ديكورات شرقية في التصميمات العصرية للمنزل

في زحمة التصميمات الحديثة والعصرية وظهور العديد من الأبتكارات والتفاصيل العصرية، نميل إلى بعض اللمسات القديمة ونشتاق إلى التقاصيل الشرقية المفعمة بعبق التاريخ، خاصةً أن هناك الكثير ممن يحبون اللمسات الشرقية في التصميم ويميلون إلى هذا النمط، لذلك اذا كنت من محبين النمط الشرقي في التصميم ننصحك بقراءة هذا المقال فأليك بعض النصائح التي ستساعدك على أضافة التفاصيل الشرقية على تصميم منزلك أياً كان النمط الأساسي في منزلك سواء كان كلاسيكي أو عصري يمكنك أضافة لمسة شرقية وخلطها معه.
يمتاز التراث الشامي الشرقي في التصميم المعماري بالنقوشات ولمسة الفسيفساء وأيضاً ورق الجدران ذو النقوشات الشرقية المميزة، يتميز أيضاً التراث الشرقي في التصميم المعماري بأعمال الحفر اليدوي على الخشب، ونلاحظ أيضاً أن في التراث الشامي يقوم المصممون بأستخدام جذوع الأشجار في تصميمات الأثاث كالطاولات والسراير.
يعرف التراث السعودي الشرقي بألوانه الصارخة كالأحمر، والأزرق والبرتقالي ودمجها مع الألوان المختلفة كالأبيض والذهبي والبيج وغيرها من الألوان الحيادية، ولا سيما قطع الأثاث والديكورات ذو النقوشات البارزة. على الرغم من أن التراث السعودي في التصميم يمتاز بالفخامة وقطع الديكورات الثمينة، ألا أن الأعمال اليدوية لها دور كبير في لمسات التصميمات السعودية كالمفارش اليدوية، مفارش السرير والكليم،
يمتاز التراث الأندلسي الشرقي بفخامة تصميماته وكثرة الزخارف على الأسقف والجدران، يميل النمط الأندلسي في التصميم إلى أضافة الفوانيس بدلاً من الثريات في السقف. يميز التراث الأندلسي في التصميم الأثاث والمرايات المشغولة بالأرابيسك.
تعتبر تصاميم التراث المغربي في التصميمات الشرقية من أكثر الأنماط الكلاسيكية استخداماً وتمتاز بالزخارف والأسقف المليئة بالنقوشات البارزة والرسومات الملونة، وأيضاً المشربيات واستخدام فواصل ذو نقوشات من الأرابيسك في المساحات الكبيرة.
وكي تستطيع اضافة اللمسة الشرقية في منزلك بسهولة إليك بعض النصائح البسيطة تستطيع من خلالها أضافة لمسة شرقية في منزلك، مع تصميمات منزلك العصري.
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