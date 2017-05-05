غرفة معيشة ومطبخ في مساحة أنيقة على النمط الكلاسيكي

المساحات المفتوحة أصبحت أحد الاتجاهات الحديثة في التصميم الداخلي، خاصة في المنازل الصغيرة، لما تتيحه من توفير المساحة، وإنشاء بيئات اجتماعية أكثر حميمية ودفء.
في مقال اليوم من هوميفاي، نأخذكم في رحلة إلى لبنان الجميلة، للاستمتاع بجولة داخل أحد المنازل الكلاسكية الراقية، والاطلاع على تصميم مساحة مفتوحة ضمت غرفة المعيشة والمطبخ، وأيضًا غرفة السفرة، مع تفاصيل فاخرة، ونغمات لونية ناعمة وهادئة.
في مساحة مفتوحة تخلو تمامًا من الفواصل، اجتمعت غرفة المعيشة مع السفرة والمطبخ، بتنسيق لوني رائع، حيث النغمات الفاتحة المُشرقة للكريمي والأبيض والبيج وأيضًا الذهبي، في نمط كلاسيكي فاخر وأنيق، مع تقسيم بصري يعتمد على الأرضية.
أثاث غرفة المعيشة يتمتع بتصميم كلاسيكي حديث، مع مفروشات من الدانتيل الأبيض تُضفي لمسة عتيقة من العصور الوسطى. المنضدة المستديرة تميزت بتصميم الأرجل المتعرجة، وقد تزين سطحها بمزهرية بيضاء تحوي ورود حمراء جميلة.
استغلت زوايا الغرفة المفتوحة لوضع خزانات طولية تضمنت قطع فخارية قيمة، ووضعت بشكل متقابل من أجل الترتيب الجمالي وتنسيق الأثاث، وقد توسطتهما أبواب بيضاء منزلقة كبيرة، تتناسقف لونيًأ مع الأثاث والسقف.
الإضاءة الطبيعية ميزة قوية في تصميم الغرفة الكبيرة، خاصة مع إضافة الستائر الشفافة التي تتيح نفاذ الضوء مع الاحتفاظ بالخصوصية، بينما أضافت الستائر البنية والبيج، لمسة جمالية وتناسق لوني جميل، بينما صممت الإضاءة الصناعية بشكل خفي في السقف الجبسي المنخفض، والذي تزين بثريا أنيقة تكمل اللوحة الكلاسيكية الفاخرة.
في الجهة المقابلة للأريكة وضعت منضدة خشبية بيضاء، مع تفاصي مذهبة فاخرة، وقد وضعت فوقها شاشة حديثة مسطحة داخل إطار مذهب، لمزيد من الفخامة والأناقة الكلاسكية. تكتمل اللوحة مع ورق الجدران خلف التلفاز ونقوشه الناعمة، التي لا تشكل زحامًا وسط المفروشات المزخرفة التي تكسو الأثاث.
مرة أخرى في تصميم مشابه للجدار الذي تزين بشاشة التلفاز المسطحة، تزين الجدار في منطقة تناول الطعام بمدفأة حديثة وإطار مذهب، لتُضفي أجواء فاخرة ودافئة على غرفة السفرة التي تكونت من منضدة كبيرة نسبيًا وكراسي بيضاء التفت حولها مع أرجل خشبية رفيعة وقوية.
لتقديم أجواء تشجع على تناول وجبة عائلية ممتعة، زين الجدار أمام طاولة الطعام بلوحة من الطبيعة مليئة بالحياة والبهجة، فيما تدلت من السقف ثريا تعكس ضوئها على الطاولة مباشرة، ولعل أهم مزايا تصميم تلك المساحة هو قرب المطبخ من طاولة الطعام، وخاصة الثلاجة.
تصميم المطبخ كلاسيكي مع بعض الأجواء الريفي، خاصة في تصميم الخزانات والمدخنة بينهم، بينما تُضفي الغضاءات الخفية في السقف وأسفل الخزانات طابع عصري أنيق على التصميم الأبيض، وتبرز الجدار الفصل بين مستويي الخزانات، والذي يتناسق مع الأرضية التي تشكل فاصلا بصريا عن باقي اجزاء الغرفة.
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