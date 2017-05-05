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غرفة معيشة ومطبخ في مساحة أنيقة على النمط الكلاسيكي

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
Дизайн кухни-гостиной в классическом стиле в квартире в ЖК "Ливанский дом", г.Краснодар, Студия интерьерного дизайна happy.design Студия интерьерного дизайна happy.design مطبخ
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المساحات المفتوحة أصبحت أحد الاتجاهات الحديثة في التصميم الداخلي، خاصة في المنازل الصغيرة، لما تتيحه من توفير المساحة، وإنشاء بيئات اجتماعية أكثر حميمية ودفء.

في مقال اليوم من هوميفاي، نأخذكم في رحلة إلى لبنان الجميلة، للاستمتاع بجولة داخل أحد المنازل الكلاسكية الراقية،  والاطلاع على تصميم مساحة مفتوحة ضمت غرفة المعيشة والمطبخ، وأيضًا غرفة السفرة، مع تفاصيل فاخرة، ونغمات لونية ناعمة وهادئة.

تنسيق لوني ونغمات مُشرقة

Дизайн кухни-гостиной в классическом стиле в квартире в ЖК "Ливанский дом", г.Краснодар, Студия интерьерного дизайна happy.design Студия интерьерного дизайна happy.design مطبخ
Студия интерьерного дизайна happy.design

Студия интерьерного дизайна happy.design
Студия интерьерного дизайна happy.design
Студия интерьерного дизайна happy.design

في مساحة مفتوحة تخلو تمامًا من الفواصل، اجتمعت غرفة المعيشة مع السفرة والمطبخ، بتنسيق لوني رائع، حيث النغمات الفاتحة المُشرقة للكريمي والأبيض والبيج وأيضًا الذهبي، في نمط كلاسيكي فاخر وأنيق، مع تقسيم بصري يعتمد على الأرضية.

أثاث بتصميم كلاسيكي حديث

Дизайн кухни-гостиной в классическом стиле в квартире в ЖК "Ливанский дом", г.Краснодар, Студия интерьерного дизайна happy.design Студия интерьерного дизайна happy.design مطبخ
Студия интерьерного дизайна happy.design

Студия интерьерного дизайна happy.design
Студия интерьерного дизайна happy.design
Студия интерьерного дизайна happy.design

أثاث غرفة المعيشة يتمتع بتصميم كلاسيكي حديث، مع مفروشات من الدانتيل الأبيض تُضفي لمسة عتيقة من العصور الوسطى. المنضدة المستديرة تميزت بتصميم الأرجل المتعرجة، وقد تزين سطحها بمزهرية بيضاء تحوي ورود حمراء جميلة.

خزانات في زوايا الغرفة

Дизайн кухни-гостиной в классическом стиле в квартире в ЖК "Ливанский дом", г.Краснодар, Студия интерьерного дизайна happy.design Студия интерьерного дизайна happy.design غرفة المعيشة
Студия интерьерного дизайна happy.design

Студия интерьерного дизайна happy.design
Студия интерьерного дизайна happy.design
Студия интерьерного дизайна happy.design

استغلت زوايا الغرفة المفتوحة لوضع خزانات طولية تضمنت قطع فخارية قيمة، ووضعت بشكل متقابل من أجل الترتيب الجمالي وتنسيق الأثاث، وقد توسطتهما أبواب بيضاء منزلقة كبيرة، تتناسقف لونيًأ مع الأثاث والسقف.

الإضاءة الطبيعية والستائر الأنيقة

Дизайн кухни-гостиной в классическом стиле в квартире в ЖК "Ливанский дом", г.Краснодар, Студия интерьерного дизайна happy.design Студия интерьерного дизайна happy.design غرفة المعيشة
Студия интерьерного дизайна happy.design

Студия интерьерного дизайна happy.design
Студия интерьерного дизайна happy.design
Студия интерьерного дизайна happy.design

الإضاءة الطبيعية ميزة قوية في تصميم الغرفة الكبيرة، خاصة مع إضافة الستائر الشفافة التي تتيح نفاذ الضوء مع الاحتفاظ بالخصوصية، بينما أضافت الستائر البنية والبيج، لمسة جمالية وتناسق لوني جميل، بينما صممت الإضاءة الصناعية بشكل خفي في السقف الجبسي المنخفض، والذي تزين بثريا أنيقة تكمل اللوحة الكلاسيكية الفاخرة.

تفاصيل مذهبة فاخرة

Дизайн кухни-гостиной в классическом стиле в квартире в ЖК "Ливанский дом", г.Краснодар, Студия интерьерного дизайна happy.design Студия интерьерного дизайна happy.design غرفة المعيشة
Студия интерьерного дизайна happy.design

Студия интерьерного дизайна happy.design
Студия интерьерного дизайна happy.design
Студия интерьерного дизайна happy.design

في الجهة المقابلة للأريكة وضعت منضدة خشبية بيضاء، مع تفاصي مذهبة فاخرة، وقد وضعت فوقها شاشة حديثة مسطحة داخل إطار مذهب، لمزيد من الفخامة والأناقة الكلاسكية. تكتمل اللوحة مع ورق الجدران خلف التلفاز ونقوشه الناعمة، التي لا تشكل زحامًا وسط المفروشات المزخرفة التي تكسو الأثاث.

غرفة السفرة مع مدفأة حديثة

Дизайн кухни-гостиной в классическом стиле в квартире в ЖК "Ливанский дом", г.Краснодар, Студия интерьерного дизайна happy.design Студия интерьерного дизайна happy.design مطبخ
Студия интерьерного дизайна happy.design

Студия интерьерного дизайна happy.design
Студия интерьерного дизайна happy.design
Студия интерьерного дизайна happy.design

مرة أخرى في تصميم مشابه للجدار الذي تزين بشاشة التلفاز المسطحة، تزين الجدار في منطقة تناول الطعام بمدفأة حديثة وإطار مذهب، لتُضفي أجواء فاخرة ودافئة على غرفة السفرة التي تكونت من منضدة كبيرة نسبيًا وكراسي بيضاء التفت حولها مع أرجل خشبية رفيعة  وقوية.

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أجواء مبهجة لوجبة عائلية ممتعة

Дизайн кухни-гостиной в классическом стиле в квартире в ЖК "Ливанский дом", г.Краснодар, Студия интерьерного дизайна happy.design Студия интерьерного дизайна happy.design مطبخ
Студия интерьерного дизайна happy.design

Студия интерьерного дизайна happy.design
Студия интерьерного дизайна happy.design
Студия интерьерного дизайна happy.design

لتقديم أجواء تشجع على تناول وجبة عائلية ممتعة، زين الجدار أمام طاولة الطعام بلوحة من الطبيعة مليئة بالحياة والبهجة، فيما تدلت من السقف ثريا تعكس ضوئها على الطاولة مباشرة، ولعل أهم مزايا تصميم تلك المساحة هو قرب المطبخ من طاولة الطعام، وخاصة الثلاجة.

تصميم كلاسيكي بأجواء ريفية

Дизайн кухни-гостиной в классическом стиле в квартире в ЖК "Ливанский дом", г.Краснодар, Студия интерьерного дизайна happy.design Студия интерьерного дизайна happy.design مطبخ
Студия интерьерного дизайна happy.design

Студия интерьерного дизайна happy.design
Студия интерьерного дизайна happy.design
Студия интерьерного дизайна happy.design

تصميم المطبخ كلاسيكي مع بعض الأجواء الريفي، خاصة في تصميم الخزانات والمدخنة بينهم، بينما تُضفي الغضاءات الخفية في السقف وأسفل الخزانات طابع عصري أنيق على التصميم الأبيض، وتبرز الجدار الفصل بين مستويي الخزانات، والذي يتناسق مع الأرضية التي تشكل فاصلا بصريا عن باقي اجزاء الغرفة.

لمزيد من التصميمات الكلاسيكية الأنيقة، تفضل بالاطلاع على الأفكار في المقال التالي، 6 أفكار يمكنك إقتباسها من بيت تركي مدهش

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