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20 صورة لتصميمات آسيوية رائعة تليق بمنازلنا العربية

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
Восток, AbcDesign AbcDesign غرفة المعيشة
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النمط الآسيوي يتمتع بالكثير من اللمسات الرائعة من حيث الألوان، وانتقاء الأثاث المريح، والاهتمام بالتفاصيل والزخارف، فضلًا عن الاهتمام بالإضاءة لإبراز تلك التفاصيل. إذا ما تأملت التصميمات الآسيوية للحظات، ستجد أنها الأقرب إلى منازلنا العربية، وتشببهها كثيرًا من حيث الدفء والراحة، والاهتمام بالمساحات العائلية، ومنطقة استقبال الضيوف.

في مقال اليوم من هوميفاي، جمعنا لك 20 تصميم رائع ومميز، لغرف وقطع أثاث من منازل آسيوية، يمكن تقليدها في منازلنا العربية دون التأثير على هويتها. شاهدهم معنا واختر ما يناسب منزلك!

1. اللمسات المذهبة، والأقمشة المخملية، والإطارات الفضية اللامعة.. تفاصيل فاخرة

Bungalow , Shadab Anwari & Associates. Shadab Anwari & Associates. غرفة المعيشة
Shadab Anwari &amp; Associates.

Shadab Anwari & Associates.
Shadab Anwari &amp; Associates.
Shadab Anwari & Associates.

2. بهجة الألوان وتفاصيل رائعة من الأرض حتى السقف

Восток, AbcDesign AbcDesign غرفة المعيشة
AbcDesign

AbcDesign
AbcDesign
AbcDesign

3. أنيق ووظيفي ومثالي للمساحات الصغيرة

Traditional Interior design, Creative Curve Creative Curve غرفة السفرة
Creative Curve

Traditional Interior design

Creative Curve
Creative Curve
Creative Curve

4. البلاط المزرقش والستائر الملونة واللوحات الجدارية.. مزيج يليق بمنزل عربي فاخر

Восток, AbcDesign AbcDesign مطبخ
AbcDesign

AbcDesign
AbcDesign
AbcDesign

5. طريقة مبتكرة لترتيب وعرض قطع الديكور

Traditional Interior design, Creative Curve Creative Curve غرفة المعيشة
Creative Curve

Traditional Interior design

Creative Curve
Creative Curve
Creative Curve

6. النيش عنصر مميز لغرفة السفرة العربية

Traditional Interior design, Creative Curve Creative Curve غرفة المعيشة
Creative Curve

Traditional Interior design

Creative Curve
Creative Curve
Creative Curve

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7. الأخشاب والألوان والمصباح المتدلي من السقف.. مزيج يستحق التجربة

Yellow Turquoise Diningroom Aileen Martinia interior design - Amsterdam غرفة المعيشة
Aileen Martinia interior design – Amsterdam

Yellow Turquoise Diningroom

Aileen Martinia interior design - Amsterdam
Aileen Martinia interior design – Amsterdam
Aileen Martinia interior design - Amsterdam

8. الاستمتاع بالشعور وكأنك داخل قصة عربية قديمة!

Traditional Interior design, Creative Curve Creative Curve غرفة المعيشة
Creative Curve

Traditional Interior design

Creative Curve
Creative Curve
Creative Curve

9. المفروشات المزرقشة مع ثريا تشبه الفوانيس

Восток, AbcDesign AbcDesign غرفة المعيشة
AbcDesign

AbcDesign
AbcDesign
AbcDesign

10. استقبال مريح مع أجواء عربية دافئة

Traditional Interior design, Creative Curve Creative Curve غرفة المعيشة
Creative Curve

Traditional Interior design

Creative Curve
Creative Curve
Creative Curve

11. الأخشاب الحمراء مع المنحنيات والأرجل الرفيعة

A Victorian Retreat.., Premdas Krishna Premdas Krishna غرفة نوم
Premdas Krishna

Premdas Krishna
Premdas Krishna
Premdas Krishna

12. وحدات الإضاءة الفريدة مع ألوان الباستيل والوسائد المنقوشة

SHANGHAI , Ludwinowska Studio Architektury Ludwinowska Studio Architektury غرفة المعيشة
Ludwinowska Studio Architektury

Ludwinowska Studio Architektury
Ludwinowska Studio Architektury
Ludwinowska Studio Architektury

13. لون الطبيعة مع الأثاث الأبيض االمنجد

A Victorian Retreat.., Premdas Krishna Premdas Krishna غرفة المعيشة
Premdas Krishna

Premdas Krishna
Premdas Krishna
Premdas Krishna

14. التفاصيل النحاسية في الطاولة الجانبية

Traditional Interior design, Creative Curve Creative Curve غرفة المعيشة
Creative Curve

Traditional Interior design

Creative Curve
Creative Curve
Creative Curve

15. أثاث من الخوص وقطع ديكور خزفية

Residencia RH, Excelencia en Diseño Excelencia en Diseño غرفة المعيشة
Excelencia en Diseño

Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño

16. الكليم عنصر أصيل في تصميمات المنازل العربية

Residence at Raheja, Powai, JRarchitects JRarchitects غرفة المعيشة
JRarchitects

Residence at Raheja, Powai

JRarchitects
JRarchitects
JRarchitects

17. أريكة تليق بالزاوية التي نحتار في شغلها بطريقة أنيقة ووظيفية

Traditional Interior design, Creative Curve Creative Curve غرفة المعيشة
Creative Curve

Traditional Interior design

Creative Curve
Creative Curve
Creative Curve

18. فاصل خشبي مع فراغات فن الأرابيسك الأصيل

富｢村｣山居Dwelling in the Fuchun Mountains, Glocal Architecture Office (G.A.O) 吳宗憲建築師事務所/安藤國際室內裝修工程有限公司 Glocal Architecture Office (G.A.O) 吳宗憲建築師事務所/安藤國際室內裝修工程有限公司 غرفة المعيشة
Glocal Architecture Office (G.A.O) 吳宗憲建築師事務所/安藤國際室內裝修工程有限公司

Glocal Architecture Office (G.A.O) 吳宗憲建築師事務所/安藤國際室內裝修工程有限公司
Glocal Architecture Office (G.A.O) 吳宗憲建築師事務所/安藤國際室內裝修工程有限公司
Glocal Architecture Office (G.A.O) 吳宗憲建築師事務所/安藤國際室內裝修工程有限公司

19. دفء راقي وأثاث فاخر من أخشاب الصنوبر

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

20. الكثير من الزخارف وقطع الديكور المعدنية لإطلالة القصور العربية

The charm of the oriental style interiors Katrina Antonovich , Luxury Antonovich Design Luxury Antonovich Design غرفة المعيشة
Luxury Antonovich Design

Luxury Antonovich Design
Luxury Antonovich Design
Luxury Antonovich Design

إن كانت تلك التصميمات الآسيوية قد نالت اعجباك، فقد تود الاطلاع على النصائح الصينية لتصميم منزلك بشكل مثالي، تفضل بقراءة المقال التالي، 10 نصائح من فن فنغ شوي لإبعاد الطاقة السلبية من منزلك

10 تصميمات لغرفة استقبال كلاسيكية فاخرة
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