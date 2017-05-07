10 غرف معيشة مودرن بتصميم إماراتي

من أهم مميزات النمط العصري أنه يصلح لجميع الأذواق، من الممكن أن تجد نمط عصري يندمج مع روح كلاسيكية فخمة بسهولة أو روح بسيطة تحب الخطوط الواصحة والمينيمال، أو يتناغم مع الطبيعة بكافة عناصرها دون حدوث أي تناقض!

ومن اكثر الغرف التي يسهل علينا تصميمها بشكل عصري هي غرف المعيشة، هذه الغرفة التي لا غنى عنها في كل منزل، واليوم نأتيكم بمجموعة تصميمات مودرن لغرف معيشة بتصميم وأيادي إماراتية…