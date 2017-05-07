ديكورات شرقية في التصميمات العصرية للمنزل

في زحمة التصميمات الحديثة والعصرية وظهور العديد من الأبتكارات والتفاصيل العصرية، نميل إلى بعض اللمسات القديمة ونشتاق إلى التقاصيل الشرقية المفعمة بعبق التاريخ، خاصةً أن هناك الكثير ممن يحبون اللمسات الشرقية في التصميم ويميلون إلى هذا النمط، لذلك اذا كنت من محبين النمط الشرقي في التصميم ننصحك بقراءة هذا المقال فأليك بعض النصائح التي ستساعدك على أضافة التفاصيل الشرقية على تصميم منزلك أياً كان النمط الأساسي في منزلك سواء كان كلاسيكي أو عصري يمكنك أضافة لمسة شرقية وخلطها معه.