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قواعد اختيار التابلوهات في ديكورات منزلك

منة اسماعيل منة اسماعيل
homify غرفة المعيشة
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تفاصيل صغيرة لكنها بالتأكيد تضيف اختلاف وجاذبية لا مثيل لها، ومن تلك التفاصيل جدران المنزل، فالجدران من أهم التفاصيل  والتي يجب أن نعتني بديكوراتها لأنها تبرز جمال تصميم المنزل وديكوراته، ومن ديكورات الجدران  التي يجب الاهتمام بها وبتفاصيل اختيارها هي التابلوهات واللوحات، خاصةً أن هناك أشكال وأنماط عديدة للتابلوهات وربما تشعر بحيرة أيهما تختار، هل تابلوهات لمناظر طبيعية أم لوحات زيتية أو ربما صور فوتوغرافية، فهناك العديد من الخيارات واختيار أي منهم يعتمد على نمط منزلك والتصميم الخاص به.فهناك بعض القواعد التي يجب أخذها في الأعتبار عند اختيار اللوحات في ديكور منزلك، كالتصميم والمقاسات والتوازن اللوني مع التصميم، لذلك نحن اليوم في هوميفاي سنقدم أهم قواعد التي يجب اتباعها في اختيار التابلوهات لجدران المنزل.

1-عند اختيار أكثر من تابلوه صغير فى جدار واحد، أحرص على وجود ترابط فى التكوين بين الصور وبعضها حتى تخلق انسجام واضح بينهم.

Projekt mieszkania. Kraków Nowe Czyżyny, PRØJEKTYW | Architektura Wnętrz & Design PRØJEKTYW | Architektura Wnętrz & Design غرفة المعيشة
PRØJEKTYW | Architektura Wnętrz &amp; Design

PRØJEKTYW | Architektura Wnętrz & Design
PRØJEKTYW | Architektura Wnętrz &amp; Design
PRØJEKTYW | Architektura Wnętrz & Design

2-اذا كنت ستقوم بتعليق أكثر من لوحة يجب مراعاة ترك مسافة 5سم بين كل لوحة.

Однокомнатная квартира в ЖК «Подкова», г. Нижний Новгород, Мастерская дизайна Welcome Studio Мастерская дизайна Welcome Studio غرفة المعيشة
Мастерская дизайна Welcome Studio

Мастерская дизайна Welcome Studio
Мастерская дизайна Welcome Studio
Мастерская дизайна Welcome Studio

3- اختيار المقياس من التفاصيل المهمة جداً التى يجب أخذها فى الأعتبار عند اختيار التابلوهات لمنزلك، فيجب اختيار مقياس التابلوه متناسب مقياس جدار المنزل ومقياس الأثاث حتى لا يحدث خلل بصري.

Une maison à Toulon, FLEURY ARCHITECTE FLEURY ARCHITECTE غرفة المعيشة
FLEURY ARCHITECTE

FLEURY ARCHITECTE
FLEURY ARCHITECTE
FLEURY ARCHITECTE

4-عند اختيار تابلوه فوق قطعة من الأثاث كأريكة أو كرسي يجب مراعاة أن لا يتجاوز عرض اللوحة ثلث عرض الأريكة.

5 pièces - Joinville-Le-Pont, Sandrine Carré Sandrine Carré غرفة المعيشة
Sandrine Carré

Sandrine Carré
Sandrine Carré
Sandrine Carré

5-هناك اختيارات عديدة للوحات منها اللوحات الزيتية، والرسومات المطبوعة على الخشب أو القماش اختيار أي منهم يعتمد على شكل منزلك وديكوراته.

house-07, dwarf dwarf غرفة المعيشة خشب متين Green
dwarf

dwarf
dwarf
dwarf

6- يجب اختيار أماكن الديكورات بشكل يجعلها محور الديكور، لذلك اختار الجدار الرئيسي فى الغرفة وضع التابلوهات واللوحات عليه لتكون نقطة ديكور محورية.

Медовая геометрия, CO:interior CO:interior غرفة المعيشة Beige
CO:interior

CO:interior
CO:interior
CO:interior

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7- ألوان التابلوه أو اللوحات التي ستختارها لمنزلك يجب أن تكون متناسقة مع ألوان وديكورات الغرفة حتى تخلق انسجام بطريقة واضحة فى ديكور منزلك.

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

8- يجب أن يكون ارتفاع التابلوهات فوق الأثاث او الأريكة بمسافة 10 أو 20 سم.

homify غرفة المعيشة Blue
homify

homify
homify
homify

9- احرص على وجود النقطة المركزية للوحة في مستوى رؤية العين

Stilvolles Mietshaus, MIKOLAJSKAstudio MIKOLAJSKAstudio غرفة المعيشة
MIKOLAJSKAstudio

MIKOLAJSKAstudio
MIKOLAJSKAstudio
MIKOLAJSKAstudio

10-

Residência Alphaville, Carmen Calixto Arquitetura Carmen Calixto Arquitetura جدران
Carmen Calixto Arquitetura

Carmen Calixto Arquitetura
Carmen Calixto Arquitetura
Carmen Calixto Arquitetura

11- وهنا نستعرض بعض الأفكار للتابلوهات على جدارن المنزل وكيف تم تنسيقها مع الديكور.

APPARTEMENT BOHEME CHIC AU MASCULIN, cristina velani cristina velani غرفة نوم
cristina velani

cristina velani
cristina velani
cristina velani

12- لوحات من الزيت بألوان شبيهة لألوان الأريكة أعطت للجدار الخشبى لمسات من الأناقة بشكل واضح.

homify جدران اللوح Brown
homify

homify
homify
homify

13- الاستعانة بأكثر من لوحة على الجدار المقابل للمرآة أعطى انعكاساً رائع فى تصميم غرفة السفرة.

Decorado 60m², Fabiana Rosello Arquitetura e Interiores Fabiana Rosello Arquitetura e Interiores غرفة السفرة
Fabiana Rosello Arquitetura e Interiores

Fabiana Rosello Arquitetura e Interiores
Fabiana Rosello Arquitetura e Interiores
Fabiana Rosello Arquitetura e Interiores

14- نموذج ل 3 تابلوهات صغيرة على جدار من الخشب، رسومات اللوحات متقاربة بشكل رائع جداً مع تصميم الجدار الخشبي وألوانه بطريقة رائعة ومتجانسة جداً.

Dom, okolice Białystok, IN STUDIO PRACOWNIA PROJEKTOWA IN STUDIO PRACOWNIA PROJEKTOWA غرفة المعيشة
IN STUDIO PRACOWNIA PROJEKTOWA

IN STUDIO PRACOWNIA PROJEKTOWA
IN STUDIO PRACOWNIA PROJEKTOWA
IN STUDIO PRACOWNIA PROJEKTOWA

15- نموذج للوحة كبيرة وسط جدار غرفة المعيشة.

Apartamento con encanto, Espacios y Luz Fotografía Espacios y Luz Fotografía غرفة المعيشة
Espacios y Luz Fotografía

Espacios y Luz Fotografía
Espacios y Luz Fotografía
Espacios y Luz Fotografía

16- تصميم مميز جداً للوحة جذابة لغرفة النوم.

sample, triangle triangle غرفة نوم Wood effect
triangle

triangle
triangle
triangle

17- نموذج أخر لأختيار تصميم لوحات لغرفة النوم.

غرفة نوم القصر للدهانات والديكور غرفة نوم
القصر للدهانات والديكور

غرفة نوم

القصر للدهانات والديكور
القصر للدهانات والديكور
القصر للدهانات والديكور

18-لوحة بألوان زيتية متناسقة مع الجدار أضافت لتصميم الغرفة جاذبية وجمال.

Интерьеры загородного дома из клееного бруса, Be In Art Be In Art غرفة نوم
Be In Art

Be In Art
Be In Art
Be In Art

19- اختيار رائع وصائب لبعض اللوحات على الجدار غلب عليها اللون الأزرق بالتناسق مع اثاث غرفة المعيشة

REFORMA PISO CORUÑA - VIVIENDA ESTILO ESCANDINAVO, GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L. GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L. غرفة المعيشة
GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L.

GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L.
GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L.
GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L.

20-بعض الصور الفوتوغرافية مع اللوحات أعطت لجدار المدخل لمسة من الجمال والترحيب الدافئ.

homify غرفة المعيشة Blue
homify

homify
homify
homify

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