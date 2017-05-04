أفكار رائعة لاستغلال المساحات في هذا المنزل العصري

استغلال المساحات، الكبيرة منها والصغيرة، يحتاج إلى مهارة وإبداع، لتحقيق عنصري الجمال والوظيفية، وفي بعض الحالات يحتاج إلى انتقاء عنصر ديكوري، أو توظيف إضاءة جيدة.
في مقال اليوم من هوميفاي، نأخذكم في جولة مُلهمة داخل منزل عصري كبير، من تنفيذ المصممة MARIYA RUBLEVA، مليء بالأفكار الإبداعية لاستغلال المساحات، وتوظيف الإضاءة، والتنسيق بين النغمات اللونية، للحصول على مساحات مثالية، ومنزل أنيق قادر على إبهار الزائرين.
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مدخل فاخر ومبهر لاستقبال يترك انطباعا لا يُنسى لدى الزائرين، حيث الأرضية الرخامية الفاخرة، والمنضدة الخشبية التي تشكل استغلال مثالي لمدخل المنزل، بعرض قطع الديكور وإضفاء لمسة فنية على تلك المساحة، بينما تلعب الأضواء دورًا بارزًا في منح المدخل إشراقة ترحيبية دافئة.
برغم المساحة الكبيرة للمنزل، إلا أن غرفة المعيشة تبدو صغيرة بعض الشيء، وقد وضعت بها أريكة وحيدة بتصميم يتخذ شكل حرف L، مع نغمة رمادية أنيقة، وقد وضع إلى جانبها بار للمشروبات السريعة.
الأحمر القرمزي في اللوحة المزينة للجدار، والمصباح الجانبي، يمنح الغرفة لمسة مفعمة بالحيوية، بينما يمنحها اللون الأرجواني في الوسائد الصغيرة وسطح المنضدة، لمسة فاخرة وناعمة.
في الجهة المقابلة للأريكة، وضعت شاشة مسطحة كبيرة فوق منضدة مرتفعة عن الأرض، وقد وظفت المساحة أسفلها لوضع أضواء خفية ترفع من درجة أناقة الغرفة، بينما وضع أعلى الشاشة رف معلق، لترتيب قطع الديكور، في استغلال مثالي لمساحة الجدار.
من تلك الزاوية، يمكننا أن نرى التأثير الرائع للتوزيع المثالي للإضاءة، حيث خطوط الإضاءة المتقاطعة في السقف، والوحدات المتدلية فوق البار، وتلك الخفية بين زاوية السقف والجدار، وأخيرًا التأثير الرائع للإضاءة الخفية أسفل منضدة التلفاز.
اجتمعت طاولة الطعام مع المطبخ في مساحة واحدة مقسمة ومصممة باحترافية، مع مزيج من الألوان الهادئة، حيث النغمات الفاتحة من اللبني، والبيجات، وتداخل رائع من الأبيض والعسلي.
تصميم الطاولة بسيط، اعتمد على قاعدتها كعنصر للإبهار، وبالطبع يبقى التأثير البصري الأكبر من نصيب البلورات المتدلية من السقف فوق الطاولة مباشرة لتوفير إضاءة مثالية أثناء تناولة وجبة طعام شهية.
تصميم الأرضية، وخطوط الإضاءة في السقف، مع الإشراقة القوية للإضاءة الطبيعية، والستائر الناعمة المزينة للنافذة الزجاجية، كلها تفاصيل تزيد من أناقة وتميز تلك المساحة الرائعة.
في الجهة الأخرى من الغرفة، يمكننا أن نرى الجزء الأول من المطبخ، وقد صمم على خط واحد داخل خزانة خشبية كبيرة بعرض الحائط، تضمنت الأجهزة الإلكترونية الحديثة، مع مظهر عصري لامع وجذاب، يليق بأناقة هذا المنزل.
الجزء الثاني من المطبخ تمثل في منضدة كبيرة، مع مساحات تخزينية في أسفلها، وسطح أبيض أنيق، يتضمن الموقد والحوض، فيما استغل الجدار لوضع خزانة من جزئين في الجانب الأيسر، ثم مدخنة بيضاء للتخلص من روائح الطهي والأبخرة، ثم رفين معلقين في الجهة اليمنى، لترتيب أدوات المطبخ ومنحه لمسة جمالية عصرية ووظيفية.
تتمتع غرفة النوم الأولى في هذا المنزل، بأجواء هادئة وناعمة، بفضل الإضاءة الموزعة باحتراف، والتصميم البسيط للسرير المزدوج، مع مزيج النغمات المحايدة. الثريات الكريستالية المتدلية من السقف على جانبي السرير، وقطعة السجاد المخططة والمتناغمة مع الوسائد الصغيرة، تفاصيل ديكورية اختيرت بعناية لتلائم نعومة تصميم تلك الغرفة.
استغلال رائع لأحد زوايا الغرفة المنعزلة، مع كرسي مريح، وإضاءة مرتفعة، وسجادة دافئة، صمم ركن خاص للقراءة، يتمتع بالهدوء والأناقة، فضلًا عن التأثير الدافئ للأرضية الخشبية والأبواب.
الأبواب الخشبية أضفت لمسة أنيقة عند مزجها مع الجرانيت الأسود في تصميم رائع لحمام فاخر، فيما جاء تصميم المرحاض وحوض الاغتسال صغير وأنيق بلونه الأبيض المُشرق، والذي شكل تناقضًا لونيًا جذابًا مع الأسود، بينما أبدع المصممون في اختيار خطوط الضوء التي تحدد المرآة الكبيرة، وأيضًا في توزيع الوحدات المستديرة في السقف.
الجرانيت الأسود البراق، مع الكابينة الزجاجية، والرخامات الملونة الصناعية، منحا الحمام عمق بصري رائع يأخذك في جولة خيالية ممتعة.
استغلت المساحة أعلى المرحاض، لتصميم منفذ في الجدار، استخدم كرف لترتيب أدوات العناية الشخصية، وقد تزين بالجرانيت الملون ليُضفي لمسة رائعة على ديكورات هذا الحمام الأنيق.
في غرفة النوم، استخدم مزيج مثالي من النغمات الحيادية، ودرجة داكنة من الأزرق النيلي، مع سيطرة تامة للأبيض على السقف والجدران التي تزينت بورق حائط مع رسومات رمادية لجذوع الأشجار. تنسيق الألوان وتناغمها في مفروشات السرير المزدوج، والستائر المزينة للنافذة الزجاجية الكبيرة، يمنح الغرفة أجواء أنيقة وناعمة.
دائمًا ما تفرض البساطة قدرتها على الربح عندما يتعلق الأمر بالحصول على نتيجة أنيقة وناعمة، وهو ما يؤكده تصميم الكمود الخشبي بجانب السرير، وأيضًا خزانة الملابس البيضاء التي تكاد تبدو جزء من الجدار.
مرة أخرى البساطة تربح في تصميم أنيق لمنضدة التلفاز التي تتكون من ثلاث وحدات تخزين مفتوحة، وسطح أبيض تزين بالإطارات الصغيرة ومزهرية زرع خضراء نابضة بالحياة، بينما وضعت إلى جانب المنضدة مرآة طولية كبيرة، ذات إطار فاخر، لتحصل الغرفة في النهاية على بديل ذكي ومميز للتسريحة التقليدية.
حمام أبيض بسيط ومريح، مع مرآة مستديرة وإطار فاخر، ومنضدة صغيرة تحتضن الحوض مع مساحات تخزينية وظيفية، بينما جاء تصميم حوض الاستحمام مثاليًا ليناسب تلك المساحة الصغيرة نسبيًا، وأضيفت ستارة للحصول على الخصوصية.
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