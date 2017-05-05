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لعشاق الكلاسكية.. مطبخ وغرفة معيشة على الطريقة الحديثة

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
Дизайн кухни-гостиной в стиле неоклассика в пос. Краснодарский, Студия интерьерного дизайна happy.design Студия интерьерного дизайна happy.design غرفة المعيشة
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إن كنت من عشاق الكلاسيكية الحديثة الناعمة، فهذا المقال لك!

في مقال اليوم من هوميفاي، نأخذك في جولة مُلهمة داخل أحد المنازل الكلاسيكية، للاطلاع على تصميم رائع لكل من غرفة المعيشة والسفرة وأيضًا المطبخ، مع استغلال مثالي للمساحات، وأفكار ابداعية لتقسيم المساحات بصريًا من خلال الإضاءة.

مساحة مفتوحة مع بالتة ألوان ناعمة

Дизайн кухни-гостиной в стиле неоклассика в пос. Краснодарский, Студия интерьерного дизайна happy.design Студия интерьерного дизайна happy.design مطبخ
Студия интерьерного дизайна happy.design

Студия интерьерного дизайна happy.design
Студия интерьерного дизайна happy.design
Студия интерьерного дизайна happy.design

في مساحة مفتوحة، اجتمعت ثلاث مناطق معيشية مع بالتة أنيقة من الألوان الناعمة، وتفاصيل ديكورية مميزة، بدءًا من توزيع الإضاءة واختيار وحداتها، وتقسيم المساحات بصريًا من خلال الإضاءة الخفية في سقف غرفة المعيشة، واكواب مميزة لإضاءة المطبخ، بينما اختيرت كاسات شبه شفافة تدلت فوق طاولة الطعام لإضاءتها ومنحها مساحتها الخاصة.

الإضاءة الطبيعية

Дизайн кухни-гостиной в стиле неоклассика в пос. Краснодарский, Студия интерьерного дизайна happy.design Студия интерьерного дизайна happy.design مطبخ
Студия интерьерного дизайна happy.design

Студия интерьерного дизайна happy.design
Студия интерьерного дизайна happy.design
Студия интерьерного дизайна happy.design

برغم تعدد وحدات الإضاءة في تلك السماحة الصغيرة، إلا أن الإضاءة الطبيعية هي صاحبة الكلمة العليا، خاصة مع تلك النافذة الكبيرة الممتدة من الأرض وحتى السقف، وقد تزينت بستائر بنية ثقيلة، للحصول على الخصوصية والاعتام وقت الحاجة.

أريكة حديثة وثريا كلاسيكية

Дизайн кухни-гостиной в стиле неоклассика в пос. Краснодарский, Студия интерьерного дизайна happy.design Студия интерьерного дизайна happy.design مطبخ
Студия интерьерного дизайна happy.design

Студия интерьерного дизайна happy.design
Студия интерьерного дизайна happy.design
Студия интерьерного дизайна happy.design

عل الطريقة الكلاسيكية الحديثة، تألقت غرفة المعيشة مع أريكة بنية مُريحة اتخذت شكل حرف L، لتحديد ملامح الغرفة وسط تلك المساحة المفتوحة، وقد أضيفت إليها بعض اللمسات اللونية من خلال الوسائد الصغيرة، إضافة إلى لون إطار الطاولة المستديرة أمامها. تتضح اللمسة الكلاسيكية في انتقاء الثريا المزينة للسقف الذي حدده إطار من الإضاءة الخفية.

خزانة أنيقة وإطار فريد للتلفاز

Дизайн кухни-гостиной в стиле неоклассика в пос. Краснодарский, Студия интерьерного дизайна happy.design Студия интерьерного дизайна happy.design غرفة المعيشة
Студия интерьерного дизайна happy.design

Студия интерьерного дизайна happy.design
Студия интерьерного дизайна happy.design
Студия интерьерного дизайна happy.design

استغل الجدار المقابل للأريكة بشكل مثالي يجعل من تلك المساحة الصغيرة وظيفية وأنيقة، حيث المربعات المتلاصقة التي شكلت خزانة فريدة وإطارًا مميزًا للشاشة المسطحة في الوقت ذاته، مع إدخال أرفف معلقة ومفتوحة في الجانب الأيمن، لعرض القطع الديكورية الصغيرة. اختيار الزجاج الشفاف للخزانة؛ حل ذكي من أجل الاتساع البصري.

تصميم بسيط لغرفة السفرة

Дизайн кухни-гостиной в стиле неоклассика в пос. Краснодарский, Студия интерьерного дизайна happy.design Студия интерьерного дизайна happy.design غرفة المعيشة
Студия интерьерного дизайна happy.design

Студия интерьерного дизайна happy.design
Студия интерьерного дизайна happy.design
Студия интерьерного дизайна happy.design

جاء تصميم غرفة السفرة مميز ببساطة رائعة، حيث النغمات الناعمة من الأزرق في الكراسي الملتفة حول الطاولة البيضاوية البيضاء، مع قواعد مميزة للكراسي والطاولة، التي تزينت ببعض الشموع لوجبة رومانسية.

مطبخ أبيض مُشرق

Дизайн кухни-гостиной в стиле неоклассика в пос. Краснодарский, Студия интерьерного дизайна happy.design Студия интерьерного дизайна happy.design مطبخ
Студия интерьерного дизайна happy.design

Студия интерьерного дизайна happy.design
Студия интерьерного дизайна happy.design
Студия интерьерного дизайна happy.design

مطبخ أبيض مُشرق وأنيق وحديث بدرجة مثالية، حيث استغلال ارتفاع السقف لاكتساب المزيد من المساحات التخزينية، مع تضمين الثلاجة في الهيكل الخشبي الذي اتخذ شكل حرف L، لتوفير المساحة لصالح طاولة الطعام، دون التنازل عن منضدة عمل كبيرة للطهي بأريحية، وموقد حديث، وإضاءات خفية جميلة زينت المساحة أسفل الخزانات العليا.

لمزيد من التصميمات الكلاسيكية المميزة، تفضل بقراءة المقال التالي، ديكورات منزل كلاسيكي مميز مكون من ثلاث غرف

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