أفكار رائعة لاستغلال المساحات في هذا المنزل العصري

استغلال المساحات، الكبيرة منها والصغيرة، يحتاج إلى مهارة وإبداع، لتحقيق عنصري الجمال والوظيفية، وفي بعض الحالات يحتاج إلى انتقاء عنصر ديكوري، أو توظيف إضاءة جيدة.

في مقال اليوم من هوميفاي، نأخذكم في جولة مُلهمة داخل منزل عصري كبير، من تنفيذ المصممة MARIYA RUBLEVA، مليء بالأفكار الإبداعية لاستغلال المساحات، وتوظيف الإضاءة، والتنسيق بين النغمات اللونية، للحصول على مساحات مثالية، ومنزل أنيق قادر على إبهار الزائرين.

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