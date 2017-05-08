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18 فكرة رائعة لتجديد الفناء بأقل ميزانية

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
PATIO 5, TAMEN arquitectura TAMEN arquitectura بلكونة أو شرفة
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ربما تكون قد فكرت بالفعل عدة مرات في إعادة تجديد الحديقة أو الفناء الخاص بك، ولكن إما لم يكن لديك الكثير من المال أو لديك القليل من الوقت لتنفيذ هذا المشروع، أو حتى ترى أنك ستضطر للتخلي عن عطلة عائلية تستطيع قضائها مع الأصدقاء.

لان هوميفاي يعرف ما تحتاجه، قررنا أن نقدم لك بعض الأفكار المُلهمة لتجديد فنائك الخاص، وإضافة لمسة ساحرة على أجوائه، دون أن تضطر إلى إجراء تغييرات كبيرة، أو قضاء وقت عطلتك لتنفيذها.

 فقط اختر أحد الأفكار المناسبة لمساحة فنائك، والميزانية والمواد التي يمكن أن تجدها متوفرة في موقعك، وستجد الكثير مما يمنك تنفيذه بنفسك، مثل تركيب الأرضيات، أو السطح الخشبي، والزراعة، وبناء العريشة أو منطقة الشواء.

مما لا شك فيه، هناك عناصر يمكنك دمجها في الفناء الخاص بك دون الحاجة إلى مساعدة من المهنيين. ولكن تذكر أن الحصول على الخدمات الاحترافية في كثير من الأحيان، يكون هو الاستثمار والادخار في نفس الوقت.

الآن اطلع على الأفكار للحصول على مصدر إلهام!

1. يمكنك اختيار الغطاء الأكثر اقتصادية في السوق مع نغمة طبيعية، ويمكنك إضافة لمسة أنيقة بصخور النهر

homify حديقة
homify

homify
homify
homify

2. السطح الخشبي خيار مثالي لفناء نظيف دائمًا، والأهم أنه يمكنك تثبيته بنفسك

PX, TAMEN arquitectura TAMEN arquitectura بلكونة أو شرفة
TAMEN arquitectura

TAMEN arquitectura
TAMEN arquitectura
TAMEN arquitectura

3. إنشاء حديقة صغيرة لا تحتاج إلى الكثير من الماء والرعاية، مثل الشجيرات الصغيرة والصخور

homify حديقة
homify

homify
homify
homify

نعم ستحتاج بعض الوقت لجعلها مميزة وجميلة، ولكن النتيجة النهائية تستحق هذا العناء!

homify حديقة
homify

homify
homify
homify

4. لا تجعل الحديقة أو الفناء مستودع للأشياء القديمة، وحافظ على نظافتها وتنظيمها لتبقى جديدة وجميلة طوال الوقت

PATIO 5, TAMEN arquitectura TAMEN arquitectura بلكونة أو شرفة
TAMEN arquitectura

TAMEN arquitectura
TAMEN arquitectura
TAMEN arquitectura

5. إنشاء هيكل من الخشب والأسمنت لمقاعد أنيقة واقتصادية، مع إضافة الوسائد للراحة

PATIO 5, TAMEN arquitectura TAMEN arquitectura بلكونة أو شرفة
TAMEN arquitectura

TAMEN arquitectura
TAMEN arquitectura
TAMEN arquitectura

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6. الأسمنت مادة لا تكلف كثيرًا، وتستمر إلى الأبد، وهي الأفضل في الاتجاه الحديث في العمارة والتصميم!

Casa IRT / Arkylab, Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura
Oscar Hernández – Fotografía de Arquitectura

Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura
Oscar Hernández – Fotografía de Arquitectura
Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura

7. إنشاء مساحات مختلفة في الفناء الخاص بك، مثل الجمع بين حديقة، ومنطقة الشواء، مع مساحة يلعب فيها الأطفال

CASA MAYOR / BJG, Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura
Oscar Hernández – Fotografía de Arquitectura

Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura
Oscar Hernández – Fotografía de Arquitectura
Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura

8. المزهريات البسيطة سوف تضيف لمسة ساحرة إلى الفناء دون الحاجة إلى ميزانية كبيرة أو الكثير من الجهد

homify
homify

homify
homify
homify

9. حديقة برية! اقتصادية للغاية

homify حديقة
homify

homify
homify
homify

10. المظلات مع اثنين من الشازلونج، تمنحك مساحة رائعة للاستمتاع بالشمس والهواء الطلق في الفناء أو الشرفة

homify حديقة
homify

homify
homify
homify

11. أرضية خشبية لمدخل فناء رائع وجذاب

OFICINA DE ARQUITECTURA , D'ODORICO arquitectura D'ODORICO arquitectura مساحات تجارية مكاتب ومحلات
D&#39;ODORICO arquitectura

D'ODORICO arquitectura
D&#39;ODORICO arquitectura
D'ODORICO arquitectura

12. رسم مسار بالمزهريات والأشجار الصغيرة في الفناء الأمامي من المنزل ليقود الطريق إلى المدخل الرئيسي

homify منازل
homify

homify
homify
homify

13. ماذا عن جدار بلون قوي؟! سوف يمنحك صورة مختلفة تمامًا في الفناء الخاص بك

Casas unifamiliares, ggap.arquitectura ggap.arquitectura حديقة
ggap.arquitectura

ggap.arquitectura
ggap.arquitectura
ggap.arquitectura

14. إضافة جدار حجري أو نافورة

Extended living space - Manchester, Hannah Collins Garden Design Hannah Collins Garden Design
Hannah Collins Garden Design

Extended living space – Manchester

Hannah Collins Garden Design
Hannah Collins Garden Design
Hannah Collins Garden Design

15. تخصيص منطقة للشواء، وليس بالضرورة أن تكون مكلفة، يمكنك اختيار تصميم بسيط ووظيفي

PATIO 5, TAMEN arquitectura TAMEN arquitectura بلكونة أو شرفة
TAMEN arquitectura

TAMEN arquitectura
TAMEN arquitectura
TAMEN arquitectura

16. اختيار المواد الأكثر اقتصادًا مثل الاسمنت والسيراميك والخشب المعاد تدويره، ويمكنك الجمع بينهما بشكل جيد مثل هذا التصميم

Contemporary Courtyard - Salford, Hannah Collins Garden Design Hannah Collins Garden Design
Hannah Collins Garden Design

Contemporary Courtyard – Salford

Hannah Collins Garden Design
Hannah Collins Garden Design
Hannah Collins Garden Design

17. ربما يكون مكلفًا بعض الشيء، ولكن إضافة جدار حجري للحديقة سيمنحها مظهرًا فاخرًأ وأنيقًا

Remodelación de Casa Bosques, Alejandra Zavala P. Alejandra Zavala P.
Alejandra Zavala P.

Alejandra Zavala P.
Alejandra Zavala P.
Alejandra Zavala P.

18. ربما مسبح صغير في حال توافرت المساحة!

CASA MARIA / ARKYLAB, Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura
Oscar Hernández – Fotografía de Arquitectura

Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura
Oscar Hernández – Fotografía de Arquitectura
Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura

لمزيد من الأفكار المُلهمة لتصميم الحديقة أو الفناء الخاص بمنزلك، تفضل بقراءة المقال التالي، 20 فكرة للحصول على فناء جميل وأنيق

منزل أبيض على الشاطيء ستقع في حبه من النظرة الأولى!
ما رأيك في الفكرة رقم 10؟

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