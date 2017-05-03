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10 تصميمات لغرفة استقبال كلاسيكية فاخرة

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
homify غرفة المعيشة MDF Beige
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تشتهر منازلنا العربية بكرم الضيافة والاستقبال، والتجمعات الدائمة للأصدقاء والعائلة، وهو ما يتطلب تصميم منطقة استقبال أنيقة تتمتع بالراحة والفخامة والوظيفية، بدءًا من الأثاث والألوان، وحتى التفاصيل الديكورية الصغيرة وطريقة ترتيب الغرفة.

على الرغم من سيطرة النمط العصري على تصميمات المنازل في الفترة الأخيرة، إلا أن الكلاسيكية لازالت تحتفظ بفخامة ورقي لا يمكن منافستهما. في مقال اليوم من هوميفاي، جمعنا لك 10 تصميمات رائعة لغرف استقبال كلاسيكية فاخرة، تليق بمنزل عربي أنيق وكريم.

شاهدهم معنا!

1. رقي التفاصيل المذهبة

homify غرفة المعيشة MDF Brown
homify

homify
homify
homify

التفاصيل المذهبة هي عنوان الكلاسيكية الراقية، ربما يظنها البعض عتيقة، ولكن هذا التصميم خير دليل على إمكانية توظيفها في غرفة استقبال كلاسيكية حديثة. تأمل التفاصيل المزينة لأرجل الطاولات، ونهاية الأريكة، وايضًا الإطار المزين للجدار، والثريا المتدلية من السقف.. مزيج كلاسيكي رائع لغرفة استقبال مبهرة.

2. استقبال رسمي فاخر

Wohnung in Berlin, AAB Die Raumkultur GmbH & Co. KG AAB Die Raumkultur GmbH & Co. KG غرفة المعيشة
AAB Die Raumkultur GmbH &amp; Co. KG

AAB Die Raumkultur GmbH & Co. KG
AAB Die Raumkultur GmbH &amp; Co. KG
AAB Die Raumkultur GmbH & Co. KG

الأثاث الجلدي يجسد الكلاسيكيى الفاخرة، وهو مثالي للزيارات الرسمية وخاصة التي تتم في إطارات توطيد علاقات العمل. النغمات البنية مع ورق الجدران النحاسي، وسجادة رمادية، وطاولتان مختلفتان في الحجم لتقديم المشروبات. بينما تمثل الطاولة المضافة إلى ذراع المقعد، لمسة ذكية وعملية، لوضع المشروب قريبا من متناول اليد، دون الحاجة إلى الوصول إلى الطاولات في منتصف الغرفة.

3. بعض الظلال الداكنة

Showroom in Berlin, Art und Ambiente, Bernhardt GmbH Art und Ambiente, Bernhardt GmbH Living roomSofas & armchairs
Art und Ambiente, Bernhardt GmbH

Art und Ambiente, Bernhardt GmbH
Art und Ambiente, Bernhardt GmbH
Art und Ambiente, Bernhardt GmbH

لا بأس ببعض الظلال الداكنة في غرفة استقبال الضيوف، خاصة إذا أًحسن اختيار وتوزيع الإضاءات، لتحصل على غرفة فاخرة وأنيقة، تمنح زائريك انطباعًا لا يُنسى. يمكنك الاقتداء بهذا التصميم، حيث الأريكة المُريحة، وطاولتي القهوة الصغيرتان، مع إضاءة جانبية، تدعم الإضاءة الرئيسية للثريا الفاخرة المتدلية من السقف.

4. مزيج راقي

Interiores, CasaQuadrada Arquitetura e Interiores CasaQuadrada Arquitetura e Interiores غرفة المعيشة
CasaQuadrada Arquitetura e Interiores

CasaQuadrada Arquitetura e Interiores
CasaQuadrada Arquitetura e Interiores
CasaQuadrada Arquitetura e Interiores

مزيج راقي من النغمات الزرقاء والرمادية، مع أقمشة مزرقشة ووسائد مًريحة، بينما يمثل المقعدين بجانب الطاولة، حل مثالي لتوفير المزيد من أماكن الجلوس دون شغل مساحة كبيرة من تلك الغرفة الصغيرة. السجاد المزين للأرضية أسفل المنضدة البيضاء، يُضفي لمسة أنيقة وفاخرة على أجواء الغرفة، ويستقبل الزائرين بدفء.

5. قطع ديكورية مميزة

homify غرفة المعيشة MDF Beige
homify

homify
homify
homify

ليست فقط الألوان أو قطع الأثاث، بل أيضًا انتقاء قطع ديكورية مميزة، أكثر من كافي ليمنحك غرفة الاستقبال التي تحلم بتصميمها، انظر إلى تفاصيل تلك الغرفة على سبيل المثال، حيث المنضدة العاكسة كالمرايا، والأضواء الخفية في السقف، مع لمسات خضراء نابضة بالحياة، وقطعة سجاد مزخرفة تنعكس في المنضدة لتشكل في النهاية لوحة فنية راقية وأنيقة.

6. المساحة الكبيرة ليست ضرورية

Дизайн-проект квартиры для женщины, Антон Булеков Антон Булеков غرفة المعيشة
Антон Булеков

Антон Булеков
Антон Булеков
Антон Булеков

لست بحاجة إلى مساحة كبيرة لتصميم غرفة الاستقبال التي تليق بمنزلك، فقط تحتاج إلى انتقاء قطع الأثاث الأنيقة، مع نغمات من البيج والكريمي، وبضعة إطارات فنية فاخرة، ولا تنسى الثريا الكريستالية، والقطع الخزفية؛ لتحظى بغرفة أنيقة ومريحة تليق باستقبال زائريك.

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7. ترتيب الأثاث

Дом из клееного бруса GOOD WOOD, 783 кв.м., GOOD WOOD GOOD WOOD غرفة المعيشة
GOOD WOOD

GOOD WOOD
GOOD WOOD
GOOD WOOD

الجلسات النصف دائرية هي الأفضل عندما يتعلق الأمر باستقبال الضيوف، حيث تبادل الأحاديث والأنظار في أجواء أكثر حميمية ودفئ، يمكنك تحقيق ذلك من خلال توزيع قطع الأثاث حول قطعة مركزية، وهي منضدة الشاي، مع ترك مساحات للتحرك بأريحية.

8. الإشراقة القوية والإضاءة الطبيعة

家溫, 世家新室內裝修公司 世家新室內裝修公司 غرفة المعيشة
世家新室內裝修公司

世家新室內裝修公司
世家新室內裝修公司
世家新室內裝修公司

الإشراقة القوية، والإضاءة الطبيعية، عنصران أساسيان لغرفة استقبال مُريحة ودافئة، بينما يمنحك التلفاز ميزة إضافية لقضاء أوقات مسلية في حالة استقبال الأصدقاء المقربين أو بعض أفراد العائلة. مسند القدم إضافة مُريحة وذكية؛ حيث يمكن تحويله إلى مقعد إضافي وقت الحاجة، عندما يزيد عدد الضيوف عن مقاعد الجلوس المتاحة.

9. لا تغتر بالمساحة الكبيرة

Частные апартаменты г. Минске, Platon Makedonsky Platon Makedonsky غرفة المعيشة
Platon Makedonsky

Platon Makedonsky
Platon Makedonsky
Platon Makedonsky

عندما تتوافر لديك المساحة الكبيرة، لا تُخطئ بشغلها بالكثير من قطع الأثاث، حتى لا تقع في شِرك الفوضى والزحام، فقط اكتفي بمقاعد جلوس تكفي عدد الضيوف المتوقع استقبالهم، مع ترك بعض الفضاء لتوفير الشعور بالراحة البصرية، ويمكنك استبدال طاولة الشاي بـ بوف يمكن تحويله إلى مقعد إضافي وقت الحاجة.

10. غرفة استقبال ملكية

Classic reception, Boly Designs Boly Designs غرفة المعيشة
Boly Designs

Boly Designs
Boly Designs
Boly Designs

الأخشاب الخفيفة، والتفاصيل المزينة لأطراف قطع الأثاث، والتجاليد الخشبية، مع الأضواء المزينة لأطراف السقف، والأرضية اللامعة.. كلها تفاصيل كلاسيكية تمنحك غرفة استقبال ملكية، وتوفر لضيوفك عنصر الإبهار. 

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