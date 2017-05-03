18 فكرة ذكية وبسيطة للتخزين في الحمام

هل حمامك صغير؟ وبالطبع يحتوي على الكثير من الأدوات ولوازم الحمام وأغراضك الشخصية، وتحتاج إلى مساحة مناسبة لها؟. المساحة الكبيرة في الحمام هي أمر مهم لحفظ الأدوات ولتشعر أيضا بحرية في الحركة، ولكن هذا الأمر لا يتوقف على المساحات الكبيرة فقط، فحتى في حمامك الصغير يمكنك تخصيص أماكن للتخزين، كيف؟

ستتعرف على الإجابة في هذا المقال التي تحتوي على 18 فكرة ذكية لتستطيع تخزين كل ما تحتاج في الحمام دون أن تزعج نفسك… لنتابع سويا.