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ديكورات شرقية في التصميمات العصرية للمنزل

منة اسماعيل منة اسماعيل
Aslı& Şamil Keser konut , Bilgece Tasarım Bilgece Tasarım غرفة المعيشة
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في زحمة التصميمات الحديثة والعصرية وظهور العديد من الأبتكارات والتفاصيل العصرية، نميل إلى بعض اللمسات القديمة ونشتاق إلى التقاصيل الشرقية المفعمة بعبق التاريخ، خاصةً أن هناك الكثير ممن يحبون اللمسات الشرقية في التصميم ويميلون إلى هذا النمط، لذلك اذا كنت من محبين النمط الشرقي في التصميم ننصحك بقراءة هذا المقال فأليك بعض النصائح التي ستساعدك على أضافة التفاصيل الشرقية على تصميم منزلك أياً كان النمط الأساسي في منزلك سواء كان كلاسيكي أو عصري يمكنك أضافة لمسة شرقية وخلطها معه.

التراث الشامي الشرقي

MUTFAK VE BANYO TASARIMLAR, erenyan mimarlık proje&tasarım erenyan mimarlık proje&tasarım مطبخ
erenyan mimarlık proje&amp;tasarım

erenyan mimarlık proje&tasarım
erenyan mimarlık proje&amp;tasarım
erenyan mimarlık proje&tasarım

يمتاز التراث الشامي الشرقي في التصميم المعماري بالنقوشات ولمسة الفسيفساء وأيضاً ورق الجدران ذو النقوشات الشرقية المميزة، يتميز أيضاً التراث الشرقي في التصميم المعماري بأعمال الحفر اليدوي على الخشب، ونلاحظ أيضاً أن في التراث الشامي يقوم المصممون بأستخدام جذوع الأشجار في تصميمات الأثاث كالطاولات والسراير.

التراث السعودي الشرقي

Avantgarde Boutique, Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko غرفة المعيشة
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko

Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko

يعرف التراث السعودي الشرقي بألوانه الصارخة  كالأحمر، والأزرق والبرتقالي ودمجها مع الألوان المختلفة كالأبيض والذهبي والبيج وغيرها من الألوان الحيادية، ولا سيما قطع الأثاث والديكورات ذو النقوشات البارزة. على الرغم من أن التراث السعودي في التصميم يمتاز بالفخامة وقطع الديكورات الثمينة، ألا أن الأعمال اليدوية لها دور كبير في لمسات التصميمات السعودية كالمفارش اليدوية، مفارش السرير والكليم،

التراث الأندلسي الشرقي

Stonia, Zeus Tasarım Ltd. Şti. Zeus Tasarım Ltd. Şti. غرفة المعيشة
Zeus Tasarım Ltd. Şti.

Zeus Tasarım Ltd. Şti.
Zeus Tasarım Ltd. Şti.
Zeus Tasarım Ltd. Şti.

يمتاز التراث الأندلسي الشرقي  بفخامة تصميماته وكثرة الزخارف على الأسقف والجدران، يميل النمط الأندلسي في التصميم إلى أضافة الفوانيس بدلاً من الثريات في السقف. يميز التراث الأندلسي في التصميم الأثاث والمرايات المشغولة بالأرابيسك.

التراث المغربي الشرقي

Aslı& Şamil Keser konut , Bilgece Tasarım Bilgece Tasarım غرفة المعيشة
Bilgece Tasarım

Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım

تعتبر تصاميم التراث المغربي في التصميمات الشرقية من أكثر الأنماط الكلاسيكية استخداماً وتمتاز بالزخارف والأسقف المليئة بالنقوشات البارزة والرسومات الملونة، وأيضاً المشربيات واستخدام فواصل ذو نقوشات من الأرابيسك في المساحات الكبيرة.

نصائح لأضافة اللمسات الشرقية في منزلك

AKSAL KONUTU, Oda Tasarım İçmimarlık Oda Tasarım İçmimarlık غرفة المعيشة
Oda Tasarım İçmimarlık

Oda Tasarım İçmimarlık
Oda Tasarım İçmimarlık
Oda Tasarım İçmimarlık

وكي تستطيع اضافة اللمسة الشرقية في منزلك بسهولة إليك بعض النصائح البسيطة تستطيع من خلالها أضافة لمسة شرقية في منزلك، مع تصميمات منزلك العصري.

استعن بالألوان النارية الشرقية الجريئة في تصميمات الجدران كالأحمر والبرتقالي، مع أضافة بعض اللمسات من الأضاءة الهادئة وستعطيك الطابع الشرقي في المنزل

Cantù Kitchen, elisalage elisalage مطبخ
elisalage

elisalage
elisalage
elisalage

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التفاصيل المذهبة من أهم التفاصيل التي تميز الأسلوب الشرقي في التصميم

BILGE & AHMET SEZER EVI, Mimoza Mimarlık Mimoza Mimarlık غرفة المعيشة
Mimoza Mimarlık

Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık

أضف بعض التفاصيل الشرقية في ديكور البيت كالأقمشة والأكسسورات المميزة بالزخارف والنقوشات العربية مع الأحجار الكريمة

Müge Süleymanoğlu , PİLE PERDE PİLE PERDE غرفة نوم
PİLE PERDE

PİLE PERDE
PİLE PERDE
PİLE PERDE

يمكنك استخدام الأكسسورات النحاس والأقمشة ذات الرسومات العربية وفرشها على الأثاث أو على جران المنزل

2015-1, Royal Art Home Accessories Royal Art Home Accessories غرفة المعيشة
Royal Art Home Accessories

Royal Art Home Accessories
Royal Art Home Accessories
Royal Art Home Accessories

استخدم المصابيح والثريات ذات الطابع الشرقي لأنارة منزلك بطريقة مميزة

Bu Benim Tarzım Diyebilcekmisiniz Hadi Bakalım, Evinin Ustası Evinin Ustası غرفة المعيشة
Evinin Ustası

Evinin Ustası
Evinin Ustası
Evinin Ustası

قم بالمزج بين النقوشات العربية، التركية والهندية في التصميم ستعطيك إطلالة شرقية مبتكرة

Müge Süleymanoğlu , PİLE PERDE PİLE PERDE غرفة المعيشة
PİLE PERDE

PİLE PERDE
PİLE PERDE
PİLE PERDE

السجاد الصغير المعلق على الجدار واحد من أهم مظاهر الإطلالة الشرقية.

تشطيب فيلا المعادي, الرواد العرب الرواد العرب غرفة المعيشة
الرواد العرب

الرواد العرب
الرواد العرب
الرواد العرب

يمكنك استخدام ورق الجدران ذو النقوشات العربية في جدران منزلك.

Laminat Parke Uygulamaları, Kepez Yapı Market Kepez Yapı Market غرفة المعيشة خشب
Kepez Yapı Market

Kepez Yapı Market
Kepez Yapı Market
Kepez Yapı Market

استخدم تفاصيل الديكور والحلي الفضية التي تمتاز بتفاصيل شرقية في تصميمها.

AKSAL KONUTU, Oda Tasarım İçmimarlık Oda Tasarım İçmimarlık غرفة المعيشة
Oda Tasarım İçmimarlık

Oda Tasarım İçmimarlık
Oda Tasarım İçmimarlık
Oda Tasarım İçmimarlık

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