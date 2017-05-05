لعشاق الكلاسكية.. مطبخ وغرفة معيشة على الطريقة الحديثة

إن كنت من عشاق الكلاسيكية الحديثة الناعمة، فهذا المقال لك!
في مقال اليوم من هوميفاي، نأخذك في جولة مُلهمة داخل أحد المنازل الكلاسيكية، للاطلاع على تصميم رائع لكل من غرفة المعيشة والسفرة وأيضًا المطبخ، مع استغلال مثالي للمساحات، وأفكار ابداعية لتقسيم المساحات بصريًا من خلال الإضاءة.
في مساحة مفتوحة، اجتمعت ثلاث مناطق معيشية مع بالتة أنيقة من الألوان الناعمة، وتفاصيل ديكورية مميزة، بدءًا من توزيع الإضاءة واختيار وحداتها، وتقسيم المساحات بصريًا من خلال الإضاءة الخفية في سقف غرفة المعيشة، واكواب مميزة لإضاءة المطبخ، بينما اختيرت كاسات شبه شفافة تدلت فوق طاولة الطعام لإضاءتها ومنحها مساحتها الخاصة.
برغم تعدد وحدات الإضاءة في تلك السماحة الصغيرة، إلا أن الإضاءة الطبيعية هي صاحبة الكلمة العليا، خاصة مع تلك النافذة الكبيرة الممتدة من الأرض وحتى السقف، وقد تزينت بستائر بنية ثقيلة، للحصول على الخصوصية والاعتام وقت الحاجة.
عل الطريقة الكلاسيكية الحديثة، تألقت غرفة المعيشة مع أريكة بنية مُريحة اتخذت شكل حرف L، لتحديد ملامح الغرفة وسط تلك المساحة المفتوحة، وقد أضيفت إليها بعض اللمسات اللونية من خلال الوسائد الصغيرة، إضافة إلى لون إطار الطاولة المستديرة أمامها. تتضح اللمسة الكلاسيكية في انتقاء الثريا المزينة للسقف الذي حدده إطار من الإضاءة الخفية.
استغل الجدار المقابل للأريكة بشكل مثالي يجعل من تلك المساحة الصغيرة وظيفية وأنيقة، حيث المربعات المتلاصقة التي شكلت خزانة فريدة وإطارًا مميزًا للشاشة المسطحة في الوقت ذاته، مع إدخال أرفف معلقة ومفتوحة في الجانب الأيمن، لعرض القطع الديكورية الصغيرة. اختيار الزجاج الشفاف للخزانة؛ حل ذكي من أجل الاتساع البصري.
جاء تصميم غرفة السفرة مميز ببساطة رائعة، حيث النغمات الناعمة من الأزرق في الكراسي الملتفة حول الطاولة البيضاوية البيضاء، مع قواعد مميزة للكراسي والطاولة، التي تزينت ببعض الشموع لوجبة رومانسية.
مطبخ أبيض مُشرق وأنيق وحديث بدرجة مثالية، حيث استغلال ارتفاع السقف لاكتساب المزيد من المساحات التخزينية، مع تضمين الثلاجة في الهيكل الخشبي الذي اتخذ شكل حرف L، لتوفير المساحة لصالح طاولة الطعام، دون التنازل عن منضدة عمل كبيرة للطهي بأريحية، وموقد حديث، وإضاءات خفية جميلة زينت المساحة أسفل الخزانات العليا.
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