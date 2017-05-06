قواعد اختيار التابلوهات في ديكورات منزلك

تفاصيل صغيرة لكنها بالتأكيد تضيف اختلاف وجاذبية لا مثيل لها، ومن تلك التفاصيل جدران المنزل، فالجدران من أهم التفاصيل والتي يجب أن نعتني بديكوراتها لأنها تبرز جمال تصميم المنزل وديكوراته، ومن ديكورات الجدران التي يجب الاهتمام بها وبتفاصيل اختيارها هي التابلوهات واللوحات، خاصةً أن هناك أشكال وأنماط عديدة للتابلوهات وربما تشعر بحيرة أيهما تختار، هل تابلوهات لمناظر طبيعية أم لوحات زيتية أو ربما صور فوتوغرافية، فهناك العديد من الخيارات واختيار أي منهم يعتمد على نمط منزلك والتصميم الخاص به.فهناك بعض القواعد التي يجب أخذها في الأعتبار عند اختيار اللوحات في ديكور منزلك، كالتصميم والمقاسات والتوازن اللوني مع التصميم، لذلك نحن اليوم في هوميفاي سنقدم أهم قواعد التي يجب اتباعها في اختيار التابلوهات لجدران المنزل.