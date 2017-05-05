غرفة معيشة ومطبخ في مساحة أنيقة على النمط الكلاسيكي

المساحات المفتوحة أصبحت أحد الاتجاهات الحديثة في التصميم الداخلي، خاصة في المنازل الصغيرة، لما تتيحه من توفير المساحة، وإنشاء بيئات اجتماعية أكثر حميمية ودفء.

في مقال اليوم من هوميفاي، نأخذكم في رحلة إلى لبنان الجميلة، للاستمتاع بجولة داخل أحد المنازل الكلاسكية الراقية، والاطلاع على تصميم مساحة مفتوحة ضمت غرفة المعيشة والمطبخ، وأيضًا غرفة السفرة، مع تفاصيل فاخرة، ونغمات لونية ناعمة وهادئة.