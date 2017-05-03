20 صورة لتصميمات آسيوية رائعة تليق بمنازلنا العربية

النمط الآسيوي يتمتع بالكثير من اللمسات الرائعة من حيث الألوان، وانتقاء الأثاث المريح، والاهتمام بالتفاصيل والزخارف، فضلًا عن الاهتمام بالإضاءة لإبراز تلك التفاصيل. إذا ما تأملت التصميمات الآسيوية للحظات، ستجد أنها الأقرب إلى منازلنا العربية، وتشببهها كثيرًا من حيث الدفء والراحة، والاهتمام بالمساحات العائلية، ومنطقة استقبال الضيوف.

في مقال اليوم من هوميفاي، جمعنا لك 20 تصميم رائع ومميز، لغرف وقطع أثاث من منازل آسيوية، يمكن تقليدها في منازلنا العربية دون التأثير على هويتها. شاهدهم معنا واختر ما يناسب منزلك!