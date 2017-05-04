الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

أفكار رائعة لاستغلال المساحات في هذا المنزل العصري

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
large apartment in a modern style in Moscow, Rubleva Design Rubleva Design مطبخ
Loading admin actions …

استغلال المساحات، الكبيرة منها والصغيرة، يحتاج إلى مهارة وإبداع، لتحقيق عنصري الجمال والوظيفية، وفي بعض الحالات يحتاج إلى انتقاء عنصر ديكوري، أو توظيف إضاءة جيدة.

في مقال اليوم من هوميفاي، نأخذكم في جولة مُلهمة داخل منزل عصري كبير، من تنفيذ المصممة MARIYA RUBLEVA، مليء بالأفكار الإبداعية لاستغلال المساحات، وتوظيف الإضاءة، والتنسيق بين النغمات اللونية، للحصول على مساحات مثالية، ومنزل أنيق قادر على إبهار الزائرين.

شاركنا في جولتنا، واستمد إلهامك من أعمال الخبراء!

استقبال حار في مدخل فاخر

large apartment in a modern style in Moscow, Rubleva Design Rubleva Design الممر الحديث، المدخل و الدرج
Rubleva Design

Rubleva Design
Rubleva Design
Rubleva Design

مدخل فاخر ومبهر لاستقبال يترك انطباعا لا يُنسى لدى الزائرين، حيث الأرضية الرخامية الفاخرة، والمنضدة الخشبية التي تشكل استغلال مثالي لمدخل المنزل، بعرض قطع الديكور وإضفاء لمسة فنية على تلك المساحة، بينما تلعب الأضواء دورًا بارزًا في منح المدخل إشراقة ترحيبية دافئة.

غرفة معيشة صغيرة ولكن أنيقة

large apartment in a modern style in Moscow, Rubleva Design Rubleva Design غرفة المعيشة
Rubleva Design

Rubleva Design
Rubleva Design
Rubleva Design

برغم المساحة الكبيرة للمنزل، إلا أن غرفة المعيشة تبدو صغيرة بعض الشيء، وقد وضعت بها أريكة وحيدة بتصميم يتخذ شكل حرف L، مع نغمة رمادية أنيقة، وقد وضع إلى جانبها بار للمشروبات السريعة.

الأحمر القرمزي في اللوحة المزينة للجدار، والمصباح الجانبي، يمنح الغرفة لمسة مفعمة بالحيوية، بينما يمنحها اللون الأرجواني في الوسائد الصغيرة وسطح المنضدة، لمسة فاخرة وناعمة.

استغلال مثالي للجدار

large apartment in a modern style in Moscow, Rubleva Design Rubleva Design غرفة المعيشة
Rubleva Design

Rubleva Design
Rubleva Design
Rubleva Design

في الجهة المقابلة للأريكة، وضعت شاشة مسطحة كبيرة فوق منضدة مرتفعة عن الأرض، وقد وظفت المساحة أسفلها لوضع أضواء خفية ترفع من درجة أناقة الغرفة، بينما وضع أعلى الشاشة رف معلق، لترتيب قطع الديكور، في استغلال مثالي لمساحة الجدار.

تأثير التوزيع المثالي للإضاءات

large apartment in a modern style in Moscow, Rubleva Design Rubleva Design غرفة المعيشة
Rubleva Design

Rubleva Design
Rubleva Design
Rubleva Design

من تلك الزاوية، يمكننا أن نرى التأثير الرائع للتوزيع المثالي للإضاءة، حيث خطوط الإضاءة المتقاطعة في السقف، والوحدات المتدلية فوق البار، وتلك الخفية بين زاوية السقف والجدار، وأخيرًا التأثير الرائع للإضاءة الخفية أسفل منضدة التلفاز.

طاولة طعام بسيطة مع عناصر إبهار

large apartment in a modern style in Moscow, Rubleva Design Rubleva Design مطبخ
Rubleva Design

Rubleva Design
Rubleva Design
Rubleva Design

اجتمعت طاولة الطعام مع المطبخ في مساحة واحدة مقسمة ومصممة باحترافية، مع مزيج من الألوان الهادئة، حيث النغمات الفاتحة من اللبني، والبيجات، وتداخل رائع من الأبيض والعسلي.

تصميم الطاولة بسيط، اعتمد على قاعدتها كعنصر للإبهار، وبالطبع يبقى التأثير البصري الأكبر من نصيب البلورات المتدلية من السقف فوق الطاولة مباشرة لتوفير إضاءة مثالية أثناء تناولة وجبة طعام شهية.

تفاصيل أنيقة

large apartment in a modern style in Moscow, Rubleva Design Rubleva Design مطبخ
Rubleva Design

Rubleva Design
Rubleva Design
Rubleva Design

تصميم الأرضية، وخطوط الإضاءة في السقف، مع الإشراقة القوية للإضاءة الطبيعية، والستائر الناعمة المزينة للنافذة الزجاجية، كلها تفاصيل تزيد من أناقة وتميز تلك المساحة الرائعة.

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

خزانة خشبية كبيرة

large apartment in a modern style in Moscow, Rubleva Design Rubleva Design مطبخ
Rubleva Design

Rubleva Design
Rubleva Design
Rubleva Design

في الجهة الأخرى من الغرفة، يمكننا أن نرى الجزء الأول من المطبخ، وقد صمم  على خط واحد داخل خزانة خشبية كبيرة بعرض الحائط، تضمنت  الأجهزة الإلكترونية الحديثة، مع مظهر عصري لامع وجذاب، يليق بأناقة هذا المنزل.

الجزء الثاني من المطبخ

large apartment in a modern style in Moscow, Rubleva Design Rubleva Design مطبخ
Rubleva Design

Rubleva Design
Rubleva Design
Rubleva Design

الجزء الثاني من المطبخ تمثل في منضدة كبيرة، مع مساحات تخزينية في أسفلها، وسطح أبيض أنيق، يتضمن الموقد والحوض، فيما استغل الجدار لوضع خزانة من جزئين في الجانب الأيسر، ثم مدخنة بيضاء للتخلص من روائح الطهي والأبخرة، ثم رفين معلقين في الجهة اليمنى، لترتيب أدوات المطبخ ومنحه لمسة جمالية عصرية ووظيفية.

غرفة نوم أنيقة وناعمة

large apartment in a modern style in Moscow, Rubleva Design Rubleva Design غرفة نوم
Rubleva Design

Rubleva Design
Rubleva Design
Rubleva Design

تتمتع غرفة النوم الأولى في هذا المنزل، بأجواء هادئة وناعمة، بفضل الإضاءة الموزعة باحتراف، والتصميم البسيط للسرير المزدوج، مع مزيج النغمات المحايدة. الثريات الكريستالية المتدلية من السقف على جانبي السرير، وقطعة السجاد المخططة والمتناغمة مع الوسائد الصغيرة، تفاصيل ديكورية اختيرت بعناية لتلائم نعومة تصميم تلك الغرفة.

ركن خاص للقراءة

large apartment in a modern style in Moscow, Rubleva Design Rubleva Design غرفة نوم
Rubleva Design

Rubleva Design
Rubleva Design
Rubleva Design

استغلال رائع لأحد زوايا الغرفة المنعزلة، مع كرسي مريح، وإضاءة مرتفعة، وسجادة دافئة، صمم ركن خاص للقراءة، يتمتع بالهدوء والأناقة، فضلًا عن التأثير الدافئ للأرضية الخشبية والأبواب.

مزيج من الخشب والجرانيت الأسود

large apartment in a modern style in Moscow, Rubleva Design Rubleva Design حمام
Rubleva Design

Rubleva Design
Rubleva Design
Rubleva Design

الأبواب الخشبية أضفت لمسة أنيقة عند مزجها مع الجرانيت الأسود في تصميم رائع لحمام فاخر،  فيما جاء تصميم المرحاض وحوض الاغتسال صغير وأنيق بلونه الأبيض المُشرق، والذي شكل تناقضًا لونيًا جذابًا مع الأسود، بينما أبدع المصممون في اختيار خطوط الضوء التي تحدد المرآة الكبيرة، وأيضًا في توزيع الوحدات المستديرة في السقف.

عمق بصري رائع

large apartment in a modern style in Moscow, Rubleva Design Rubleva Design حمام
Rubleva Design

Rubleva Design
Rubleva Design
Rubleva Design

الجرانيت الأسود البراق، مع الكابينة الزجاجية، والرخامات الملونة الصناعية، منحا الحمام عمق بصري رائع يأخذك في جولة خيالية ممتعة.

منفذ في الجدار

large apartment in a modern style in Moscow, Rubleva Design Rubleva Design حمام
Rubleva Design

Rubleva Design
Rubleva Design
Rubleva Design

استغلت المساحة أعلى المرحاض، لتصميم منفذ في الجدار، استخدم كرف لترتيب أدوات العناية الشخصية، وقد تزين بالجرانيت الملون ليُضفي لمسة رائعة على ديكورات هذا الحمام الأنيق.

مزيج مثالي من الألوان

large apartment in a modern style in Moscow, Rubleva Design Rubleva Design غرفة نوم
Rubleva Design

Rubleva Design
Rubleva Design
Rubleva Design

في غرفة النوم، استخدم مزيج مثالي من النغمات الحيادية، ودرجة داكنة من الأزرق النيلي، مع سيطرة تامة للأبيض على السقف والجدران التي تزينت بورق حائط مع رسومات رمادية لجذوع الأشجار. تنسيق الألوان وتناغمها في مفروشات السرير المزدوج، والستائر المزينة للنافذة الزجاجية الكبيرة، يمنح الغرفة أجواء أنيقة وناعمة.

البساطة تربح دائمًا

large apartment in a modern style in Moscow, Rubleva Design Rubleva Design غرفة نوم
Rubleva Design

Rubleva Design
Rubleva Design
Rubleva Design

دائمًا ما تفرض البساطة قدرتها على الربح عندما يتعلق الأمر بالحصول على نتيجة أنيقة وناعمة، وهو ما يؤكده تصميم الكمود الخشبي بجانب السرير، وأيضًا خزانة الملابس البيضاء التي تكاد تبدو جزء من الجدار.

بديل أنيق ووظيفي للتسريحة

large apartment in a modern style in Moscow, Rubleva Design Rubleva Design غرفة نوم
Rubleva Design

Rubleva Design
Rubleva Design
Rubleva Design

مرة أخرى البساطة تربح في تصميم أنيق لمنضدة التلفاز التي تتكون من ثلاث وحدات تخزين مفتوحة، وسطح أبيض تزين بالإطارات الصغيرة ومزهرية زرع خضراء نابضة بالحياة، بينما وضعت إلى جانب المنضدة مرآة طولية كبيرة، ذات إطار فاخر، لتحصل الغرفة في النهاية على بديل ذكي ومميز للتسريحة التقليدية.

حمام أبيض بسيط

large apartment in a modern style in Moscow, Rubleva Design Rubleva Design حمام
Rubleva Design

Rubleva Design
Rubleva Design
Rubleva Design

حمام أبيض بسيط ومريح، مع مرآة مستديرة وإطار فاخر، ومنضدة صغيرة تحتضن الحوض مع مساحات تخزينية وظيفية، بينما جاء تصميم حوض الاستحمام مثاليًا ليناسب تلك المساحة الصغيرة نسبيًا، وأضيفت ستارة للحصول على الخصوصية.

للمزيد من تصميمات المنازل العصرية المُلهمة، تفضل بالاطلاع على المقال التالي، منزل يجمع بين الفخامة والعصرية

المزيد من الصور

large apartment in a modern style in Moscow, Rubleva Design Rubleva Design غرفة المعيشة
Rubleva Design

Rubleva Design
Rubleva Design
Rubleva Design

يمكنك الاستمتاع بالتعرف على المزيد من تفاصيل تلك الشقة الرائعة من خلال الصور التالية..

large apartment in a modern style in Moscow, Rubleva Design Rubleva Design الممر الحديث، المدخل و الدرج
Rubleva Design

Rubleva Design
Rubleva Design
Rubleva Design

large apartment in a modern style in Moscow, Rubleva Design Rubleva Design غرفة المعيشة
Rubleva Design

Rubleva Design
Rubleva Design
Rubleva Design

large apartment in a modern style in Moscow, Rubleva Design Rubleva Design مطبخ
Rubleva Design

Rubleva Design
Rubleva Design
Rubleva Design

large apartment in a modern style in Moscow, Rubleva Design Rubleva Design مطبخ
Rubleva Design

Rubleva Design
Rubleva Design
Rubleva Design

large apartment in a modern style in Moscow, Rubleva Design Rubleva Design غرفة نوم
Rubleva Design

Rubleva Design
Rubleva Design
Rubleva Design

large apartment in a modern style in Moscow, Rubleva Design Rubleva Design غرفة نوم
Rubleva Design

Rubleva Design
Rubleva Design
Rubleva Design

large apartment in a modern style in Moscow, Rubleva Design Rubleva Design غرفة نوم
Rubleva Design

Rubleva Design
Rubleva Design
Rubleva Design

large apartment in a modern style in Moscow, Rubleva Design Rubleva Design حمام
Rubleva Design

Rubleva Design
Rubleva Design
Rubleva Design

large apartment in a modern style in Moscow, Rubleva Design Rubleva Design حمام
Rubleva Design

Rubleva Design
Rubleva Design
Rubleva Design

large apartment in a modern style in Moscow, Rubleva Design Rubleva Design حمام
Rubleva Design

Rubleva Design
Rubleva Design
Rubleva Design

large apartment in a modern style in Moscow, Rubleva Design Rubleva Design حمام
Rubleva Design

Rubleva Design
Rubleva Design
Rubleva Design

large apartment in a modern style in Moscow, Rubleva Design Rubleva Design حمام
Rubleva Design

Rubleva Design
Rubleva Design
Rubleva Design
19 فكرة أنيقة ووظيفية لاستغلال زوايا المنزل
ما رأيك في تصميم الإضاءات الخفية؟

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً