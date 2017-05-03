10 تصميمات لغرفة استقبال كلاسيكية فاخرة

تشتهر منازلنا العربية بكرم الضيافة والاستقبال، والتجمعات الدائمة للأصدقاء والعائلة، وهو ما يتطلب تصميم منطقة استقبال أنيقة تتمتع بالراحة والفخامة والوظيفية، بدءًا من الأثاث والألوان، وحتى التفاصيل الديكورية الصغيرة وطريقة ترتيب الغرفة.

على الرغم من سيطرة النمط العصري على تصميمات المنازل في الفترة الأخيرة، إلا أن الكلاسيكية لازالت تحتفظ بفخامة ورقي لا يمكن منافستهما. في مقال اليوم من هوميفاي، جمعنا لك 10 تصميمات رائعة لغرف استقبال كلاسيكية فاخرة، تليق بمنزل عربي أنيق وكريم.

شاهدهم معنا!