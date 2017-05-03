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18 فكرة ذكية وبسيطة للتخزين في الحمام

Heba khlili Heba khlili
homify حمام
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هل حمامك صغير؟ وبالطبع يحتوي على الكثير من الأدوات ولوازم الحمام وأغراضك الشخصية، وتحتاج إلى مساحة مناسبة لها؟. المساحة الكبيرة في الحمام هي أمر مهم لحفظ الأدوات ولتشعر أيضا بحرية في الحركة، ولكن هذا الأمر لا يتوقف على المساحات الكبيرة فقط، فحتى في حمامك الصغير يمكنك تخصيص أماكن للتخزين، كيف؟

ستتعرف على الإجابة في هذا المقال التي تحتوي على 18 فكرة ذكية لتستطيع تخزين كل ما تحتاج في الحمام دون أن تزعج نفسك… لنتابع سويا.

1. مرآة وخزانة

homify حمام
homify

homify
homify
homify

على الرغم من أننا نرى هذه الخزائن باستمرار في المتاجر، ولكننا لا نختار التصميم المناسب  للحمام. لذلك  ننصحك بشراء خزانة كما في الصورة مع رفوف مفتوحة ومغلقة، بواجهة من المرايا، مع إضاءة إضافية.

2. خزانة فوق المرحاض

RESIDÊNCIA JO, UNION Architectural Concept UNION Architectural Concept حمام MDF White
UNION Architectural Concept

UNION Architectural Concept
UNION Architectural Concept
UNION Architectural Concept

شكل أخر من خزن التخزين يمكن أن تكون مفتوحة ومغلقة، كما يمكنك إضافتها إما فوق المرحاض أو فوق المغسلة.

3. رف في الزاوية

BTO @ Punggolin Hotel Style, Designer House Designer House حمام
Designer House

Designer House
Designer House
Designer House

لا تهمل رفوف الزاوية الموجودة عند الدش. ستكون مكان مناسب تماما لأغراضك الشخصية الخاصة بالاستحمام!

4. رف للبانيو!

Quercus Alba, Sensearchitects Limited Sensearchitects Limited حمام حجر Beige
Sensearchitects Limited

Sensearchitects Limited
Sensearchitects Limited
Sensearchitects Limited

 فكرة غاية في الأناقة، يمكن شراء هذه الرفوف المخصصة للبانيو من أي متجر للسلع المنزلية على النمط الفرنسي! يمكنك إحضار القهوة، قراءة كتاب، ووضع بعض الشموع المعطرة والاسترخاء في الحمام!

5. حافة المرحاض

homify حمام خشب White
homify

homify
homify
homify

هذا الخيار مناسب لأولئك الذين قاموا ببعض الاصلاحات للحمام القديم بحيث تم تخصيص حافة المرحاض كرف لوضع بعض اللوازم.

6. التفاصيل الصغيرة

仙川の家, Studio R1 Architects Office Studio R1 Architects Office حمام
Studio R1 Architects Office

Studio R1 Architects Office
Studio R1 Architects Office
Studio R1 Architects Office

المناشف، ومحارم الحمام وحتى صندوق الإسعافات الأولية بتصميم حديث، من خلال استخدام الجدار وجعله اكثر وظيفية.

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7. الدمج الذكي

homify حمام
homify

homify
homify
homify

خيار آخر لدمج مساحة كرسي الحمام مع المغسلة، مع تصميم مناسب لأنظمة التخزين، خزائن، وأرفف، مع أو بدون أبواب.

8. التخزين الذكي

Loft 71, Polygon arch&des Polygon arch&des حمام
Polygon arch&amp;des

Polygon arch&des
Polygon arch&amp;des
Polygon arch&des

يمكن شراء مثل تلك الحاويات لتخزين محارم التواليت من مخزن السلع المنزلية، أم من محلات الهدايا. رف على الزجاج…

9. الصندوق الزجاجي!

DR. BHAVESHBHAI CHUAHAN RESIDENCE, INCEPT DESIGN SERVICES INCEPT DESIGN SERVICES حمام
INCEPT DESIGN SERVICES

INCEPT DESIGN SERVICES
INCEPT DESIGN SERVICES
INCEPT DESIGN SERVICES

الصندوق الزجاجي بحد ذاته فكرة مناسبة للحمامات الصغيرة ولكن ماذا لو كانت الفائدة مضاعفة؟ يمكنك تعليق بعض الرفوف أو خزانة على هذه الجدران الزجاجية وبهذا ستكسب مساحة إضافية في الحمام، ولكن انتبه لاختياره من النوع الخفيف الوزن!

10. منافذ في الجدار

homify حمام
homify

homify
homify
homify

إذا أردت القيام ببعض الإصلاحات في الحمام، ضع في اعتبارك تخصيص منافذ في الجدار في الحمام واستخدمها كأماكن تخزين!

11. الأحجار مع الأدراج

ДЕРЕВО ЖИЗНИ, Мастерская интерьера Юлии Шевелевой Мастерская интерьера Юлии Шевелевой حمام
Мастерская интерьера Юлии Шевелевой

Мастерская интерьера Юлии Шевелевой
Мастерская интерьера Юлии Шевелевой
Мастерская интерьера Юлии Шевелевой

 خزانة من الحجر على الجدار فكرة أنيقة وعملية!

12. أثاث مخصص

Спальня для молодой пары, blackcat design blackcat design حمام White
blackcat design

blackcat design
blackcat design
blackcat design

في حال كان حمامك يستوعب إضافة أي قطعة أثاث، مناسبة وتزيد من جماليته لا تتردد ولكن الأفضل أن تكون عملية ووظيفية.

13.أنظمة التخزين المدمجة

Классическая мебель для ванной комнаты, Магазин сантехники Aqua24.ru Магазин сантехники Aqua24.ru حمام الخشب هندسيا Grey
Магазин сантехники Aqua24.ru

Магазин сантехники Aqua24.ru
Магазин сантехники Aqua24.ru
Магазин сантехники Aqua24.ru

هذا الخيار مناسب لحمام الكبير، بحيث لديك المساحة الكافية لمجموعات التخزين وللمرآة. تصميم من النمط الكلاسيكي الانجليزي موضة اليوم!

14. صواني للاكسسوارات

Экономичный лофт, дизайн-студия PandaDom дизайн-студия PandaDom حمام
дизайн-студия PandaDom

дизайн-студия PandaDom
дизайн-студия PandaDom
дизайн-студия PandaDom

فكرة أنيقة ومريحة. استخدم صواني زخرفية صغيرة لمختلف الزجاجات.

15. رف غير متوقع!

Экономичный лофт, дизайн-студия PandaDom дизайн-студия PandaDom حمام
дизайн-студия PandaDom

дизайн-студия PandaDom
дизайн-студия PandaDom
дизайн-студия PandaDom

سيساعدك المصمم للعثور على مكان مناسب للأرفف حتى في الأماكن غير المتوقعة كما ترى في الصورة!

16. سلال

САД ГОРТЕНЗИЙ, Мастерская интерьера Юлии Шевелевой Мастерская интерьера Юлии Шевелевой حمام
Мастерская интерьера Юлии Шевелевой

Мастерская интерьера Юлии Шевелевой
Мастерская интерьера Юлии Шевелевой
Мастерская интерьера Юлии Шевелевой

 تسمح لك السلال بإضافة النظام والترتيب للحمام، وستعطيه الطابع الريفي!

17.الرفوف الذكية مع الإضاءة

Дизайн квартиры на Суворовском проспекте, Студия дизайна интерьера в Москве "Юдин и Новиков" Студия дизайна интерьера в Москве 'Юдин и Новиков' حمام
Студия дизайна интерьера в Москве <q>Юдин и Новиков</q>

Студия дизайна интерьера в Москве "Юдин и Новиков"
Студия дизайна интерьера в Москве <q>Юдин и Новиков</q>
Студия дизайна интерьера в Москве "Юдин и Новиков"

 من هذه الفكرة المدهشة يجب أن لا تستسلم، لأن الحمام سيتحول على الفور إلى جو مثالي!

18. رفوف إضافية

homify حمام
homify

homify
homify
homify

في الحمام الحديث هناك دائما العديد من الرفوف في كل مكان! أنت فقط بحاجة إلى مصمم لمعرفة كل احتياجاتك!

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