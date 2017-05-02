جولة داخل منزل عصري رائع

كما ذكرنا من قبل فأن مدخل المنزل هو المكان الذي يستقبلك عند وصولك مما يجعله من أهم مناطق المنازل التي يجب الاهتمام بتصميمها، وفي هذا النموذج تم تصميم ردهة المنزل بشكل مميز، حيث تم دهان الجدران باللون الأبيض الذي ساهم في الشعور بالاتساع، وتم تركيب رف خشبي لوضع المفاتيح والمتعلقات المهمة وتزيينه بلوحات عصرية ملونة.