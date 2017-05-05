لعشاق الكلاسكية.. مطبخ وغرفة معيشة على الطريقة الحديثة

مطبخ أبيض مُشرق وأنيق وحديث بدرجة مثالية، حيث استغلال ارتفاع السقف لاكتساب المزيد من المساحات التخزينية، مع تضمين الثلاجة في الهيكل الخشبي الذي اتخذ شكل حرف L، لتوفير المساحة لصالح طاولة الطعام، دون التنازل عن منضدة عمل كبيرة للطهي بأريحية، وموقد حديث، وإضاءات خفية جميلة زينت المساحة أسفل الخزانات العليا.

لمزيد من التصميمات الكلاسيكية المميزة، تفضل بقراءة المقال التالي، ديكورات منزل كلاسيكي مميز مكون من ثلاث غرف