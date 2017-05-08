18 فكرة رائعة لتجديد الفناء بأقل ميزانية

ربما تكون قد فكرت بالفعل عدة مرات في إعادة تجديد الحديقة أو الفناء الخاص بك، ولكن إما لم يكن لديك الكثير من المال أو لديك القليل من الوقت لتنفيذ هذا المشروع، أو حتى ترى أنك ستضطر للتخلي عن عطلة عائلية تستطيع قضائها مع الأصدقاء.

لان هوميفاي يعرف ما تحتاجه، قررنا أن نقدم لك بعض الأفكار المُلهمة لتجديد فنائك الخاص، وإضافة لمسة ساحرة على أجوائه، دون أن تضطر إلى إجراء تغييرات كبيرة، أو قضاء وقت عطلتك لتنفيذها.

فقط اختر أحد الأفكار المناسبة لمساحة فنائك، والميزانية والمواد التي يمكن أن تجدها متوفرة في موقعك، وستجد الكثير مما يمنك تنفيذه بنفسك، مثل تركيب الأرضيات، أو السطح الخشبي، والزراعة، وبناء العريشة أو منطقة الشواء.

مما لا شك فيه، هناك عناصر يمكنك دمجها في الفناء الخاص بك دون الحاجة إلى مساعدة من المهنيين. ولكن تذكر أن الحصول على الخدمات الاحترافية في كثير من الأحيان، يكون هو الاستثمار والادخار في نفس الوقت.

الآن اطلع على الأفكار للحصول على مصدر إلهام!