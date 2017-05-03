10 تصميمات لغرفة استقبال كلاسيكية فاخرة

تشتهر منازلنا العربية بكرم الضيافة والاستقبال، والتجمعات الدائمة للأصدقاء والعائلة، وهو ما يتطلب تصميم منطقة استقبال أنيقة تتمتع بالراحة والفخامة والوظيفية، بدءًا من الأثاث والألوان، وحتى التفاصيل الديكورية الصغيرة وطريقة ترتيب الغرفة.
على الرغم من سيطرة النمط العصري على تصميمات المنازل في الفترة الأخيرة، إلا أن الكلاسيكية لازالت تحتفظ بفخامة ورقي لا يمكن منافستهما. في مقال اليوم من هوميفاي، جمعنا لك 10 تصميمات رائعة لغرف استقبال كلاسيكية فاخرة، تليق بمنزل عربي أنيق وكريم.
شاهدهم معنا!
التفاصيل المذهبة هي عنوان الكلاسيكية الراقية، ربما يظنها البعض عتيقة، ولكن هذا التصميم خير دليل على إمكانية توظيفها في غرفة استقبال كلاسيكية حديثة. تأمل التفاصيل المزينة لأرجل الطاولات، ونهاية الأريكة، وايضًا الإطار المزين للجدار، والثريا المتدلية من السقف.. مزيج كلاسيكي رائع لغرفة استقبال مبهرة.
الأثاث الجلدي يجسد الكلاسيكيى الفاخرة، وهو مثالي للزيارات الرسمية وخاصة التي تتم في إطارات توطيد علاقات العمل. النغمات البنية مع ورق الجدران النحاسي، وسجادة رمادية، وطاولتان مختلفتان في الحجم لتقديم المشروبات. بينما تمثل الطاولة المضافة إلى ذراع المقعد، لمسة ذكية وعملية، لوضع المشروب قريبا من متناول اليد، دون الحاجة إلى الوصول إلى الطاولات في منتصف الغرفة.
لا بأس ببعض الظلال الداكنة في غرفة استقبال الضيوف، خاصة إذا أًحسن اختيار وتوزيع الإضاءات، لتحصل على غرفة فاخرة وأنيقة، تمنح زائريك انطباعًا لا يُنسى. يمكنك الاقتداء بهذا التصميم، حيث الأريكة المُريحة، وطاولتي القهوة الصغيرتان، مع إضاءة جانبية، تدعم الإضاءة الرئيسية للثريا الفاخرة المتدلية من السقف.
مزيج راقي من النغمات الزرقاء والرمادية، مع أقمشة مزرقشة ووسائد مًريحة، بينما يمثل المقعدين بجانب الطاولة، حل مثالي لتوفير المزيد من أماكن الجلوس دون شغل مساحة كبيرة من تلك الغرفة الصغيرة. السجاد المزين للأرضية أسفل المنضدة البيضاء، يُضفي لمسة أنيقة وفاخرة على أجواء الغرفة، ويستقبل الزائرين بدفء.
ليست فقط الألوان أو قطع الأثاث، بل أيضًا انتقاء قطع ديكورية مميزة، أكثر من كافي ليمنحك غرفة الاستقبال التي تحلم بتصميمها، انظر إلى تفاصيل تلك الغرفة على سبيل المثال، حيث المنضدة العاكسة كالمرايا، والأضواء الخفية في السقف، مع لمسات خضراء نابضة بالحياة، وقطعة سجاد مزخرفة تنعكس في المنضدة لتشكل في النهاية لوحة فنية راقية وأنيقة.
لست بحاجة إلى مساحة كبيرة لتصميم غرفة الاستقبال التي تليق بمنزلك، فقط تحتاج إلى انتقاء قطع الأثاث الأنيقة، مع نغمات من البيج والكريمي، وبضعة إطارات فنية فاخرة، ولا تنسى الثريا الكريستالية، والقطع الخزفية؛ لتحظى بغرفة أنيقة ومريحة تليق باستقبال زائريك.
الجلسات النصف دائرية هي الأفضل عندما يتعلق الأمر باستقبال الضيوف، حيث تبادل الأحاديث والأنظار في أجواء أكثر حميمية ودفئ، يمكنك تحقيق ذلك من خلال توزيع قطع الأثاث حول قطعة مركزية، وهي منضدة الشاي، مع ترك مساحات للتحرك بأريحية.
الإشراقة القوية، والإضاءة الطبيعية، عنصران أساسيان لغرفة استقبال مُريحة ودافئة، بينما يمنحك التلفاز ميزة إضافية لقضاء أوقات مسلية في حالة استقبال الأصدقاء المقربين أو بعض أفراد العائلة. مسند القدم إضافة مُريحة وذكية؛ حيث يمكن تحويله إلى مقعد إضافي وقت الحاجة، عندما يزيد عدد الضيوف عن مقاعد الجلوس المتاحة.
عندما تتوافر لديك المساحة الكبيرة، لا تُخطئ بشغلها بالكثير من قطع الأثاث، حتى لا تقع في شِرك الفوضى والزحام، فقط اكتفي بمقاعد جلوس تكفي عدد الضيوف المتوقع استقبالهم، مع ترك بعض الفضاء لتوفير الشعور بالراحة البصرية، ويمكنك استبدال طاولة الشاي بـ
بوف يمكن تحويله إلى مقعد إضافي وقت الحاجة.
الأخشاب الخفيفة، والتفاصيل المزينة لأطراف قطع الأثاث، والتجاليد الخشبية، مع الأضواء المزينة لأطراف السقف، والأرضية اللامعة.. كلها تفاصيل كلاسيكية تمنحك غرفة استقبال ملكية، وتوفر لضيوفك عنصر الإبهار.
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