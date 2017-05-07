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10 غرف معيشة مودرن بتصميم إماراتي

Eman Rifaat Eman Rifaat
Contemporary interior of Katrina Antonovich, Luxury Antonovich Design Luxury Antonovich Design غرفة المعيشة
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من أهم مميزات النمط العصري أنه يصلح لجميع الأذواق، من الممكن أن تجد نمط عصري يندمج مع روح كلاسيكية فخمة بسهولة أو روح بسيطة تحب الخطوط الواصحة والمينيمال، أو يتناغم مع الطبيعة بكافة عناصرها دون حدوث أي تناقض!

ومن اكثر الغرف التي يسهل علينا تصميمها بشكل عصري هي غرف المعيشة، هذه الغرفة التي لا غنى عنها في كل منزل، واليوم نأتيكم بمجموعة تصميمات مودرن لغرف معيشة بتصميم وأيادي إماراتية…

1- مناخ من الطبيعة

Luxury Modern Interior of Katrina Antonovich, Luxury Antonovich Design Luxury Antonovich Design الممر الحديث، المدخل و الدرج
Luxury Antonovich Design

Luxury Antonovich Design
Luxury Antonovich Design
Luxury Antonovich Design

ألوان البحر الهادئة الراقية من أفضل الدرجات المستخدمة في جلب الراحة النفسية والهدوء، التصميم الأول لغرفة معيشة في مساحة مفتوحة مع المطبخ بجانبها وتصميم عصري رائع متكامل العناصر.

عواميد من الرخام بتشبيحة رمادية، وحوض سمك كبير بلون البحر الرائع الظاهر من وراء الزجاج، حتى مع وجود مدفأة أرضية بالكهرباء ونباتات خضراء في التصميم جعلتنا نشعر بتكامل جميع عناصر الطبيعة في تصميم واحد، خصوصُا مع وجود نوافذ زجاجية كبيرة على الجدران ملأت المكان بالإضاءة الطبيعية. 

أما الأثاث فقد جاء في تصميم أريكة بسيطة رمادية بدرجة فاتحة وطاولات دائرية من المعدن اللامع وسجادة توضح لك حدود الغرفة بطريقة ذكية وأنيقة. 

2- أناقة الأصفر

Contemporary interior of Katrina Antonovich, Luxury Antonovich Design Luxury Antonovich Design غرفة المعيشة
Luxury Antonovich Design

Luxury Antonovich Design
Luxury Antonovich Design
Luxury Antonovich Design

من مميزات التصميمات العصرية استخدام الألوان المختلفة بطريقة جميلة مهما كانت هذه الألوان صادمة للبعض، هنا مثلا أدخل المصمم اللون الأصفر مع اللون البترولي فصنع مزيجًا رائعًا على الرغم من عدم استساغة البعض للون الأصفر في التصميمات، ولكنه هنا كان رائعًا وأعاد الحياة إلى هذه الغرفة، الأرفف الخشبية على الجدار مكونة مكتبة صغيرة والستائر على النوافذ والطاولات بأشكال عصرية أنيقة كلها عوامل مهمة في الديكور. 

أما الإضاءة الطببيعة فلن نمل من الحديث عن أهميتها وسحرها في إدخال جو رائع على المساحات المختلفة، بالإضافة إلى هذه النجفة الأنيقة بتصميم دائري عصري وفاخر. 

3- بسيطة على شكل حرف L

​ Hospitality interior ideas of Katrina Antonovich, Luxury Antonovich Design Luxury Antonovich Design راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
Luxury Antonovich Design

Luxury Antonovich Design
Luxury Antonovich Design
Luxury Antonovich Design

وإذا كانت المساحة المخصصة لغرفة المعيشة محدودة وهيكلها واضح كما نرى فيجب معها حسن اختيار تصميم الأريكة لتتناسب مع هيكل ومساحة هذا المكان، هنا استخدام أريكة على شكل حرف L كان اختيارًا صائبًا! 

هذه الغرفة تجمع بين الكلاسيكية والعصرية، فكما نرى تصميم الأريكة وألوانها تدمج بين هدوء الكلاسيكية وراحة العصرية، أما الجدران والأبواب فاحتوت على عناصر تزيين وديكورات كلاسيكية واضحة مع بعض اللمسات العصرية مثل اللوحات الفنية على الجدار. 

الإضاءات والديكورات الجبسية على السقف تخطف الأنظار ومن العوامل المهمة في نجاح هذه التصميم. 

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4- تصميم مينيمال

Interior Design & Architecture by IONS DESIGN Dubai,UAE, IONS DESIGN IONS DESIGN غرفة المعيشة
IONS DESIGN

Interior Design & Architecture by IONS DESIGN Dubai,UAE

IONS DESIGN
IONS DESIGN
IONS DESIGN

التصميمات البسيطة دائمًا أقرب إلى القلب بهدوئها ورقيها، خطوط بسيطة وألوان حيادية، مساحة كبيرة يترك مساحة فراغ حرة للحركة ولراحة العين بعيدًا عن زحمة الأثاث والديكورات الكثيرة، وعلى الرغم من هذه البساطة إلا أن هذه الغرفة أنيقة وعصرية بدايةً من الأثاث والمقاعد الرمادية والطاولة الكبيرة بارتفاع بسيط مع ديكورات بسيطة وإضاءة خفيفة. 

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5- أقمشة ناعمة

Fashion trends in interior of Katrina Antonovich, Luxury Antonovich Design Luxury Antonovich Design غرفة المعيشة
Luxury Antonovich Design

Luxury Antonovich Design
Luxury Antonovich Design
Luxury Antonovich Design

من العوامل المهم أخذها في الاعتبار عند تصميم غرف المعيشة هي اختيار أقمشة مريحة وسهلة التعامل فهذه الغرفة من اكثر الغرف التي نقضي فيها ساعات طويلة، الأقمشة الفاخرة والمريحة كهذا القماش الناعم ذو الملمس الحريري المريح مثال رائع لتحقيق ذلك، ألوان هادئة وديكورات بسيطة على الطاولات في المنتصف، غرفة صغيرة ولكنها راقية ومريحة. 

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6- درجات البني مع اللبني

Modern house Design of Katrina Antonovich, Luxury Antonovich Design Luxury Antonovich Design غرفة المعيشة
Luxury Antonovich Design

Luxury Antonovich Design
Luxury Antonovich Design
Luxury Antonovich Design

تصميم آخر أنيق لغرفة بسيطة، أريكتين على شكل حرف L على الثلاث جدران، مع اندماج مذهل بين ألوان الغرفة الكريمي واللبني مع اللون البني في المقابل على الأرضية والأبواب، مزيج اللونين البني واللبني أنيق للغاية.

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7- أرضية رخامية فاخرة

Luxury living room design ideas of Katrina Antonovich, Luxury Antonovich Design Luxury Antonovich Design غرفة المعيشة
Luxury Antonovich Design

Luxury Antonovich Design
Luxury Antonovich Design
Luxury Antonovich Design

مزيج رائع في هذا التصميم بين الكلاسيكية الموجودة في الأرضية الرخامية والسقف الأبيض وكلامهما مندمج مع الخطوط الذهبية الكلاسيكية اللامعة والأنيقة، مع نمط عصري في تصميم الأرائك المستطيلة بلون كريمي هاديء ووسادات بنية جميلة. 

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8- بطريقة رقيقة للغاية جاء تصميم هذه الغرفة الأنيقة والمنظّمة، ألوان هادئة وتفاصيل غير مزعحة، والإضاءة كانت مميزة للغاية.

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IONS DESIGN

Lounge Room Design in Refined Transitional Style

IONS DESIGN
IONS DESIGN
IONS DESIGN

9- الاستايل الإيطالي في تصميم غرف المعيشة يجمع بين الأناقة والرقي والبساطة في آن واحد، تصميم آخر هاديء بنغمات واضحة ورقيقة.

Italian Glam Living Room Design, IONS DESIGN IONS DESIGN غرفة المعيشة خشب Multicolored living room design,home design,home interior,interior design,dubai,sitting room design
IONS DESIGN

Italian Glam Living Room Design

IONS DESIGN
IONS DESIGN
IONS DESIGN

10- سقف مذهل

Modern Living room interior of Katrina Antonovich, Luxury Antonovich Design Luxury Antonovich Design غرفة المعيشة
Luxury Antonovich Design

Luxury Antonovich Design
Luxury Antonovich Design
Luxury Antonovich Design

وأخيرًا غرفة معيشة رائعة باللون النبيتي والبني بلون داكن ومع ذلك فالسقف الرائع من الزجاج والثريا الكريستال اللامعة لم تشعرنا بأن هذه الغرفة بألوان داكنة، بالطبع لا ننسى دو النافذة الزجاجية الكبيرة على الجدار المواجه والتي لها دور مهم في إضاءة الغرفة وإظهارها مشرقة. 

15 أرضية رخامية فاخرة من القصور الخليجية
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