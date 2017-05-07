10 غرف معيشة مودرن بتصميم إماراتي

من أهم مميزات النمط العصري أنه يصلح لجميع الأذواق، من الممكن أن تجد نمط عصري يندمج مع روح كلاسيكية فخمة بسهولة أو روح بسيطة تحب الخطوط الواصحة والمينيمال، أو يتناغم مع الطبيعة بكافة عناصرها دون حدوث أي تناقض!
ومن اكثر الغرف التي يسهل علينا تصميمها بشكل عصري هي غرف المعيشة، هذه الغرفة التي لا غنى عنها في كل منزل، واليوم نأتيكم بمجموعة تصميمات مودرن لغرف معيشة بتصميم وأيادي إماراتية…
ألوان البحر الهادئة الراقية من أفضل الدرجات المستخدمة في جلب الراحة النفسية والهدوء، التصميم الأول لغرفة معيشة في مساحة مفتوحة مع المطبخ بجانبها وتصميم عصري رائع متكامل العناصر.
عواميد من الرخام بتشبيحة رمادية، وحوض سمك كبير بلون البحر الرائع الظاهر من وراء الزجاج، حتى مع وجود مدفأة أرضية بالكهرباء ونباتات خضراء في التصميم جعلتنا نشعر بتكامل جميع عناصر الطبيعة في تصميم واحد، خصوصُا مع وجود نوافذ زجاجية كبيرة على الجدران ملأت المكان بالإضاءة الطبيعية.
أما الأثاث فقد جاء في تصميم أريكة بسيطة رمادية بدرجة فاتحة وطاولات دائرية من المعدن اللامع وسجادة توضح لك حدود الغرفة بطريقة ذكية وأنيقة.
من مميزات التصميمات العصرية استخدام الألوان المختلفة بطريقة جميلة مهما كانت هذه الألوان صادمة للبعض، هنا مثلا أدخل المصمم اللون الأصفر مع اللون البترولي فصنع مزيجًا رائعًا على الرغم من عدم استساغة البعض للون الأصفر في التصميمات، ولكنه هنا كان رائعًا وأعاد الحياة إلى هذه الغرفة، الأرفف الخشبية على الجدار مكونة مكتبة صغيرة والستائر على النوافذ والطاولات بأشكال عصرية أنيقة كلها عوامل مهمة في الديكور.
أما الإضاءة الطببيعة فلن نمل من الحديث عن أهميتها وسحرها في إدخال جو رائع على المساحات المختلفة، بالإضافة إلى هذه النجفة الأنيقة بتصميم دائري عصري وفاخر.
وإذا كانت المساحة المخصصة لغرفة المعيشة محدودة وهيكلها واضح كما نرى فيجب معها حسن اختيار تصميم الأريكة لتتناسب مع هيكل ومساحة هذا المكان، هنا استخدام أريكة على شكل حرف L كان اختيارًا صائبًا!
هذه الغرفة تجمع بين الكلاسيكية والعصرية، فكما نرى تصميم الأريكة وألوانها تدمج بين هدوء الكلاسيكية وراحة العصرية، أما الجدران والأبواب فاحتوت على عناصر تزيين وديكورات كلاسيكية واضحة مع بعض اللمسات العصرية مثل اللوحات الفنية على الجدار.
الإضاءات والديكورات الجبسية على السقف تخطف الأنظار ومن العوامل المهمة في نجاح هذه التصميم.
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التصميمات البسيطة دائمًا أقرب إلى القلب بهدوئها ورقيها، خطوط بسيطة وألوان حيادية، مساحة كبيرة يترك مساحة فراغ حرة للحركة ولراحة العين بعيدًا عن زحمة الأثاث والديكورات الكثيرة، وعلى الرغم من هذه البساطة إلا أن هذه الغرفة أنيقة وعصرية بدايةً من الأثاث والمقاعد الرمادية والطاولة الكبيرة بارتفاع بسيط مع ديكورات بسيطة وإضاءة خفيفة.
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من العوامل المهم أخذها في الاعتبار عند تصميم غرف المعيشة هي اختيار أقمشة مريحة وسهلة التعامل فهذه الغرفة من اكثر الغرف التي نقضي فيها ساعات طويلة، الأقمشة الفاخرة والمريحة كهذا القماش الناعم ذو الملمس الحريري المريح مثال رائع لتحقيق ذلك، ألوان هادئة وديكورات بسيطة على الطاولات في المنتصف، غرفة صغيرة ولكنها راقية ومريحة.
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تصميم آخر أنيق لغرفة بسيطة، أريكتين على شكل حرف L على الثلاث جدران، مع اندماج مذهل بين ألوان الغرفة الكريمي واللبني مع اللون البني في المقابل على الأرضية والأبواب، مزيج اللونين البني واللبني أنيق للغاية.
مزيج رائع في هذا التصميم بين الكلاسيكية الموجودة في الأرضية الرخامية والسقف الأبيض وكلامهما مندمج مع الخطوط الذهبية الكلاسيكية اللامعة والأنيقة، مع نمط عصري في تصميم الأرائك المستطيلة بلون كريمي هاديء ووسادات بنية جميلة.
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وأخيرًا غرفة معيشة رائعة باللون النبيتي والبني بلون داكن ومع ذلك فالسقف الرائع من الزجاج والثريا الكريستال اللامعة لم تشعرنا بأن هذه الغرفة بألوان داكنة، بالطبع لا ننسى دو النافذة الزجاجية الكبيرة على الجدار المواجه والتي لها دور مهم في إضاءة الغرفة وإظهارها مشرقة.