوضع الأجهزة المختلفة، وتم تزيين الحائط بورق الجدران العصري الذي امتزجت فيه التصاميم الهندسية مع الأزهار بشكل أنيق.
غالبًا ما تساهم غرفة الاستحمام في حماية باقي الحمام حدوث فوضى أثناء الاستحمام، وفي هذا النموذج تم تخصيص جزء لصنع كابينة استحمام على الرغم من ضيق المساحة، حيث تم الاستغناء عن حوض الاستحمام لتوفير المساحة الكافية. أيضًا فقد تم تصميم باقي الحماما بأناقة وبساطة، وتم تركيب خزانة خشبية أسفل الحوض لحفظ مستلزمات النظافة.
تتميز غرفة النوم بالبساطة و الدفىء فى التصميم و تم استخدام الألوان الفاتحة للاحساس بمساحة أوسع.
يفضل العديد من الأشخاص وضع تلفاز في غرفة النوم لمشاهدة أفلامهم المفضلة أثناء الاسترخاء في نهاية اليوم، وبسبب ضيق المساحة في هذا النموذج والتي لم تسمح بوضع طاولة تلفاز تم اللجوء لخيار التلفاز المعلق، والذي وفر في المساحة السفلية وساهم في استغلال مساحة الجدران بأناقة.
تساهم غرف تغيير الملابس في توفيير المساحة التي كان من الممكن وضع دولاب كبير فيها، وهي أيضًا توفر مساحات تخزينية أكبر. وفي هذا النموذج تم دهان الغرفة باللون الأبيض واستخدام المرايا على الجدران والأبواب الداخلية لتعكس الإضاءة الطبيعية من النافذة، وتم تخصيص منطقة تجميل مزودة بمقعد صغير.
غرف الغسيل تساهم في ترتيب المنزل وجمع كل الأغراض المتعلقة في مكان واحد، ويمكنك تخصيص مساحة صغيرة لمثل هذا الغرض في منزلك. وهنا نلاحظ أنه تم تخصيص غرفة صغيرة جدًا كغرفة غسيل، تم فيها وضع الغسالة وأدوات النظافة اللازمة.
غرف المعيشة من أهم غرف المنزل، لذا يجب أن تتميز بالراحة والفاعلية. وفي هذا النموذج تم استغلال الغرفة لمختلف الأغراض، حيث تم وضع أريكة جلدية مريحة ومكتب خشبي بسيط لوضع التلفاز، وتم تركيب أرفف بيضاء بسيطة لتكون مكتبة للكتب والديكورات البسيطة، مما جعل الغرفة شاملة للعديد من الأشياء بشكل مرتب وأنيق.
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