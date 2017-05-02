27 فكرة مميزة يمكنك تنفيذها لسطح او شرفة منزلك لجعله مثالياً

بالتأكيد كل يوم مشمس تقضيه داخل منزلك هو يوم ضائع بالنسبة إليك، لأنه ينبغي عليك الاستمتاع بأجواء الطبيعة الساحرة في كل الأوقات التي تتيح لك ذلك، فما بالك أن تستمتع بهذه الأجواء الطبيعية الساحرة وأنت في منزلك؟ يمكنك جلب هذه الأجواء إلى منزلك بسهولة من خلال تصميم الشرفة بطريقة مميزة ومريحة تجعلك تتنفس الهواء النقي وتبتعد عن أجواء العمل الصاخبة وضغوط الحياة.

إذا كان لديك شرفة ذات مساحة مريحة يمكنك الحصول على تغيير جذري في تصميم الشرفة من خلال إضافة بعض الاكسسوارات ووضع بعض قطع الأثاث أو تصميم حدائق مصغرة واستغلال المساحات بطريقة مبتكرة. الشرفة هي المكان الخارجي الملحق بالمنزل يجعلك تستمتع بأجواء الطبيعة النقية وسط النباتات وضوء الشمس والهواء الطلق، يمكنك تحويل شرفة منزلك إلى جنة مريحة من خلال الاهتمام ببعض التفاصيل القليلة، والجدير بالذكر أنه ليس شرطًا للحصول على شرفة رائعة أن تكون لديك مساحة كبيرة أو تتبع نمط تصميم معين، فلكل منا ذوقه الخاص وطريقته في إضافة لمسته الشخصية على شرفة منزله لجعلها مساحة مميزة لا ينساها الزائرون على الإطلاق. يمكنك استخدام قطع الأثاث أو صنع حديقة صغير معلقة أو أرضية بالقليل من الخطوات، كما يمكنك استخدام بعض الديكورات وعناصر الزينة لخلق أجواء مثالية تأخذك بعيدًا عن أعباء الحياة. يختلف اختيار نمط قطع الأثاث وكذلك أنماط الديكورات المستخدمة باختلاف إمكانياتك ومساحة الشرفة الكلية وكذلك باختلاف الذوق الشخصي الخاص بك. سنقوم اليوم في هذا المحتوى الرائع بعرض 26 فكرة مميزة لتصميم شرفة منزلك بطريقة رائعة، كما يمكنك اقتباس الفكرة التي تناسب مساحة الشرفة وتناسب ذوقك الشخصي، كما يمكنك تنفيذ أي منها بكل سهولة دون إنفاق الكثير من التكاليف الباهظة أو بذل الكثير من الجهود في ذلك