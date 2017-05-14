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11 خطوة هامة لتصميم غرفة نوم مريحة

آية منير آية منير
homify غرفة نوم
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كيف تصمم غرفة نومك بشكل سليم، لتنعم بعالم خاص يلبي لك كل احتياجاتك ويوفر لك جو رائع من الراحة والخصوصية، ويسعد قلبك ويسر عيناك كلما تأملت تفاصيله، وهو بالتحديد ما سنقدمه اليوم لك، 11 خطوة هامة لتصميم غرفة نوم مريحة وبطريقة سليمة، بحيث نحقق الجانب الوظيفي دون إهمال الجانب الجمالي والإبداعي للتصميم، تابعونا في هذا المقال ..

1. احتياجاتك أولا ..

master bed room, m.frahat m.frahat غرفة نوم Beige
m.frahat

master bed room

m.frahat
m.frahat
m.frahat

دائما ما يجب أن تقم به قبل أن تشرع في تصميم غرفة نومك، هو أن تحدد احتياجاتك من الفراغ المتاح، وما هو ضروري وما تأتي أهميته بشكل أقل، وقم بدراسة المساحة المتاحة وأبدا في تخطيط الفراغ بشكل ذكي لتنجح في استغلاله على الشكل الأمثل بما يتناسب مع احتياجاتك ..

2. السرير من أولى خطوات التصميم..

16MAN, NIVEL TRES ARQUITECTURA NIVEL TRES ARQUITECTURA غرفة نوم خشب Black
NIVEL TRES ARQUITECTURA

NIVEL TRES ARQUITECTURA
NIVEL TRES ARQUITECTURA
NIVEL TRES ARQUITECTURA

أول قطعة أساسية تضاف لغرفة النوم الرئيسية هي السرير، وأول خطوة في التصميم لتبدأ فعليا على أرض الواقع هي أيضا اختيار السرير، اختيارك له يعد كمعيار ويترتيب عليه الكثير من الخطوات المتتالية فيما بعد ذلك، فمثلا إن كان سريرا دائريا بالتأكير ستحتاج له تصميمات مختلفة عما إذا كان مستطيلا أو دورين أو غير ذلك، بالإضافة أن السرير هو أقوى مؤشر عن الطراز المستخدم داخل الغرفة ..

3. تفاصيل صغيرة ..

Dúplex en casco histórico Málaga, remodelación para apartamento de alquiler., Espacios y Luz Fotografía Espacios y Luz Fotografía غرفة نوم
Espacios y Luz Fotografía

Espacios y Luz Fotografía
Espacios y Luz Fotografía
Espacios y Luz Fotografía

التفاصيل الصغيرة كالوسادات أو الكومودينو، مجموعة ورورد او مفارش وأغطية للسرير، كل ذلك يساعد في صنع فارق واشح ويجذب الانتباه لتامل كل هذه التفاصيل..

4. التسريحة ..

коттежд, The Аrt of interior from Olga Kalinina The Аrt of interior from Olga Kalinina غرفة نوم
The Аrt of interior from Olga Kalinina

The Аrt of interior from Olga Kalinina
The Аrt of interior from Olga Kalinina
The Аrt of interior from Olga Kalinina

وجود التسريحة في غرفة النوم شرط أساسي لا غنى عنه حتى وإن كان هناك غرفة ملابس مستقلة، فهي النظرة الأولى تحب أن ترى بها نفسك في بداية يوم جديد، كلما كانت بسيطة واكثر عملية، كان اختيارك اجمل فقط احرص على أن تكن متناغمة مع تصميم السرير ليتآلفان في تصميم واحد وتفاصيل مشتركة ..

5. الدولاب الخزانة الرئيسية

Residential Apartment , S2A studio S2A studio غرفة نوم
S2A studio

S2A studio
S2A studio
S2A studio

اختيار الخزانة يتوقف على المساحة المتاحة لها، وكلما كان تقسيمها الداخلي حديث وعصري كان استخدامها أكثر سهولة وأصبحت لديك خزانة منظمة جدا، دون عناء أو جهد ..

6. حلول طويلة الأجل ..

Zeit für Ihren Traumschrank., Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH غرفة نوم
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

ولحلول طويلة الأجل حيث يمكنك تصميم دولائ مثبت في الحائط صعب تغييره إلا بعد وقت طويل، ولكن ما يميز هذه الأفكار هو الاستغلال الذكي جدا للمساحة المتاحة بدلا من ان تضيع في محاولة تقليدية لتأثيث الغرفة..

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7. خزانة عملية .. للصيف والشتاء ..

Roble, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN غرفة نوم
MARIANGEL COGHLAN

MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN

جميعنا نبحث في سرير الغرفة عن الخزانة، لملابس الصيف او الشتاء، وإن كانت عملية ومنظمة فهي الاختيار الأمثل لك، ومن أهم الاشترطات الخاصة بتصميمها، أن تكون سهلة الفتح، مغلفة من الداخل بالخشب حتى تمنع التراب من الوصول للأغراض المخزونة..

8. مكتبة عملية ..

EMERALD RESIDENTIAL TOWER, Art.chitecture, Taller de Arquitectura e Interiorismo 📍 Cancún, México. Art.chitecture, Taller de Arquitectura e Interiorismo 📍 Cancún, México. غرفة نوم
Art.chitecture, Taller de Arquitectura e Interiorismo 📍 Cancún, México.

Art.chitecture, Taller de Arquitectura e Interiorismo 📍 Cancún, México.
Art.chitecture, Taller de Arquitectura e Interiorismo 📍 Cancún, México.
Art.chitecture, Taller de Arquitectura e Interiorismo 📍 Cancún, México.

لا غنى عن مكتبة صغيرة إن كانت المساحة متاحة، وخاصة إذا جاء موقعها في الواجهة المقابلة للسرير أو في ركن معيشة خاص بغرفة النوم ..

9. باليتة ألوان ..

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

اختر باليتة ألوان غرفة نوم بما يناسب ذوقك الخاص، وما يحمل في تفاصيله كل ما تحبه وتتمناه لغرفة نومك، واعمل على توزيع جيد للمجموعة الالوان المختارة لتصل في النهاية لتصميم يشبه لوحة فنية مصممة بعناية ودقة..

10. دور الإضاءة ..

Tender Contemporary Provence Москва, IK-architects IK-architects غرفة نوم
IK-architects

IK-architects
IK-architects
IK-architects

لا أحد منا يستطيع ان يغفل دور الإضاءة في أي تصميم، فهي قادرة على إبراز جمال جانب عن الآخر، وإن كانت خافتة في فراغ يحتاج لغير ذلك، فقد التصميم رونقه وجماله والعكس، وحدات الإضاءة متنوعة ومختلفة ومناسبة لكل الطرز والأنماط، وتوزيعها له دور رئيسي في الحصول على مشهد متوازن ومرتب ومريح للعين ..

11. كل ما تتمناه في غرفة نومك..

Modern chalet, Бражинская Бражинская غرفة نوم
Бражинская

Бражинская
Бражинская
Бражинская

لا تتردد في أن تضيف كل ما تتمناه لغرفة نومك، من لوحات وقطع ديكورية تعكس جوانب من شخصيتك ولكن لا تفرط في ذلك حتى لا تتسبب في أزمة وفوضى في المستقبل لا حل لها ..

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