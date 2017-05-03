18 فكرة ذكية وبسيطة للتخزين في الحمام

هل حمامك صغير؟ وبالطبع يحتوي على الكثير من الأدوات ولوازم الحمام وأغراضك الشخصية، وتحتاج إلى مساحة مناسبة لها؟. المساحة الكبيرة في الحمام هي أمر مهم لحفظ الأدوات ولتشعر أيضا بحرية في الحركة، ولكن هذا الأمر لا يتوقف على المساحات الكبيرة فقط، فحتى في حمامك الصغير يمكنك تخصيص أماكن للتخزين، كيف؟
ستتعرف على الإجابة في هذا المقال التي تحتوي على 18 فكرة ذكية لتستطيع تخزين كل ما تحتاج في الحمام دون أن تزعج نفسك… لنتابع سويا.
على الرغم من أننا نرى هذه الخزائن باستمرار في المتاجر، ولكننا لا نختار التصميم المناسب للحمام. لذلك ننصحك بشراء خزانة كما في الصورة مع رفوف مفتوحة ومغلقة، بواجهة من المرايا، مع إضاءة إضافية.
شكل أخر من خزن التخزين يمكن أن تكون مفتوحة ومغلقة، كما يمكنك إضافتها إما فوق المرحاض أو فوق المغسلة.
لا تهمل رفوف الزاوية الموجودة عند الدش. ستكون مكان مناسب تماما لأغراضك الشخصية الخاصة بالاستحمام!
فكرة غاية في الأناقة، يمكن شراء هذه الرفوف المخصصة للبانيو من أي متجر للسلع المنزلية على النمط الفرنسي! يمكنك إحضار القهوة، قراءة كتاب، ووضع بعض الشموع المعطرة والاسترخاء في الحمام!
هذا الخيار مناسب لأولئك الذين قاموا ببعض الاصلاحات للحمام القديم بحيث تم تخصيص حافة المرحاض كرف لوضع بعض اللوازم.
المناشف، ومحارم الحمام وحتى صندوق الإسعافات الأولية بتصميم حديث، من خلال استخدام الجدار وجعله اكثر وظيفية.
خيار آخر لدمج مساحة كرسي الحمام مع المغسلة، مع تصميم مناسب لأنظمة التخزين، خزائن، وأرفف، مع أو بدون أبواب.
يمكن شراء مثل تلك الحاويات لتخزين محارم التواليت من مخزن السلع المنزلية، أم من محلات الهدايا. رف على الزجاج…
الصندوق الزجاجي بحد ذاته فكرة مناسبة للحمامات الصغيرة ولكن ماذا لو كانت الفائدة مضاعفة؟ يمكنك تعليق بعض الرفوف أو خزانة على هذه الجدران الزجاجية وبهذا ستكسب مساحة إضافية في الحمام، ولكن انتبه لاختياره من النوع الخفيف الوزن!
إذا أردت القيام ببعض الإصلاحات في الحمام، ضع في اعتبارك تخصيص منافذ في الجدار في الحمام واستخدمها كأماكن تخزين!
خزانة من الحجر على الجدار فكرة أنيقة وعملية!
في حال كان حمامك يستوعب إضافة أي قطعة أثاث، مناسبة وتزيد من جماليته لا تتردد ولكن الأفضل أن تكون عملية ووظيفية.
هذا الخيار مناسب لحمام الكبير، بحيث لديك المساحة الكافية لمجموعات التخزين وللمرآة. تصميم من النمط الكلاسيكي الانجليزي موضة اليوم!
فكرة أنيقة ومريحة. استخدم صواني زخرفية صغيرة لمختلف الزجاجات.
سيساعدك المصمم للعثور على مكان مناسب للأرفف حتى في الأماكن غير المتوقعة كما ترى في الصورة!
تسمح لك السلال بإضافة النظام والترتيب للحمام، وستعطيه الطابع الريفي!
من هذه الفكرة المدهشة يجب أن لا تستسلم، لأن الحمام سيتحول على الفور إلى جو مثالي!
في الحمام الحديث هناك دائما العديد من الرفوف في كل مكان! أنت فقط بحاجة إلى مصمم لمعرفة كل احتياجاتك!
أقرا أيضا