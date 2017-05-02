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27 فكرة مميزة يمكنك تنفيذها لسطح او شرفة منزلك لجعله مثالياً

Mai Elkholy Mai Elkholy
Departamentos AP, CDR CONSTRUCTORA CDR CONSTRUCTORA بلكونة أو شرفة
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بالتأكيد كل يوم مشمس تقضيه داخل منزلك هو يوم ضائع بالنسبة إليك، لأنه ينبغي عليك الاستمتاع بأجواء الطبيعة الساحرة في كل الأوقات التي تتيح لك ذلك، فما بالك أن تستمتع بهذه الأجواء الطبيعية الساحرة وأنت في منزلك؟ يمكنك جلب هذه الأجواء إلى منزلك بسهولة من خلال تصميم الشرفة بطريقة مميزة ومريحة تجعلك تتنفس الهواء النقي وتبتعد عن أجواء العمل الصاخبة وضغوط الحياة.

إذا كان لديك شرفة ذات مساحة مريحة يمكنك الحصول على تغيير جذري في تصميم الشرفة من خلال إضافة بعض الاكسسوارات ووضع بعض قطع الأثاث أو تصميم حدائق مصغرة واستغلال المساحات بطريقة مبتكرة. الشرفة هي المكان الخارجي الملحق بالمنزل يجعلك تستمتع بأجواء الطبيعة النقية وسط النباتات وضوء الشمس والهواء الطلق، يمكنك تحويل شرفة منزلك إلى جنة مريحة من خلال الاهتمام ببعض التفاصيل القليلة، والجدير بالذكر أنه ليس شرطًا للحصول على شرفة رائعة أن تكون لديك مساحة كبيرة أو تتبع نمط تصميم معين، فلكل منا ذوقه الخاص وطريقته في إضافة لمسته الشخصية على شرفة منزله لجعلها مساحة مميزة لا ينساها الزائرون على الإطلاق. يمكنك استخدام قطع الأثاث أو صنع حديقة صغير معلقة أو أرضية بالقليل من الخطوات، كما يمكنك استخدام بعض الديكورات وعناصر الزينة لخلق أجواء مثالية تأخذك بعيدًا عن أعباء الحياة. يختلف اختيار نمط قطع الأثاث وكذلك أنماط الديكورات المستخدمة باختلاف إمكانياتك ومساحة الشرفة الكلية وكذلك باختلاف الذوق الشخصي الخاص بك. سنقوم اليوم في هذا المحتوى الرائع بعرض 26 فكرة مميزة لتصميم شرفة منزلك بطريقة رائعة، كما يمكنك اقتباس الفكرة التي تناسب مساحة الشرفة وتناسب ذوقك الشخصي، كما يمكنك تنفيذ أي منها بكل سهولة دون إنفاق الكثير من التكاليف الباهظة أو بذل الكثير من الجهود في ذلك

1. شرفة رائعة مع منطقة خاصة للاسترخاء

Ristrutturazione appartamento 50 mq, Fabiola Ferrarello Fabiola Ferrarello Balconies, verandas & terracesAccessories & decoration خشب White
Fabiola Ferrarello

Ristrutturazione appartamento 50 mq

Fabiola Ferrarello
Fabiola Ferrarello
Fabiola Ferrarello

تصميم منطقة خاصة لتناول الطعام في الشرفة

Ristrutturazione appartamento 50 mq, Fabiola Ferrarello Fabiola Ferrarello بلكونة أو شرفة فلز Multicolored
Fabiola Ferrarello

Ristrutturazione appartamento 50 mq

Fabiola Ferrarello
Fabiola Ferrarello
Fabiola Ferrarello

2. نمط تصميم عصري وتصميم حاجز من الزجاج لشرفة مغطاة بمظلة صغيرة

La Fontaine , Sobrado + Ugalde Arquitectos Sobrado + Ugalde Arquitectos بلكونة أو شرفة
Sobrado + Ugalde Arquitectos

Sobrado + Ugalde Arquitectos
Sobrado + Ugalde Arquitectos
Sobrado + Ugalde Arquitectos

3. أرضية خشبية وسقف خشبي مفرغ

Terraza en Barcelona, Garden Center Conillas S.L Garden Center Conillas S.L بلكونة أو شرفة خشب Wood effect
Garden Center Conillas S.L

Garden Center Conillas S.L
Garden Center Conillas S.L
Garden Center Conillas S.L

التركيز على بعض الأماكن من خلال وحدات الإضاءة الخفية

Terraza en Barcelona, Garden Center Conillas S.L Garden Center Conillas S.L بلكونة أو شرفة خشب
Garden Center Conillas S.L

Garden Center Conillas S.L
Garden Center Conillas S.L
Garden Center Conillas S.L

4. شرفة مزودة بمكان للشواء

La Fontaine , Sobrado + Ugalde Arquitectos Sobrado + Ugalde Arquitectos بلكونة أو شرفة
Sobrado + Ugalde Arquitectos

Sobrado + Ugalde Arquitectos
Sobrado + Ugalde Arquitectos
Sobrado + Ugalde Arquitectos

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5. مساحة كبيرة في الهواء الطلق دون مزيد من التفاصيل الإضافية

REMODELACIÓN AJUCHITLÁN, Loyola Arquitectos Loyola Arquitectos بلكونة أو شرفة
Loyola Arquitectos

Loyola Arquitectos
Loyola Arquitectos
Loyola Arquitectos

مساحة لتناول الطعام أمام مساحة متسعة

REMODELACIÓN AJUCHITLÁN, Loyola Arquitectos Loyola Arquitectos بلكونة أو شرفة
Loyola Arquitectos

Loyola Arquitectos
Loyola Arquitectos
Loyola Arquitectos

6. بانيو سبا صغير داخل الشرفة الخارجية لمنزلك

Uno scorcio sul Duomo di Trento, Mangodesign Mangodesign بلكونة أو شرفة
Mangodesign

Mangodesign
Mangodesign
Mangodesign

7. شرفة مغطاة تطل على منظر طبيعي خلاب

CO, TAMEN arquitectura TAMEN arquitectura بلكونة أو شرفة
TAMEN arquitectura

TAMEN arquitectura
TAMEN arquitectura
TAMEN arquitectura

8. وعاء نحاسي في منتصف شرفة متسعة

Departamentos AP, CDR CONSTRUCTORA CDR CONSTRUCTORA بلكونة أو شرفة
CDR CONSTRUCTORA

CDR CONSTRUCTORA
CDR CONSTRUCTORA
CDR CONSTRUCTORA

9. إلقاء الضوء على سور منخفض صغير للتركيز على الحديقة المحيطية الصغيرة

Terraza en Barcelona, Garden Center Conillas S.L Garden Center Conillas S.L بلكونة أو شرفة خشب Wood effect
Garden Center Conillas S.L

Garden Center Conillas S.L
Garden Center Conillas S.L
Garden Center Conillas S.L

10. عشب صناعي وتصميم مساحة مريحة للاسترخاء

Roma Trastevere Appartamento Indipendente, Studio Fori Studio Fori بلكونة أو شرفة
Studio Fori

Studio Fori
Studio Fori
Studio Fori

11. شرفة رائعة مميزة بطاولة بينج بونج

Roof Garden, Ranka Follaje Sintético Ranka Follaje Sintético مساحات تجارية شركات
Ranka Follaje Sintético

Ranka Follaje Sintético
Ranka Follaje Sintético
Ranka Follaje Sintético

12. شرفة مقسمة لاستمتاع العائلة والأصدقاء

Proyecto RR, SANT1AGO arquitectura y diseño SANT1AGO arquitectura y diseño بلكونة أو شرفة
SANT1AGO arquitectura y diseño

SANT1AGO arquitectura y diseño
SANT1AGO arquitectura y diseño
SANT1AGO arquitectura y diseño

13. شرفة مزودة بمطبخ لتناول الطعام أسفل المظلة

Reforma das Áreas Sociais de Condominio, LK estudio de design LK estudio de design بلكونة أو شرفة
LK estudio de design

LK estudio de design
LK estudio de design
LK estudio de design

14. مختلف التشطيبات وإضافة خشب الساج والعشب الاصطناعي

ROOF GARDEN, HHRG ARQUITECTOS HHRG ARQUITECTOS بلكونة أو شرفة
HHRG ARQUITECTOS

HHRG ARQUITECTOS
HHRG ARQUITECTOS
HHRG ARQUITECTOS

15. شرفة مزودة بمظلة خشبية مفرغة

homify مسبح
homify

homify
homify
homify

16. إضافة أثاث بسيط ملون

Fresh Mini Staging, Venduta a Prima Vista Venduta a Prima Vista بلكونة أو شرفة
Venduta a Prima Vista

Venduta a Prima Vista
Venduta a Prima Vista
Venduta a Prima Vista

17. شرفة لمحبي التفاصيل البسيطة

homify بلكونة أو شرفة
homify

homify
homify
homify

18. شرفة مغلقة من الخشب والزجاج

Terraza Horacio, Arquitectura101 + Kably Arquitectos Arquitectura101 + Kably Arquitectos بلكونة أو شرفة
Arquitectura101 + Kably Arquitectos

Arquitectura101 + Kably Arquitectos
Arquitectura101 + Kably Arquitectos
Arquitectura101 + Kably Arquitectos

19. الألوان المحايدة واستخدام المواد الطبيعية

Attico quartiere ostiense, zona gazometro - Roma, Formaementis Formaementis بلكونة أو شرفة
Formaementis

Formaementis
Formaementis
Formaementis

20. مساحة ملحقة متصلة بالغرفة

Attico 149, Mario Ferrara Mario Ferrara بلكونة أو شرفة
Mario Ferrara

Mario Ferrara
Mario Ferrara
Mario Ferrara

21. المزج بين الطابع المنيماليست والعصري بطريقة مميزة في تصميم الشرفة

Casa RR, raro raro بلكونة أو شرفة
raro

Casa RR

raro
raro
raro

22. شرفة مزود بلمسة ريفية وتقليدية وأناقة الأرجواني واندماجه مع الطبيعة

Casa Tre Archi, Ing. Vitale Grisostomi Travaglini Ing. Vitale Grisostomi Travaglini بلكونة أو شرفة
Ing. Vitale Grisostomi Travaglini

Ing. Vitale Grisostomi Travaglini
Ing. Vitale Grisostomi Travaglini
Ing. Vitale Grisostomi Travaglini

23. أجواء الشرفة ومزيد من الدفء والراحة وتصميم حديقة خارج السور الخشبي

Wood and Green, Paola Thiella Paola Thiella بلكونة أو شرفة
Paola Thiella

Paola Thiella
Paola Thiella
Paola Thiella

الدمج بين الخشب والنباتات

Wood and Green, Paola Thiella Paola Thiella بلكونة أو شرفة
Paola Thiella

Paola Thiella
Paola Thiella
Paola Thiella

24. أناقة الديكور الأبيض في تصميم شرفة المنزل لمزيد من أجواء الراحة والهدوء

ABITAZIONE PRIVATA - POLIGNANO A MARE, STUDIOTALENT srl STUDIOTALENT srl بلكونة أو شرفة
STUDIOTALENT srl

STUDIOTALENT srl
STUDIOTALENT srl
STUDIOTALENT srl

25. تغليف الشرفة من ألواح الخشب

Attico 149, Mario Ferrara Mario Ferrara بلكونة أو شرفة
Mario Ferrara

Mario Ferrara
Mario Ferrara
Mario Ferrara

26. شرفة مستوحاة من تصميم البحر المتوسط

ABITAZIONE PRIVATA - OSTUNI, STUDIOTALENT srl STUDIOTALENT srl بلكونة أو شرفة
STUDIOTALENT srl

STUDIOTALENT srl
STUDIOTALENT srl
STUDIOTALENT srl

27. شرفة مميزة تجعلك تشعر أنك تحلم

Déco per la residenza LAGRANGE12 a Torino, Déco Déco بلكونة أو شرفة خشب
Déco

Déco
Déco
Déco

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